Спартц подняла до уровня Белого дома те вопросы, на которые украинская власть не отвечает, - Бутусов. ВИДЕО

Если Украина хочет получать огромные объемы американской помощи – нужно играть по тем правилам, которые приняты в западном демократическом мире.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Спартц поставила громко те вопросы к главе ОП Ермака, на которые украинская власть не отвечает. ... Надо отдать должное смелости госпоже Спартц, она сказала то, что мы все сами здесь обсуждаем, но она это подняла на уровень Белого Дома, американской политики ", – сказал он.

"Почему это для нас важно. Потому что если мы хотим получать огромные объемы американской помощи — мы должны играть по тем правилам, которые приняты в западном цивилизованном демократическом мире. Вопросы должны быть к нашей власти. Это наша власть 2 года срывает назначение специального антикоррупционного прокурора. В государстве у нас проведена антикоррупционная реформа, а антикоррупционные расследования независимы не возможны, потому что президент Зеленский, пользуясь собственными полномочиями, силами Татарова и Ермака, срывает назначение нового главы САП. Даже обещания Байдену назначить прокурора просто проигнорированы", – подчеркнул журналист.

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По словам Бутусова, если Украина хочет получать помощь от США, нужно быть демократической страной.

"Никакой адекватной реакции на заявления Спартц не было. Есть волна хейта, как всегда делает Зеленский, Ермак и ОП. ... Так не живет демократический мир. Ермак действительно кичился многократно прямыми связями с заместителем главы Администрации Путина Дмитрием Козаком... К чему привели эти прямые контакты. Украина не провела мобилизацию перед российским вторжением. Не совершила призыв резервистов, не развернула ни одной из бригад терробороны. Создали бригады, провели маневры, а перед началом войны — их не развернули, не дали вооружение", — напомнил журналист.

"Очень досадно, что есть люди, которые считают, что кто-то должен умирать, а они должны сидеть в кабинетах и ​​царствовать. Считают, что за свои провалы, которые привели к страшным последствиям, даже не надо извиняться. Все им обязаны, Запад должен выдавать сам оружие и деньги, что люди должны идти под танки с гранатометами. Потому что никто не готовился к войне. Зеленский с Ермаком за три года не приобрели ни одного снаряда 152-мм для нашей артиллерии. Сейчас есть дефицит на фронте.. Очень обидно и стыдно, что вместо того, чтобы отвечать на вопросы конгрессвумен США Виктории Спартц, украинки, патриота, мы увидели от власти позорный для нас хейт, позорное отвращение и полное молчание в ответ на вопросы", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывала МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

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