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"У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристрелянные", - оккупант "жалуется" на точность ВСУ. АУДИО

Российские оккупанты рассказывают друг другу о "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов и жалуются на собственную авиацию.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватило СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое на Харьковщине.

"Они (украинские защитники – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х#йню там", – разочарованно признает оккупант.

Оккупант рассказывает, что авиация РФ работает "на показуху".

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"Подлетит вертолет", нах#й, за 5 км, где-то там издалека выстрелит раз и съ#бался. И больше мы, нах#й, не видим его. За неделю может 2 раза прилететь, где-то по какому-то лесу отработать и съ#баться. И нету, нах#й, вообще них#я, ни СУшек, них#я", - объясняет рашист.

Особую обеспокоенность у захватчиков вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель. "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристреленные…"

В СБУ отмечают, что этот разговор был перехвачен еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки – "то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS".

армия РФ (19210) СБУ (19893) ВСУ (6587) перехват (343) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+42
Это потому что рукожопость это основная национальная черта рашистов. Начиная от путлера и заканчивая бухим Ванюшей, утонувшем в выгребной яме на собственном дворе, на поминках которого денатуратом отравилось еще с пяток его друзей...
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12.07.2022 14:57
+32
Так это мы ещё не начинали !
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12.07.2022 15:00
+27
Ето патаму шо ми нікада нє билі аднім народам с рукажопимі от раждєнія лапатнікамі...
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12.07.2022 14:59
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Правила форума Совет форумчан
Это потому что рукожопость это основная национальная черта рашистов. Начиная от путлера и заканчивая бухим Ванюшей, утонувшем в выгребной яме на собственном дворе, на поминках которого денатуратом отравилось еще с пяток его друзей...
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12.07.2022 14:57 Ответить
хай знають наших
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12.07.2022 14:59 Ответить
Ето патаму шо ми нікада нє билі аднім народам с рукажопимі от раждєнія лапатнікамі...
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12.07.2022 14:59 Ответить
Вони 3.14*дєть уміють. Ето да.
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12.07.2022 15:44 Ответить
Так это мы ещё не начинали !
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12.07.2022 15:00 Ответить
через пять месяцев начали подозревать неладное, а для понимания глубины ******* понадобится еще пять месяцев.
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12.07.2022 15:08 Ответить
Доктор Борменталь...мы нашлепали 140 млн.😅ШариковыХ...как думаете хватит путлеру на войну с Украиной?
Нет Филлипыч не хватит...надо 250 баранов...
У нас нет столько вакцин доктор...все равно HIMARSв всех перебьют... вчера три генерала путлера сдохли...
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12.07.2022 15:10 Ответить
тынь,тынь,тынь-і кацап в парадному мішку
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12.07.2022 15:13 Ответить
Закидуйте собі в окоп частіше. Це і буде демілітаризація. І рідня кредит погасить.
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12.07.2022 15:13 Ответить
краше дохлого кацапа, может быть 3 поджаренных бурята
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12.07.2022 15:24 Ответить
Краще дохлого кацапа - жорстко за300чений кацап. Бо дохлого прикопали чи спалили - і все, а 300 без рук чи ніг - лікувати, доглядати (а це ресурс, гроші), а толку з нього вже ніякого. Ще й знає вже багато про те, яка у них там "друга армія". Буде спиватися в своєму мухосранську і водночас виконувати роль демотиватора для інших...
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12.07.2022 15:40 Ответить
Приезжай, милый дедушка, - продолжал Ванька, - Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется (с)
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12.07.2022 15:31 Ответить
Ето ти "прістрєляний", дебіл. Напіши мамі пісьмо. Останньє
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12.07.2022 15:34 Ответить
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12.07.2022 16:05 Ответить
Кацапи вішайтесь або тікайте з України, далі вам буде гірше
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12.07.2022 17:03 Ответить
Як задрали ці фейкові перехвати.
Ті СБУшники які раніше дівок з вебкамерами ловили наразі перекваліфікувалися.
Ви, *****, просрали назарова свого, ермаків з татаровими.
Займіться чимось дійсно корисним.
Розкажіть хлопцям з передка, як їм легко воюється.
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12.07.2022 18:23 Ответить
у-ха-ха лаптеногіе. потолще тама дубінки шукайте, а то ж удовольствія - пшик. по 2 шт. д0лжно понравітся
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12.07.2022 18:23 Ответить
Ніхто не обіцяв що буде легко..(С).

Стойтє рОбяти.. кИто міну пАймаєтЬ на ляту..отримує 7 лямов
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12.07.2022 18:45 Ответить
 
 