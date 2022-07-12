"Страдает США вонючее. У них там холод, голод. И это только лето", - телефонный разговор оккупанта с женой. АУДИО
Жена российского оккупанта заявила, что в США уже начался голод и холод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом женщина рассказала в перехваченном украинскими спецслужбами разговоре.
"Страдает США вонючее. У них там холод, голод. И это только лето", - добавляет она в конце разговора.
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+32 Александр Чуднивец #474549
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негров лінчуют, плантатори!
Вони з батьками і дітьми без мату не можуть..
Как у ким ченов
Мля какая дичь
Ты что тут опять забыл, голодранец?
Тебя ждет доблестная армия ЛДНР и героическая смерть. 😁
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