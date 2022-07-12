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"Страдает США вонючее. У них там холод, голод. И это только лето", - телефонный разговор оккупанта с женой. АУДИО

Жена российского оккупанта заявила, что в США уже начался голод и холод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом женщина рассказала в перехваченном украинскими спецслужбами разговоре.

"Страдает США вонючее. У них там холод, голод. И это только лето", - добавляет она в конце разговора.

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армия РФ (19210) пропаганда (3675) США (26637)


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Топ комментарии
+32
Сльози заважають навіть писати-так амерів шкода...
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12.07.2022 15:53
+17
так вона сама без мату не може
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12.07.2022 16:00
+16
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12.07.2022 15:58
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Сльози заважають навіть писати-так амерів шкода...
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12.07.2022 15:53 Ответить
будем донатить США
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12.07.2022 15:54 Ответить
Пам'ятаєте про загниваючий імперіалізм? Це воно саме.
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12.07.2022 16:21 Ответить
Западный мир глазами лаптемозгого
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12.07.2022 21:12 Ответить
шизики рускіе

негров лінчуют, плантатори!
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12.07.2022 15:53 Ответить
в россии процветает "оруэлщина"
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12.07.2022 15:54 Ответить
Введите против орков еще санкций, а то им все нипочем. И газ нужно отрезать по-живому
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12.07.2022 15:55 Ответить
Я так понимаю культура речи отсутствует. Как можно со своей женой матом разговаривать.
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12.07.2022 15:56 Ответить
так вона сама без мату не може
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12.07.2022 16:00 Ответить
Дружина..
Вони з батьками і дітьми без мату не можуть..
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12.07.2022 16:03 Ответить
по кацапській культурі в цей момент розмови дружину може ще й сусід раком *бать. В них це нормально.
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12.07.2022 16:12 Ответить
США у них страдает))голод холод))
Как у ким ченов
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12.07.2022 15:57 Ответить
За 17 лямов долляров полковник просто не имел такого сдать. Или это был полковник ракетный и вынес после смены ядерную боеголовку. На мусорник, а омериканские агенты подобрали, посмотрели, и выкинули рядом
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12.07.2022 15:57 Ответить
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12.07.2022 15:58 Ответить
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12.07.2022 16:00 Ответить
Боже мій, і це передається у спадок, жах.
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12.07.2022 16:00 Ответить
Хохлы уже замерзли, на очереди Калифорния с Флоридой будут мерзнут без росиюшкиного газа!
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12.07.2022 16:00 Ответить
А ты - кацап или жидяра? Если бы был украинцем, то не использовал бы россиское обзывательство
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12.07.2022 18:43 Ответить
Так подмогните штатам, а то с голоду слохнут
Мля какая дичь
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12.07.2022 16:00 Ответить
Все як завжди - сидячи по горло у лайні обсирати цивілізовані країни. І, в принципі, нехай там і сидять. Але ж вони і інших туди затягнути хочуть. Ось в чому проблема...
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12.07.2022 16:02 Ответить
Вже другий раз цю розмову Цензор публікує...
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12.07.2022 16:03 Ответить
Вот что боярышник животворящий делает.
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12.07.2022 16:04 Ответить
Пошел 5 месяц, как вы за щеку берете вместо Киева за 3 дня.

Ты что тут опять забыл, голодранец?
Тебя ждет доблестная армия ЛДНР и героическая смерть. 😁
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12.07.2022 16:10 Ответить
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12.07.2022 16:31 Ответить
куди дівались пагони з медалью? ексельбанта малувато буде...
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12.07.2022 16:50 Ответить
в дупу кацапську засували, щоб не загубив часом
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12.07.2022 18:44 Ответить
Страшно представить, что у них в голове.
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12.07.2022 16:06 Ответить
поржал ну а если без шуток, то жителям вокруг самого большого в мире пресного озера Байкал под страхом срока запрещено брать воду из озера - ее возят водовозками как в 19 веке. не говоря уже про туалеты со смывом - все в очко во дворе
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12.07.2022 16:07 Ответить
Расеюшка-мать её *****
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12.07.2022 16:45 Ответить
Ось що бояра животворяща робить! Які ж вони їб#нуті,хай Бог милує.
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12.07.2022 16:08 Ответить
А ****, деревенскую солдатню собрали, "Безумного Макса" включили, и закадровый голос Соловьева ****** вот така нынче варварская Америка, кадры с места событий наживо
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12.07.2022 16:09 Ответить
Господи, які ж тупі та конені взагалі ці кацапи.
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12.07.2022 16:13 Ответить
У них кондиционер работает, чучело гороховое =)))
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12.07.2022 16:14 Ответить
если бы она увидела какие и сколько дают продукты в фудбанке, она бы повесилась
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12.07.2022 16:15 Ответить
Срочно в номер! Максимальньій репост! Кризис в США! Америка загнивает!
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12.07.2022 16:16 Ответить
«В России лишь одна десятитысячная часть наличных мозгов работала кое-как». Д. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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12.07.2022 16:17 Ответить
вот это им влили дерьма в головы...
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12.07.2022 16:20 Ответить
Нападайте на США, дурники
Вперед за Аляскою
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12.07.2022 16:26 Ответить
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12.07.2022 16:31 Ответить
Санітари тут не допоможуть.
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12.07.2022 16:36 Ответить
наглядный пример того, что случается, когда мозг заменяют соловьиным пометом......
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12.07.2022 16:42 Ответить
Как это "переселились", кто их, титушек, оттуда выпустит, и ещё в Киевскую область, только в рассиюшку, со своим КНР..
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12.07.2022 17:06 Ответить
Помешанный народ. Тут даже ничего и скажешь. Всеобщая шиза у кацапов.. тьфу!!!
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12.07.2022 17:08 Ответить
Да уж, холод сейчас бы не помешал! А то вчера под сотню по фаренгейту было.
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12.07.2022 17:08 Ответить
 
 