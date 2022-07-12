"Страдает США вонючее. У них там холод, голод. И это только лето", - телефонный разговор оккупанта с женой. АУДИО

Жена российского оккупанта заявила, что в США уже начался голод и холод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом женщина рассказала в перехваченном украинскими спецслужбами разговоре.

"Страдает США вонючее. У них там холод, голод. И это только лето", - добавляет она в конце разговора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще $1,7 млрд грантовой помощи поступило в Украину от США