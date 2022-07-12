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Оккупанты почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них нет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали, заявил Зеленский.

"Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины на порядок сильнее, чем любые их спецоперации", - сказал президент. По его словам, "российские солдаты - и мы это знаем по перехватам их разговоров - откровенно боятся наших Вооруженных сил".

"139 дней такой войны, почти 20 недель, так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия. Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО

"Впереди – действительно трудный путь. Это понимают все. Но ясно и то, что впереди – успех нашего государства. Когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждый на своем уровне – результат будет обязательно".

Вы знаете, я почему-то редко благодарил обычных людей, работающих в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые каждый день делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу поблагодарить. Спасибо, что вы у Украины есть", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+31
Впечатление от видосика такое, что наша артиллерия заряжается Боневтиком...
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12.07.2022 22:48
+31
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12.07.2022 23:04
+30
Цікаво, хоч одного із орди писак, що кинулися на захист Єрмака, зацікавило як одіозному Портнову вдалося в червні покинути Україну? Хоч одного зацікавило, з чийого "благословіння" цей ворог ТРИ РОКИ крутив в Україні судами як циган сонцем?
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12.07.2022 22:59
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Впечатление от видосика такое, что наша артиллерия заряжается Боневтиком...
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12.07.2022 22:48 Ответить
угу..чи з заводів воєнних, що при ньому підняли з колін
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12.07.2022 22:52 Ответить
В тилу сидить дерьмак і тормозить все, що можна. Весь світ гримить, що він криса, зате ми тіпа будемо стріляти на півдні
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13.07.2022 09:58 Ответить
Тими снарядами, що так і не були закуплені...ні одного.
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12.07.2022 23:15 Ответить
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13.07.2022 00:45 Ответить
Що у Путіна на думці То у дурня жиріка на язиці.
https://twitter.com/vinnicanin/status/1529879066639212544
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13.07.2022 00:50 Ответить
Всё так и получилось. Почти
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13.07.2022 01:01 Ответить
Дід Понос з казкою на ніч зебілоїдам!!!)))
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12.07.2022 22:49 Ответить
Це вони ще не бачили, що таке ******** асфальт!
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12.07.2022 22:49 Ответить
Тьху на тебе,казкарь Генітальніший !!!)))
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12.07.2022 22:50 Ответить
лицемір
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12.07.2022 22:51 Ответить
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12.07.2022 22:51 Ответить
Цікаво, хоч одного із орди писак, що кинулися на захист Єрмака, зацікавило як одіозному Портнову вдалося в червні покинути Україну? Хоч одного зацікавило, з чийого "благословіння" цей ворог ТРИ РОКИ крутив в Україні судами як циган сонцем?
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12.07.2022 22:59 Ответить
знайшли "державного діяча", який прославився тільки тим, що прав кімано тадєєву після виїзду на "стрілки" в Києві.
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12.07.2022 22:59 Ответить
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12.07.2022 23:04 Ответить
Радник єрмака мілованов про Вікторію Спарц

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12.07.2022 23:33 Ответить
мілованов знову курнув і не виспався.
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12.07.2022 23:47 Ответить
Не можу зрозуміть - як з такими розумовими здібностями Мілованов умудряється мать в США викладацьку практику? Він випадково не "науКівець"? І викладає в "академії" якогось містечка на "виселках"
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13.07.2022 06:24 Ответить
це визначення до арестовича пасує як рідне.
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13.07.2022 02:18 Ответить
Добре дивитися ці вечірні відосики, коли знаходишся на чергуванні. Збуджує, як після міцної кави, і стаєш настільки жвавим, що хчеться матюкатися і стріляти якщо не по кацапах, то по телевізору. Також рекомендую тим, у кого закрепи.
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12.07.2022 22:51 Ответить
телик пожалійте)) невинен він))
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12.07.2022 22:54 Ответить
Я вже два роки зовсім не дивляюся телевізор. Таке враження що скоро люди знову будуть дивитися російське, хоч і вороже, бо там хоч можна дивитися на брехню, знаючи що це ворог, але можна виудити якісь факти, а тут сплошні відоси і перемоги.
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12.07.2022 23:18 Ответить
не треба з крайнощів в крайнощі, можна багато чого дивитися, є інтернет, або реклами...реклами дивитися не так пагубно для мозгу, якщо звісно то не політична реклама, або ідеологічна, що фактично то само що й політична, бо як правило звикла реклама націлена лише тільки на ваш гаманець.
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13.07.2022 02:20 Ответить
Коли говорить Зеленський, замовкають навіть соловейки… Фізіологія… Співать і блювать, одночасно, неможливо…

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13.07.2022 06:27 Ответить
А от нам вам дякувати за те, що ви в України є, нема за що. Краще б вас тут не було!
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12.07.2022 22:55 Ответить
А навіщо пане Боневтіке Термос Асфальтович ти САУ "Богдана" проміняв на російський бітум?
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12.07.2022 22:56 Ответить
боневтик пытается уйти от главной темы - надо делать выбор между дерьмаком и ленд лиз. И какое отношение к ВСУ и артиллерии имеет боневтик? Стреляют не асфальтом на который он денег не жалел.
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12.07.2022 22:57 Ответить
В военно-политическом руководстве рф таки решились на формирование и использование непосредственно в боях, так называемых "добровольческих национальных батальонов"... В Башкирии, Татарстане, Якутии, на Урале и Северном Кавказе и ряде других регионов формируются и готовятся "добровольческие батальоны" (в среднем по 450-500 человек) для последующей отправки на "борьбу с фашистами" в Украину. Самое интересное, что всех их планируют использовать исключительно в качестве штурмовой пехоты. Т.е. априори подразумевается, что потери среди этих "добровольцев" будут значительные...

Всех этих "пассионариев" интенсивно натаскивают и уже начинают перебрасывать в зону боевых действий. Лично у меня даже и тени сомнения нет в том, что Кремль таким образом стремится "убить сразу 2-х зайцев". И "дыры" с комплектованием на фронте закрыть (7-8 БТГр мотивированной пехоты получить явно не помешает) и заодно избавится от "слишком беспокойных активистов" из "национальных регионов", которые в перспективе могли бы стать ядром или катализатором вооружённого сопротивления Кремлю...

На первый взгляд, такое решение Кремля кажется дальновидным... но только на первый. Ибо после знакомства с украинской артиллерией и пехотой в качестве передовых штурмовых групп, у этих "нац-добровольцев" явно поубавится запала и мотивировки "искать нацистов" в Украине. Зато явно прибавится желания вернуться домой... желательно целыми и невредимыми.

И в такой ситуации... проблема "отказников" например из батальона, укомплектованного какими-то тамбовскими или саратовскими "ванями", покажется явно незначительной в сравнении с проблемами батальонов, которые отказываются идти в бой и выполнять приказы, укомплектованных преимущественно тувинцами, адыгейцами или же там татарами с дагестанцами...

Для российского военного командования, учитывая его отношение к использованию "человеческого ресурса", всё это может в конечном итоге закончится... достаточно плачевно
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12.07.2022 22:59 Ответить
З артою все ясно а що там з єрмаком, татаровим, портновим і т.д. чи не на часі.
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12.07.2022 23:00 Ответить
не на часі..є більш нагальні питання)) там наразі активи переписують на котів, щоб під деолігархацію не підпасти))
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12.07.2022 23:11 Ответить
буде тобі ******* артилерія
буде рівно стільки, щоб не програти але і не виграти.
до тієї пори поки не розженеш всю шоблущо кругом тебе, та не візбмеш профі-патріотів.
твої аферисти, схемщики та корупціонери америкосів не влаштовують
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12.07.2022 23:00 Ответить
Только ему по хрен. Умирает в боях с кацапами не он и не его дети. Он бы с радостью сдался *****, да народ против.
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12.07.2022 23:02 Ответить
Если не зеукрсучвлада, то такого оружия в Украине было бы гораздо больше!
Но хоч поржали...
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12.07.2022 23:02 Ответить
пєста кацапам...пару бтг на кварталомобілях вони не переживуть..
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12.07.2022 23:02 Ответить
Боневтік, як ти вже остогид більшості! Люди чотири Нових роки тєліка опівночі не дивилися, бо тебе гундосе Чмо бачити і чути не можливо! Була думка, хто і що може бути гірше Януковича? А ось воно, криворізьке Чмо!
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12.07.2022 23:03 Ответить
Теория латания дыр

В который раз приходится касаться этой темы, но сегодня для этого имеется особенный повод, и потому перед тем, как перейти к этому самому поводу, напомним то, как мы видим нынешнюю ситуацию с точки зрения общей обороноспособности Украины. Вооружившись логикой, здравым смыслом и жизненной опытностью, как говорил профессор Преображенский, мы можем обрисовать ситуацию очень просто и доходчиво. Украина вынуждена получать помощь от наших партнеров, причем, эта помощь носит военный, гуманитарный и финансовый характер. Наверное, сейчас ни у кого нет сомнений в том, что не будь этой помощи, положение Украины было бы гораздо хуже.

Но если отбросить эмоциональную составляющую и обратить внимание на суть вопроса, то очень скоро станет понятно, что помощь, как явление, призвана перекрыть наиболее уязвимые наши места. В данном случае, мы оставим в стороне гуманитарную и экономическую помощь, а рассмотрим только военную, чтобы ситуация выглядела максимально просто. И здесь надо вспомнить два момента. Первый из них касается того, что мы просили и сейчас просим у наших партнеров, в качестве помощи и второй - что из этого мы уже получили, получаем или ожидаем получение этого в ближайшее время.

Если вспомнили, то давайте попробуем перечислить просто позиции. Средства ПВО, противокорабельные средства, связь, бронетехника, авиация, артиллерия, стрелковое оружие, боеприпасы. Много боеприпасов… Наверное, что-то не было названо, но уже из того, что перечислено, возникает один простой вопрос: «У нас что же, была одна, сплошная брешь, если нам поставляют буквально все, от патронов, до ракет Гарпун?

И на этот вопрос приходится давать положительный ответ, поскольку действующее правительство Украины, прос*ало три года подготовки к войне и катало асфальт, вместо того, чтобы пополнять арсеналы оружием, боеприпасами, техникой и прочим. Даже сейчас зелень рассказывает о том, что надо катать асфальт. Угробленные миллиарды не пошли по первому и неотложному назначению, а были распилены и растащены. И вот получается, что вместо того, чтобы получить помощь плюс к тому, что у нас уже есть, мы просим буквально все!

Если прямо сейчас кто-то возьмется посчитать, сколько новых танков, самолетов, дивизионов ПВО, артиллерийских систем и прочего было закуплено для армии за три года и сколько было на это истрачено средств, а потом сравним это с тем, что было потрачено на «велике будівництво» и потом, соотнесем это с тяжестью последствий, которые постигли страну в результате вот такого правления, то название этой картины будет однозначным и четким. Если есть понимание того, как это выглядит не через телевизор с каналом Г+Г, а посторонним взглядом, то эта дичь будет настолько явной, что у кого-то вряд ли возникнет желания нам помогать, ведь если мы сами не укрепляли свою оборону, то почему за нас это будет делать кто-то со стороны, причем, за свои средства?

Тем более, когда некое бестолковое тело, с умным видом, на пятом месяце войны рассказывает что-то типа: «Война - войной, а дороги строить надо». А проще говоря: «Мы не будем тратить деньги на закупку оружия, а опять закатаем их в асфальт». Худшего демотиватора для тех, кто нам оказывает помощь, а попросту - дарит все необходимое для нашей армии, придумать сложно. Возможно, ситуацию спасает то, что наши партнеры видят, что наши Вооруженные силы и то, что пиарится по телику - не одно и то же.

В общем, помощь идет и набирает обороты, как в плане объемов, так и по части боевых свойств того, что нам поставляется. В связи с этим, часто возникают рассуждения о том, кто и что нам поставил, сколько это в денежном выражении, а также насколько объемы поставок соответствуют заявлению первых лиц стран-доноров. Мы никогда не пытались это подсчитывать, поскольку в нашей ситуации, мы принимаем помощь любого размера и качества, с одинаковой благодарностью. Но журналисты литовского издания LRT, провели анализ швейцарской и немецкой прессы, в частности Zuricher Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung, где проводились подобные исследования, обобщили и опубликовали результаты, которые могут представлять интерес для наших коллег.

Итак, на момент исследования, Украине 41 страной мира, были выданы обещания предоставления помощи, на общую сумму в 83 миллиарда долларов. Соединенные Штаты пообещали самую большую, по объему, помощь Украине, с помощью 43 миллиардов долларов. Это больше, чем поддержка всех стран Европейского союза вместе взятых. Из обещанной поддержки со стороны американцев наибольшую часть составляют деньги, потраченные на закупку вооружений.

На втором месте по уровню поддержки Украины довольно далеко отставая от США находится Великобритания, которая пообещала примерно шесть миллиардов долларов, на третьем месте Германия с четырьмя миллиардами долларов и на четвертом месте находится Польша с ее поддержкой в размере трех миллиардов долларов. По абсолютным значениям, эти четыре страны являются самыми крупными донорами Украины. И тут мы можем вспомнить, сколько миллиардов зелень закатала в асфальт, себе на конфеты и прочее, но пойдем дальше. Из стран Балтии, по данным швейцарского ежедневника, Эстония и Латвия оказывают примерно равную поддержку и немного обгоняют Литву, которая занимает почетное 20-е место. Эстония находится на 13-м месте, а Латвия на 15-м.

Однако, обещанная помощь очень часто, сильно растягивается по времени и в конкретный момент, из обещанного может прийти всего лишь часть, а потому - интересно посмотреть на то, как соотносятся обещания и их выполнение. Такое исследование уже было проведено в Германии. Так например, Кильский институт мировой экономики, базирующийся в Германии, обнаружил, что существует большая пропасть между обещаниями, данными Украине, и фактически поставленным оружием и другой помощью. Другими словами, страны-доноры обещали Украине гораздо больше помощи, чем предоставили по факту.

По данным Кильского института, донорами было дано гораздо больше обещаний, чем они сделали. Самый большой разрыв между обещаниями и их исполнением, демонстрируют США (40%) и Германия (46%). Обещания были выполнены в основном небольшими государствами. Среди них все страны Балтии, Чехия и другие. Среди крупных государств выделяется Польша, которая очень помогла Украине, учитывая ее население и экономическую мощь.

Одним из самых активных сторонников Украины является Великобритания. Она предоставляла не только вооружение и гуманитарную помощь, но и вместе с Канадой обучала и продолжала обучить десять тысяч украинских военнослужащих с тем, чтобы они могли успешно применять в бою, новые системы вооружений, которые уже поставлены или только готовятся к поставкам.

Все это представляет чисто академический интерес, поскольку в бою важен каждый патрон и каждый снаряд и там уж точно неважно, чье оружие или чей боеприпас оказался решающим и дал возможность поразить врага и выжить нашим военным. Но главный вывод из всего этого - очень простой. Даже те страны, которые продемонстрировали максимальный разрыв между обещаниями и поставками, делают это по собственной, доброй воле и по большому счету, не обязаны этого делать. А вот правительство Украины не просто обязано, эта обязанность прямо записана в Конституции.

Поэтому, когда кто-то из тех деятелей высказывает претензии о том, что нам что-то не поставили, либо поставили мало или долго, пускай откроют книжечку, с надписью «Конституция» на обложке, найдут свои обязанности и ответят на простой вопрос: ты сам выполнил то, что должен или нет? И получи отрицательный ответ, пускай задумается о том, имеет ли он право что то, кому-то высказывать по этому поводу или все же лучше запарковать язык в известное место? Ведь рано или поздно, эти вопросы будут заданы и отвечать на них таки придется.
anti-colorados
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12.07.2022 23:04 Ответить
Очень жаль, что эта артиллерия - выпрошенная чужая, а не украинская.
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12.07.2022 23:05 Ответить
совдепия фашистов била рузким аружием,заедая рузкой тушонкой?
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12.07.2022 23:09 Ответить
2С22 «Богдана» - українська колісна самохідна гаубиця, із стволом калібру 155 мм. Встановлена на шасі КрАЗ-63221. Гаубиця розробляється щонайменше з 2018 року. «Богдана» стала першою українською САУ, що розроблена під «натівський» калібр 155 мм Снаряди під неї бралося забезпечити https://web.archive.org/web/20180811140823im_/https://i0.wp.com/mil.in.ua/wp-content/uploads/2018/08/155-%D0%BC%D0%BC-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-1.png?w=368&ssl=1 ДАХК "Артем"
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити 2С22 «Богдана» в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.

Якби зберігалися темпи реалізації програми переозброєння України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б біля двух сотень 2С22 «Богдана».

Що зробив президент Зеленський ?Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
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12.07.2022 23:45 Ответить
KHERSON-KHARKIV



Краковский депутат Лукаш Вантух сообщил о выпуске марок под названием "Brothers" с изображением братьев Кличко в поддержку украинцев.
По словам Вантуха, это первая тройная марка в Польше: каждая из них действительна отдельно, но все три части составляют полноценный рисунок.
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12.07.2022 23:06 Ответить
дякую шо ви є
Слава Україні
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12.07.2022 23:07 Ответить
который день и ни слова о дерьмаке и его банде.
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12.07.2022 23:07 Ответить
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12.07.2022 23:07 Ответить
У Ярослава Гашека в «Пригодах бравого вояка Швейка» є один цікавий персонаж.
Генерал, що перевіряв як сруть солдати, та дивився за цим.
Його прозвали «сортирним генералом».
Прямо прототип Зеленського!
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12.07.2022 23:11 Ответить
діркачя і дєрьмака
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12.07.2022 23:13 Ответить
Ze сделают пиар-компанию на любую тему...лишь бы отвлечь внимание от сладкой парочки...Татаров-дЕрмак..и компашка... король видосов запустит очередной телемарафон...но...в ноябре промежуточные выборы в США...и вполне реально республиканцы Виктории Спартц победят...
А это помощь Украине и финансовая и военная ..
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12.07.2022 23:19 Ответить
К сожалению, если шапито быстро не отреагирует с ермаком как надо, никакой помощи не будет. Никто не будет ждать годами. Или помощь будет в год по чайной ложке. А клован держится за дерьмака вовсю.
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12.07.2022 23:32 Ответить
Що,цей поц вже артиллерист? От,жеж підарасня
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12.07.2022 23:25 Ответить
одне просте запитання: "Що з САП та НАБУ?.

Українці на фоні скандалів та виділення значних коштів не просто мають право почути відповідь, а мають вимагати її, якщо сама влада залишається глухою до реальних проблем. Замість дати вичерпні відповіді ми вже 4 дні слухаємо якусь маячню ніпрощо.

Кроти? Антикорупційні органи?
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12.07.2022 23:28 Ответить
Дивитись на цього дятла - себе не поважати !!!
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12.07.2022 23:29 Ответить
свіжої бавовни в лєнту - наші накрили черговий склад *********** рашистів у Донецьку на заводі ДЗТО
https://twitter.com/i/status/1546862180171223042
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12.07.2022 23:29 Ответить
І що там? Знову "склад гуманітарки"? Тушонка, печиво, туалетний папір?
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13.07.2022 06:41 Ответить
Ти ціною баварського пива переймайся...
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13.07.2022 00:58 Ответить
В Чернобаевке ВСУ ликвидировали очередного хенерал-майора рабZei...каже Рома Цимбалюк...
Земля Стекловатой ублюдку...
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12.07.2022 23:36 Ответить
Вава вверху, Солнышко, очищай пивдень
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12.07.2022 23:53 Ответить
И в отставку
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12.07.2022 23:55 Ответить
Щоб загарбники відчули, що нема безпечних тилів, потрібні каральні експедиції в Калмикію та Бурятію, а також багато "бавовни" в Москві.
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13.07.2022 00:27 Ответить
Москва и Питер - вот где надо трошки ХЛОПКА , шоб они содрогнулись
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13.07.2022 00:55 Ответить
Ну и ? Пора и крымский мост взорвать Для полной капитуляции кацапов
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13.07.2022 00:54 Ответить
А твої чиновники-ставленики - розпилювачі бабла слідкують за тим щоб зброя союзника не потрапила у руки ворога чи на чорний ринок?
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13.07.2022 01:05 Ответить
Вали в отставку, малорос, вместе со своим кодлом!!!
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13.07.2022 01:12 Ответить
Сначала были Байрактары, теперь Хаймарсы. Что следующее. Идиотские пиар-компании в духе шоу-бизнеса.
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13.07.2022 04:17 Ответить
139 днів такої війни. О как? А я думал, что у нас война с 14го...
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13.07.2022 06:00 Ответить
А Ви що не знали, що до Зеленського тут нічого не було, була дікая степь і всі крали? І ось прийшло чудо і ВПЕРШЕ в Україні з'явилося все, навіть Сонце, от і історія війни починає відлік з його каденції, а то ще "барига" забере собі славу про армію, мову, віру. Це все заслуги Володі, до нього тут була махновщина і війська на тачанках.
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13.07.2022 07:17 Ответить
Гниди з 95-го кварталу потікали за кордон, а простий люд має йти помирати, щоб ЗЕлені виродки жирували,Боневтік Найвеличніший потім скаже сиротам та вдовам "я вам нічіво ні должен".
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13.07.2022 07:33 Ответить
слава портнову, татарову, ярмаку, судье вовку и прочим друзьям, привет лохам...
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13.07.2022 08:33 Ответить
Дані відосики гарне снудійне.
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13.07.2022 10:13 Ответить
 
 