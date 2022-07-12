Оккупанты почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них нет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали, заявил Зеленский.

"Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины на порядок сильнее, чем любые их спецоперации", - сказал президент. По его словам, "российские солдаты - и мы это знаем по перехватам их разговоров - откровенно боятся наших Вооруженных сил".

"139 дней такой войны, почти 20 недель, так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия. Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО

"Впереди – действительно трудный путь. Это понимают все. Но ясно и то, что впереди – успех нашего государства. Когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждый на своем уровне – результат будет обязательно".

Вы знаете, я почему-то редко благодарил обычных людей, работающих в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые каждый день делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу поблагодарить. Спасибо, что вы у Украины есть", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Российский террор давно пересек предел. Наказать РФ – вопрос глобальной безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж