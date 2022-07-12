Оккупанты почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них нет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали, заявил Зеленский.
"Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины на порядок сильнее, чем любые их спецоперации", - сказал президент. По его словам, "российские солдаты - и мы это знаем по перехватам их разговоров - откровенно боятся наших Вооруженных сил".
"139 дней такой войны, почти 20 недель, так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия. Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - подчеркнул Зеленский.
"Впереди – действительно трудный путь. Это понимают все. Но ясно и то, что впереди – успех нашего государства. Когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждый на своем уровне – результат будет обязательно".
Вы знаете, я почему-то редко благодарил обычных людей, работающих в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые каждый день делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу поблагодарить. Спасибо, что вы у Украины есть", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1529879066639212544
Всех этих "пассионариев" интенсивно натаскивают и уже начинают перебрасывать в зону боевых действий. Лично у меня даже и тени сомнения нет в том, что Кремль таким образом стремится "убить сразу 2-х зайцев". И "дыры" с комплектованием на фронте закрыть (7-8 БТГр мотивированной пехоты получить явно не помешает) и заодно избавится от "слишком беспокойных активистов" из "национальных регионов", которые в перспективе могли бы стать ядром или катализатором вооружённого сопротивления Кремлю...
На первый взгляд, такое решение Кремля кажется дальновидным... но только на первый. Ибо после знакомства с украинской артиллерией и пехотой в качестве передовых штурмовых групп, у этих "нац-добровольцев" явно поубавится запала и мотивировки "искать нацистов" в Украине. Зато явно прибавится желания вернуться домой... желательно целыми и невредимыми.
И в такой ситуации... проблема "отказников" например из батальона, укомплектованного какими-то тамбовскими или саратовскими "ванями", покажется явно незначительной в сравнении с проблемами батальонов, которые отказываются идти в бой и выполнять приказы, укомплектованных преимущественно тувинцами, адыгейцами или же там татарами с дагестанцами...
Для российского военного командования, учитывая его отношение к использованию "человеческого ресурса", всё это может в конечном итоге закончится... достаточно плачевно
буде рівно стільки, щоб не програти але і не виграти.
до тієї пори поки не розженеш всю шоблущо кругом тебе, та не візбмеш профі-патріотів.
твої аферисти, схемщики та корупціонери америкосів не влаштовують
Но хоч поржали...
В который раз приходится касаться этой темы, но сегодня для этого имеется особенный повод, и потому перед тем, как перейти к этому самому поводу, напомним то, как мы видим нынешнюю ситуацию с точки зрения общей обороноспособности Украины. Вооружившись логикой, здравым смыслом и жизненной опытностью, как говорил профессор Преображенский, мы можем обрисовать ситуацию очень просто и доходчиво. Украина вынуждена получать помощь от наших партнеров, причем, эта помощь носит военный, гуманитарный и финансовый характер. Наверное, сейчас ни у кого нет сомнений в том, что не будь этой помощи, положение Украины было бы гораздо хуже.
Но если отбросить эмоциональную составляющую и обратить внимание на суть вопроса, то очень скоро станет понятно, что помощь, как явление, призвана перекрыть наиболее уязвимые наши места. В данном случае, мы оставим в стороне гуманитарную и экономическую помощь, а рассмотрим только военную, чтобы ситуация выглядела максимально просто. И здесь надо вспомнить два момента. Первый из них касается того, что мы просили и сейчас просим у наших партнеров, в качестве помощи и второй - что из этого мы уже получили, получаем или ожидаем получение этого в ближайшее время.
Если вспомнили, то давайте попробуем перечислить просто позиции. Средства ПВО, противокорабельные средства, связь, бронетехника, авиация, артиллерия, стрелковое оружие, боеприпасы. Много боеприпасов… Наверное, что-то не было названо, но уже из того, что перечислено, возникает один простой вопрос: «У нас что же, была одна, сплошная брешь, если нам поставляют буквально все, от патронов, до ракет Гарпун?
И на этот вопрос приходится давать положительный ответ, поскольку действующее правительство Украины, прос*ало три года подготовки к войне и катало асфальт, вместо того, чтобы пополнять арсеналы оружием, боеприпасами, техникой и прочим. Даже сейчас зелень рассказывает о том, что надо катать асфальт. Угробленные миллиарды не пошли по первому и неотложному назначению, а были распилены и растащены. И вот получается, что вместо того, чтобы получить помощь плюс к тому, что у нас уже есть, мы просим буквально все!
Если прямо сейчас кто-то возьмется посчитать, сколько новых танков, самолетов, дивизионов ПВО, артиллерийских систем и прочего было закуплено для армии за три года и сколько было на это истрачено средств, а потом сравним это с тем, что было потрачено на «велике будівництво» и потом, соотнесем это с тяжестью последствий, которые постигли страну в результате вот такого правления, то название этой картины будет однозначным и четким. Если есть понимание того, как это выглядит не через телевизор с каналом Г+Г, а посторонним взглядом, то эта дичь будет настолько явной, что у кого-то вряд ли возникнет желания нам помогать, ведь если мы сами не укрепляли свою оборону, то почему за нас это будет делать кто-то со стороны, причем, за свои средства?
Тем более, когда некое бестолковое тело, с умным видом, на пятом месяце войны рассказывает что-то типа: «Война - войной, а дороги строить надо». А проще говоря: «Мы не будем тратить деньги на закупку оружия, а опять закатаем их в асфальт». Худшего демотиватора для тех, кто нам оказывает помощь, а попросту - дарит все необходимое для нашей армии, придумать сложно. Возможно, ситуацию спасает то, что наши партнеры видят, что наши Вооруженные силы и то, что пиарится по телику - не одно и то же.
В общем, помощь идет и набирает обороты, как в плане объемов, так и по части боевых свойств того, что нам поставляется. В связи с этим, часто возникают рассуждения о том, кто и что нам поставил, сколько это в денежном выражении, а также насколько объемы поставок соответствуют заявлению первых лиц стран-доноров. Мы никогда не пытались это подсчитывать, поскольку в нашей ситуации, мы принимаем помощь любого размера и качества, с одинаковой благодарностью. Но журналисты литовского издания LRT, провели анализ швейцарской и немецкой прессы, в частности Zuricher Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung, где проводились подобные исследования, обобщили и опубликовали результаты, которые могут представлять интерес для наших коллег.
Итак, на момент исследования, Украине 41 страной мира, были выданы обещания предоставления помощи, на общую сумму в 83 миллиарда долларов. Соединенные Штаты пообещали самую большую, по объему, помощь Украине, с помощью 43 миллиардов долларов. Это больше, чем поддержка всех стран Европейского союза вместе взятых. Из обещанной поддержки со стороны американцев наибольшую часть составляют деньги, потраченные на закупку вооружений.
На втором месте по уровню поддержки Украины довольно далеко отставая от США находится Великобритания, которая пообещала примерно шесть миллиардов долларов, на третьем месте Германия с четырьмя миллиардами долларов и на четвертом месте находится Польша с ее поддержкой в размере трех миллиардов долларов. По абсолютным значениям, эти четыре страны являются самыми крупными донорами Украины. И тут мы можем вспомнить, сколько миллиардов зелень закатала в асфальт, себе на конфеты и прочее, но пойдем дальше. Из стран Балтии, по данным швейцарского ежедневника, Эстония и Латвия оказывают примерно равную поддержку и немного обгоняют Литву, которая занимает почетное 20-е место. Эстония находится на 13-м месте, а Латвия на 15-м.
Однако, обещанная помощь очень часто, сильно растягивается по времени и в конкретный момент, из обещанного может прийти всего лишь часть, а потому - интересно посмотреть на то, как соотносятся обещания и их выполнение. Такое исследование уже было проведено в Германии. Так например, Кильский институт мировой экономики, базирующийся в Германии, обнаружил, что существует большая пропасть между обещаниями, данными Украине, и фактически поставленным оружием и другой помощью. Другими словами, страны-доноры обещали Украине гораздо больше помощи, чем предоставили по факту.
По данным Кильского института, донорами было дано гораздо больше обещаний, чем они сделали. Самый большой разрыв между обещаниями и их исполнением, демонстрируют США (40%) и Германия (46%). Обещания были выполнены в основном небольшими государствами. Среди них все страны Балтии, Чехия и другие. Среди крупных государств выделяется Польша, которая очень помогла Украине, учитывая ее население и экономическую мощь.
Одним из самых активных сторонников Украины является Великобритания. Она предоставляла не только вооружение и гуманитарную помощь, но и вместе с Канадой обучала и продолжала обучить десять тысяч украинских военнослужащих с тем, чтобы они могли успешно применять в бою, новые системы вооружений, которые уже поставлены или только готовятся к поставкам.
Все это представляет чисто академический интерес, поскольку в бою важен каждый патрон и каждый снаряд и там уж точно неважно, чье оружие или чей боеприпас оказался решающим и дал возможность поразить врага и выжить нашим военным. Но главный вывод из всего этого - очень простой. Даже те страны, которые продемонстрировали максимальный разрыв между обещаниями и поставками, делают это по собственной, доброй воле и по большому счету, не обязаны этого делать. А вот правительство Украины не просто обязано, эта обязанность прямо записана в Конституции.
Поэтому, когда кто-то из тех деятелей высказывает претензии о том, что нам что-то не поставили, либо поставили мало или долго, пускай откроют книжечку, с надписью «Конституция» на обложке, найдут свои обязанности и ответят на простой вопрос: ты сам выполнил то, что должен или нет? И получи отрицательный ответ, пускай задумается о том, имеет ли он право что то, кому-то высказывать по этому поводу или все же лучше запарковать язык в известное место? Ведь рано или поздно, эти вопросы будут заданы и отвечать на них таки придется.
anti-colorados
Що повинен був зробити президент Зеленський ? Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити 2С22 «Богдана» в військове замовлення під бюджетне виділення коштів.
Якби зберігалися темпи реалізації програми переозброєння України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б біля двух сотень 2С22 «Богдана».
Що зробив президент Зеленський ?Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.
І він буде. Обов'язково.
Краковский депутат Лукаш Вантух сообщил о выпуске марок под названием "Brothers" с изображением братьев Кличко в поддержку украинцев.
По словам Вантуха, это первая тройная марка в Польше: каждая из них действительна отдельно, но все три части составляют полноценный рисунок.
Слава Україні
Генерал, що перевіряв як сруть солдати, та дивився за цим.
Його прозвали «сортирним генералом».
Прямо прототип Зеленського!
А это помощь Украине и финансовая и военная ..
Українці на фоні скандалів та виділення значних коштів не просто мають право почути відповідь, а мають вимагати її, якщо сама влада залишається глухою до реальних проблем. Замість дати вичерпні відповіді ми вже 4 дні слухаємо якусь маячню ніпрощо.
Кроти? Антикорупційні органи?
https://twitter.com/i/status/1546862180171223042
Земля Стекловатой ублюдку...