Данилов о вероятном уничтожении ГБР материалов резонансных дел: "Надо разбираться, на основании чего все это было". ВИДЕО
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожило важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал в эфире Радио Свобода вероятное уничтожение представителями Государственного бюро расследований материалов по важным уголовным делам, передал Цензор.НЕТ.
"Наказание будет неотвратимым. Те люди, которые уничтожали эти документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены эти документы. Одно дело, если это было на территории города Киева, когда действительно были жаркие дни (24-25 февраля). Другое дело, если это происходило за пределами столицы. Поэтому нужно разбираться, на основании чего все это было", - отметил Данилов.
Напомним, 7 июля появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств. 8 июля Офис генерального прокурора Украины в ответ на запрос "Настоящего времени" отметил, что "особые материальные носители секретной информации в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не давалось согласие на уничтожение этих материалов".
В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложна.
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Повезло кстати Владимиру Александровичу, что Портнов уехал до того, как был отдан приказ о наступлении. Можно было влёгкую получить уголовное дело. Прецедент уже был.
Но выехали еще не все - фото прилагается:
зеленічорні діри.
Заказнячок від татарових-єрмаків поступив!
От навіщо Данілов трясе повітря? Щоб нагадати, що він є? Так всі ж грамотні і знають, що нуль існує!
Куди поспішати? Можна буде ще щось здати...
Головне - не вийти на самих себе.
Для разборки достаточно пары звонков... Максимум пол раб дня.....
P.S. .І ще, не забудь гундоса в "ті" списки дадати...
але нарід отримав 3 роки правління кварталу і таке шоу...сумно...
что мне нравится в зе-шобле, это то, что всяк туда попавший думает, что он в этой стране (а может и в во всем мире) самый умный!
в бан ******* **********, в бан чмо сепарское 👎👎👎🦴
Они наверно уже в ЕС УДРАЛИ
Прокуратура, СБУ и другие государственные органы начали вывозить архивы и офисы в западную Украину за две недели до вторжения.
Лохи сосут лапу...
Урря!
Лохи будьте спокойны, документы вам не нужны
1. Відсутність пального - бо неочікувано швидко українці почали повертатися до України.
2. Чому здали розмінували Чонгар Крим Херсонщину? - будемо розбиратися. Нам докладали що все добре.
3. Тимчасова окупація наших територій - то не катастрофа! (якої думки про це маріупольці, херсонці, бучанці і т.д.?)
4. Чому знищили матеріали по резонансним справам? - будемо розбиратися.
За що Данілов отримує заробітну плату?
Єдине покарання від зевлади