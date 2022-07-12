Данилов о вероятном уничтожении ГБР материалов резонансных дел: "Надо разбираться, на основании чего все это было". ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожило важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал в эфире Радио Свобода вероятное уничтожение представителями Государственного бюро расследований материалов по важным уголовным делам, передал Цензор.НЕТ.

"Наказание будет неотвратимым. Те люди, которые уничтожали эти документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены эти документы. Одно дело, если это было на территории города Киева, когда действительно были жаркие дни (24-25 февраля). Другое дело, если это происходило за пределами столицы. Поэтому нужно разбираться, на основании чего все это было", - отметил Данилов.

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Напомним, 7 июля появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств. 8 июля Офис генерального прокурора Украины в ответ на запрос "Настоящего времени" отметил, что "особые материальные носители секретной информации в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не давалось согласие на уничтожение этих материалов".

В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложна.