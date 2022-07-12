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Данилов о вероятном уничтожении ГБР материалов резонансных дел: "Надо разбираться, на основании чего все это было". ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожило важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал в эфире Радио Свобода вероятное уничтожение представителями Государственного бюро расследований материалов по важным уголовным делам, передал Цензор.НЕТ.

"Наказание будет неотвратимым. Те люди, которые уничтожали эти документы, нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены эти документы. Одно дело, если это было на территории города Киева, когда действительно были жаркие дни (24-25 февраля). Другое дело, если это происходило за пределами столицы. Поэтому нужно разбираться, на основании чего все это было", - отметил Данилов.

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Напомним, 7 июля появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств. 8 июля Офис генерального прокурора Украины в ответ на запрос "Настоящего времени" отметил, что "особые материальные носители секретной информации в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не давалось согласие на уничтожение этих материалов".

В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложна.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+46
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12.07.2022 23:25
+41
Шо вы говорите?.. Любитель фильтрационных лагерей, Андрей Портнов дивным образом, совершенно свободно выехал за границу? И с первого раза QR код считался? И никто даже не пикнул на границе? Как же так произошло?.. Нууууу мои дорогие. Кто знает, какие индульгенции он заслужил в своё время перед Банковой? Могли ведь ещё и наградить тайным приказом. И не нужно завидовать! Не нужно…

Повезло кстати Владимиру Александровичу, что Портнов уехал до того, как был отдан приказ о наступлении. Можно было влёгкую получить уголовное дело. Прецедент уже был.
Но выехали еще не все - фото прилагается:
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12.07.2022 23:12
+22
На фото - президент Зеленський вітається з заступником Єрмака Татаровим. Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
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12.07.2022 23:35
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12.07.2022 23:11 Ответить
Це бавовна v.27.014.966.05
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12.07.2022 23:17 Ответить
луганский коллайдер напоролся на чёрную микродыру ))
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12.07.2022 23:18 Ответить
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12.07.2022 23:34 Ответить
хтось переплутав, в луганське будуть випробовувати не квантову, а кварцову, то на донецьку квантову.
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12.07.2022 23:21 Ответить
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12.07.2022 23:32 Ответить
*****...., шо они там курят? пусть мне пришлют, я тоже хочу попробовать!
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12.07.2022 23:37 Ответить
в послевкусии от поста, чуйствуются тонкие нотки "филадельфийского эксперемента" ))
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13.07.2022 00:05 Ответить
Квантовый ноль-переход испытаем: всех сепаров на Марс телепортируем, пусть там своюдыру строят.
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13.07.2022 00:38 Ответить
Де -де Путін? В пі-дє, ось де.
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13.07.2022 08:33 Ответить
Шо вы говорите?.. Любитель фильтрационных лагерей, Андрей Портнов дивным образом, совершенно свободно выехал за границу? И с первого раза QR код считался? И никто даже не пикнул на границе? Как же так произошло?.. Нууууу мои дорогие. Кто знает, какие индульгенции он заслужил в своё время перед Банковой? Могли ведь ещё и наградить тайным приказом. И не нужно завидовать! Не нужно…

Повезло кстати Владимиру Александровичу, что Портнов уехал до того, как был отдан приказ о наступлении. Можно было влёгкую получить уголовное дело. Прецедент уже был.
Но выехали еще не все - фото прилагается:
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12.07.2022 23:12 Ответить
перед шапито выбор, или ермак или лендлиз. И определяться надо быстро, никто не будет ждать годы.
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12.07.2022 23:27 Ответить
Єрмак надав справку з Євролабу шо він не агент ФСБ.
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12.07.2022 23:33 Ответить
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12.07.2022 23:57 Ответить
Так зелені вже знайшли оговорочку , кажуть : "А може в нього багато дітей , брачних і внебрачнuх. Та ні , зелені хвойдu , в нього багато грошей.
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13.07.2022 08:37 Ответить
Як ви вже всі тварі набридли! Коли ви нажеретесь вже, тварі!?
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12.07.2022 23:12 Ответить
Ніколи. Це зелені чорні діри.
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12.07.2022 23:33 Ответить
А толку вже розбиратися? На основі того, що справи робилися на замовлення і фальшувалися. А хто замовляв в державі де влада в одним руках неважко догадатися навіть наріду 73%.
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12.07.2022 23:14 Ответить
та шо там розбиратись...треба будувати зіндан для зеленої погані...
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12.07.2022 23:14 Ответить
Та що там розбиратись?
Заказнячок від татарових-єрмаків поступив!
От навіщо Данілов трясе повітря? Щоб нагадати, що він є? Так всі ж грамотні і знають, що нуль існує!
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12.07.2022 23:15 Ответить
Ну розбирайтесь, розбирайтесь, не поспішайте. По здачі Півдня не поспішайте, по відсутності оборони на Півночі станом на 24 лютого.
Куди поспішати? Можна буде ще щось здати...
Головне - не вийти на самих себе.
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12.07.2022 23:19 Ответить
Что за детский лепет?
Для разборки достаточно пары звонков... Максимум пол раб дня.....
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12.07.2022 23:21 Ответить
Це пів-дня, якщо б стосувалося конкурентів.
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12.07.2022 23:34 Ответить
похоже у слуг слишком много свободного времени...никто в офисе не потеет пид час вийны..
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12.07.2022 23:21 Ответить
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12.07.2022 23:22 Ответить
але, дуже багато що і якщо..
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12.07.2022 23:22 Ответить
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12.07.2022 23:25 Ответить
А куди подівали татарова, безмозглу, сівохо,наумова,гогілашвілі, труханов, третьякова,деркая, дубінський, бігус та інші цінні кадри?
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12.07.2022 23:32 Ответить
Всі не влізуть. Сироти.
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12.07.2022 23:36 Ответить
А до чого тут Гордон з Комаровським ? Вони ніколи росію не підтримували і критикували Зеленського.
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13.07.2022 08:41 Ответить
Критикували вони потім, а спочатку в дупу без мила до нього лізли.
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13.07.2022 09:38 Ответить
Яке ж воно брехливе. Невже хтось в1ре цьому сивому мерину про ту кра1ну мр1й, що в1н розпов1дае.
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12.07.2022 23:25 Ответить
Ага, хто здав південь країни вже розібрався? Хто розмінував Чонгар розібрався? Там само і з цим будеш "розбиратися"... А що по нашим Азовцям яких Боневтік здав в полон? Що то кремлівській гниді дЄрмаку, татарову? Як 48-річного військовозобов'язаного злочинця-українофоба портнова випустила 03.06.2022 р. Zeбільна влада з України, розібрався? Так так, той що розбереться...

P.S. .І ще, не забудь гундоса в "ті" списки дадати...
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12.07.2022 23:28 Ответить
Спочатку заведуть кримінальну справу на тих, хто знищив кримінальні справи. І не хто небудь, а РНБО на чолі з пробуханою мордою Данилова. А потім знищить і ті кримінальні справи - Perpetuum Mobile, *****.
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12.07.2022 23:35 Ответить
"розбиральщики" херовы, не там вы "пiдставу" ищете. она у вас внутри.
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12.07.2022 23:35 Ответить
На фото - президент Зеленський вітається з заступником Єрмака Татаровим. Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
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12.07.2022 23:35 Ответить
Радий, дуже радий...
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12.07.2022 23:37 Ответить
Майже царь, царь, очєнь пріятно.
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13.07.2022 09:39 Ответить
"Жму руку."
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12.07.2022 23:44 Ответить
на засіданні РНБО забудуть дати доручення розібратись
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12.07.2022 23:40 Ответить
при Пороху такої муйні не було...як і портнова в Україні...
але нарід отримав 3 роки правління кварталу і таке шоу...сумно...
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12.07.2022 23:42 Ответить
73% отримали те що заслуговують.
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12.07.2022 23:52 Ответить
нет - не все это заслужили - очень многие точнее большинство просто не ведали что творили - они просто не знают или не понимают как работает система этой продажной зеленой власти .. народ отупел об мирной жизни смарфтонов и зомбоящика
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13.07.2022 04:03 Ответить
Данилов, типа шлангом гофрированным прикидывается, или дурачка включает?
что мне нравится в зе-шобле, это то, что всяк туда попавший думает, что он в этой стране (а может и в во всем мире) самый умный!
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12.07.2022 23:46 Ответить
хто там буде розбиратися...? у них на часі терміново прийняти закон про олігархів...а все інше -фігня...
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12.07.2022 23:48 Ответить
Ти вже розбирався хто розмінував Чонгар І шо? Таке ж тріпло як і твій шеф.
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12.07.2022 23:50 Ответить
Данилов - разбирающийся дебил. ПНХ в отставку
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12.07.2022 23:51 Ответить
какие еще науй "Бойцы ЛНР" 👎👎👎
в бан ******* **********, в бан чмо сепарское 👎👎👎🦴
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13.07.2022 00:51 Ответить
админы! забанте этого сепарского гавнюка 👎👎👎
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13.07.2022 00:53 Ответить
Леша, спасибо за фотки с Ирака. Леша, спасибо шо вы долбоебы
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13.07.2022 06:04 Ответить
Лохам-виборцям головне пообіцяти, а там буде неодмінно ще якийсь зашквар і попередній на фоні нових обіцянок просто забудеться. Так у зелених покидьків все працює.
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13.07.2022 00:47 Ответить
Треба ПРОСТО АРЕСТОВАТЬ ПОСАДИТЬ РУКОВОДСТВО ДБР .
Они наверно уже в ЕС УДРАЛИ
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13.07.2022 00:51 Ответить
Напоминаю - за ВСЕ отвечает первое лицо в организации , а не дворник
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13.07.2022 00:52 Ответить
Мабуть ще не втекли, бо венедіктова не послала ще підозру
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13.07.2022 01:51 Ответить
американцам надо вывозить этих пидаров в Гуантанамо и там допрашивать. на филиал фсб надежды никакой
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13.07.2022 00:56 Ответить
Тому що керівник ДБР креатура ОП.
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13.07.2022 01:09 Ответить
А что, еще до сих пор не разобрались?
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13.07.2022 01:59 Ответить
Пусть не ****** (простите админы, но уже достало).
Прокуратура, СБУ и другие государственные органы начали вывозить архивы и офисы в западную Украину за две недели до вторжения.
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13.07.2022 02:21 Ответить
Кривонос: "Юг - это предательство. Я был ответственным за эту территорию и знаю, что там было все заминировано: каждый мостик, веточка и проверялось регулярно. Нам подсунули сотрудников СБУ. Там была комплексная измена. Сверху. Местное СБУ не имело доступа к системе минирования"
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13.07.2022 03:08 Ответить
Зеленский получил звонкую монету в Омане...
Лохи сосут лапу...
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13.07.2022 08:58 Ответить
Данілову-це було на підставі бабла...
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13.07.2022 06:33 Ответить
Потім будемо розбиратися, зараз не на часі,мели ємеля твоя неділя.
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13.07.2022 06:47 Ответить
Опасения и высказывания Виктории Спартц подтверждаются на 100процентов. Пространство клоуна и окружения сужается и сужается...
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13.07.2022 07:53 Ответить
Слава Портнову!
Урря!
Лохи будьте спокойны, документы вам не нужны
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13.07.2022 08:56 Ответить
Створіть комісію з марьяной на чолі.
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13.07.2022 09:23 Ответить
Чим далі, тим більше цей Данілов "дивує". Він, взагалі, хто?
1. Відсутність пального - бо неочікувано швидко українці почали повертатися до України.
2. Чому здали розмінували Чонгар Крим Херсонщину? - будемо розбиратися. Нам докладали що все добре.
3. Тимчасова окупація наших територій - то не катастрофа! (якої думки про це маріупольці, херсонці, бучанці і т.д.?)
4. Чому знищили матеріали по резонансним справам? - будемо розбиратися.
За що Данілов отримує заробітну плату?
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13.07.2022 10:04 Ответить
накуй нам союзники,у нас Єрмак є красівий
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13.07.2022 10:12 Ответить
Призначені владою зелені будуть розбиратись в злочинах зеленої влади? Вже такий цирк спостерігаємо з 2019. І так зрозуміло, що були знищені невигідні для влади справи. Ті, що непотрібно було довести. Одні доводили причетність свого теперішнього оточення, інші доводили невинуватість того, конкуренції якого бояться над усе.
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13.07.2022 12:15 Ответить
Мабуть поцілує в ср@ку!!!
Єдине покарання від зевлади
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15.07.2022 01:04 Ответить
 
 