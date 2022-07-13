Войска РФ бьют по Николаеву из Херсона из С-300 и РСЗО: разрушены дома, больницы и школа, - Сенкевич показал последствия вчерашних обстрелов. ВИДЕО

Обобщена информация о последствиях вчерашних обстрелов Николаева: разрушены два дома, повреждена школа и две больницы, ранены 12 человек.

Об этом сообщил в Телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности по городу было обнаружено 24 воронки от ракет. Рашисты били по Николаеву системами С-300 и РСЗО с территории временно оккупированной Херсонщины.

Один двухэтажный дом сгорел дотла, в близлежащих зданиях повреждения от обломков и ударной волны.

Еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа.

Смотрите также: В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы. ФОТОрепортаж

Полностью разрушен корпус одной из николаевских школ. Также в других корпусах учреждения выбиты окна и двери.

Повреждения получили две больницы. У них выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Подобные разрушения в помещениях банка и почты.

Пострадал от обстрелов и наш общественный транспорт: пять троллейбусов не подлежат восстановлению.

Попали ракеты и на территорию рыбного предприятия. Там разрушены здания и транспорт.

В общей сложности ранения разной степени получили 12 человек", - рассказал Сенкевич.