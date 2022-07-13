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Войска РФ бьют по Николаеву из Херсона из С-300 и РСЗО: разрушены дома, больницы и школа, - Сенкевич показал последствия вчерашних обстрелов. ВИДЕО

Обобщена информация о последствиях вчерашних обстрелов Николаева: разрушены два дома, повреждена школа и две больницы, ранены 12 человек.

Об этом сообщил в Телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности по городу было обнаружено 24 воронки от ракет. Рашисты били по Николаеву системами С-300 и РСЗО с территории временно оккупированной Херсонщины.

Один двухэтажный дом сгорел дотла, в близлежащих зданиях повреждения от обломков и ударной волны.

Еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от 5 до 3 этажа.

Смотрите также: В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы. ФОТОрепортаж

Полностью разрушен корпус одной из николаевских школ. Также в других корпусах учреждения выбиты окна и двери.

Повреждения получили две больницы. У них выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Подобные разрушения в помещениях банка и почты.

Пострадал от обстрелов и наш общественный транспорт: пять троллейбусов не подлежат восстановлению.

Попали ракеты и на территорию рыбного предприятия. Там разрушены здания и транспорт.

В общей сложности ранения разной степени получили 12 человек", - рассказал Сенкевич.

Автор: 

Николаев (2152) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+5
*****...нелюди
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13.07.2022 02:08
+4
Вони реально "модернізували" с300 під удари по поверхні...
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13.07.2022 00:19
+4
Говорять рашисти переробляють блок наведення, що би по будівлям стріляти.
ХРЗ можливо чи таке.
Але ракет у рашистів однозначно дуже мало залишилося.
А старі совкові не дуже добре тривале зберігання витримали.
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13.07.2022 00:19
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Правила форума Совет форумчан
с300 це ппо
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13.07.2022 00:15 Ответить
Цього тижня рашисти почали "модернізацію" с300 під ракетну арту
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13.07.2022 00:18 Ответить
этой "модернизации" уже лет десять.
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13.07.2022 00:24 Ответить
Говорять рашисти переробляють блок наведення, що би по будівлям стріляти.
ХРЗ можливо чи таке.
Але ракет у рашистів однозначно дуже мало залишилося.
А старі совкові не дуже добре тривале зберігання витримали.
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13.07.2022 00:19 Ответить
и шо? считаете, что после пуска 5В55Р улетают в космос?
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13.07.2022 00:23 Ответить
не первый раз такое на цензоре замечаю про с 300
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13.07.2022 00:18 Ответить
Вони реально "модернізували" с300 під удари по поверхні...
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13.07.2022 00:19 Ответить
Перший раз чую щоб С 300 (зенітними ракетами) можна було гатити по місту.
Щось новеньке, або "геніальне".
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13.07.2022 00:32 Ответить
этому кацапскому лайфхаку уже лет десять - еще тогда пюрер топил 5В55Р в пинских болотах.
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13.07.2022 00:40 Ответить
С400 это модифицированная с300 которая "из коробки", по паспорту, может стрелять по наземным целям.
Видать какие то модернизации.
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13.07.2022 00:41 Ответить
та вони навіть протикорабельними по Маріуполю палили зі злості, що взяти не можуть.
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13.07.2022 02:15 Ответить
*****...нелюди
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13.07.2022 02:08 Ответить
"круглое носим, квадратное -катаем", приблизно так виглядають кацапські довпойопи коли стріляють ракетами ппо по наземним цілям.
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13.07.2022 04:31 Ответить
Мер має знати, що і по військових структурах удар чужої держави є теракт і не потрібно військових відокремлювати, а то скоро ще їх почнуть тут боятися наші.
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13.07.2022 07:01 Ответить
Да защитите уже хоть Николаев! Или ждете пока у орков боезапас кончится? Все бамбас да бамбас...
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13.07.2022 07:41 Ответить
Пора вопрос Юга решать, иначе дождемся...
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13.07.2022 07:42 Ответить
Так був один обпльований "зеленою" владою генерал Марченко, який вже один раз захистив Миколаїв і де він? Для миколаївців є найулюбленіший Кім, навіть на подушечках є його фото і всі ним так захоплюються, то то Вам ще потрібно?
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13.07.2022 07:49 Ответить
я думаю миколаївцям видніше ніж тобі
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13.07.2022 09:16 Ответить
с300 ето пво как из неё можно стрелять по земле
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14.07.2022 14:11 Ответить
 
 