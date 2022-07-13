"Я хотел в Припять, а здесь Припять пришла ко мне", - подросток показал реалии Мариуполя. ВIДЕО

Парень из Мариуполя записал видео, где показал, во что превратился его родной город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Я хотел в Припять, а здесь Припять пришла ко мне". Фраза, в которой все, что нужно знать о детстве в Мариуполе. Посмотрите. Послушайте. Пожалуй, это самое правдивое видео о сегодняшнем Мариуполе", - подписал видео Андрющенко.

Смотрите также: "Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь, - горсовет. ВИДЕО

В видео парень рассказывает, что его квартиру ограбили, вспоминает как хорош был его город, а сам он мечтает о путешествиях.