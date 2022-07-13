РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5069 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 270 50

"Я хотел в Припять, а здесь Припять пришла ко мне", - подросток показал реалии Мариуполя. ВIДЕО

Парень из Мариуполя записал видео, где показал, во что превратился его родной город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Я хотел в Припять, а здесь Припять пришла ко мне". Фраза, в которой все, что нужно знать о детстве в Мариуполе. Посмотрите. Послушайте. Пожалуй, это самое правдивое видео о сегодняшнем Мариуполе", - подписал видео Андрющенко.

Смотрите также: "Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь, - горсовет. ВИДЕО

В видео парень рассказывает, что его квартиру ограбили, вспоминает как хорош был его город, а сам он мечтает о путешествиях.

Мариуполь (5712) оккупация (10143) дети войны (87) Андрющенко Петр (581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
пусть спросит родителей, за кого они голсоовали
показать весь комментарий
13.07.2022 10:14
+19
це , синку , називається Русскій Мір
показать весь комментарий
13.07.2022 10:20
+12
Да нет. В Припяти сейчас намного лучше
показать весь комментарий
13.07.2022 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пусть спросит родителей, за кого они голсоовали
показать весь комментарий
13.07.2022 10:14 Ответить
А до чого голосування?? Наче колись українцям вибір давали. Завжди самі покидьки були. Треба брати своє в свої руки а не подарувати все а потім безнадійно голосувати...Це що, така гра з майбутнім??
показать весь комментарий
13.07.2022 10:25 Ответить
Так, завжди вибір був. Коли були реальні підозри, що вибору нема - вставали і вибір все одно таки робили.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:28 Ответить
И лайкну и поспорю... Выбор давали- но такой, который не украинцам а мерзавцам подходил. Потому что большинство- хочет, но ничего для того не делает. А кто то делает, но их меньшинство и их не хватает. Ни голосов, ни сил...
показать весь комментарий
13.07.2022 10:44 Ответить
як до чого

ви вважаєте після 8 років війни це нормально коли люди голосують за опзж ? а маріуполь в своїй більшості саме за опзж голосував бо хотів дружити з расєюшкою

Вот расєюшка прийшла хай насолоджуються

зато без біндер
показать весь комментарий
13.07.2022 10:46 Ответить
В Мариуполе за опзд проголосовали 30% от всех голосовавших явка была около 50%. А теперь ты со своими стонами что именно голосование мариупольцев за опзж стало причиной этой войны, смерти тысяч из нас и бегства десятков тысяч, рабства в оккупации стало единственной причиной. До войны опзж не была запрещена законом, а личные электоральные предпочтения личные и никто не в праве указывать как вам голосовать, как бы кому не нравится.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:51 Ответить
я десь писав шо це стало причиною війни ? я просто констатував факт що у людей відсутній мозок
показать весь комментарий
13.07.2022 11:14 Ответить
Вам с вашей колокольни про оккупированный Мариуполь естественное виднее, да и не оккупированный. Опзж никогда открыто не пропагандировали за русский мир, во вторых у нас больше всех волновали тарифы и цены. При этом такие как ты постоянно эти голосование связывают с путлеровской агрессией и уничтожением Мариуполя. То есть упрямо проводите какую-то параллель. И после этого , на фоне того что кацапы сотворили и творят с моим городом и Украиной ты продолжаешь тыкать пальцем в какую-то фигню, которая сейчас точно не на часi. Позор тебе. Тебе плевать на страдания, тебе плевать на преступления, ты весь в себе.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:52 Ответить
вы даже до сих пор не поняли, что то что с вами произошло - это ваша вина, потому что "у нас больше всех волновали тарифы и цены"....
Западную Украину например, это никогда не волновало больше всего, потому и русских у них нет и не будет. А вы теперь с кацапами решайте то, что вас волнует больше всего.
показать весь комментарий
13.07.2022 19:28 Ответить
Ну? І як тобі ТЕПЕР "тарифы и цены"? Красиві? Ти ж сам зараз стягнув з себе штани і показав "усрату задницю совка" - саме те чого ви хотіли і при СРСР, і донедавна: "Хліба і видовищ!" Мосєйчук ще до виборів казала : "Віру, мову і армію на хліб не намажеш!" Тепер ЩО "намазуєте"? Задоволений? Якби вас "валнавало" щос більше, тарифів і цін, про які ви невдоволено верещали весь час "украинским русским языком" - то Путін-би не наважився кинуть війська Хвороба приходить до ослабленого організму Саме тому хвороба, яка називається "рашизм", прийшла саме до вас Ви самі її до себе прикликали!
показать весь комментарий
16.07.2022 04:56 Ответить
якщо люди вибирають політиків які за тісні зв'язки з рашою, то раша йде до них. це - закон природи. кремль бачив, що багато за рашу, багатьом какая разніца, от вони й рішилися на повномасштабну агресію.

існує ще й 5 колона. якби населення позиціонувало себе як українські патріоти - пуйло ніколи не віддало б наказу про вторгнення. слюнявили б мінськ ще кілька років.
показать весь комментарий
13.07.2022 11:36 Ответить
Ситуація у Маріуполі є, без сумніву, трагічною. Я свого часу намагався зрозуміти, що це за місто і "чим дихають" його мешканці. І бачу, що ти, як мешканець Маріуполя, дещо приховуєш. Мабуть, воно тобі неприємно. Давай я заповню прогалини.

1. "В Мариуполе за опзд проголосовали 30% от всех голосовавших явка была около 50%."
- Явка була навіть трохи меншою за 50%. Але це не означає, що проросійський вектор у Маріуполі у 2019 році підтримувало приблизно 30% від 50% населення (тобто близько 15%). Офіційні результати парламентських виборів-2019 свідчать якраз про протилежне...
Результати виборів за партійними списками (Гугл на допомогу):
в окрузі 57 (це Кальміуський район та частина Лівобережного району міста)
1 місце - ОПЗЖ (34.32%)
2 місце - Слуга (26.92%)
3 місце - Опоблок (21.66%)
4 місце - Партія Шарія (6.69%)
в окрузі 58 (це Приморський і Центральний райони)
ті самі "переможці", лише відсотки дещо відмінні - 34.22, 28.74, 16.5 та 7.37.

Результати виборів мажоритарників:
в окрузі 57 переміг кандидат від Опоблоку (не ОПЗЖ) Вадим "**** православна" Новинський;
в окрузі 58 переміг кандидат від Опоблоку Магера (колишній функціонер різних райвідділів КПРС у тоді ще Жданові, а на момент виборів - директор з регіонального розвитку ММК ім. Ілліча).

Отже, у Маріку найбільш популярними є колишні ПРиги - Опоблок та ОПЗЖ (сумарно більше 60% що в одному виборчому окрузі, що в іншому), на другому місці йдуть Слуги, а на третьому - Шарік.

Тобто за відвертих ворогів України (топ-3 в Опоблоці - Мураєв, Вілкул, Кернес, топ-3 в ОПЗЖ - Бойко, Рабинович, Медведчук, плюс два опоблоківці-мажоритарники, плюс Шарік) у Маріку проголосувало близько 70%. За ворогів, Карл! На шостому році війни, Карл!


І так було "завжди". Наприклад, на парламентських виборах-2014 (коли вже йшла війна) за Опоблок та комуністів (КПУ) разом проголосували більш як 60%, а на виборах 2012 за них же - більше 70%. На жаль, ця ситуація не змінювалась аж до повномасштабного вторгнення-2022 (про це - далі).
показать весь комментарий
13.07.2022 17:52 Ответить
поэтому пусть жрут русский мир и наслаждаются припятью, которая к ним пришла
показать весь комментарий
13.07.2022 19:30 Ответить
2. "До войны опзж не была запрещена законом, а личные электоральные предпочтения личные и никто не в праве указывать как вам голосовать, как бы кому не нравится."
- До "великої" війни - так, не була заборонена. Але ви хоча б з 2014 року мали б розуміти наслідки ваших електоральних вподобань. Бо з 2014 року Мордор вже розпочав війну (хоча і "гібридну" на той час: "нас там нєт", "ета нє ми") - зі справжніми ракетними обстрілами, зокрема і Маріуполя та Краматорська. Але ж ви вперто вірили у "вєлікую і добрую Расіюшку" і в те, що кацапи, якщо і розпочнуть війну на знищення України, то знищуватимуть не вас (хто довгі роки чекав на прихід *****), а лише "хахлов" - "нацикав" та "бєндеравцав".

Зізнаюсь, що напередодні "великої війни" я був шокований, переглянувши ось це відео:
https://youtu.be/HJQ-V6k4Ju8 У повітрі пахне війною: Маріуполь у дні пікового загострення російсько-української кризи - репортаж
Воно вийшло 11.02.2022 - за 13 днів до початку "Z-апірациі". Мене шокували як наведені у відео результати опитування (скрін нижче), так і коменти під відео.



Тобто навіть після ракетного удару по Маріуполю у січні 2015 року, коли загинуло майже 30 людей, 52% мешканців Маріуполя ставилося (за півроку до вторгнення!) "тепло" і "дуже тепло" до країни-агресора. Та ще й вірили, що "то Украіна сама нас тагда абстрєляла".
Ось деякі з коментарів звідти (орфографію авторів збережено):

Таня Боженко
Мариуполцы знают правду и не надо им лапшу вешать, а на мове у нас говорят только при езжие

Максим Тихонский
Людей не обманешь,люди знают кто враг.

ivan popov
а кто агрессор ? это еще вопрос

Игорь Журавлев
@ivan popov ахресор конечно же РФ,которая так и не напала за восемь лет от на украину.очередной вброс западных СМИ для украины.а нормальные люди давно уже знают что это всё болтовня и нагнетание ситуации в Украине

Vlad Fe
Все в Мореуполе разговаривают по русски и тем более 99%Русских
показать весь комментарий
13.07.2022 18:00 Ответить
Ну і наостанок - про карму.

3. "А теперь ты со своими стонами что именно голосование мариупольцев за опзж стало причиной этой войны, смерти тысяч из нас и бегства десятков тысяч, рабства в оккупации стало единственной причиной."
Не ваше голосування стало причиною війни. Причина - невиліковна ментальна хвороба наших північно-східних сусідів та їхнього фюрерка. А от те, що з вами під час війни зробило ***** - то, на мою думку, воно є прямим наслідком ваших попередніх голосувань і вашого проросійського світогляду.

Чому? Адже руйнування цивільної інфраструктури - будинків, лікарень, шкіл та дитсадків - були по всій Україні, куди змогли дотягнутися кацапи (зокрема, у Київській, Чернігівській, Сумській областях). Але все ж таки особливо жахливого розмаху вони набули у містах півдня і сходу - у Маріуполі, Волновасі, Харкові та інших. Там, де ***** розраховувало на особливо легкий бліцкриг - через багаторічні електоральні вподобання місцевих мешканців, які були йому добре відомі (результати соціологічних опитувань і голосувань на виборах в Україні є у відкритому доступі).

Але бліцкриг не стався. Завдячуючи захисникам України та всім патріотичним громадянам, які чинили шалений опір окупантам.

Проте *****, схоже, і досі сподівається якщо не на квіти від мешканців Харкова, Одеси, Миколаєва, Слов'янська та Краматорська, то хоча б на те, що вони першими "устанут ат бамбьожек" і почнуть волати про якнайшвидше підписання миру з Мордором.
показать весь комментарий
13.07.2022 18:05 Ответить
а кто украинцям что-то должен давать? они подневольные чтоли??? высший разум за них все решал всегда??? почему сами не брали?
показать весь комментарий
13.07.2022 11:08 Ответить
А в Буче за кого?
показать весь комментарий
13.07.2022 10:27 Ответить
За 95 квартал, не сумнівайтесь
показать весь комментарий
13.07.2022 10:32 Ответить
Голосователь выполз пол новостью о Мариуполе и преступлениях кацапов. Но нет, это все этого не волнует, исключительно электоральный вопрос. Сейчас, когда война, когда мой город в оккупации, когда кацапы каждый день паплюжат нашу землю, этот в голосовательные бирюльки играется.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:47 Ответить
голову включайте, почему они к вам пришли, а не во Львов.
показать весь комментарий
13.07.2022 19:32 Ответить
Учитывая георгиевскую соплю,висящую на руле его велосипеда-ни о чем этого ******** спрашивать не имеет смысла.
показать весь комментарий
13.07.2022 11:59 Ответить
Напоминаю, Мариуполь это город в котором Партия Шария набрала наибольшее количество голосов. Потом Харьков. Третий это Ирпень (где был грандиозный концерт в честь открытия офиса Партии Шария)
показать весь комментарий
13.07.2022 14:08 Ответить
Ну ка, вспомним что желали подростки в 2020м году? Куртку Гучи как у Толика Шария. Виллу в Испании как у Толика. Бабу как у Толика, и русских подписчиков на ютубе, как у Толика?
А вышло как? А вышло как раз "па рассийски" - у вождя Толика одна жизнь в Испании, а у мальчика в Мариуполе как грится, другая!
показать весь комментарий
13.07.2022 14:13 Ответить
Це покарання Господнє за вибори па пріколу. До більшості досі не дійшло, що вони натворили.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:17 Ответить
Господь не карає отак власноруч, щоб помститися. Це покарання створене від самого початку: наслідки своїх дій, дій батьків, дідів, прадідів, будь яка ситуація розвивається з передісторії.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:32 Ответить
Да нет. В Припяти сейчас намного лучше
показать весь комментарий
13.07.2022 10:19 Ответить
Ти там був? У 2006 році ми пересікали зону Їхали у закритому салоні "вахтовки" із закритими вікнами - щоб менше пилюка всередину потрапляла - радіація Але у вікна бачили багато! Вже тоді будинки починали "сипаться"
Я помітив: дуже ти ********* теліпать язиком про те, в чому не розбираєшся і не знаєш! Притиш активність "Людина, яка отримує репутацію брехуна, з таким же успіхом може оніміть, тому що люди не слухають, що носить вітер" (Хайнлайн)
показать весь комментарий
13.07.2022 13:02 Ответить
це , синку , називається Русскій Мір
показать весь комментарий
13.07.2022 10:20 Ответить
Жесть.Представте сколько судеб поломаных.Нет,такое не прощают.Жди ********* и бойся.Наказание неизбежно "асвабадители" грёбаные.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:20 Ответить
Діти жили, жили і тут прийшов грьобаний руZZькій мір... Горіть вам в пеклі кацапсини вонючі!
показать весь комментарий
13.07.2022 10:21 Ответить
не страшно обьезжать могилы трупы и скелеты по улицам ??а еще говорили треш єто штурм мусарки в 14 ..убийство срочник анач гаи и охранника на заводе и в башку одного иобстрел градом в 2015 а тут вон оно шо они мазохисты
показать весь комментарий
13.07.2022 10:30 Ответить
Триколір сіпає над руїнами, через які малий на вєліку розсікає.
Рюзький мір прийшов ,ви ж бо кликали, він протезами всіх обіймає.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:47 Ответить
Те кого кликали ещё в 14 на наших пленных обменяли. Я все это помню. И этого Грэма Филипса что по городу шлялся и митинги у гипромеза. Их всех повязали у сгоревшей мэрии. У меня один знакомый оказался ватником, его на пленного обменяли. Больше вата никогда открыто в городе не бузила, никогда.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:55 Ответить
У тебе є докази, що саме він кликав? Ні? тоді навіщо язиком теліпать?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:50 Ответить
Если про моего знакомого, то он защищал русский мир пол сгоревшей серией, мне отец нашего общего знакомого это рассказал, мы втроём раньше дружили. Среди других моих знакомых один пошел воевать за Украину, а другой ща днр. Обоих убили. Верных и предателей у нас не больше и не меньше чем везде. У нас мариупольцы ещё с 14 года воевали ща нашу землю и город.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:56 Ответить
і на кермі велосипеда георгіївська шмаркля висить...
показать весь комментарий
13.07.2022 11:33 Ответить
В юнармию добровольцем пойдет.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:01 Ответить
Ты никогда не был в оккупации. Это необходимо чтобы выжить. Ты когда-нибудь стоял в оккупации перед кацапом с автоматом? Этот пацан выживает как может, в его та возрасте, а ты тут в софизме упражняешься. Все вы смелые, пока на своем диване дома сидите.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:59 Ответить
Все вірно. Щоб виживати, треба вбивати, вбивати, вбивати... В перервах можна грабувати і гвалтувати.
показать весь комментарий
13.07.2022 14:24 Ответить
а что он сделал, чтоб не попасть в оккупацию? нацепил геогриевскую ленту? моща...
показать весь комментарий
13.07.2022 19:35 Ответить
Георгиевская ленточка на руле и вата в голове родителей сделала из твоего Марика Припять .
показать весь комментарий
13.07.2022 11:47 Ответить
Это ответ на вопрос, почему некоторые все равно сидят и не выезжают. Не выезжает ВАТА, ждущая "освобождения"
показать весь комментарий
13.07.2022 12:45 Ответить
Ще один "народний обвинувач"! Звідки відомо про погляди його і його дітей?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:52 Ответить
Звідки відомо? З колорадської стрічки на кермі. Чи це просто перепустка така, щоб "на падвал" не потрапити?
показать весь комментарий
13.07.2022 14:21 Ответить
Трохи розшифровки. Репортаж із колорадською' стрічкою на кермі велосипеда, з голосом дорослого режисера-оператора поза кадром.

"Просто чуть-чуть плохо стало... Пожилым выплачивают пенсию, как-никак помощь. Выплачивали за 3 месяца, теперь будут выплачивать по месяцу. Пенсия семь тысяч рублей... с половиной. В принципе как-то жить можно... Хочу путешествовать, не торчать в этой дыре! ... (біля купи сміття) Сейчас уже потихоньку убирают... Такой Кирова у нас теперь. Раньше тут было красиво... особенно ночью кайфово тут было гулять. А щас ночью тут уже не погуляешь, там кайфа тут уже не видать... (біля розтрощеного мосту) Вот там вот кругом везде лежали трупы, очень много людей погибших было... от слова совсем как много было..."

Задум режисера - "Жизнь налаживаєцца. Кто сбежал - можна вазвращаца взад... Как-то жить можна, хоть кайфа пока не видать, но скоро и кайф будет".
показать весь комментарий
13.07.2022 14:19 Ответить
 
 