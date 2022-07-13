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Новости Видео Война
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Командир 24-й ОМБр имени короля Данила, Герой Украины Мамавко об обороне Попасной: "Ежедневные атаки. Непрерывно. Два с половиной месяца". ВIДЕО

Командир 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, Герой Украины Роман Мамавко рассказал о боях за Попасную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Мамавко рассказывает о том, как украинские воины около двух с половиной месяцев защищали город от российских захватчиков, опубликовал на своей странице в соцсети главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Командир 24 ОМБр имени короля Данила, Герой Украины Роман Мамавко - настоящий военный лидер. Несмотря на тяжелые потери и ежедневные штурмы врага, подразделение выполнило поставленные боевые задачи. Ценю и горд стоять в одном строю", - написал Залужный в комментарии к видео.

Смотрите: Воины 24-й ОМБр уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области. ВИДЕО

24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Залужный Валерий (657)


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Герої
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13.07.2022 11:22 Ответить
велика ціна того гнроїзмо ,і не всі вояки готові платити її, https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4, героям слава
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13.07.2022 13:39 Ответить
...орка тіло ляже в грунт - допоможе ЗСУ!.. (с)

Дякуємо вам, наші захисники!
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13.07.2022 13:56 Ответить
 
 