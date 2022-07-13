Командир 24-й ОМБр имени короля Данила, Герой Украины Мамавко об обороне Попасной: "Ежедневные атаки. Непрерывно. Два с половиной месяца". ВIДЕО
Командир 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, Герой Украины Роман Мамавко рассказал о боях за Попасную.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Мамавко рассказывает о том, как украинские воины около двух с половиной месяцев защищали город от российских захватчиков, опубликовал на своей странице в соцсети главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Командир 24 ОМБр имени короля Данила, Герой Украины Роман Мамавко - настоящий военный лидер. Несмотря на тяжелые потери и ежедневные штурмы врага, подразделение выполнило поставленные боевые задачи. Ценю и горд стоять в одном строю", - написал Залужный в комментарии к видео.
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