Районные военкоматы начали активно призывать россиян идти на войну в Украине. ВИДЕО

Районные военкоматы начали активно призывать россиян идти воевать в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видеообращение одного из военных комиссаров Тверской области, в котором тот призывает в армию всех желающих подписать по меньшей мере трехмесячный контракт и рассказывает, какое материальное вознаграждение ожидает добровольцев.

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