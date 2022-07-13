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Районные военкоматы начали активно призывать россиян идти на войну в Украине. ВИДЕО

Районные военкоматы начали активно призывать россиян идти воевать в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видеообращение одного из военных комиссаров Тверской области, в котором тот призывает в армию всех желающих подписать по меньшей мере трехмесячный контракт и рассказывает, какое материальное вознаграждение ожидает добровольцев.

Смотрите: В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата. ФОТО

армия РФ (19224) россия (95526) военкомат (458)


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Топ комментарии
+91
Его что с гроба вытащили?
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13.07.2022 11:06
+70
Цього діда витягли із розконсервованого Т-62?
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13.07.2022 11:08
+46
зняли з консервації
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13.07.2022 11:37
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Одной ногой уже на концерте Кобзона, а все туда же=)
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14.07.2022 11:02 Ответить
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