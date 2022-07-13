Районные военкоматы начали активно призывать россиян идти на войну в Украине. ВИДЕО
Районные военкоматы начали активно призывать россиян идти воевать в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видеообращение одного из военных комиссаров Тверской области, в котором тот призывает в армию всех желающих подписать по меньшей мере трехмесячный контракт и рассказывает, какое материальное вознаграждение ожидает добровольцев.
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показать весь комментарий14.07.2022 11:02 Ответить Мне нравится 0
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