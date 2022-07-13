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Оккупация Ирпеня: правоохранители опросили около 1,5 тыс. потерпевших и свидетелей для сбора доказательств военных преступлений россиян, - Нацполиция. ВИДЕО

Для надлежащего сбора улик и расследования военных преступлений была создана межведомственная следственная группа. В ее состав вошли следователи Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

Полицейские провели эксгумацию погибших в результате вооруженной агрессии, 269 тел направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители провели более 7000 осмотров поврежденных и разрушенных объектов жилищного фонда и гражданской инфраструктуры, а также 451 осмотр мест событий для установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений.

В настоящее время допрошены 987 потерпевших и 510 свидетелей и очевидцев событий, происходивших во время оккупации.

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В рамках расследования назначены 463 судебных экспертизы. При использовании технологии MAXAR проводится анализ фотоснимков из космоса оккупированного Ирпеня.

Вся эта работа проводится по привлечению к ответственности военнослужащих оккупационных сил.

Автор: 

армия РФ (19224) Ирпень (370) оккупация (10143) Нацполиция (16463) военные преступления (1435)


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А за що ж звільнили Денісову?
Може тепер Зе!лені виродки і правоохоронців позвільняють?
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13.07.2022 11:57 Ответить
Слушна справа збирати докази проти рашистів, але давайте будемо чесними - поки не покарають тих довпойопів, які напередодні війни казали, що це американські змі нагнітають істєрію і що потрібно готуватися до шашликів, справа не буде розкритою повністю
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13.07.2022 12:09 Ответить
вважаю за потрібне ввести до складу групи іноземних фахівців і наглядачів..зеленим запроданцям віри немає
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13.07.2022 12:11 Ответить
 
 