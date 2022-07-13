Оккупация Ирпеня: правоохранители опросили около 1,5 тыс. потерпевших и свидетелей для сбора доказательств военных преступлений россиян, - Нацполиция. ВИДЕО
Для надлежащего сбора улик и расследования военных преступлений была создана межведомственная следственная группа. В ее состав вошли следователи Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.
Полицейские провели эксгумацию погибших в результате вооруженной агрессии, 269 тел направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители провели более 7000 осмотров поврежденных и разрушенных объектов жилищного фонда и гражданской инфраструктуры, а также 451 осмотр мест событий для установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений.
В настоящее время допрошены 987 потерпевших и 510 свидетелей и очевидцев событий, происходивших во время оккупации.
В рамках расследования назначены 463 судебных экспертизы. При использовании технологии MAXAR проводится анализ фотоснимков из космоса оккупированного Ирпеня.
Вся эта работа проводится по привлечению к ответственности военнослужащих оккупационных сил.
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