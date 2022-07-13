Разоблачены дельцы, которые "наживались" на переселенцах: требовали оплату за предоставленное бесплатное жилье, - СБУ. ВИДЕО

В Черкасской области СБУ обезвредила преступную группировку, которая "зарабатывала" на внутренне перемещенных лицах. Злоумышленники требовали деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых действительно было бесплатным для этой категории лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор.

"Они требовали с внутренних переселенцев ежемесячное жалование за комнату в общежитии, а в случае задержек - угрожали выселением. И это при том, что все расходы на проживание людей в этом месте взяло на себя государство. То есть для ВПЛ проживание в общежитиях было бесплатным", – говорится в сообщении.

Суммы, требовавшиеся с людей, зависели от комнаты, в которую их заселяли, а также от количества лиц, которые там собирались проживать. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тыс грн в месяц.

Также информируется, что поиском "клиентов" занимались через личные контакты и объявлений на интернет-ресурсах. Незаконно полученные денежные средства злоумышленники распределяли между собой.

"В целом установлена причастность участников преступной группы к более чем 20 фактам вымогательства неправомерной выгоды. Среди пострадавших от их действий - семьи с маленькими детьми, а также беременные женщины, бежавшие от российских оккупационных войск из восточных и южных регионов Украины. Правоохранители задержали риелтора" с поличным, во время очередного получения неправомерной выгоды", - информируют в СБУ.

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В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных лиц к незаконной схеме, в том числе должностным лицам объекта критической инфраструктуры, для привлечения к ответственности.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры и содействии Черкасского городского совета.