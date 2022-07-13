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Разоблачены дельцы, которые "наживались" на переселенцах: требовали оплату за предоставленное бесплатное жилье, - СБУ. ВИДЕО

В Черкасской области СБУ обезвредила преступную группировку, которая "зарабатывала" на внутренне перемещенных лицах. Злоумышленники требовали деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых действительно было бесплатным для этой категории лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор.

"Они требовали с внутренних переселенцев ежемесячное жалование за комнату в общежитии, а в случае задержек - угрожали выселением. И это при том, что все расходы на проживание людей в этом месте взяло на себя государство. То есть для ВПЛ проживание в общежитиях было бесплатным", – говорится в сообщении.

Суммы, требовавшиеся с людей, зависели от комнаты, в которую их заселяли, а также от количества лиц, которые там собирались проживать. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тыс грн в месяц.

Также информируется, что поиском "клиентов" занимались через личные контакты и объявлений на интернет-ресурсах. Незаконно полученные денежные средства злоумышленники распределяли между собой.

"В целом установлена причастность участников преступной группы к более чем 20 фактам вымогательства неправомерной выгоды. Среди пострадавших от их действий - семьи с маленькими детьми, а также беременные женщины, бежавшие от российских оккупационных войск из восточных и южных регионов Украины. Правоохранители задержали риелтора" с поличным, во время очередного получения неправомерной выгоды", - информируют в СБУ.

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В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных лиц к незаконной схеме, в том числе должностным лицам объекта критической инфраструктуры, для привлечения к ответственности.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры и содействии Черкасского городского совета.

жилье (908) общежитие (167) СБУ (19898) махинации (582) переселенцы (530) Дехтяренко (5) Черниговская область (1134)


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"Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. " - Що, знову під особисте зобов'язання?
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13.07.2022 11:59 Ответить
Гуманитарників накривайте вже)) вся гуманітарка на олх і в маркетах))) капець вони розкачуються...
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13.07.2022 11:59 Ответить
У вас, мамзель, акценты не правильные. Есть гос. гуманитарка, а есть волонтеры. Так то, что оказывается в торговле и есть "работа" чиновников. Как думаете из какой они отары?
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13.07.2022 12:15 Ответить
Европа наводнена разными проходимцами...причем лезут во все дыры включая волонтеров и т.д.
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13.07.2022 12:05 Ответить
Баканов уже не знает как свое "очко" прикрыть . То что они накрыли шайку аферистов, это хорошо. Но разве это главная задача СБУ ? Почему бы СБУ, например, не расследовать как Портнову удалось убежать из Украины . И где сейчас Мураев прячется, вам неинтересно? Тогда есть вопросы к самой СБУ
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13.07.2022 12:09 Ответить
По Портнову ответили, что он типа предъявил на границе документы, что у него 4 несовершеннолетних детей.
Хотя известно только о 2х совершеннолетних.
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13.07.2022 12:25 Ответить
слава сбу?
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13.07.2022 12:13 Ответить
То це також "свинарчуки"? З ними разом наживався Зеленський? Бо якщо хтось при Порошенко скоїв злочин, то біля злочинця зразу ставили Порошенка.
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13.07.2022 12:41 Ответить
 
 