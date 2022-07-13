"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Российский оккупант жалуется на невозможность выполнить приказ о наступлении. АУДИО
Военный РФ рассказывает другому оккупанту о том, что их подразделение не может пойти в наступление из-за того, что технику разбили украинские защитники.
Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Да уже месяц в этой деревне сидим! Них#я в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе#ывают и въе#ывают наше подразделение, не дают двинуться", -рассказывает российский оккупант своему другу, также воюющему в рядах рашистов, но на другом направлении.
Захватчик рассказал, что украинские защитники разбили технику оккупантов
"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе#али, минометы разъе#али - все пиз#ец, остались без них#я. Вот наступление. И так неделю", - добавил он.
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Візьміть це за правило!!!
Video: https://t.me/Ukraine_365News/31978
так що, справи в них дiйсно кепськi......