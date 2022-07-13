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"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Российский оккупант жалуется на невозможность выполнить приказ о наступлении. АУДИО

Военный РФ рассказывает другому оккупанту о том, что их подразделение не может пойти в наступление из-за того, что технику разбили украинские защитники.

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Них#я в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе#ывают и въе#ывают наше подразделение, не дают двинуться", -рассказывает российский оккупант своему другу, также воюющему в рядах рашистов, но на другом направлении.

Захватчик рассказал, что украинские защитники разбили технику оккупантов

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе#али, минометы разъе#али - все пиз#ец, остались без них#я. Вот наступление. И так неделю", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристрелянные", - оккупант "жалуется" на точность ВСУ. АУДИО

СБУ (19898) Харьковщина (5577) перехват (343)


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Топ комментарии
+16
Ви покидьки тільки з населенням можете воювати. Ну ще ракетами з свєї території херячити...
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13.07.2022 14:19
+14


Video: https://t.me/Ukraine_365News/31978
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13.07.2022 14:21
+9
а тут еще одна беда.... в рядах русни ширится новая смертельная болезнь - хаймарсофобия называется.....
так що, справи в них дiйсно кепськi......
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13.07.2022 14:34
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как говорят на россии, "ору"
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13.07.2022 14:18 Ответить
куку, сахатиє!
поки ви тут серете, ваш Верхоянськ уже поплив https://t.me/charter97_org/78113 https://t.me/charter97_org/78113

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13.07.2022 14:18 Ответить
Огромный город Верхоянск!! Там проживает аж 1000 якутов
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13.07.2022 14:39 Ответить
Як добре, що вас раз'*****!
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13.07.2022 14:19 Ответить
И не раз **@ли, и не два....
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13.07.2022 14:45 Ответить
Ви покидьки тільки з населенням можете воювати. Ну ще ракетами з свєї території херячити...
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13.07.2022 14:19 Ответить
Та ще й куди-попало! То у туалет під Гуляйполем то по свинарнику на Одещині У нас до цих пір на краю болота посеред лугу три "Точки-У" стирчать А в селі ніколи військ не було Навіть не ночували ніколи!
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13.07.2022 14:51 Ответить
У вас же є досвід ракетобудування з 7-го класу, там що , не можна з трьох не справних "Точок-У" зібрати одну чи дві справні , чи хоча б, "Крапку-У"? Чи здайте їх в ЗСУ як є, то буде крута винагорода !
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14.07.2022 11:10 Ответить
Ему бы о душе подумать,а оно про наступление.
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13.07.2022 14:20 Ответить
У вас кацапів в кожного повинен бути в кишені разом з військовим квитком "пакет".
Візьміть це за правило!!!
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13.07.2022 14:21 Ответить
пакет повинен бути з насінням.
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13.07.2022 14:31 Ответить
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13.07.2022 15:00 Ответить
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13.07.2022 15:02 Ответить


Video: https://t.me/Ukraine_365News/31978
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13.07.2022 14:21 Ответить
Кара Єгипетська.
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13.07.2022 18:21 Ответить
тю. генерала вам на коне. и вперёд с сапёрными лопатками на покемоны!
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13.07.2022 14:21 Ответить
Кацапи-так наступайтє взад запарєбрік...
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13.07.2022 14:22 Ответить
Если тылы уже зачистили, пора химарсам *********** самих орков
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13.07.2022 14:34 Ответить
а тут еще одна беда.... в рядах русни ширится новая смертельная болезнь - хаймарсофобия называется.....
так що, справи в них дiйсно кепськi......
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13.07.2022 14:34 Ответить
так їм і треба
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13.07.2022 15:05 Ответить
Це вже вам не негри на "Абрамсах".
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13.07.2022 15:25 Ответить
пусть отрицательно наступают
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13.07.2022 16:21 Ответить
О реальном положении дел на фронте говорят не "телефонные перехваты", не сводки Генштаба и не видосики Зеленского, а карта линии фронта. И власти, на пятом месяце войны, не показывают ее украинцам. Мы видим что угодно: от частных карт до карт от зарубежных источников. Только от Генштаба мы карт не видим. Генштаб считает, что это не важная для украинцев информация.
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13.07.2022 17:15 Ответить
Возьми карту Украины и сам по инферно сми (украинские и западные) нарисуй передний край. Понятно что это будет весьма приблизительно, но для тебя как для цивильного будет вполне достаточно. Что непонятного? Более того тебе никто и ничего не расскажет, это все же из разряда -военные секреты
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13.07.2022 21:33 Ответить
Кацапи,здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь.
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13.07.2022 18:28 Ответить
Какое наступление дрыщи голимые , ваше наступление только задом раком....Стратеги..
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13.07.2022 23:18 Ответить
что не слово то путин... достаточно так
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14.07.2022 02:45 Ответить
 
 