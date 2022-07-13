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Новости Видео Война
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На Харьковщине воины ССО "АЗОВ" уничтожили 3 вражеских автомобиля, 7 БМП, 2 танка и ликвидировали 37 оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили вражескую технику и ликвидировали оккупантов в поселке Варваровка Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале ССО "Азов" Харьков.

На видео фрагмент уничтожения одной из единиц вражеской техники оккупантов высокоточным попаданием артиллерии.

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"Минус три легковых автомобиля личного состава, 7 единиц БМП-2, 2 танка Т-72Б3 и 37 вражеских захватчиков - результат успешной операции Сил СпД ССО АЗОВ Харьков в поселке Варваровка, Волчанского района, Харьковской области", - говорится в сообщении бойцов ССО " АЗОВ".

армия РФ (19224) уничтожение (6923) техника (1736) Азов (793) ССО (526)


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Топ комментарии
+20
ССО Азов-респектище.Давайте ще...
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13.07.2022 15:54
+10
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.07.2022 15:59
+9
Вороги самоліквідуються тільки від одного слова "Азов"!
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13.07.2022 16:00
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ССО Азов-респектище.Давайте ще...
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13.07.2022 15:54 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.07.2022 15:59 Ответить
Вороги самоліквідуються тільки від одного слова "Азов"!
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13.07.2022 16:00 Ответить
Перетворились у хлам, у дим. Красота!!!
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13.07.2022 16:13 Ответить
Копита в одну, скрєпи в друга, а яйця в третю сторону
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13.07.2022 16:16 Ответить
Перед смертью хоть на моцыке покатались
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15.07.2022 19:04 Ответить
так на відосі ж видно що вибух додали графікою.. нашо це робити? гляньте як зникають уламки що летять зліва від вибуху, та й вогонь при вибуху лєвак...

От шоб шо це робити?
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13.07.2022 16:27 Ответить
... и не оняшенька веточка на деревах вокруг взрыва не заколебалась, ни один листик не оторвался, но атмосферненько так сделано, потриотично, да и музыка не тупой рок, а трагическая темка звучит. Спасибки. Несколько раз пересмотрела. ЗдОрово!
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13.07.2022 17:25 Ответить
Як рашистських ботярів видно) Все там реальне, можеш сам перевірити, але на ботофермі беспечніше сидіти, ніж з калашов та кастрюлі бігати під Хімасами, лапоть
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13.07.2022 18:46 Ответить
"Ботярив"? Помыляишься. Я например личность, майданутая на всю голову, правда зеленоватая по убеждению, но зато украинская патриотка.
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14.07.2022 00:23 Ответить
Ботоферма. Уважно дивись. Це тобі так хочеться що був монтаж. Одним словом мокша хоч шептунчика пустить , аби тільки підгадити. Така вже кацапська натура.
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14.07.2022 19:34 Ответить
Дуже можливо, що це снаряди smart німці підвезли. Точність 99.9%
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13.07.2022 16:35 Ответить
Хлопці , Ви молодці та справжні воіни 👍🏼💪✊
Гарного Вам полювання та бережіть себе 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.07.2022 17:00 Ответить
Прихуели орки! В шортах шарятся, на моцыках ганяют... Молодцы хлопцы, проредили пошесть!
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13.07.2022 17:10 Ответить
Шикарно , браво ,так держать .
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13.07.2022 23:06 Ответить
 
 