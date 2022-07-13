На Харьковщине воины ССО "АЗОВ" уничтожили 3 вражеских автомобиля, 7 БМП, 2 танка и ликвидировали 37 оккупантов. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили вражескую технику и ликвидировали оккупантов в поселке Варваровка Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале ССО "Азов" Харьков.
На видео фрагмент уничтожения одной из единиц вражеской техники оккупантов высокоточным попаданием артиллерии.
"Минус три легковых автомобиля личного состава, 7 единиц БМП-2, 2 танка Т-72Б3 и 37 вражеских захватчиков - результат успешной операции Сил СпД ССО АЗОВ Харьков в поселке Варваровка, Волчанского района, Харьковской области", - говорится в сообщении бойцов ССО " АЗОВ".
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Гарного Вам полювання та бережіть себе 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️