Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воины света" в переводе Жадана. ВИДЕО
Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воїни світла", которая появилась в 2014-м году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, клип опубликован на странице рок-группы в соцсети. Текст украиноязычной версии написал поэт и музыкант Сергей Жадан.
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+36 Right Right #460828
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+26 Злий Грицько
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+22 Right Right #460828
показать весь комментарий13.07.2022 16:32
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Як на мене, хай це лайно залишається на "рускам язикє", щоб не забувати, як вони у рашці, Туреччині і Юрмалі паплюжили Україну!
https://www.youtube.com/watch?v=pbFDfZtT-gU
Теперь вся Украина будет смотреть телемарафон-Лохотрон Кучмистов...
С праздником Украина...с Хунтой Ze... который копирует путлера образца 1999года...
Про що мова ?
RESPECT
ПОВАГА