Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воины света" в переводе Жадана. ВИДЕО

Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воїни світла", которая появилась в 2014-м году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, клип опубликован на странице рок-группы в соцсети. Текст украиноязычной версии написал поэт и музыкант Сергей Жадан.

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