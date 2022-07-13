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Житель освобожденной Ивановки в Херсонской области рассказал о бесчинствах захватчиков во время четырехмесячной оккупации. ВИДЕО

Мирный житель освобожденного украинскими воинами села Ивановка Херсонской области рассказал о бесчинствах российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне под угрозой убийства отбирали у жителей села все, что им вздумается, умышленно уничтожали вещи, автомобили и дома.

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армия РФ (19224) освобождение (565) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+30
а де наш новий омбудсмен ?
забив на злочини русні ?
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13.07.2022 17:43
+23
походу, жители оккупированных территорий (сдавшие зачёт((() от всей души благодарны Верховному Правителю Зеленскому и его регенту д"Ермаку за лёгкий и непринуждённый доступ орды орков на Юг Украины и практические занятия на тему "как я провёл выборы в 2019 и их прикольный результат в 2022"
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13.07.2022 17:48
+21
Та Ви що, там у контори єрмаківська шапка дупа особова справа горить, треба відмаз терміновий влаштовувати, які там злочини проти простих людей....
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13.07.2022 17:47
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а де наш новий омбудсмен ?
забив на злочини русні ?
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13.07.2022 17:43 Ответить
Та Ви що, там у контори єрмаківська шапка дупа особова справа горить, треба відмаз терміновий влаштовувати, які там злочини проти простих людей....
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13.07.2022 17:47 Ответить
Збирає доказову базу. Щоб не дай бог якогось орка не образити необгрунтовано.
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13.07.2022 17:57 Ответить
Поит пленных оккупантов чаем и кормит круассанами за убийства украинцев.
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13.07.2022 18:03 Ответить
походу, жители оккупированных территорий (сдавшие зачёт((() от всей души благодарны Верховному Правителю Зеленскому и его регенту д"Ермаку за лёгкий и непринуждённый доступ орды орков на Юг Украины и практические занятия на тему "как я провёл выборы в 2019 и их прикольный результат в 2022"
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13.07.2022 17:48 Ответить
Трапилась стаття про наслідки вживання вагітною жінкою жирної їжі. Вважається доведеним що це призводить до важких наслідків для розумового розвитку та психічного стану потомства. Діти "жироїдок" агресивні, депресивні та дурні (наднизький IQ). В статті описувалась біохімія цих процесів. ... Буряти, монголи та ще багато народів Азії вживають надзвичайно жирну їжу віками. Звідси не існує способу виховання цих дебілів. Залишається тільки їх примусова ізоляція в якій вони самі себе винищать... Українці! Не годуйте вагітних салом бо отримаєте укро"бурятів" в своїх хатах...
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13.07.2022 17:52 Ответить
Від сала не товщають. Руки геть від сала!
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13.07.2022 17:54 Ответить
Оце на рахунок сала ви зморозили
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13.07.2022 18:18 Ответить
агент детектед.
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13.07.2022 20:41 Ответить
Почему наши руки не лезут к работе...а лезут в чужие страны с оружием...
Так кажись говорил когда то А.И.Герцен.. наверно тоже был бандеровцев...
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13.07.2022 18:04 Ответить
А как они там оказались, может, ЗЕбилы знают?
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13.07.2022 18:06 Ответить
Шо, братья-украинцы, навыбирали засруцьнявых ЗЕбилов, которые агрессору Юг Украины сдали или еще ничего не заподозрили?
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13.07.2022 18:10 Ответить
москалі і у себе в мордорі називають їх чурками
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13.07.2022 18:14 Ответить
От не треба тільки все валити на бурятів. Москалі такі ж самі, якщо не гірші.
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13.07.2022 18:29 Ответить
буряты--тупые, конченные ордынцы !!! их место на столбах !!
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13.07.2022 21:25 Ответить
А ви помітили як у нас поліпшилась ситуація з дотримання прав людини під час війни? Тиша і спокій в ЗМІ і ТВ. Новий гарний гарний омбудсмен вже 2 тижні без роботи, не чутно і не видно людини. От же Денісова погана, вигадувала всякі зґвалтування там, вбивства, а у нас то все ок
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14.07.2022 00:17 Ответить
До речі, одразу зґвалтування припинились, як Денісову звільнили. Страшні злочини проти маленьких дітей взагалі наче і не існували. Все стали замовчувати, мабуть, щоб сахраніть ліцо расєйскай армії та її палкаводцу.
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14.07.2022 00:35 Ответить
 
 