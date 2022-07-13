Житель освобожденной Ивановки в Херсонской области рассказал о бесчинствах захватчиков во время четырехмесячной оккупации. ВИДЕО
Мирный житель освобожденного украинскими воинами села Ивановка Херсонской области рассказал о бесчинствах российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне под угрозой убийства отбирали у жителей села все, что им вздумается, умышленно уничтожали вещи, автомобили и дома.
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забив на злочини русні ?
шапка дупаособова справа горить, треба відмаз терміновий влаштовувати, які там злочини проти простих людей....
Так кажись говорил когда то А.И.Герцен.. наверно тоже был бандеровцев...