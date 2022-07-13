Житель освобожденной Ивановки в Херсонской области рассказал о бесчинствах захватчиков во время четырехмесячной оккупации. ВИДЕО

Мирный житель освобожденного украинскими воинами села Ивановка Херсонской области рассказал о бесчинствах российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне под угрозой убийства отбирали у жителей села все, что им вздумается, умышленно уничтожали вещи, автомобили и дома.

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