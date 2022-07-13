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Россияне похищали мирных украинцев в Чернобыле и использовали их как рабскую силу: "Они и окопы там рыли". ВИДЕО

Во время временной оккупации Киевской области бойцы российской армии похищали гражданских жителей и вывозили их в Чернобыль. Там их заставляли работать: мужчины должны были грузить российскую технику награбленным у украинцев и рыть окопы.

Об этом "Слідству.Інфо" стало известно из рассказа жительницы села Ораное Ларисы, зятя и сыновей которой похитили оккупанты, передает Цензор.НЕТ.

"Говорили, что в Чернобыле так же, как какие-то вагоны на станцию разгружать, так как они многое вывозили. Мы сами видели, как они везли очень много всего, и вот они говорили, чтобы помогать им загружать, выгружать это все. А потом мы уже узнали, что они и окопы там рыли", — рассказала женщина.

Вероятно, россияне использовали похищенных гражданских украинцев, как рабскую силу, заставляли выполнять работу, затем проводили своеобразную ротацию и обещают мужчинам, что они вернуться домой. Как рассказали родственники похищенных, из Чернобыля они, так и не вернулись. Мужчин принудительно отправили в Беларусь. К тому же, как военных, а не мирных жителей. Майор на российском блокпосте в селе Хочева заявил родственникам пропавших, что для российской стороны все похищенные военнопленные.

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Сергей Мовчан, эксперт-правозащитник, говорит, что с начала полномасштабного вторжения непосредственно он не фиксировал факты подобных историй. Впрочем, утверждает, что подобная практика вполне возможна.

"Это реально может быть такой факт, что они использовали их как рабскую силу. Если бы мы говорили о военнопленных, то их запрещено привлекать к любым видам работ, кроме обустройства населенного пункта", — отметил Мовчан.

Свидетельств того, что россияне вывозят мирных жителей из Украины, немало. Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на брифинге от 20 июня сообщила, что в настоящее время в российских тюрьмах находятся более 1500 гражданских.

армия РФ (19224) оккупация (10143) похищение (1686) россия (95526) Чернобыль (512) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+11
Зітхати з полегшенням ще зарано.
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13.07.2022 18:54
+8
"...бійці російської армії..." З якого дива така пошана до нелюдей? Які вони в дупу "бійці"?
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13.07.2022 18:47
+7
Я просто нагадаю, що у Zeтварюк було три довбаних місяця аби підготувати прикордонні області до вторгнення, вивезти цивільних і дітей у глибинні області тим сам зберегти життя тисячам наших громадян. Довпойоп презідєнт - находка врага.
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13.07.2022 19:30
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Слухайте, діду, а що спільного між москалем і сперматозоїдом?
- Та це просто, онучку: і в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною...
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13.07.2022 18:41 Ответить
багато українців у полоні((
читала, що й з острова Зміїний не всіх обміняли.
а що там на херсонщині робиться, страшно уявити.
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13.07.2022 18:46 Ответить
такі жахливі наслідки відбулися через те, що чомусь можновладці проігнорували попередження розвідки США та небули готові до нападу,а далі плани агресора поломав мужній український нарід.
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14.07.2022 11:13 Ответить
"Росіяни викрадали мирних українців у Чорнобиль і використовували їх як рабську силу" - повезло. А ведь их могли подавить танками - Люся.
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13.07.2022 18:47 Ответить
н люська-то дрочить на срср, з дитинства травмований.
https://www.youtube.com/watch?v=Se6fXR0Yzlc
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13.07.2022 19:42 Ответить
а колаборантів кацапи завжди утилізують першими

В Луганске похоронили 58 погибших от недавнего удара «HIMARS» по складам оружия и боеприпасов.

Все погибшие - коллаборанты, пошедшие в услужение рашистким оккупантам. За своё решение они поплатились жизнью.

В некоторых населённых пунктах Луганщины, например в посёлке Калинина, что рядом с городом Должанском (бывший Свердловск) после насильной мобилизации не осталось ни одного живого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
https://t.me/charter97_org/78149
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13.07.2022 18:47 Ответить
"...бійці російської армії..." З якого дива така пошана до нелюдей? Які вони в дупу "бійці"?
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13.07.2022 18:47 Ответить
Зітхати з полегшенням ще зарано.
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13.07.2022 18:54 Ответить
Лапiн має бути наступним президентом iмxo
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13.07.2022 19:28 Ответить
в нормальних людей можливо і був би! але наші імбецили вже притулу, кошового і усіка хочуть вибрати! та й боневтік зенелохович років 10 ще спокійно може доїти зебаранів!
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13.07.2022 19:55 Ответить
до копії фашистів тільки газових камер не вистачає,
чи може десь вже є
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13.07.2022 18:58 Ответить
У росії викрадаються усередині країни власне громадяни російської федерації бандитами та дагестанцями у Дагестан, Інгушетію, для примусової, раабської праці.
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13.07.2022 19:17 Ответить
то вже їх внутрішні справи, якщо вони такий бардак терплять та ще й з задоволенням.
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13.07.2022 19:43 Ответить
Я просто нагадаю, що у Zeтварюк було три довбаних місяця аби підготувати прикордонні області до вторгнення, вивезти цивільних і дітей у глибинні області тим сам зберегти життя тисячам наших громадян. Довпойоп презідєнт - находка врага.
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13.07.2022 19:30 Ответить
а нам казали сміятися із "світящихся" кацапських орків! чи є хоч слово правди в нашій пропаганді?
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13.07.2022 19:57 Ответить
Вчіться.
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13.07.2022 20:08 Ответить
Свободного человека невозможно заставить против его воли что-либо делать, значит они былы РАБАМИ, еще до оккупации, свободные с оружием в руках защищают свои права и слободы и умирают в сражении, но не становятся РАБАМИ!
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13.07.2022 21:37 Ответить
а где оружие брать в Украине ты не подумал? или ты думаешь что сейчас что-то поменялось?
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13.07.2022 23:03 Ответить
Остербайтери нових нацистів
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13.07.2022 21:39 Ответить
Українська влада не виконує своїх обов'язків - необхідно заходити на російську територію. та брати кацапів у заручники. Якщо вони не ************ для обміну - просто повісити їх чи зарізати.
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13.07.2022 22:10 Ответить
Виходить рашисти просто примусили місцевих до земляних робіт, а самі певне ржали, що після цього буде з їх здоров'ям. Дивно, що фейк про радіоактивних рашистів крутили кілька місяців, а виявилось все навпаки, довбані "експерти" навіть не спитали місцевих. Навіть не знати тепер кому вірити(
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14.07.2022 13:39 Ответить
 
 