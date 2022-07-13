Россияне похищали мирных украинцев в Чернобыле и использовали их как рабскую силу: "Они и окопы там рыли". ВИДЕО

Во время временной оккупации Киевской области бойцы российской армии похищали гражданских жителей и вывозили их в Чернобыль. Там их заставляли работать: мужчины должны были грузить российскую технику награбленным у украинцев и рыть окопы.

Об этом "Слідству.Інфо" стало известно из рассказа жительницы села Ораное Ларисы, зятя и сыновей которой похитили оккупанты, передает Цензор.НЕТ.

"Говорили, что в Чернобыле так же, как какие-то вагоны на станцию разгружать, так как они многое вывозили. Мы сами видели, как они везли очень много всего, и вот они говорили, чтобы помогать им загружать, выгружать это все. А потом мы уже узнали, что они и окопы там рыли", — рассказала женщина.

Вероятно, россияне использовали похищенных гражданских украинцев, как рабскую силу, заставляли выполнять работу, затем проводили своеобразную ротацию и обещают мужчинам, что они вернуться домой. Как рассказали родственники похищенных, из Чернобыля они, так и не вернулись. Мужчин принудительно отправили в Беларусь. К тому же, как военных, а не мирных жителей. Майор на российском блокпосте в селе Хочева заявил родственникам пропавших, что для российской стороны все похищенные военнопленные.

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Сергей Мовчан, эксперт-правозащитник, говорит, что с начала полномасштабного вторжения непосредственно он не фиксировал факты подобных историй. Впрочем, утверждает, что подобная практика вполне возможна.

"Это реально может быть такой факт, что они использовали их как рабскую силу. Если бы мы говорили о военнопленных, то их запрещено привлекать к любым видам работ, кроме обустройства населенного пункта", — отметил Мовчан.

Свидетельств того, что россияне вывозят мирных жителей из Украины, немало. Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на брифинге от 20 июня сообщила, что в настоящее время в российских тюрьмах находятся более 1500 гражданских.