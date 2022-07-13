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Новости Видео Война
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Бойцы 28-й ОМБр имени рыцарей Зимнего похода точным ударом уничтожили вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода точным ударом уничтожили вражескую РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинские воины провели в Херсонской области.

Также смотрите: Россияне похищали мирных украинцев в Чернобыле и использовали их как рабскую силу: "Они и окопы там рыли". ВИДЕО

уничтожение (6923) 28 отдельная механизированная бригада (186) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+26
Виконавчям-респектище...
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13.07.2022 18:51
+24
Гарне і точне влучення по оркам - молодці ✊✊💪😕
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13.07.2022 18:55
+17
гарне відео і професійна робота воїнів ЗСУ
слава ЗСУ!
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13.07.2022 19:18
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Виконавчям-респектище...
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13.07.2022 18:51 Ответить
хоть не в тему, но
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13.07.2022 19:50 Ответить
Гарне і точне влучення по оркам - молодці ✊✊💪😕
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13.07.2022 18:55 Ответить
Люблю, коли мені красівоє показують.
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13.07.2022 19:00 Ответить
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом. (с)
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13.07.2022 19:02 Ответить
кацапи навіть гірше як шакали
а ви їх порівнюєте із благородною твариною - левом адже лев як не як є цар звірів
а кацапи то є раби
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13.07.2022 19:17 Ответить
З претензіями - до сукупного народного автора
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13.07.2022 19:44 Ответить
ну цар він скоріше лише серед левиць, а так навіть гієни одинокого лева ганяють. Тигр значно важчий, бурий ведмідь ще важчий.
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13.07.2022 22:04 Ответить
Нєхрєн їздити по копаному
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13.07.2022 19:14 Ответить
По сіяному!
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13.07.2022 20:07 Ответить
гарне відео і професійна робота воїнів ЗСУ
слава ЗСУ!
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13.07.2022 19:18 Ответить
стало чище и спокойней на планете
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13.07.2022 19:20 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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13.07.2022 19:28 Ответить
Вот вам и круги на полях... а вообще здорово, ведь попасть по такой маленькой штуке среди поля... невероятно.
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13.07.2022 19:29 Ответить
накопали ямок ********. ну ничо, самозароются!!!!
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13.07.2022 19:49 Ответить
Та отож. І нашо було закопуватися? Так і здохли змореними
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14.07.2022 08:07 Ответить
Чому завжди лише половина , там ще були установки. А вони що вже не ціль?
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14.07.2022 12:56 Ответить
Видимо, ветер сильный был, вот жужика и телепкало, от-того изображение такое динамичное.
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14.07.2022 13:06 Ответить
 
 