Бойцы 28-й ОМБр имени рыцарей Зимнего похода точным ударом уничтожили вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода точным ударом уничтожили вражескую РСЗО "Ураган".
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинские воины провели в Херсонской области.
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Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом. (с)
а ви їх порівнюєте із благородною твариною - левом адже лев як не як є цар звірів
а кацапи то є раби
слава ЗСУ!