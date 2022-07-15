Идентифицированы 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов РФ по Виннице, - Нацполиция. ВИДЕО

В результате удара РФ по Виннице до сих пор числятся пропавшими без вести 8 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет".

Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован", - говорится в сообщении.

В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней девочки.

"14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц опознали с помощью технологии скоростной установки ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка. Без вести пропавшими до сих пор числятся 8 человек", - добавили в Нацполиции.

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