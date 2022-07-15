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Наибольшие потери в рядах ВСУ были в мае: гибли до ста воинов в день. Полученное от партнеров оружие изменило картину, - Резников. ВИДЕО

С начала полномасштабной войны России против Украины наибольшие потери среди украинских военнослужащих были в мае на Донбасском направлении.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть данные (о масштабе потерь ВСУ. - Ред.), но я не могу их обнародовать, чтобы не давать врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага. Самый большой пик наших потерь был в мае", – сообщил он.

По словам министра, тогда преимущество армии РФ было самым большим, особенно на Донбасском направлении.

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"Они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае месяце действительно до ста ребят, к сожалению, погибало, и до 300- 400 были ранены", - указал Резников.

Он отметил, что картина изменилась после того, как стало поступать вооружение от партнеров.

"Мы постепенно начали менять картину благодаря оружию 155-го калибра… Сначала поехали "Трипл севен", или "Три топора", как их называют (гаубицы М777), затем поехали М109, "Цезари", Panzerhaubitze и так далее – и это конкретно изменило ситуацию.

Контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня.

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А как приехали всем известные HIMARS – то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, – это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров", - подчеркнул Резников.

Автор: 

потери (4384) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+21
Заткни свою пельку козел і далі вилизуй сраку єрмаку і зеленському.
Ти вже свій професіоналізм як міністр оборони показав усім, розказуючи що війни не буде.
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15.07.2022 14:41
+21
для кого-то статистика... данные... листок на столе..
а для кого-то... один единственный, которого не будет больше никогда...
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15.07.2022 14:54
+16
А арахамія казав 1000 в день
ЧОМУ Арахамію досі не позбавили мандату ?
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15.07.2022 15:01
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Заткни свою пельку козел і далі вилизуй сраку єрмаку і зеленському.
Ти вже свій професіоналізм як міністр оборони показав усім, розказуючи що війни не буде.
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15.07.2022 14:41 Ответить
Министром обороны должна быть Маруся Звиробий ,а заместителем Татьяна Черновол‼️Или наоборот‼️Слава ЗСУ❤️💙💛!
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15.07.2022 15:50 Ответить
і чим же "зашкварилась" у владі Тетяна Чорновіл, можна докладніше? а то я г+г не дивлюсь, не в курсі, що там зебілам про Чорновол набрехали
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15.07.2022 17:56 Ответить
Хороший стёб.
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15.07.2022 19:43 Ответить
шо віини не буде розказували всі політологи -- казали шоб нападати тре мати перевагу в 3--5 раз в солдатах -- у нас був паритет а в них була перевага в залізі в 10 раз і вони напали
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15.07.2022 14:50 Ответить
Всі куплені політологи. Не розказуйте неправди. Навіть люска казав що війна буде. https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms&t=13s https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms&t=13s

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15.07.2022 18:59 Ответить
для кого-то статистика... данные... листок на столе..
а для кого-то... один единственный, которого не будет больше никогда...
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15.07.2022 14:54 Ответить
На фронті гинуть кращі з кращих...для української нації це дуже тяжкі втрати. Помста і тільки вона здатна притупи біль, кожна рашистська наволоч повинна бути знищена в Україні.
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15.07.2022 15:26 Ответить
А арахамія казав 1000 в день
ЧОМУ Арахамію досі не позбавили мандату ?
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15.07.2022 15:01 Ответить
Справді, цікаво - чому такі різні цифри. Зєзє говорив до 300, агрохімія - до 500, цей - до 100. Мені, звичайно, більше подобається остання цифра (наскільки такі цифри взагалі можуть подобатися), але якого біса?
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15.07.2022 15:09 Ответить
Він говорить тільки за ЗСУ, а ще є нац.гвардія, прикордонникі, МВС
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15.07.2022 15:38 Ответить
Само склерозник. Зе говорил о 70 - 100 макс.
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15.07.2022 19:44 Ответить
Саме так. Моя помилка.
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15.07.2022 21:26 Ответить
рєзніков-слизький слуга зелених
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15.07.2022 15:10 Ответить
Там всі мають бути слизькими. Навіть більш-менш адекватні і професійні люди. Бо ж зе може псіхануть, і призначити якогось відвертого крота. Замість "слизького".
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15.07.2022 15:40 Ответить
Этот ваш Резинников слишком много трындит, имхо. В том числе слишком много лишнего, ненужного и вредительского.
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15.07.2022 15:16 Ответить
Та нібито не так і багато, порівняно з іншими. А що саме врєдітельского?
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15.07.2022 15:28 Ответить
ПНХ сохатий
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15.07.2022 15:33 Ответить
Балабол, как и Маляр. На самом деле потери в Украине посчитать есть несколько способов, и рашка это может сделать так же как и любой кому интересно, скрывают потери от населения, больше всего их было в марте и апреле, но чтобы скрыть последствия саботажа потери переводят на попозжа типа ж готовились к войне, а виноватых делают поставщиков оружия, а не 3х-летний саботаж и шашлыки в мае. Самый простой способ как посчитать| берете 3-5 населенных пунктов с населением 10-20к, где нету военных частей(это делает нижний порог похыбкы) в таких городках скрыть просто невозможно колличество потерь, вычисляете среднее по населению и по потерям. Потом берете заниженное значение всего населения Украины, допустим 30ккк и его делите на среднее по населепнию и потом умножаете на средние потери. В середине апреля была цифра 23к и поверте она очень занижена условиями подсчета.Это все печально но за тот асфальт и саботаж в три года кто то не хочет никак отвечать.
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15.07.2022 15:34 Ответить
Чувак. Всё итак откроется, так что говорить бессмысленно сейчас. Но я тебе скажу одно - ты не прав. То что творилось в мае это была настоящая мясорубка с обеих сторон. Недаром это называли повторением Первой Мировой. И цифры Резникова у меня вызывают намного большее доверие чем то что говорили другие, так как по тому что писали участвующие в боях как-то так и получается.
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15.07.2022 15:37 Ответить
Головна причина загибелі наших бійців - асфальт замість зброї.
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15.07.2022 15:36 Ответить
Нет. Главная причина страшные бои.
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15.07.2022 15:38 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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15.07.2022 16:10 Ответить
Балоболе, тут дані про склад ВКС РФ на 2022 рік - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Бойових літаків, включно з стратегічними бомбардувальниками, разом - 1132, з них 220 ЗСУ вже жорстко приземлила. Це ніяк не 5%, а 19,43%. Тобто, майже у 4 рази більше, ніж ти збрехав. Вони вже бояться залітати в зону дії нашої ППО, обстрілюють ракетами дистанційно. І так по кожній позиції, яку ти навів. А по танках - на 2021 рік вони мали в строю 3330, на сьогодні 1672 перетворені на сировину для української металургії, тобто, більше половини. Так що, лякай горобців - це в тебе краще вийде.
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15.07.2022 15:52 Ответить
так оно и есть, когда внезапно закончились основные снаряды 152мм которых почему-то не закупали три последних года
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15.07.2022 16:02 Ответить
 
 