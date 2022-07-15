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Армия РФ обстрелами препятствует эвакуации около 600 мирных жителей с территории Святогорской Лавры, - ГУР. ВИДЕО

Украина, несмотря на российские обстрелы, продолжает работу над организацией безопасного коридора для вывода мирных жителей с территории Святогорской Лавры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты продолжают обстрелы Святогорской Лавры, несмотря на то, что на ее территории остается большое количество мирных людей. Вместе с тем, Украина прилагает максимальные усилия к организации безопасного коридора для вывода гражданских и доставке гуманитарных грузов для монахов, принявших решение остаться на территории Лавры" , – говорится в сообщении.

В разведке уточняют, что в настоящее время на территории Святогорской Лавры находятся около 600 мирных жителей. Большинство – паломники и местные жители, которые искали убежище от обстрелов. 

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"Украина еще раз подчеркивает необходимость вывода гражданских на подконтрольную Украине территорию ради сохранения жизни людей и оказания гуманитарной и медицинской помощи монахам, отказавшимся покидать территорию монастыря.

Чтобы избежать возможных провокаций, Украина готова вовлечь международных посредников в процесс организации гуманитарного коридора", - подчеркивают в ГУР.

армия РФ (19224) Минобороны (9329) обстрел (27151) разведка (4175) эвакуация (2072) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+8
а чого це "православные" тікають від "радного кацапского мира"?
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15.07.2022 17:03
+7
а это не там хранили оружие в 2014 для гандона иваныча дыркина ?
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15.07.2022 17:13
+5
а потім такі*евакуйовані* наводять ракети на новому місці проживання.Може пора вже роззути очі і поняти,що силою не будеш милою.Ці люди свій вибір зробили.
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15.07.2022 17:28
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а чого це "православные" тікають від "радного кацапского мира"?
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15.07.2022 17:03 Ответить
куда "мирных" с Лавры будут везти?
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15.07.2022 17:04 Ответить
рога гундяйкина за мощи не считают...
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15.07.2022 17:06 Ответить
Вот так люди удирают от « асвабадителей» .. но если три человек рады им, то они на всех каналах их показывают…а что миллионы сваливают от руцкого мира , то молчат
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15.07.2022 17:12 Ответить
а это не там хранили оружие в 2014 для гандона иваныча дыркина ?
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15.07.2022 17:13 Ответить
там
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15.07.2022 20:15 Ответить
зараз є вибір нехочеш уізжаи-- но єслі лишився то будь украінцем а не чмом
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15.07.2022 17:22 Ответить
а потім такі*евакуйовані* наводять ракети на новому місці проживання.Може пора вже роззути очі і поняти,що силою не будеш милою.Ці люди свій вибір зробили.
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15.07.2022 17:28 Ответить
а ГУР. як можно повідомляти не будучи там - хто хотів той уже виїхав .інфи багато но не тут писати
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15.07.2022 17:30 Ответить
Якщо рашисти, яких благословив Гуня обстрілюють ФСБшну лавру, де переховуються від обстрілів попи і ПГМнуті, які славлять того ж Гуню, то віра в успіх обом сторонам має помогти)
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15.07.2022 18:00 Ответить
А що хоровий спів «как прєкрасєн русскій мір, посмотрі» не допомогає?
А може молитва за здравіє гундяєва (не плутати з гундосом) допоможе?
Звиняйте, але ідеї порятунку скрєпнутих скінчились, але зробив, що міг!
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15.07.2022 18:27 Ответить
Знаємо ми цих "мирних жителів": диверсанти, коригувальники авіаракетних ударів, попи фсб в цивільному, які після "евакуації" будуть допомагати вбивати українців.
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15.07.2022 18:28 Ответить
Чомусь пригадав анекдот із серії "Чи повинен джентельмен..."
Чи повинен джентельмен допомогти дамі сісти до авто, якщо дама не хоче з ним їхати?
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15.07.2022 19:21 Ответить
бей своих чтоб чужие боялись .Извините ошибочка вышла мы думали что это КИЕВский патриархат, а вышло что масковский. Вы уж извините.
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15.07.2022 20:10 Ответить
в той Лавре еще при Ющенко было отдельное государство, вродк в Украине, а на территории Лавры кацапский "мир" кацапские кизяки
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15.07.2022 20:19 Ответить
 
 