Армия РФ обстрелами препятствует эвакуации около 600 мирных жителей с территории Святогорской Лавры, - ГУР. ВИДЕО
Украина, несмотря на российские обстрелы, продолжает работу над организацией безопасного коридора для вывода мирных жителей с территории Святогорской Лавры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Оккупанты продолжают обстрелы Святогорской Лавры, несмотря на то, что на ее территории остается большое количество мирных людей. Вместе с тем, Украина прилагает максимальные усилия к организации безопасного коридора для вывода гражданских и доставке гуманитарных грузов для монахов, принявших решение остаться на территории Лавры" , – говорится в сообщении.
В разведке уточняют, что в настоящее время на территории Святогорской Лавры находятся около 600 мирных жителей. Большинство – паломники и местные жители, которые искали убежище от обстрелов.
"Украина еще раз подчеркивает необходимость вывода гражданских на подконтрольную Украине территорию ради сохранения жизни людей и оказания гуманитарной и медицинской помощи монахам, отказавшимся покидать территорию монастыря.
Чтобы избежать возможных провокаций, Украина готова вовлечь международных посредников в процесс организации гуманитарного коридора", - подчеркивают в ГУР.
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