Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и пытаются запугать общество ракетными обстрелами, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 142-го дня полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста - давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать".

Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться", - подчеркнул Зеленский.

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