Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и пытаются запугать общество ракетными обстрелами, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 142-го дня полномасштабной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста - давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать".
Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Ні каяття, ні провини за геноцид українського народу.
Морда цеглою та видосик щовечора.
Гидота
Не пишіть дурню.
А тепер он воно як:" Ще треба боротися"..., а доки ми в ОПі готуємо нові мильні бульбашки, ні в якому разі не знімайте локшину з вух"...
@hawthornhealin1
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https://twitter.com/hawthornhealin1/status/1547985738981003271 3 ч
Знаете что меня в этом всём выбешиыает. Нет не то что Арестович слил. Мне интересно, каким образом человек с формальной должностью советник на общественных началах, владеет настолько закрытой информацией. Почему это вообще возможно чтобы он такое знал?
вони потвори сруться більше не путлєра, а українців
Зе, треба сігнали повітряної тревоги послухати парламентам ЕС . А ще в новинах в ЕС потрібно включати сигнали повітряної тривоги.
никто не прислуховувався к сигналам в Сіріі - тому хутіну за геноцид сірійців не вставили по самі томати
З деякими словами згоден. :
Нормально у хрюкал получается, один ******* в ранге министра обороны прямо заявил, что наркет обнюхавшись в хлам приказал отбить хоть чего нибудь, но лучше Херсон, второй алкаш в анабиозе многозначительно икая то же сказал, что обнюхавшийся наркокомандующий потребовал наступать, но военная тайна где, и долбанутая мадам в истерике по их единственному каналу визжала, что жителям Херсона и области нужно немедленно эвакуироваться в остальной свинарник, ну в крайнем случае через мордор, но по любому в свинарник, и после этого нужно найти конченого дебила, который не поймёт, где хрюкалы попробуют к бандере прямым рейсом отправиться. Но по ходу одного *******а нашли и это оказался министр обороны хрюкландии