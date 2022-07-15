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Новости Видео Война
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Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и пытаются запугать общество ракетными обстрелами, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 142-го дня полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста - давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать".

Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Обстрел Винницы доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+38
хрипате асфальтове і тупе падло, яке наповнило агентами ФСБ РФ усі структури України, і сам такий.

Ні каяття, ні провини за геноцид українського народу.

Морда цеглою та видосик щовечора.

Гидота
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15.07.2022 23:17
+35
Обосрутся. Ты давай, руководителя САП назначай.
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15.07.2022 23:13
+26
а з ким бореться дєрьмак, татаров, демченко?
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15.07.2022 23:16
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Обосрутся. Ты давай, руководителя САП назначай.
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15.07.2022 23:13 Ответить
Хто ж його назначит в Україні, та ще й не підконтролбного. Та людина має бути абсолютно кишенькова кукла, як бакланов чи Сірьоня Лещенко або Аграхімія
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16.07.2022 14:17 Ответить
Изрекаю ещё более разумную мысль- Если кобылу щёлкнуть по носу, она вильнет хвостом.
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15.07.2022 23:13 Ответить
Гарант превратился в комментатора Зелетелемарафона
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16.07.2022 02:13 Ответить
А чего он был гарант?
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16.07.2022 08:32 Ответить
Великого крадівництва.
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16.07.2022 12:55 Ответить
а з ким бореться дєрьмак, татаров, демченко?
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15.07.2022 23:16 Ответить
З Україною та українцями
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16.07.2022 11:20 Ответить
хрипате асфальтове і тупе падло, яке наповнило агентами ФСБ РФ усі структури України, і сам такий.

Ні каяття, ні провини за геноцид українського народу.

Морда цеглою та видосик щовечора.

Гидота
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15.07.2022 23:17 Ответить
Иногда ракетный обстрел это просто ракетный обстрел, не имеющий никакого отношения к запугиванию. Запугиванием были бы, к примеру, удары по плотинам ГЭС или электростанциям.
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15.07.2022 23:18 Ответить
Так ГЭС и так надо разбирать, это не запугивание.
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15.07.2022 23:20 Ответить
Начинай, мы прикроем с тыла.
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15.07.2022 23:24 Ответить
держи бан, кацап
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15.07.2022 23:22 Ответить
тю..а Ви згадайте, для чого був збудований Дніпровський каскад..
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15.07.2022 23:24 Ответить
вырабатывать дешевую электроэнергию для металлургических заводов.
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15.07.2022 23:31 Ответить
Сколько в Киеве Каневе Черкассах Кременчуге и пр металлургических заводов? Все кроме тебя знают
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16.07.2022 02:17 Ответить
Так,сьогодні уся Україна в червоному. Обстріли це. Не турбіни і не дерьмак,а смерть і нова розруха. Тримайтесь і бережіть себе
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15.07.2022 23:18 Ответить
Це все так. Але чому Беня мародерить, коли вся країна воює, коли ми всі платимо кревні на закупівлю техніки для війська???
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15.07.2022 23:20 Ответить
Прєкратітє, Ета ж савсєм другоє... К нашему бєнчіку пападают плахіє дєньгі,...
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15.07.2022 23:36 Ответить
до речі - не їхнього..а їх ...їхній - це сутокацапське
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15.07.2022 23:21 Ответить
Нє умнічайтє.
Не пишіть дурню.
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16.07.2022 08:19 Ответить
окупанти усвідомлюють... що у них ще є достатньо агентів інформаторів тому свої плани не змінюють..
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15.07.2022 23:22 Ответить
поступово ****.. поступово лебідь мабуть і зі зламаними крилами з'їбеться з зоопарку, а можливо вже підлетівши в'їбеться в решітку перед небом
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15.07.2022 23:24 Ответить
Ну звичайно ж, самий сильний і рішучий наш бубачка. Знов погундосив, покривлявся і зник. Від слова вопше.
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15.07.2022 23:26 Ответить
Зеля сколько дальнобойных ракет мы уже за 5 мес. сделали? Пора ими кацапов за паребриком щедро наградить!
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15.07.2022 23:26 Ответить
Все что не сделали это военная тайна!
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16.07.2022 02:19 Ответить
А ми в свою чергу можемо налякати орків свіжим асфальтом. Зараз як асфальтнемо свіжу трасу для кацапських танків! Уууххх!
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15.07.2022 23:30 Ответить
Пісюном на піаніні грати було легше і наріду подобалось...

А тепер он воно як:" Ще треба боротися"..., а доки ми в ОПі готуємо нові мильні бульбашки, ні в якому разі не знімайте локшину з вух"...
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15.07.2022 23:31 Ответить
Luce paprosil Zelenski Patriot3 u statov,mozet i dali .
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15.07.2022 23:32 Ответить
Каци просто пуляють чим можуть куди можуть. Цим і залякують. Іблани.
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15.07.2022 23:35 Ответить
Hawthorn Healing

@hawthornhealin1

·

https://twitter.com/hawthornhealin1/status/1547985738981003271 3 ч

Знаете что меня в этом всём выбешиыает. Нет не то что Арестович слил. Мне интересно, каким образом человек с формальной должностью советник на общественных началах, владеет настолько закрытой информацией. Почему это вообще возможно чтобы он такое знал?

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15.07.2022 23:40 Ответить
Я вважаю що нашим воїнам потрібно записати відеозвернення і наказати «слузі», саме наказати, а не закликати позвільняли цих відморозків типу Арєстовича, Єрмака, Татарова
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15.07.2022 23:49 Ответить
Ще треба безмозглу лишити мандата за закон про розстріл військових без суда
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16.07.2022 01:21 Ответить
цього підора обдристовича давно пора на передову, хай звідти *********
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15.07.2022 23:51 Ответить
Это чмо всему объяснение придумает ... когда отдашь приказ бомбить Белгороды и Курски в ответ? ... пишу этот комментарий под звуки прилетела в Днепре
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15.07.2022 23:48 Ответить
особисто мене не ракетні обстріли лякають - тут як Бог дасть, а от що зроблено за півроку щоб оркам пиз..ди дати, і чи зроблено щось суттєве взагалі - питання відкрите
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15.07.2022 23:49 Ответить
Лише буба з ОПою досі ні хера не усвідомлюють, тому на всі запити українського суспільства тупо вмикають глухого дебіла, навіть не уявляючи, чим це може для них закінчитися.
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15.07.2022 23:53 Ответить
Нічим не може. А Києві все пучком...у всіх.
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16.07.2022 04:55 Ответить
Янукович теж так думав, і Бузина, і Чечетов.
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16.07.2022 08:42 Ответить
я ***** тепер чітко розумію чому людям не дають зброї...
вони потвори сруться більше не путлєра, а українців
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15.07.2022 23:54 Ответить
Бо знають що московські попи, мусора-хабарники, чиновники-колаборанти відразу будуть знищені
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16.07.2022 07:00 Ответить
Окупанти усвідомлюють що в ОПі засіли їхні холуї, через яких може припинитися підтримка Заходу
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16.07.2022 00:03 Ответить
Дерьма в тюрму
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16.07.2022 00:37 Ответить
Тому я прошу вас: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Джерело:

Зе, треба сігнали повітряної тревоги послухати парламентам ЕС . А ще в новинах в ЕС потрібно включати сигнали повітряної тривоги.

никто не прислуховувався к сигналам в Сіріі - тому хутіну за геноцид сірійців не вставили по самі томати
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16.07.2022 01:28 Ответить
сказал гнида которая зарубил ПВО и ракетную программу ...
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16.07.2022 03:09 Ответить
Коли вже ті кацапи влучать ракетами в твою брехливу морду, сволота мерзенна!
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16.07.2022 06:58 Ответить
Россияне так любят поступать. После или во время переговоров наносят удары. Так же они поступали с Порошенко, так же и с Зеленским. Он перетер там что-то в Турции, они его отблагодарили массированными ударами. Россияне как-бы показывают визави, какое он беспомощное дерьмо.
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16.07.2022 07:22 Ответить
Зеля почав здавати Одесу.
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16.07.2022 09:27 Ответить
малоПИД...роский, бенин Торчек!!! Украина становилась бы сильней, если бы ты Пи...ор не дарил бене по 4,3 млрд.гривен!!!
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16.07.2022 08:04 Ответить
Давай уничтожай и дальше Украину и жди пооддачку запада оружием.
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16.07.2022 08:30 Ответить
Треба провести дострокові вибори президента !
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16.07.2022 09:04 Ответить
Зеленский , как обычно врет , Украина с каждым днем проведенным с Ермаком и Татаровым становится слабее , эти падлы все усилия множат на ноль одним звонком или сообщением Яркие примеры это Вагнеровцы , Цемах . А сколько мы еще не знаем , только догадываемся Политическая система Украины осталась тоталитарной , избрали в президенты и депутаты , и все при любом скандале они не потопляемы Уже после Омана чмо Зеленский должен был уйти
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16.07.2022 10:55 Ответить
Вернен фон Браун вам в помощь . ,дешево и сердито , 300 км цена копеешная , клепать можно в каждом дворе , образец стоит возле облисполкома Р-9 называется
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16.07.2022 11:06 Ответить
Кому цікаво, ось як коментують тваринки за порєбріком наказ нашого говнокмандуючого буби про наступ.
З деякими словами згоден. :
Нормально у хрюкал получается, один ******* в ранге министра обороны прямо заявил, что наркет обнюхавшись в хлам приказал отбить хоть чего нибудь, но лучше Херсон, второй алкаш в анабиозе многозначительно икая то же сказал, что обнюхавшийся наркокомандующий потребовал наступать, но военная тайна где, и долбанутая мадам в истерике по их единственному каналу визжала, что жителям Херсона и области нужно немедленно эвакуироваться в остальной свинарник, ну в крайнем случае через мордор, но по любому в свинарник, и после этого нужно найти конченого дебила, который не поймёт, где хрюкалы попробуют к бандере прямым рейсом отправиться. Но по ходу одного *******а нашли и это оказался министр обороны хрюкландии
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16.07.2022 12:18 Ответить
Тому і потрібно зернове перемир'я.
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16.07.2022 12:20 Ответить
Джохар Дудаев - "Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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16.07.2022 14:37 Ответить
Україна стає сильнішою... і здає село за селом,місто за містом. Слава Єрмаку і Найвеличнішому!
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16.07.2022 13:23 Ответить
В следующий раз, когда прилетит очередная ракета по городам я хочу спросить нашого гаранта. А где посадки? Почему за последствия решений политиков расплачиваются молодые пацаны и гражданские? В 2008 году Тимошенко и Гриценко отдали России 1000 танков и около 500 тысяч ракет за списание долгов по газику, которыми нас сейчас ******. ВОПРОС. Какого хрена эти гниды не в тюрьме, а дают интервью? Какого хрена они спокойно раздают интервью? Охранников нацистких концлагерей даже спустя 70 лет судят и европейцам *****, когда это было. Это было и ты это делал, ты соучастник массовых убийств. Так почему вся эта гниль ходит по улицам, а простые граждане умирают? А сколько таких как пані Тимошенко? Я чет не выкупаю этого прикола. Ясно, что для них все без последствий будет, в этой стране нихуя не изменится, за что воевать? Ты покажи решения, гринцпоц. Покажи людям за что им воевать, за какое будущее. Вместо этого очередной видосик с заготовленным текстом, а чиновники себе шлюх в министерство пропихивают за мои налоги, а потом еще себе надбавки повышают. Скотство и ********.
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16.07.2022 13:29 Ответить
И еще добавлю, когда вся страна скидывается пацанам на одежду, еду, снарягу, чиновники проводят миллионные тендера и деребанят бюджет. Какой ***** тендер на развития туризма в войну? В параллельном мире чуваки живут, а че сейчас бюджет распилят и в Дубаи на виллочку, а вы там как-ниюудь воюйте. Потом приедет чорт с автоматом селфи поделает и усё.
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16.07.2022 13:36 Ответить
Ракетний , бомбовий рашинсьий терор це реальний руський мир про який багато хто знав з реальних історій , як Голодомору , переселення, знищення…завертаючи це в фантик дружби робочого і селянина з гармошкою в руках…Дивуе велика кількість тих хто вірили в щасливий ** совковий ( руський , змінили слово} світ …які жили тим фантиком і ще звали його в свої домівки…він прийшов .
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16.07.2022 14:02 Ответить
Шокує те, що буряти, народи Кавказу , білоруси, хохли *, відають свою життя за уявний світ…непомічаючи як совок знищив їх ідентичність, історію давши в замін водну, мат і згадку про поБеду…..>> 20 міл.загинувших в другу світову війну…за гулаг, табори, комуналку і радість від баночки майонезу з горошком на цей самий день…поБеди…
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16.07.2022 14:13 Ответить
ЩОБ ТИ **** ЗДОХ СКОТИНА.
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16.07.2022 15:09 Ответить
 
 