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Дети поют гимн Украины во время воздушной тревоги во дворе Ивано-Франковска. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как дети во время объявленной воздушной тревоги во дворе дома поют гимн Украины.

На это обратил внимание журналист "Украинской правды" Роман Кравец, сообщает Цензор.НЕТ.

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гимн (235) дети (6492) Ивано-Франковск (830)


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Топ комментарии
+10
Чому діти не в укриті під час повітряної тривоги?!
Потім знову, як прилетить, буде вся країна нити за загинувшими, як за гулявшими по вулиці у Вінниці?!
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16.07.2022 09:25
+8
як мінімум мають бути в хаті за двома стінами. Я б за таке батьків на профілактичну бесіду до участкового викликав, а не патріотичні відео робив. Уявляю як десь біля фронту вояки чують вихід і не йдуть в укриття а співають гімна
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16.07.2022 09:34
+7
Бо тільки Україна забезпечить дітям волю,мир і майбутнє. Бережіть дітей,вони у вас прекрасні
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16.07.2022 09:07
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Бо тільки Україна забезпечить дітям волю,мир і майбутнє. Бережіть дітей,вони у вас прекрасні
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16.07.2022 09:07 Ответить
Гаваряща каняка скаже що це неонацисти.
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16.07.2022 09:10 Ответить
Чому діти не в укриті під час повітряної тривоги?!
Потім знову, як прилетить, буде вся країна нити за загинувшими, як за гулявшими по вулиці у Вінниці?!
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16.07.2022 09:25 Ответить
як мінімум мають бути в хаті за двома стінами. Я б за таке батьків на профілактичну бесіду до участкового викликав, а не патріотичні відео робив. Уявляю як десь біля фронту вояки чують вихід і не йдуть в укриття а співають гімна
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16.07.2022 09:34 Ответить
Потрібна кримінальна відповідальність для таких батьків, як у цих дітей!
Як прилетить, будуть потім інші співи у цих батьків...
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16.07.2022 09:49 Ответить
Діти співають, а їхні прадідусі https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128528207_3671854249576252_1258915811838645932_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=*******************&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=00_AT9eGDXbsUUCc2Lsa480FruyE9jBsy0dqRhAQnPflJIe5Q&oe=62F7532B збираються на війну.
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16.07.2022 09:37 Ответить
Почему во время воздушной тревоги не в укрытии? мало жертв среди гражданских???..... Люди сигналы тревоги нельзя игнорировать....
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16.07.2022 10:10 Ответить
то один известный человек у детей деньги берёт, показывая очень дурной пример другим детям. То поют гимн при летящих ракетах. Ну к чему этот патриотический пофигизм?
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16.07.2022 10:16 Ответить
та це по всій країні, у нас місяці три точно співають в переривах між 3 етажним матом при грі в футбол...
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16.07.2022 10:43 Ответить
Маленькі сонечка України, бережи вас Господь
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16.07.2022 11:07 Ответить
Замість того щоб наказати цих"патріотів"які організували цей відеосюжет перебуваючі в укритті цензор щей пошириє цей дибілізм.
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16.07.2022 12:01 Ответить
Блін коментатори хренові! З вас хтось у Франківську був? Багато бачили бомбосховищ?
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16.07.2022 20:52 Ответить
 
 