Дети поют гимн Украины во время воздушной тревоги во дворе Ивано-Франковска. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как дети во время объявленной воздушной тревоги во дворе дома поют гимн Украины.

На это обратил внимание журналист "Украинской правды" Роман Кравец, сообщает Цензор.НЕТ.

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