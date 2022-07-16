Дети поют гимн Украины во время воздушной тревоги во дворе Ивано-Франковска. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как дети во время объявленной воздушной тревоги во дворе дома поют гимн Украины.
На это обратил внимание журналист "Украинской правды" Роман Кравец, сообщает Цензор.НЕТ.
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Потім знову, як прилетить, буде вся країна нити за загинувшими, як за гулявшими по вулиці у Вінниці?!
Як прилетить, будуть потім інші співи у цих батьків...