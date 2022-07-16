Наев в Северной операционной зоне: Готовы к адекватному реагированию на угрозы по любому направлению. ВИДЕО
Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомился с ходом выполнения мероприятий по усилению обороны и совершенствованию уровня защиты границ в Северной операционной зоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.
По словам командующего, сейчас на всех без исключения участках этой местности обстановка полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, подразделениями других военных формирований и правоохранительными органами.
"Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонных позиций. В частности, увеличивают количество минно-взрывных заграждений и их плотность на угрожающих направлениях", — сообщил Наев.
Как отметил командующий, особое внимание уделяется улучшению системы комплексного огневого поражения противника, системам противотанкового огня и противовоздушной обороны.
"Наши военнослужащие получают все необходимое для выполнения поставленных задач, а генералы и офицеры органов военного управления в свою очередь оказывают им соответствующую поддержку", — подчеркнул Наев.
По его словам, все задействованные для выполнения задач военнослужащие и органы военного управления готовы к адекватному реагированию на угрозы по любому направлению.
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Якщо памятаєте, то у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ.
Цитата з програми (Біла книга 2019-20):
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Основні заходи з розвитку структури та оптимізації чисельності військових частин.
І дійсно - здебільшого частини були реорганізовані.
Але був один вийняток.
Була розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде. Не знаю секретність чи ще щось, але я знайшов інфу про її розформування у судовому рішенні бо щось там з ЗП накосячили:
ОСОБА_1 проходила військову службу у військовій частині А0229 та відповідно до наказу командира військової частини А0229 від 28.11.2019 №263 була звільнена з 28 листопада 2019 року у зв`язку із розформуванням військової частини А0229 згідно спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13 вересня 2019 року №Д-322/1/7дек відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України.
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ?
Відповідь ось. Це із звернення місцевих депутатів:
Депутати облради проситимуть Міноборони залишити танковий батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....
8 November 2019
Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО! тому що військові частини створюються та розформовуються лише за наказом президента.
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.
Упс ...
А тепер вишенька на торті - памятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от ... пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
За дивним збігом обставин (вже другий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.
Загалом маємо по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.
Але ... все це співпадіння ... все це не на часі ...
За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...
Zеленський, ти добре спиш?
Разом переможемо!
Всі готувались максимально, якщо не замінив з якою силою Україна воює!
P. S. ЗГИНЬ! НЕ БIСИ!