Наев в Северной операционной зоне: Готовы к адекватному реагированию на угрозы по любому направлению. ВИДЕО

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомился с ходом выполнения мероприятий по усилению обороны и совершенствованию уровня защиты границ в Северной операционной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

По словам командующего, сейчас на всех без исключения участках этой местности обстановка полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, подразделениями других военных формирований и правоохранительными органами.

"Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонных позиций. В частности, увеличивают количество минно-взрывных заграждений и их плотность на угрожающих направлениях", — сообщил Наев.

Как отметил командующий, особое внимание уделяется улучшению системы комплексного огневого поражения противника, системам противотанкового огня и противовоздушной обороны.

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"Наши военнослужащие получают все необходимое для выполнения поставленных задач, а генералы и офицеры органов военного управления в свою очередь оказывают им соответствующую поддержку", — подчеркнул Наев.

По его словам, все задействованные для выполнения задач военнослужащие и органы военного управления готовы к адекватному реагированию на угрозы по любому направлению.