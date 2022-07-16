"Столкнулись здесь с морпехами, против которых воевали в Мощуне", - как "Азов" защищает Запорожскую область. ВИДЕО
Спецподразделение "Азов" с апреля защищает территории Украины в Запорожской области.
Подробности быта бойцы рассказали и показали главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
Они напомнили, что ранее подразделение выполняло задачи Киевщины и, среди прочего, помешали российским оккупантам сделать переправу в районе с. Мощун и прорваться в столицу. Поделились, что во время боев в Запорожской области столкнулись с морпехами, против которых воевали на Киевщине.
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Paul Foxen
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Чайка Київ
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