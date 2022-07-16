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Рашист рассказывает маме о настроениях в его подразделении: "Они не хотят даже слушать. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все", - перехват ГУР. АУДИО

ГУР перехватило телефонный разговор, в котором россиянин рассказывает матери о настроениях в его подразделении, о том, что его рота хочет сбежать из зоны боевых действий. Мать же убеждает его, как важно выполнить "долг перед родиной".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Рашист рассказывает маме, что его рота хочет сбежать из зоны боевых действий: "У нас у генерала прозвище - кровавый генерал, колебан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему пох# на людей - я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже... Говорил с ними. Им уже насрать. Они не хотят даже слушать. Просто началась лютая паника, вот и все".

Мама оккупанта – любительница гаданий на картах. И рассказывает сыну, что это карма! Вроде бы он отрабатывает грехи за прошлую жизнь: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины".

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Сын обещает поговорить с сослуживцами, но есть проблема: "Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже сейчас находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, наверное, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Другие либо ранены, либо убиты".

Впрочем, маму оккупанта не очень волнует возможная потеря сына. Она считает, что он должен убедить других, чтобы они остались, что они должны воевать до последнего россиянина: "Назвался грузом, полезай в кузов".

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армия РФ (19224) разведка (4175) перехват (343)


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Топ комментарии
+63
Ванька-дурак шо нє понял, аставайся і здохні шоб мамка палучіла пять лімонав за тєбя дохлава...
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16.07.2022 14:55
+35
а остання фраза викриває всю сутність "мамки". Назвався грузом 200 - давай у кузов і не скигли.
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16.07.2022 15:04
+30
Мамі по барабану на сина...
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16.07.2022 14:57
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Ванька-дурак шо нє понял, аставайся і здохні шоб мамка палучіла пять лімонав за тєбя дохлава...
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16.07.2022 14:55 Ответить
Саме так
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16.07.2022 14:56 Ответить
Ишо нАрАжаєт!!!
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16.07.2022 15:27 Ответить
Мамі по барабану на сина...
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16.07.2022 14:57 Ответить
Ну ее ж подружки получили за своих детей убитых деньги…вот и этой маме хочется..
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16.07.2022 15:18 Ответить
Украинцы прекрасно знають,что они защищают, а орда показала себя во всей красе. А что защищает чувак из Кенинсберга под Харьковом?
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16.07.2022 16:21 Ответить


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Реєстрація:03.07.2022

Игорь, не кормите троля-новодела. Кнопка спам.
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16.07.2022 18:16 Ответить
У нас такі "охвіцери" яким "пофуй на людей" живуть дуже коротке життя, а таких ссучених мам в українців немає.
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16.07.2022 16:25 Ответить
вони просто ****..ті
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16.07.2022 14:57 Ответить
це навіть не нація. мамаша думає про рублі а не про дитину. Це виродки.
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16.07.2022 14:59 Ответить
Давно понятно, что это НЕДОнация . Это сборище на северных территориях рабов, холопов и просто быдла
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16.07.2022 18:38 Ответить
В сказкє лош да внєй намьок...
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16.07.2022 15:00 Ответить
Мама бабло ждет за 200 сотого, позер ей тот сын. Господи, что за конченое отребье.
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16.07.2022 15:03 Ответить
а остання фраза викриває всю сутність "мамки". Назвався грузом 200 - давай у кузов і не скигли.
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16.07.2022 15:04 Ответить
Назвався груздем а не грузом, спробуйте інколи мити вуха.
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17.07.2022 09:03 Ответить
Мудило корейское, таки прочисти уха и послушай запись.
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17.07.2022 13:35 Ответить
Маманьке пох на сынульку, главное, чтобы с картами совпало, тогда Она будет довольна...
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16.07.2022 15:05 Ответить
кошмар, что то укололи во время ковида мамаше
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16.07.2022 15:05 Ответить
-Мама нас убівают я хачу дамой.
-Назвался грузом - полезай в кузов.
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16.07.2022 15:06 Ответить
какая заботливая мамашка... как жеж она любит своего выпердыша..
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16.07.2022 15:07 Ответить
Он ищет у свиноматки намек, что ему тоже пора валить, а она ему, нет, не вздумай, оставайся на месте, у меня уже планы есть на твою утилизацию.
Наивный оккупант, она уже в голове прикинула, как потратит 5, или сколько там Путлер отстегивает, если не кидает, миллионов орковских рублей за его смерть, а уже готовый для реализации капитал вдруг решил расстроить мамашу, ну потом успокоил, пообещал остаться и честно сдохнуть.
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16.07.2022 15:10 Ответить
а якщо би навіть і кинув, можна буде по сусідах ходити, "на чай, может кто і покрепче чей-то нальет", жалітися, що сина вбили, а вона ж його так любила, так любила і плак-плак-плак сльозками в стакашечку.
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16.07.2022 19:29 Ответить
походу самка с пеной (че чем там ещё) у рта, если что, уже готова доказывать, что это не её сын, но бабло за него всегда готова получить в первую очередь..
Ванька, ты, походу, с рождения - сирота..
реально, Московия - страна орков
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16.07.2022 15:12 Ответить
Які можуть бути "мами" у свинособак кацапських? Не приписуйте цим в#******* якісь людські якості.
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16.07.2022 15:12 Ответить
Как сказал один кацап - если моему сыну оторвет ногу, я его убью, а жена мне нового родит.
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16.07.2022 15:15 Ответить
а якщо не родить, то теж вб"є і візьме нову?
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16.07.2022 19:30 Ответить
« Люди, которые не только признают войну, но и считают её полезной, эти люди извращенцы по своей сути!» Л. Толстой
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16.07.2022 15:16 Ответить
Там мамка довбнута на всю голову))!! Давай синок не подведи мамку возвращайся грузом 200!!
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16.07.2022 15:19 Ответить
Свиноматка чітко відповіла синові

"Залишайся і здохне,я таких як ти ще народжаю"
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16.07.2022 15:20 Ответить
Якщо українці власноруч не приберуть Ермака, це означатиме, що Бог вирішив їх покарати, та відібрав розум.Тоді немає сенсу їм допомагати, бо то проти волі Бога буде. (с)Джозеф Сікорскі.
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16.07.2022 15:23 Ответить
Назвався грузом 200 - залізай в рефрижератор.
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16.07.2022 15:26 Ответить
назвался грузом 200 - в холодильнике все вместе
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16.07.2022 15:38 Ответить
Хорошая мама,положительная !
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16.07.2022 15:28 Ответить
Маманя там про какую то прошлую жизнь галюцинирует. Судя по всему там не обошлось без передач про НЛО и экстрасенсов.
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16.07.2022 15:35 Ответить
Хорошая мамка. Типичная кацапская с.чка. Не верю своим ушам, неужели бывают такие "матери"?
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16.07.2022 15:42 Ответить
Мне все время кажется, что это постановки, а не реальные разговоры. Мозг отказывается верить
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16.07.2022 15:47 Ответить
Там немає родинних зв'язків. Та й любові не може бути там, де замість людської мови матюки. Стадо виродженців
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16.07.2022 16:37 Ответить
🧐🦠
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16.07.2022 16:02 Ответить
Назвался грузом 200- полезай в мешок.
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16.07.2022 16:11 Ответить
вчора слухав інтервю парамедика Таири -- сказала шо росіиські солдати нормальні -- не орки -- так заблуждаюця . Це піздєц.
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16.07.2022 16:12 Ответить
Я так понял в ********* матриархат рулит. Причем рулят матрёшки с гиперактивным бешенством матки. В живой природе любая самка хочет сберечь своего детёныша. Медведь , кабан , в смысле самки порвут кого угодно за свое дитя. Но видно на самках ************* природа решила отдохнуть. Ну такое иногда бывает. Мутация. Выродки .
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16.07.2022 16:16 Ответить
Лол, это прям шедеврально мамка сказала "Назвался ГРУЗОМ, полезай в кузов!"
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16.07.2022 17:14 Ответить
І бажано...200сотим.
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17.07.2022 10:09 Ответить
Назвався грузом, лізь в кузов"!!

KARL!!

грузом грузом грузом!!!!!!!!
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16.07.2022 17:18 Ответить
Ублюдки даже не знают своего языка! Я - не русский и то знаю, что поговорка гласит: Назвался ГРУЗДЕМ - полезай в кузов. Грузди - грибы. Хороши для засола и потом... с водочкой.
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16.07.2022 21:48 Ответить
Ну от як цю суку кацапську назвати матір*ю?
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16.07.2022 17:26 Ответить
Свиноматка дуже хоче грошей
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16.07.2022 17:31 Ответить
Лапоть понял что надо сматывать а мамка против.
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16.07.2022 17:40 Ответить
Це якийсь сюрреалізм. Здогадувався, що вони кончені, але щоб настільки...
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16.07.2022 17:53 Ответить
карты показывают в прошлой жизни .....далі не слухав)))
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16.07.2022 18:13 Ответить
Выродки и ********.
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16.07.2022 18:17 Ответить
подыхай, сынок
лишь бы заплатили
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16.07.2022 18:20 Ответить
Русише швайне,хуле
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16.07.2022 18:23 Ответить
Шановні,все вірно ви кажете.
Маленьке уточнення -оркосамка каже:назвался груздем,полезай в кузов.
Груздь-це гриб такий,в нас також ростуть,квашені дуже смачні,і є така приказка у мокшан.
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16.07.2022 18:52 Ответить
коли мама їбанута... кацапня,хулі, їбать її в дишло !💯😄
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16.07.2022 19:04 Ответить
НАЗВАЛСЯ ГРУЗОМ 200,ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ.
МАМАШКА ЗНАЕТ ,ЧТО У ВЫРОДКА ЕЩЕ 9 ЖИЗНЕЙ
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16.07.2022 19:25 Ответить
Таке враження, що якби вона могла народити за пару місяців і виростити до призову, то діти пішли б на конверєр
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16.07.2022 19:54 Ответить
мамашка зачет! назавался 200-м грузком, полязай в мешок............. в прошлой жизни был предателем в этой вернись 200-тым!!!!
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16.07.2022 21:00 Ответить
шо цє за мати коли так ставиця до свїх дітей,мєні кажется що вони всі там виродки.
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16.07.2022 21:29 Ответить
Назвался грузом...??? Или мне послышалось?
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16.07.2022 21:57 Ответить
Грузом - грузом... По ее логике только груз может "полезать" в кузов. Вариант груздя вообще не рассматривается.
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17.07.2022 12:25 Ответить
піZ**ц! такого навіть в нас ніхто племіннику не сказав би, а ось та свінаматка кацапська яка виприскнула зі своєї шахти яка в неї між ногами ось того виб**дка, по факту вмовляє свого отродія лишитись аби його захирачили ми!

і хтось ше хоче сказати шо вони тут якусб категорію людй (детей, стариків) пожаліють?

нахєр палити їх всіх тут І НЕ БРАТИ В ПОЛОН, аби лише кістки лишились від них, бо кістки не зогрять!
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16.07.2022 22:07 Ответить
Свиномамка 🐷
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17.07.2022 12:23 Ответить
 
 