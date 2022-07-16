Конгрессвумен США Спартц об Украине и российских олигархах: Если мы действительно хотим на них влиять – нужен процесс передачи Киеву замороженных активов. ВИДЕО

Конгрессвумен США Виктория Спартц считает некоторые санкции США против РФ неэффективными из-за того, что Россия может их обходить.

Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.

"По Абрамовичу, еще раньше я очень удивилась, когда не видела его в списке наших санкций (США. - Ред.)... На следующий день, после того, как я подняла этот вопрос, он почему-то решил продавать свою команду и отдавать деньги Украине. Я отвечаю за санкции своей страны и мы сейчас сдаем закон, я считаю, что некоторые санкции будут вводиться быстрее, потому что я считаю, что некоторые санкции неэффективны... Россия может их обходить... Я считаю, что там есть проблема, мы работаем чтобы некоторые вопросы решить...", — отметила Спартц.

Она также выразила надежду, что США удастся решить проблему с тем, чтобы РФ не обходила санкции в оборонной сфере.

Отвечая на вопрос, как конгрессвумен относится к поддержке представителями украинской власти во время войны некоторых находящихся под санкциями США российских олигархов, она отметила: "Я не хочу комментировать, я не знаю, что там происходит в Украине, но к этому надо относиться серьезно. Не просто говорить, что мы их активы заморозим. Если мы хотим действительно на них влиять, то нам для этого нужен процесс. Мы не можем просто приходить и забирать (активы. - Ред.). Для этого нужен процесс, но процесс, чтобы эти активы забирались и отдавались Украине на восстановление. Это для Украины очень важно, но я сейчас не видела и наша администрация еще изучает, где у кого активы. Я говорю, сколько вам денег уже дали изучать, а вы все изучаете и изучаете. Я думаю, что можно скорее изучить, чем они изучают, у кого что и где находится.

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