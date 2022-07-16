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Новости Видео Санкции против России
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Конгрессвумен США Спартц об Украине и российских олигархах: Если мы действительно хотим на них влиять – нужен процесс передачи Киеву замороженных активов. ВИДЕО

Конгрессвумен США Виктория Спартц считает некоторые санкции США против РФ неэффективными из-за того, что Россия может их обходить.

Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.

"По Абрамовичу, еще раньше я очень удивилась, когда не видела его в списке наших санкций (США. - Ред.)... На следующий день, после того, как я подняла этот вопрос, он почему-то решил продавать свою команду и отдавать деньги Украине. Я отвечаю за санкции своей страны и мы сейчас сдаем закон, я считаю, что некоторые санкции будут вводиться быстрее, потому что я считаю, что некоторые санкции неэффективны... Россия может их обходить... Я считаю, что там есть проблема, мы работаем чтобы некоторые вопросы решить...", — отметила Спартц.

Она также выразила надежду, что США удастся решить проблему с тем, чтобы РФ не обходила санкции в оборонной сфере.

Отвечая на вопрос, как конгрессвумен относится к поддержке представителями украинской власти во время войны некоторых находящихся под санкциями США российских олигархов, она отметила: "Я не хочу комментировать, я не знаю, что там происходит в Украине, но к этому надо относиться серьезно. Не просто говорить, что мы их активы заморозим. Если мы хотим действительно на них влиять, то нам для этого нужен процесс. Мы не можем просто приходить и забирать (активы. - Ред.). Для этого нужен процесс, но процесс, чтобы эти активы забирались и отдавались Украине на восстановление. Это для Украины очень важно, но я сейчас не видела и наша администрация еще изучает, где у кого активы. Я говорю, сколько вам денег уже дали изучать, а вы все изучаете и изучаете. Я думаю, что можно скорее изучить, чем они изучают, у кого что и где находится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямой эфир с конгрессвумен Викторией Спартц. ВИДЕО

Абрамович Роман (94) санкции (11291) США (26652) Бутусов Юрий (4358) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+17
А як там Бєня Казламойській???
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16.07.2022 15:16
+15
ДАЙТЕ Спартц українське громадянство і пусть балотується в Раду
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16.07.2022 15:17
+15
Шиди її вб'ють,бо залякати та обісрати не вдалось.
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16.07.2022 15:18
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А як там Бєня Казламойській???
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16.07.2022 15:16 Ответить
Навіщо запитуюте…..мабудь заздрите….при зеленях в ньоговсьо чудово
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16.07.2022 15:19 Ответить
ДАЙТЕ Спартц українське громадянство і пусть балотується в Раду
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16.07.2022 15:17 Ответить
А то якомусь Невзорову далі . Я даже не знаю хто це
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16.07.2022 15:18 Ответить
Вона на своєму місці.
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16.07.2022 15:20 Ответить
скоріш за все, вона свій український паспорт навіть не здавала . Хіба що в неї - просрочений (фотку на 25 років не вклеювала)
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16.07.2022 15:23 Ответить
зачем ей отказываться от американского? Нужно тогда в Украине двойное гражданство вводить, как в европейских странах.
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16.07.2022 15:36 Ответить
Шиди її вб'ють,бо залякати та обісрати не вдалось.
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16.07.2022 15:18 Ответить
Может она и права, но ее подозрительно много. Есть такой прием в НЛП - ты говоришь подряд несколько бесспорно правильных утверждений, а потом ляпаешь чушь, но человек все равно с тобой согласен.
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16.07.2022 15:20 Ответить
Можливо можливо но поки що вона каже беззаперечні речи…..про те до дермах зрадник а зелёні ще ті покидьки
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16.07.2022 15:25 Ответить
Її НАБАГАТО менше, ніж Єрмака. При тому, що її повноваження підтверджені Конституцією США, а Єрмак ОЧЕВИДНО перевищує свої повноваження, які окреслені законом.
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16.07.2022 15:35 Ответить
Який там закон ? ОП навіть не є державний орган.
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16.07.2022 15:41 Ответить
Ну, тут, в цьому уривку - звичайна внутрішньодержавна політична боротьба (в США), з усіма її "принадами", нам таке відомо і з нашої дійсності.
В цих "принадах" нехай вони самі поміж себе, втручатися нам зась. Ну, послухати - корисно; звісно, якщо робити корисні висновки. Ми ж знаємо, хто за Абрамовича "заступався", навіть перед американцями... Сподіваюсь, Вікторія дотисне Байдена всунути Абрамовича хоч в сьомий пакет...
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16.07.2022 15:22 Ответить
одним словом Україні подають санкції як картинку що расєя здохне,а насправді вона ще й спекулює нафтою і газом-новина для лохів я не лоха
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16.07.2022 15:22 Ответить
Зараз, на певний період, поки Європа вирішить логістичні й технологічні питання з відмови від кацапських енергоносіїв, немита ще може щось урвати. Коли ж ці питання будуть вирішені (а вони будуть вирішені - там не лише санкційні моменти, але й кліматичні), вона вже нічого не зможе диктувати, швидше, їй Китай та Індія будуть диктувати ціни й ставити вимоги. Ось тоді й подивимось - хто лох, причому на довгий період.
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16.07.2022 16:44 Ответить
Теперка олігархфренам *******!
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16.07.2022 15:26 Ответить
Пид.рашизм без бабла жить не спасобен.
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16.07.2022 15:33 Ответить
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16.07.2022 15:38 Ответить
Кодломойский и Абрамович закадычные друзья ещё с молодости...чуваки попали в Перестройку советского дерьма вовремЯ...
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16.07.2022 15:44 Ответить
не надо спешить, надо подождать, пока власть сменится. Пусть вывчают. А пока процесс пусть идет, но не слишком быстро. Отдать деньги этим зеленым потворам - породить еще бОльший хаос и бардак.
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16.07.2022 15:49 Ответить
Вам на заметку...
Виктория Спартц использовала информацию нескольких разведок США..но вам болванам об этом никто не скажет...ни АНБ ни ЦРУ...и не тем более СFR...которая никогда не светится...при любом раскладе в шахматной партии...
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16.07.2022 15:50 Ответить
а що там із бізнесом зе-наполеона в Москві? та офшорами?
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16.07.2022 16:20 Ответить
"Всьо харашо, дєнюжкі как абична ідут в афшори"
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16.07.2022 17:55 Ответить
у Штатах теж певний хаос і безладдя стосовно підтримки України: опозиційна республіканка Спартц - проукраїнська активістка, а провладні Саліван та Берк - майже легально прокацапські...

тому старий Джо все більше починає нагадувати Льоню Брєжнєва на чолі політбюро - поводиться так, куди вітер зараз дме

проте в інтерв'ю Бутусову Вікторія проказала (може й мимоволі) цікаву фразу: "до сьогодні адміністрація Байдена постачала Україні брухт ув якості військової допомоги"

ну нарешті хтось (з американців) набрався сміливості сказати правду
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16.07.2022 16:32 Ответить
і ще один цікавий момент: Спартц на власні очі подивилася на "американську військову допомогу" в Україні й прокоментувала, що це переважно брухт

а в цей самий час адміністрація Байдена (підтримка якого в США вдвічі нижча за підтримку України) співає про десятки тисяч "протитанкових систем", зараховуючи до них аналог радянського РПГ-7, постачаючи водночас дробовики (курвамать!)

отже, підтримка Байдена (колективного демократично-партійного) вводить в оману американській нарід, який бажає Україні перемоги

ось приблизно про це Вікторія й намагалася сказати не лише американському народу, але й українським уїбанам-виборцям дегенерата зєльонкіна
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16.07.2022 16:58 Ответить
Назріває великий шухер... Гудок (ахметка) вже навіть від своїх медіа здихується
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16.07.2022 16:37 Ответить
Можливо в Україні зелені виродки не накладають санкції на активи кацапських гаманців Ху*ла, але водночас вимагають від Заходу арештовувати за кордоном і передавати Україні їх активи для того, щоб цим Абрамовичам, Фрідманам і т.п. вже тут їх назад повертати за "дякую, дуже дякую")
А як інакше можна пояснити, що під час війни активи Зеленського в Рашці не арештовують, більше того він продовжує там вести бізнес і сплачує податки як законослухняний кацап.
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16.07.2022 17:53 Ответить
Колись ще Збігнєв Бжезінський на питання, чи рішиться росія на застосування ядерної зброї по Америці, відповів - враховуючи. що всі активи російської еліти знаходяться в американських банках - варто ще добре подумати - чия це еліта? Вірно міркує ця мудра Українка - заморозити активи російських бізнесменів і еліти і вони самі скинуть путіна, своїми силами і засобами вчинять московщині черговий "вєлікій октябрь".
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16.07.2022 17:54 Ответить
Спартц недооцінює українську мафію. Якщо активи російських олігархів почнуть передавати Україні зараз, то на цьому наживуться Беня та Зеля, а країні нічого не дістанеться.
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16.07.2022 18:34 Ответить
Поки зільонські при владі- добра не буде!
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16.07.2022 19:28 Ответить
Кому цікаво - список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, яким ***** хабарі платить.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
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20.07.2022 12:13 Ответить
 
 