Конгрессвумен США Спартц об Украине и российских олигархах: Если мы действительно хотим на них влиять – нужен процесс передачи Киеву замороженных активов. ВИДЕО
Конгрессвумен США Виктория Спартц считает некоторые санкции США против РФ неэффективными из-за того, что Россия может их обходить.
Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.
"По Абрамовичу, еще раньше я очень удивилась, когда не видела его в списке наших санкций (США. - Ред.)... На следующий день, после того, как я подняла этот вопрос, он почему-то решил продавать свою команду и отдавать деньги Украине. Я отвечаю за санкции своей страны и мы сейчас сдаем закон, я считаю, что некоторые санкции будут вводиться быстрее, потому что я считаю, что некоторые санкции неэффективны... Россия может их обходить... Я считаю, что там есть проблема, мы работаем чтобы некоторые вопросы решить...", — отметила Спартц.
Она также выразила надежду, что США удастся решить проблему с тем, чтобы РФ не обходила санкции в оборонной сфере.
Отвечая на вопрос, как конгрессвумен относится к поддержке представителями украинской власти во время войны некоторых находящихся под санкциями США российских олигархов, она отметила: "Я не хочу комментировать, я не знаю, что там происходит в Украине, но к этому надо относиться серьезно. Не просто говорить, что мы их активы заморозим. Если мы хотим действительно на них влиять, то нам для этого нужен процесс. Мы не можем просто приходить и забирать (активы. - Ред.). Для этого нужен процесс, но процесс, чтобы эти активы забирались и отдавались Украине на восстановление. Это для Украины очень важно, но я сейчас не видела и наша администрация еще изучает, где у кого активы. Я говорю, сколько вам денег уже дали изучать, а вы все изучаете и изучаете. Я думаю, что можно скорее изучить, чем они изучают, у кого что и где находится.
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В цих "принадах" нехай вони самі поміж себе, втручатися нам зась. Ну, послухати - корисно; звісно, якщо робити корисні висновки. Ми ж знаємо, хто за Абрамовича "заступався", навіть перед американцями... Сподіваюсь, Вікторія дотисне Байдена всунути Абрамовича хоч в сьомий пакет...
Виктория Спартц использовала информацию нескольких разведок США..но вам болванам об этом никто не скажет...ни АНБ ни ЦРУ...и не тем более СFR...которая никогда не светится...при любом раскладе в шахматной партии...
тому старий Джо все більше починає нагадувати Льоню Брєжнєва на чолі політбюро - поводиться так, куди вітер зараз дме
проте в інтерв'ю Бутусову Вікторія проказала (може й мимоволі) цікаву фразу: "до сьогодні адміністрація Байдена постачала Україні брухт ув якості військової допомоги"
ну нарешті хтось (з американців) набрався сміливості сказати правду
а в цей самий час адміністрація Байдена (підтримка якого в США вдвічі нижча за підтримку України) співає про десятки тисяч "протитанкових систем", зараховуючи до них аналог радянського РПГ-7, постачаючи водночас дробовики (курвамать!)
отже, підтримка Байдена (колективного демократично-партійного) вводить в оману американській нарід, який бажає Україні перемоги
ось приблизно про це Вікторія й намагалася сказати не лише американському народу, але й українським уїбанам-виборцям дегенерата зєльонкіна
А як інакше можна пояснити, що під час війни активи Зеленського в Рашці не арештовують, більше того він продовжує там вести бізнес і сплачує податки як законослухняний кацап.
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Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить