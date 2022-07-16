Залужный – сильный человек, как и все военные. Они выстояли, когда на Западе думали, что Украина сдастся через три дня, - Спартц. ВИДЕО
Член Конгресса США Виктория Спартц шесть раз посещала Украину после 24 февраля. Здесь она общалась с политиками, должностными лицами, военными и рядовыми гражданами.
Об этом она рассказала в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
"Чтобы понимать какую-нибудь проблему, нужно слушать людей. Людей, делающих эту работу, достойно борющихся за свободу. Поэтому я считаю, что ваш главнокомандующий (речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. - Ред.) очень (профессиональный), потому что он выстоял. На Западе такого не ожидали, все думали, что Украина сдастся через три дня. Я так не считала, потому что я знаю украинских людей, но многие на Западе сомневались. То, что он сделал, и насколько он сильный человек, насколько у вас сильны военные… Люди, которые часто воюют на металлоломе и, я вам скажу, еще могут выигрывать. Это настоящие герои. Я к власти – и нашей, и вашей – отношусь с большим скептицизмом, но очень переживаю за людей, которые идут гибнуть за свободу. Этих людей нужно поддерживать и делать все на каждом уровне, чтобы помочь им", - убеждена Спартц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Достаточно вспомнить его указ - В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, орденская цепь, которая является одним из символов власти главы государства, будет увеличена на 4 элемента.
Оркам буде так собі
Виїхав на тракторі
Повернувся з танками
Де взяв не питай
Я його не поверну
Краще вивезу у поле
Подарую ЗСУ
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
Все остальные менеджеры по контракту с испытательным сроком ...
https://www.economist.com/briefing/2022/01/01/the-republicans-are-still-donald-trumps-party-and-they-can-still-win Пан Трамп все ще тримає в полоні більшу частину своєї партії . Він засудив останній пакет допомоги Україні, сказавши: «Демократи надсилають Україні ще 40 мільярдів доларів, але американські батьки намагаються навіть прогодувати своїх дітей». Його база може підживитися, якщо найближчими тижнями він оголосить про свій намір знову балотуватися на пост президента у 2024 році. Тим часом несподівана біда прийшла від Вікторії Спартц, республіканки українського походження в Палаті представників, яка колись закликала пана Байдена діяти більш рішуче в Україні, але нещодавно взявся звинуватити деяких помічників пана Зеленського в корупції.
«Факт полягає в тому, що якщо республіканці займуть Палату представників у 2022 році , наша підтримка України припиниться», - написав у Twitter Рубен Галлего, демократ від Палати представників. За його словами, лідери республіканців не зможуть зупинити трампістів, таких як Марджорі Тейлор Грін і Метт Гетц, «диктувати нашу політику щодо України». Пан Гетц відповів: «Рубен має рацію»
.https://www.economist.com/united-states/2022/07/17/is-america-growing-weary-of-the-long-war-in-ukraine