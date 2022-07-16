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Залужный – сильный человек, как и все военные. Они выстояли, когда на Западе думали, что Украина сдастся через три дня, - Спартц. ВИДЕО

Член Конгресса США Виктория Спартц шесть раз посещала Украину после 24 февраля. Здесь она общалась с политиками, должностными лицами, военными и рядовыми гражданами.

Об этом она рассказала в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Чтобы понимать какую-нибудь проблему, нужно слушать людей. Людей, делающих эту работу, достойно борющихся за свободу. Поэтому я считаю, что ваш главнокомандующий (речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. - Ред.) очень (профессиональный), потому что он выстоял. На Западе такого не ожидали, все думали, что Украина сдастся через три дня. Я так не считала, потому что я знаю украинских людей, но многие на Западе сомневались. То, что он сделал, и насколько он сильный человек, насколько у вас сильны военные… Люди, которые часто воюют на металлоломе и, я вам скажу, еще могут выигрывать. Это настоящие герои. Я к власти – и нашей, и вашей – отношусь с большим скептицизмом, но очень переживаю за людей, которые идут гибнуть за свободу. Этих людей нужно поддерживать и делать все на каждом уровне, чтобы помочь им", - убеждена Спартц.

Смотрите: Спартц ответила на упреки Арестовича, якобы ее накрутил Филатов и Белецкий: Обо мне могут говорить, что хотят, но не нужно втягивать других людей. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4358) Залужный Валерий (657) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+33
Залужному справжньому генералу та воїну-респект...
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16.07.2022 16:35
+27
Вот в этой силе Залужного и других менее известных, но тоже много сделавших Офицеров Украины, и основная их же проблема, как это ни странно. Только представьте, как на него смотрят все наши многочисленные политиканы и аферисты от политики, сколько там зависти и ненависти? А не дай Бог конечно, ещё потом и в политику пойдёт и спросит, что же все наши гавнополитики сделали для нашей Победы? Вообщем проблем куча, Ермак энд компани очень переживают...
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16.07.2022 16:35
+20
Шановна Вікторія. Ну навіщо ж Ви так. Наш Боневтік дуже ревнивий. І щоб Ви хотіли знати, без Зеленського військові жодної операції не проводять. Сам Арестович сказав.
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16.07.2022 16:34
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Шановна Вікторія. Ну навіщо ж Ви так. Наш Боневтік дуже ревнивий. І щоб Ви хотіли знати, без Зеленського військові жодної операції не проводять. Сам Арестович сказав.
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16.07.2022 16:34 Ответить
Коли вже до головного стратега дєрьмака доберуться, бо крот, який керує корупцією дуже підриває все, що робить зеляє. Прямо вони це роблять вдвох.
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16.07.2022 18:22 Ответить
Залужному справжньому генералу та воїну-респект...
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16.07.2022 16:35 Ответить
Ця Спартц добалакається, що єрмак Залужного звільнить.
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16.07.2022 16:44 Ответить
Не уволит. Очканет.
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16.07.2022 17:37 Ответить
Назначение Залужного было условием США и Британии в замен на нераскручивание дальше Вагнергейта с ермаком... Так что да- не уволит, очканёт...
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16.07.2022 18:18 Ответить
Вот в этой силе Залужного и других менее известных, но тоже много сделавших Офицеров Украины, и основная их же проблема, как это ни странно. Только представьте, как на него смотрят все наши многочисленные политиканы и аферисты от политики, сколько там зависти и ненависти? А не дай Бог конечно, ещё потом и в политику пойдёт и спросит, что же все наши гавнополитики сделали для нашей Победы? Вообщем проблем куча, Ермак энд компани очень переживают...
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16.07.2022 16:35 Ответить
Слухайте, ну справді задовбало ж вже. Преш ніж використовувати цсіх цих "членкинь" можете хоч правило озвучити як ті кляті "членкині" формуються? Ну чому не "членка" чи "членкеса" чи "члениця"? ******* ви всі, от що я вам скажу
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16.07.2022 16:36 Ответить
Мову вивчи,читай книжки українською,тоді можливо паймёшь
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16.07.2022 16:39 Ответить
Ще одне москвороте,де вас набирають підарасів зебільних?
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16.07.2022 16:46 Ответить
Спартс в президенти України!До сраки квартал і олігарха Порошенко.
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16.07.2022 16:39 Ответить
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16.07.2022 16:53 Ответить
Точно
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16.07.2022 19:53 Ответить
а будуть ще сильніші якщо стануть з Шапталою керувати Україною
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16.07.2022 16:42 Ответить
Чим більше Спартц, тим менше амбристовичів
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16.07.2022 16:46 Ответить
Теперь Залужного отправят в отставку. Для клоуна чужой авторитет это подрыв его вяличия.
Достаточно вспомнить его указ - В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, орденская цепь, которая является одним из символов власти главы государства, будет увеличена на 4 элемента.
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16.07.2022 16:57 Ответить
Джавелін на максимум
Оркам буде так собі
Виїхав на тракторі
Повернувся з танками
Де взяв не питай
Я його не поверну
Краще вивезу у поле
Подарую ЗСУ
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
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16.07.2022 17:09 Ответить
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16.07.2022 17:11 Ответить
золотые слова... когда зелень бубочная с дерьмаком уже готовы были сдать всё и вся украинская армия сказала - хер вам всем бубочным навстречу... поэтому власть надо отдать армии, а не гнусавому...
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16.07.2022 17:25 Ответить
С таким соседом невменяемим Украиной должны руководить военные...
Все остальные менеджеры по контракту с испытательным сроком ...
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16.07.2022 19:55 Ответить
Виктория Спартц опытный и честный политик. Украине повезло. Но не повезло Зеленскому, и его вороватой команде: Ермаку, который все потоки денег и ресурсов завел на себя, Арахамии, который бегает по всему свету отмывает деньги Абрамовича, и другим.
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16.07.2022 18:01 Ответить
Краще б про Залужного нічого не говорила.Рашистські агенти з ОП будуть вбачати ,що до Білецького і Філатова , ще й Залужний доклав слово проти рашистського кодла в ОП на чолі з "зермаком"
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16.07.2022 18:27 Ответить
Не звільнє зелене чмо ЗАЛУЖНОГО,бо сам через хвилину після підписання вилетить с крісла,хай убирае цю сволоту дерьмака и остальних фєєсбешних шестерок.
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16.07.2022 21:09 Ответить
Яка розумна і цілеспрямована жінка! Цікаво, як вся ця зільона, ярмаківська сявота зреагує і чи зреагує, взагалі, на це інтерв'ю.
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17.07.2022 20:08 Ответить
Америка втомлюється від тривалої війни в Україні?

https://www.economist.com/briefing/2022/01/01/the-republicans-are-still-donald-trumps-party-and-they-can-still-win Пан Трамп все ще тримає в полоні більшу частину своєї партії . Він засудив останній пакет допомоги Україні, сказавши: «Демократи надсилають Україні ще 40 мільярдів доларів, але американські батьки намагаються навіть прогодувати своїх дітей». Його база може підживитися, якщо найближчими тижнями він оголосить про свій намір знову балотуватися на пост президента у 2024 році. Тим часом несподівана біда прийшла від Вікторії Спартц, республіканки українського походження в Палаті представників, яка колись закликала пана Байдена діяти більш рішуче в Україні, але нещодавно взявся звинуватити деяких помічників пана Зеленського в корупції.

«Факт полягає в тому, що якщо республіканці займуть Палату представників у 2022 році , наша підтримка України припиниться», - написав у Twitter Рубен Галлего, демократ від Палати представників. За його словами, лідери республіканців не зможуть зупинити трампістів, таких як Марджорі Тейлор Грін і Метт Гетц, «диктувати нашу політику щодо України». Пан Гетц відповів: «Рубен має рацію»

.https://www.economist.com/united-states/2022/07/17/is-america-growing-weary-of-the-long-war-in-ukraine
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19.07.2022 16:33 Ответить
 
 