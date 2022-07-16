Залужный – сильный человек, как и все военные. Они выстояли, когда на Западе думали, что Украина сдастся через три дня, - Спартц. ВИДЕО

Член Конгресса США Виктория Спартц шесть раз посещала Украину после 24 февраля. Здесь она общалась с политиками, должностными лицами, военными и рядовыми гражданами.

Об этом она рассказала в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Чтобы понимать какую-нибудь проблему, нужно слушать людей. Людей, делающих эту работу, достойно борющихся за свободу. Поэтому я считаю, что ваш главнокомандующий (речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. - Ред.) очень (профессиональный), потому что он выстоял. На Западе такого не ожидали, все думали, что Украина сдастся через три дня. Я так не считала, потому что я знаю украинских людей, но многие на Западе сомневались. То, что он сделал, и насколько он сильный человек, насколько у вас сильны военные… Люди, которые часто воюют на металлоломе и, я вам скажу, еще могут выигрывать. Это настоящие герои. Я к власти – и нашей, и вашей – отношусь с большим скептицизмом, но очень переживаю за людей, которые идут гибнуть за свободу. Этих людей нужно поддерживать и делать все на каждом уровне, чтобы помочь им", - убеждена Спартц.

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