"Такие заявления не помогают Украине": ответ Спартц на "политическое животное" от Милованова. ВИДЕО

Конгрессвумен США Виктория Спартц считает, что заявления представителей украинской власти, в частности главы НР "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, в ответ на ее вопросы относительно главы ОП Андрея Ермака и контроля за помощью для Украины, не решают проблемы, которые существуют в Украине.

Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"К сожалению, для вашей власти они не решают проблемы, а делают, что они делают. Такие заявления не помогают вам как стране. Но это вашим людям решать, если этот человек авторитет, они доверяют и не мне решать. Я не знаю, кто этот человек. Но это вам не положительно. Лгать, что это помогает в выборах. Мои праймериз были в мае. У меня их и не было, потому что республиканцы меня полностью поддерживают, и против меня никто не шел. А для выборов, которые у нас будут в ноябре, эта тема не является политической у нас. Я делала заявление не для того, чтобы поднять этот вопрос для выборов. Это не помощь, а больше головная боль для меня, но я считаю, что это правильно делать. Надо не бояться и действовать, быстрее и лучше помогать Украине, чтобы не было поздно. Я не могла добиться администрации никоим образом, и, к сожалению, ваша администрация тоже не хочет кооперироваться. Ваша администрация может решать, как хочет. Политика есть политика, но, я считаю, такой подход не верен. Но это решать вашим избирателям, кому они доверяют и как компетентно так реагировать. Это ваши люди должны решать", – отреагировала Спартц.

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Ранее глава НР "Укроборонпрома" Милованов назвал конгрессвумен Спартц "лживым, циничным политическим животным" из-за его требования отставки Ермака.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. Также Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, передаваемых на помощь Украине. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос относительно Ермака.