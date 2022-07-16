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"Такие заявления не помогают Украине": ответ Спартц на "политическое животное" от Милованова. ВИДЕО

Конгрессвумен США Виктория Спартц считает, что заявления представителей украинской власти, в частности главы НР "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, в ответ на ее вопросы относительно главы ОП Андрея Ермака и контроля за помощью для Украины, не решают проблемы, которые существуют в Украине.

Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"К сожалению, для вашей власти они не решают проблемы, а делают, что они делают. Такие заявления не помогают вам как стране. Но это вашим людям решать, если этот человек авторитет, они доверяют и не мне решать. Я не знаю, кто этот человек. Но это вам не положительно. Лгать, что это помогает в выборах. Мои праймериз были в мае. У меня их и не было, потому что республиканцы меня полностью поддерживают, и против меня никто не шел. А для выборов, которые у нас будут в ноябре, эта тема не является политической у нас. Я делала заявление не для того, чтобы поднять этот вопрос для выборов. Это не помощь, а больше головная боль для меня, но я считаю, что это правильно делать. Надо не бояться и действовать, быстрее и лучше помогать Украине, чтобы не было поздно. Я не могла добиться администрации никоим образом, и, к сожалению, ваша администрация тоже не хочет кооперироваться. Ваша администрация может решать, как хочет. Политика есть политика, но, я считаю, такой подход не верен. Но это решать вашим избирателям, кому они доверяют и как компетентно так реагировать. Это ваши люди должны решать", – отреагировала Спартц.

Смотрите: Спартц ответила на упреки Арестовича, якобы ее накрутил Филатов и Белецкий: Обо мне могут говорить, что хотят, но не нужно втягивать других людей. ВИДЕО

Ранее глава НР "Укроборонпрома" Милованов назвал конгрессвумен Спартц "лживым, циничным политическим животным" из-за его требования отставки Ермака.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. Также Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, передаваемых на помощь Украине. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос относительно Ермака.

Конгресс США (1234) США (26652) Бутусов Юрий (4358) Милованов Тимофей (289) Офис Президента (1797) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+95
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16.07.2022 16:36
+71
Милованов ти ображаєш жінку за правду-ти навіть не чоловік а просто купа смердючого лайна...
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16.07.2022 16:38
+68
ЗеТварина обзиває людину.
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16.07.2022 16:36
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Команда слуг - ГІМНО
Милованов Ермак татаров Гетьманцев арахамия БЕЗМОЗГЛА Найем - це камені на шіі Зе с котрими він потопить свої другі вибори

ЗЕ, ДУМАЙ
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16.07.2022 17:14 Ответить
Це його намисто
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16.07.2022 17:19 Ответить
Чего? Вы его (зелю) и во второй раз хотите видеть президентом Укра1ны? Не подсказывать зеле надо, как удержаться у власти, а побыстрее да решительнее убрать всю эту шайку от руководства страной. Иначе об Украине надо забыть, они же подыгрывают внешнему врагу изнутри и в конце концов раздерут неньку на куски.
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16.07.2022 21:06 Ответить
другі вибори?? Тоді вже точно Украïні кінець
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17.07.2022 02:09 Ответить
Мілованов - звичайне тупе чмо, що живе за чужий рахунок
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16.07.2022 17:15 Ответить
ДЕБИЛ останется дебилом на всю жизнь
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16.07.2022 20:50 Ответить
Прочитавши коментарі українців за Спартц, я побачив як ми любимо нашого гаранта і верховного. Гірших Президентів як Зе ще не було в Україні. Його місце в 95 кварталі і не вище.
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16.07.2022 17:16 Ответить
зарання ви кинулись у вибори -- надворі віина і скоро буде страшна біиня -- він головнокомандуючии а ви Зеля - дурак Зеля - дурак -- так нізя -- віина
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16.07.2022 17:19 Ответить
Тобто під час війни треба терпіти зрадників та тупих шкідників?

Дивно. У всі часи таких просто одразу після викриття страчували. Бо кожна така тварь під час війни коштує дуже багато життів набагато більш достойних людей.
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16.07.2022 17:24 Ответить
зеленое быдло!!!!!!!!
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16.07.2022 17:21 Ответить
А які ідіоти поставили Милованова керувати Укроборонпромом? Він же не тільки наркоман , але і повний дебіл! Тут зрада на 1000%!
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16.07.2022 17:23 Ответить
ай да тимоха, ай да наркоман... ну обкурился... отдохни... нет... не может... ему лучше тогда сдохнуть...
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16.07.2022 17:24 Ответить
Клоуни коломойського януковича
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16.07.2022 17:26 Ответить
Милованов повинен піти зі всіх займаних посад в Державних органах влади і Держпідприємств, а щодо заяви, яка є най шкідливою для Держави проти якої вчинено агресія, повинні розібратися силові структури відповідно до їх повноважень
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16.07.2022 17:26 Ответить
Таку тварину,як цей чорт мілаванов,ще пошукати треба.
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16.07.2022 17:32 Ответить
Мілованов - гівнюк,і Спартс - не краща...Та ж її і знають лишень тому,що є така воююча країна - Україна,але Спартц вирішила ще більше накрутити собі рейтинг подзявкавши на Єрмака...Маєш якісь факти,якісь дані - оприлюдни,але отак пернути і здриснути щоб всі винюхували її сморід і говорили про ней - це вже,за перепрошення чисто по українськи...А ми слухаємо отих двох америказованих дебілоїдів і обговорюємо то всьо...Нема їнших проблем?
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16.07.2022 17:33 Ответить
Таку тварину,як цей чорт мілаванов,ще пошукати треба.
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16.07.2022 17:33 Ответить
Коломойский: "Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил"(про Милованова). И шо ,таки, Беня был не прав?
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16.07.2022 17:34 Ответить
таки прав был)) так дебилов для того и ставят, чтоб ими легче вертеть можно было!..
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16.07.2022 23:56 Ответить
И шо, таки, Беня был не прав, когда называл Милованова дебилом?
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16.07.2022 17:36 Ответить
Це не мілованова слова,курва, це зеленського.
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16.07.2022 17:37 Ответить
Навіщо взагалі звертати увагу на цього поца? Він же сам казав, що він дебіл.
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16.07.2022 17:38 Ответить
Не забуваємо, що продажу землі під час війни саме Милованов протягував. Як би не було прийнято той закон, то великої війни і не було б!
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16.07.2022 17:44 Ответить
Украине необходимо уничтожить вражескую агентуру, захватившую политическую власть и органы безопасности.
если это не сделать снйчас, завтра будет поздно
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16.07.2022 17:45 Ответить
Как же это сделать, если все повелись на фразочку, что "коней на переправе не меняют". Ещё смешнее, что раньше, до "переправы", когда картина была уже ясна, никак не находились решительные силы для перевыборов. Терпеливость и покорность большинства украинского народа приносят вред всему народу. Этот состав правительства какой вред должен принести Украине, чтобы все до конца проснулись? Перевыборы сейчас нереальны, а вот передача власти единственной заслуживающей доверия силе - ВОЕННЫМ, было бы правильным действием. Слава Украине! Слава её героям! Доверим героям - защитникам Украины полноту гос. власти на время войны!
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16.07.2022 19:53 Ответить
Милованов человек Козеленского, он подчиненный, купленный , в доле. Он же не враг себе , что нибудь вякнуть против Зе Императора. Тем более позавчера суд( все суды в Украине личная собственность Козеленского) отдал ( закрыл дело) Коломойскому пару сотен миллионов украденных из Привата денег Коломойским( ддолларов астественно). Даже в войну Козеленские продолжают тупо грабить украинцев
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16.07.2022 17:48 Ответить
Якщо Україні вибирати між твариною і ідіотом,всім зрозуміло-тварина краще.
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16.07.2022 17:54 Ответить
Разве под дулом пистолета заставляют выбирать между двумя худшими возможностями? А зас- тавить себя задуматься о возможности третьего пути нет времени? сил? решительности? умственных способностей?
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16.07.2022 19:59 Ответить
Що не міністр у Зеленського, то мілованов, баканов , шмигаль і т.д. А де українці?
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16.07.2022 17:57 Ответить
"якщо у Вас закінчилися аргументи,зразу ж переходите на хамство і звинувачення опонента у чому б то не було"- методична вказівка совкового кгб і рашистського фсб своїм агентам
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16.07.2022 18:05 Ответить
Вова, викинь цю істоту на смітник, а то незчуєшся, як сам там опинишся!
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16.07.2022 18:13 Ответить
Ім обом місце на смітнику , якщо ми хочемо зберегти Украіну !!
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16.07.2022 18:26 Ответить
Давно пора там быть обоим.
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16.07.2022 20:00 Ответить
Потвора милованов повинен вибачитись !!!
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16.07.2022 18:23 Ответить
Конгресвумен @RepSpartz:
американці ще не усвідомили, яким насправді важливим і сильним партнером є Україна
- це вперше, коли збройні сили країни самі дають раду з грізним ворогом і потребують лише американської зброї, а не нашої живої сили, так вона сказала Юрію Бутусову 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.07.2022 18:24 Ответить
Саме так! На відміну від "ефективного менеджера" з його "нєпобєдімой і лєгєндарной", відкриття другого фронту не вимагаємо.
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16.07.2022 19:24 Ответить
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16.07.2022 18:27 Ответить
Такого відверто хамського зброду у владі, як смердюча зелена пліснява, не було за весь час незалежності України. Це тривожний сигнал деградації населення, яке обрало це лайно.
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16.07.2022 18:33 Ответить
Та ладно, про населення! Нічим воно не гірше, ніж у багатьох країнах. Просто, під час війни вибори не проводять, тому, що на них ГАРАНТОВАНО переможе популіст, який пообіцяє швидкий мир. Тим більше, що, з об'єктивних причин, більше половини виборців - це жінки, а більшість з них - "***************************!" До речі, Порох у 2014 році теж цим скористався, пообіцявши швидке закінчення АТО.
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16.07.2022 19:32 Ответить
Юра, не принижуй ж1нок, бо чолов1к1 не набагато розумн1ш1, якщо не пояснили сво1м батькам, ж1нкам, друзям, сус1дам, родичам сво1 ген1альн1 передбачення.
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16.07.2022 20:08 Ответить
А також сигнал сили пол1ттехнолог1й у п1дготовц1 вибор1в
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16.07.2022 20:04 Ответить
Ну если Тимофей "Дебил" Милованов открыл рот , значит ему позволили. Сам бы он такого не сказал.
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16.07.2022 18:46 Ответить
Звісно , що дермак спустив всіх скажених псів , проти Спартс !
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16.07.2022 18:50 Ответить
украинцы не кацапы, а власть выбрали мутную, не патриотичную
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16.07.2022 18:54 Ответить
Да выбрали , (фуйню конечно, но надеюсь это был выбор, а не назначение)
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16.07.2022 19:06 Ответить
Ермака и Милованова никто не выбирал. Это все Зеленский назначил. А рыба гниет с головы
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17.07.2022 03:57 Ответить
Але ж ВИБРАЛИ. А яку - всяке буває, і не лише у нас.
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16.07.2022 19:18 Ответить
Так це в зельоних така тактика. Замість відкритись для доведення невинуватості, істеричний гавкіт. Чим і доказують вагомість звинувачень. "Вагнерівців" задайте. Що тільки не понесерали у відповідь!
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16.07.2022 19:07 Ответить
73% це міловани, дєрьмаки, татарови, портнови, ковальови,трухіни. Слава ЗСУ!
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16.07.2022 19:08 Ответить
та зарядили вони косячка і придумували із сміхом як по хамовитей зарядити. Погодились на експромт чиновника з обличчям ідіота.
згадується, як Юрась прокуроратом, завжди перебував під кайфом, ображав посла США в інтересах Руді Джуліані. так шо дурний приклад заразний. А шо нам буде ? А.....а
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16.07.2022 19:09 Ответить
Чудова, виважена відповідь відповідальної людини. Респект!
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16.07.2022 19:16 Ответить
Звідки цей організм Мілованов!!??? Йще один проффессор!!
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16.07.2022 20:17 Ответить
На мою думку державним діячам США не потрібно вести довгих дискусій з представниками зечмонь. Зараз необхідним кроком було би об"явити цього хама мілодебілова "персоною нон грата". А в пакеті підключити при можливості такі аналогічні дії з боку Євросоюзу. А далі - бовкнув зечмоня з бодуна лайно -отримай і розпишись нев"їзд. І чим швидше так зроблять- тим швидше ці їбаньки перестануть хамити поважним політикам.
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16.07.2022 20:20 Ответить
Милованова гнать из Укроборонпрома!
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16.07.2022 20:38 Ответить
Нічого дивного: Мілованов - один з безлічі дебілів владного пулу. Туди інших не беруть, виключно дебілів.
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16.07.2022 20:59 Ответить
Пане Юрію, нащо ви вибачається на початку відео за якогось ідіота при владі, при тому що воно само колись визнало що воно дибіл?
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16.07.2022 21:17 Ответить
чи бидло,чи мурло а взагалі зе-команда
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16.07.2022 21:45 Ответить
И что этот дебил и оборонпрома сделал для обороны? Ничего? Пошел он за известным кораблем!
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16.07.2022 22:01 Ответить
Тварина Мілованов сказав свій Пердь 😁

Шановна Вікторія Спартц - у 2019 в Україні на другому турі виборів президента за зеленського не прголосували 70 % громадян України. Нажаль багатьом просто було ліньки йти на вибори. Розумієте - 70 % ЛЮДЕЙ НЕ ДОВІРЯЛИ Зе і Зе владі і тільки 30 % населення України проголосувало
за цього кадра квартального. Подяка вам і шана від всієї України за турботу про ії майбутнє.
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16.07.2022 22:05 Ответить
ЗЕшоблу и зеленского В ОТСТАВКУ!!!!
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16.07.2022 22:11 Ответить
Повторюю. Українці мають голосувати тільки за українців. Затямте це раз і назавжди. Голосуючи за жидів та кацапів ви отримаєте жидів і кацапів. А далі пять років будете вмирати і смоктати лапу. І Ви і Ваші дурні батьки та дітки. Хтось бачив щоб жид або кацап голосував за українця? Я спеціально вивчав це питання. ... А Ви подивіться на "мілованових" - кожен такий це свідоцтво Вашої дурості. То чом би Вами не правити як бидлом? ... Може дійде нарешті...
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16.07.2022 22:21 Ответить
кацап йди на .."!
тут не наливають
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16.07.2022 22:44 Ответить
Мілованов, ще той зефуй!
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16.07.2022 22:42 Ответить
Милованов цим черговий раз підтвердив, що він навіть не політична тварина, а просто тварина. Точніше тварюка.
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16.07.2022 23:04 Ответить
Инфузория туфелька.
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16.07.2022 23:55 Ответить
Милованов услышал, что беларусского таракана называют политическим животным и решил, что теперь он эрудирован не на шутку.
Если Спартц политическое животное, то милованов - амёба.
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16.07.2022 23:53 Ответить
Самое страшное что про этот случай с Миловановым завтра все забудут!! В Великобритании убрали Джонсона за маленький скандальчик, а у нас Милованов так и будет до пенсии материть всех кто ему не нравиться. Видя безнаказанность с него начнут брать пример другие депутаты, будут кидаться матами на лево и на право пока не доиграемся что Украина будет под санкциями как и РФ.
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17.07.2022 00:04 Ответить
А чому мовчить український парламент ? Чому не коментує цей ганебний пост цього недоумка милованова ? Чому не вибачається перед Вікторією Спартц за нанесені їй образи від українського чиновника високого рангу. цього неповноцінного ідіота?!! Така нелюдина не може займати високу посаду. а саме голови НР \ Наглядової Ради \ " Укроборонпрому " !!! милованова у відставку і притягнути до кримінальної відповідальності !
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17.07.2022 01:42 Ответить
Не дивуюсь Укрсучправді, але дивуюсь співробітникам Цензора.

Ну не можна, від слова НІКОЛИ, посилатись на матеріали сучправди без звірки з оригіналом.
Твердження, що " Спартц заявила, що , що передаються на допомогу Україні" - це чистоі води маніпуляція.

Конгресвумен сказала наступне; "і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?"
Тобто, з проблемами НІХТО не стикнувся. Принаймні, ЩЕ НІ.
І мова йшла про те, щоб зробити так, щоб проблем і не було. А як це можна найкраще зробити? Та через пильний нагляд, що тут не зрозуміло.

Хлопці, думайТЕ, що і як передруковуєте.
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17.07.2022 03:47 Ответить
Не, ну всё-таки прав был Беня...
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17.07.2022 07:22 Ответить
мілованов не дурак,він ворог
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17.07.2022 07:30 Ответить
ГУР необходимо проследить и понять возможную связь между: (а) заявлениями члена конгресса США Виктории Спартц о контроле за поставками вооружения в Украину; (б) переговорами по «разблокированию» морской (!) перевозки украинского зерна; и (в) разбившимся в Греции украинским самолетом АН-12, который вёз по заказу Минобороны Сербии «оборонный груз» из Сербии в Бангладеш.

Теоретически морская транспортировка зерна идеальный способ для контрабанды систем тяжёлого вооружения, а любая связанная с этим провокация может сильно навредить Украине. Например, сухогруз для морской перевозки зерна это идеальное место, где можно спрятать РСЗО и т.д., замаскировав их под насыпанным сверху зерном, которое пойдёт из Украины в "развивающиеся страны".

Следует понимать, что хотя Украина не будет продавать тяжелое вооружение особенно когда её кошмарят на фронте, -- опасен не сам факт продажи, а провокация. А для провокации не нужно чтобы сухогруз действительно вёз системы вооружений, достаточно просто найти на нём "доказательства" того, что такие системы или элементы к ним "могли когда-либо там быть". То есть опасная многоходовочка, которая может очень сильно навредить Украине. В свете вышесказанного интересна (требует проверки) роль тех, кто эти переговоры со стороны Украины продвигает (напр. господин Ермак и К).
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17.07.2022 17:38 Ответить
чем больше Россия может атаковать и убивать и брать в плен и захватывать, тем больше Россия захватывает и вооружений. Если Украина сама атакует, то она захватывает русское оружие. Выгоднее вооружить Украину так, чтобы она атаковала!
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18.07.2022 05:13 Ответить
Кому цікаво - список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, яким ***** хабарі платить.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
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20.07.2022 12:15 Ответить
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