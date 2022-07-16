"Такие заявления не помогают Украине": ответ Спартц на "политическое животное" от Милованова. ВИДЕО
Конгрессвумен США Виктория Спартц считает, что заявления представителей украинской власти, в частности главы НР "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, в ответ на ее вопросы относительно главы ОП Андрея Ермака и контроля за помощью для Украины, не решают проблемы, которые существуют в Украине.
Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
"К сожалению, для вашей власти они не решают проблемы, а делают, что они делают. Такие заявления не помогают вам как стране. Но это вашим людям решать, если этот человек авторитет, они доверяют и не мне решать. Я не знаю, кто этот человек. Но это вам не положительно. Лгать, что это помогает в выборах. Мои праймериз были в мае. У меня их и не было, потому что республиканцы меня полностью поддерживают, и против меня никто не шел. А для выборов, которые у нас будут в ноябре, эта тема не является политической у нас. Я делала заявление не для того, чтобы поднять этот вопрос для выборов. Это не помощь, а больше головная боль для меня, но я считаю, что это правильно делать. Надо не бояться и действовать, быстрее и лучше помогать Украине, чтобы не было поздно. Я не могла добиться администрации никоим образом, и, к сожалению, ваша администрация тоже не хочет кооперироваться. Ваша администрация может решать, как хочет. Политика есть политика, но, я считаю, такой подход не верен. Но это решать вашим избирателям, кому они доверяют и как компетентно так реагировать. Это ваши люди должны решать", – отреагировала Спартц.
Ранее глава НР "Укроборонпрома" Милованов назвал конгрессвумен Спартц "лживым, циничным политическим животным" из-за его требования отставки Ермака.
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. Также Спартц заявила, что США столкнулись с проблемами при организации надзора за расходованием средств, передаваемых на помощь Украине. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос относительно Ермака.
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Милованов Ермак татаров Гетьманцев арахамия БЕЗМОЗГЛА Найем - це камені на шіі Зе с котрими він потопить свої другі вибори
ЗЕ, ДУМАЙ
Дивно. У всі часи таких просто одразу після викриття страчували. Бо кожна така тварь під час війни коштує дуже багато життів набагато більш достойних людей.
если это не сделать снйчас, завтра будет поздно
американці ще не усвідомили, яким насправді важливим і сильним партнером є Україна
- це вперше, коли збройні сили країни самі дають раду з грізним ворогом і потребують лише американської зброї, а не нашої живої сили, так вона сказала Юрію Бутусову 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
згадується, як Юрась прокуроратом, завжди перебував під кайфом, ображав посла США в інтересах Руді Джуліані. так шо дурний приклад заразний. А шо нам буде ? А.....а
Шановна Вікторія Спартц - у 2019 в Україні на другому турі виборів президента за зеленського не прголосували 70 % громадян України. Нажаль багатьом просто було ліньки йти на вибори. Розумієте - 70 % ЛЮДЕЙ НЕ ДОВІРЯЛИ Зе і Зе владі і тільки 30 % населення України проголосувало
за цього кадра квартального. Подяка вам і шана від всієї України за турботу про ії майбутнє.
тут не наливають
Если Спартц политическое животное, то милованов - амёба.
Ну не можна, від слова НІКОЛИ, посилатись на матеріали сучправди без звірки з оригіналом.
Твердження, що " Спартц заявила, що , що передаються на допомогу Україні" - це чистоі води маніпуляція.
Конгресвумен сказала наступне; "і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?"
Тобто, з проблемами НІХТО не стикнувся. Принаймні, ЩЕ НІ.
І мова йшла про те, щоб зробити так, щоб проблем і не було. А як це можна найкраще зробити? Та через пильний нагляд, що тут не зрозуміло.
Хлопці, думайТЕ, що і як передруковуєте.
Теоретически морская транспортировка зерна идеальный способ для контрабанды систем тяжёлого вооружения, а любая связанная с этим провокация может сильно навредить Украине. Например, сухогруз для морской перевозки зерна это идеальное место, где можно спрятать РСЗО и т.д., замаскировав их под насыпанным сверху зерном, которое пойдёт из Украины в "развивающиеся страны".
Следует понимать, что хотя Украина не будет продавать тяжелое вооружение особенно когда её кошмарят на фронте, -- опасен не сам факт продажи, а провокация. А для провокации не нужно чтобы сухогруз действительно вёз системы вооружений, достаточно просто найти на нём "доказательства" того, что такие системы или элементы к ним "могли когда-либо там быть". То есть опасная многоходовочка, которая может очень сильно навредить Украине. В свете вышесказанного интересна (требует проверки) роль тех, кто эти переговоры со стороны Украины продвигает (напр. господин Ермак и К).
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Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить