Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко в приграничном с Украиной районе Польши показал британские грузовики Leyland DAF, которые вместе с волонтерами купил для ВСУ.

Полноприводный дизельный грузовик, оснащенный лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты питания и бойцов, воду и солярку в бочках. Вывезет тонами все, что необходимо на позиции – от древесины и скоб до мин и снарядов, рассказывают опытные волонтеры, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО", – рассказывал Порошенко в Великобритании перед отправкой машин в Украину.

"Уже на следующей неделе эти грузовики после технического обслуживания, которое будет производиться нами, попадут в бригады, батальоны Вооруженных Сил Украины. Зачем это делается? Для того чтобы лучше бить врага. Чтобы уже в конце июля в августе обеспечить условия, когда наши Вооруженные Силы смогут перейти в контрнаступление, когда мы начнем выбрасывать врага из захваченных украинских земель. И это будут важные шаги к нашей будущей победе", – отмечает пятый Президент.

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"Мы поздравляем каждого, кто присоединился к нашему делу и помог нам сегодня привезти уже на границу с Украиной первые грузовики. Первые четыре уже находятся на станции технического обслуживания. Где мы их докрашиваем. Где надо – заменяем резину, аккумуляторные батареи. Чтобы в качественном составе передать их в ряды Вооруженных Сил. Сегодня ночью прибыли из Великобритании еще два DAFа", – говорит Порошенко.

Пятый Президент отмечает – детальный маршрут поставки техники в Украину не разглашают, потому что россияне делают все, чтобы сорвать поставки.

"Мы эти машины очень ждали. Почему мы не рассказывали об этом более подробно, пока их мы не получили на границе с Украиной? Потому что, как правильно сообщает наша разведка, сейчас за ними охотятся россияне для того, чтобы перебить маршруты поставки оружия, техники в ряды Вооруженных Сил", – отмечает Петр Порошенко.

"Я хочу поблагодарить сейчас каждого из вас, потому что мы видим – тысячи людей, тысячи украинцев не остались равнодушными и добавили свою гривну, 10 гривен, 100 гривен для того, чтобы эта акция стала возможной. Каждая копейка используется с двойной эффективностью. Потому что к каждой вашей гривне наша семья добавляет свои гривны, и мы можем купить по самой выгодной цене в кратчайшие сроки лучшее, именно то, в чем нуждаются Вооруженные силы", – напоминает Порошенко.

В общей сложности подписаны контракты на 42 грузовика, 28 уже оплачены. Машины проходят техническую подготовку в Великобритании, Польше и Украине. Волонтеры ОО "Дело Громад" отмечают - таких автомобилей для армии нужно много.

В сотрудничестве с волонтерами ОО "Справа Громад" и ОО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенко покупает технику для ВСУ, которая крайне нужна на передовой - это в частности пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.





Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.

4 июля Петр Порошенко сообщил о том, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Это первый случай, когда новая боевая бронетехника продается волонтерам и благотворителям – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн. аванса.

ОО "Справа Громад" объявило сбор средств на бронемашины, который продолжается на платформе организации.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено около полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов) .