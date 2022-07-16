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Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко в приграничном с Украиной районе Польши показал британские грузовики Leyland DAF, которые вместе с волонтерами купил для ВСУ.

Полноприводный дизельный грузовик, оснащенный лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты питания и бойцов, воду и солярку в бочках. Вывезет тонами все, что необходимо на позиции – от древесины и скоб до мин и снарядов, рассказывают опытные волонтеры, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО", – рассказывал Порошенко в Великобритании перед отправкой машин в Украину.

Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 01

"Уже на следующей неделе эти грузовики после технического обслуживания, которое будет производиться нами, попадут в бригады, батальоны Вооруженных Сил Украины. Зачем это делается? Для того чтобы лучше бить врага. Чтобы уже в конце июля в августе обеспечить условия, когда наши Вооруженные Силы смогут перейти в контрнаступление, когда мы начнем выбрасывать врага из захваченных украинских земель. И это будут важные шаги к нашей будущей победе", – отмечает пятый Президент.

Смотрите: 350 беспилотников для ВСУ уже выезжают из Эстонии, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 02
Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 03
Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 04
Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 05

"Мы поздравляем каждого, кто присоединился к нашему делу и помог нам сегодня привезти уже на границу с Украиной первые грузовики. Первые четыре уже находятся на станции технического обслуживания. Где мы их докрашиваем. Где надо – заменяем резину, аккумуляторные батареи. Чтобы в качественном составе передать их в ряды Вооруженных Сил. Сегодня ночью прибыли из Великобритании еще два DAFа", – говорит Порошенко.

Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 06

Пятый Президент отмечает – детальный маршрут поставки техники в Украину не разглашают, потому что россияне делают все, чтобы сорвать поставки.

"Мы эти машины очень ждали. Почему мы не рассказывали об этом более подробно, пока их мы не получили на границе с Украиной? Потому что, как правильно сообщает наша разведка, сейчас за ними охотятся россияне для того, чтобы перебить маршруты поставки оружия, техники в ряды Вооруженных Сил", – отмечает Петр Порошенко.

"Я хочу поблагодарить сейчас каждого из вас, потому что мы видим – тысячи людей, тысячи украинцев не остались равнодушными и добавили свою гривну, 10 гривен, 100 гривен для того, чтобы эта акция стала возможной. Каждая копейка используется с двойной эффективностью. Потому что к каждой вашей гривне наша семья добавляет свои гривны, и мы можем купить по самой выгодной цене в кратчайшие сроки лучшее, именно то, в чем нуждаются Вооруженные силы", – напоминает Порошенко.

В общей сложности подписаны контракты на 42 грузовика, 28 уже оплачены. Машины проходят техническую подготовку в Великобритании, Польше и Украине. Волонтеры ОО "Дело Громад" отмечают - таких автомобилей для армии нужно много.

В сотрудничестве с волонтерами ОО "Справа Громад" и ОО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенко покупает технику для ВСУ, которая крайне нужна на передовой - это в частности пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.

Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 07
Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ 08

Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.

4 июля Петр Порошенко сообщил о том, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Это первый случай, когда новая боевая бронетехника продается волонтерам и благотворителям – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн. аванса.

ОО "Справа Громад" объявило сбор средств на бронемашины, который продолжается на платформе организации.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено около полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов) .

помощь (7801) Порошенко Петр (19601) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+85
Настоящий президент Украины, а не это недоразумение, что пилит видосы по вечерам под Хеннесси с Арестовичем!!!
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16.07.2022 17:32
+62
А зе-дурачок у відповідь запіліт черговий відосік...
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16.07.2022 17:37
+53
Дякуємо,Петре Олексійовичу! Для всіх: не порохоботка,але те,що почав робити Порошенко для ЗСУ з 2014 року вважаю фундаментом оборони України
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16.07.2022 17:38
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Читаючи цю новину, десь під кріслом у зеленому памперсі ридає "найвеличніший лідор **********".
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16.07.2022 17:56 Ответить
було б дуже добре шоб кожен так пропіарився
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16.07.2022 17:57 Ответить
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini Mykola Voronin

https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·

НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ

ВАЖЛИВО

Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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16.07.2022 18:03 Ответить
И эти факты после войны должны быть расследованы, пока клоун у власти, вряд ли это удастся.
Поскольку клоун пустоголовый, вероятно за него кто то согласовывал и решал все эти вопросы. Кто же это может быть (сарказм)?
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16.07.2022 19:50 Ответить
Так. Випускайте мертвечука. Лейтєх баканов, забацайте відосик.
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16.07.2022 18:04 Ответить
Хотел бы узнать, да кто скажет? Мердтвердчук питается лакшери пищей из ресторана, или кашей от бабы Тамары. просто интересно. Или Малюська, ему лично молюсков типо устриц бегает в Эпицентр покупает и лимонным соком приправляет
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16.07.2022 18:14 Ответить
Краще б наколку зробив, як 95-й квартал.
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16.07.2022 18:06 Ответить
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16.07.2022 18:22 Ответить
це - коМанда преЗЕка

любуйтися, ЗЄльоніоці кідараси та ви привели Україну до війни, смертей та розрухи !
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16.07.2022 18:28 Ответить
не показуйте тих долбо..обів з 69 кварталу, від них нудить.
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16.07.2022 21:36 Ответить
Пухнет от голода бедненький клоун
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16.07.2022 22:43 Ответить
Вова, в тебе ж гроші прямо в Лондоні. Скажи Баканову він купить для ВСУ хоть бронежелети. Тим більше що то не ваші, а за ті що ви вкрали в Приваті з Бенею.
Здивуй нас.
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16.07.2022 18:07 Ответить
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16.07.2022 18:23 Ответить
Хамовитий обрізанець.
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16.07.2022 18:33 Ответить
тоді він був щонаймі "чєстний парєнь"
бо Боневтік є брехло серливе
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16.07.2022 18:33 Ответить
чєстний парінь с нарота!!!
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16.07.2022 18:43 Ответить
Юрко , він на твоїй могилі ще помочиться
так як Петро Олексійрвич
наразі не думає про політику , а думає над тим , як дати звідюлін
твоім кацапським уродам , які припхалися нас вбивати!

Згинь , нечисть 🤮

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16.07.2022 18:38 Ответить
на сватах участвовал?
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16.07.2022 23:23 Ответить
Ждемо, коли у відповідь кварталовці запилять грандіозний концерт у Лондоні.
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16.07.2022 18:09 Ответить
ПАПа мабуть не в курсі шо плани чомусь помінялись .

"Министр обороны Алексей Резников заявил, что о наступлении на юг он не говорил и его неверно поняли

"Скажем так, там произошёл немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - сказал он в интервью украинской службе "Би-би-си".

Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план."
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16.07.2022 18:09 Ответить
Ліпєцкая фабріка!...барига!...вальцман!...зойки поступово затихають, перетворюючись у белькотіння, хрипіння та шипіння...Завіса.
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16.07.2022 18:10 Ответить
Мені подобається зникненя Вальцмана,коли з'явився Зельцман!
І де поділися фани агента "жму руку"?!
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16.07.2022 18:24 Ответить
асобенна в мариуполе зависа. зависа так зависа...
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16.07.2022 18:27 Ответить
"Козиря"(єрмака) шолі ?
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16.07.2022 18:34 Ответить
За релігійними канонами - це чудо.
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16.07.2022 19:01 Ответить
Я теж це помітив ,після того як Порошенко програв вибори, з Петром сталась якась дивовижна річь - він перестав бути Вальцманом , напевне якесь чудо.
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16.07.2022 21:13 Ответить
Ні , шавки зеБені живучі , вони продовжують тявкати і ніжками топати ,
як тільки на горизонті появляється Порошенко😠
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16.07.2022 18:42 Ответить
Вова зелепупенко теж доларовий мільярдер.
Скільки він витратив власних коштів, щоб наблизити перемогу України?
Нуль цілих, х@й десятих.

Так що, Льоня, сядь і засохи.
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16.07.2022 18:20 Ответить
А ще скільки зелене буратіно повернуло з бюджету своєму папі Бєні під час війни,коли старцюємо по світу за допомогою.Тому ті,хто тут вумничає про Пороха,роти свої закрили б,і перенесли увагу на діючу владу і її "дії",а скоріше мародерство
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16.07.2022 18:24 Ответить
Вздохни свободно и служи собачкой
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16.07.2022 18:23 Ответить
русня будет стрелять, чтоб остановить водителя в левую сторону. а тут облом.
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16.07.2022 18:16 Ответить
Ти, чмо, бачило, що кермо зліва?
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16.07.2022 18:21 Ответить
А йому аби порохкати!
Москвосвин - расєянін.
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16.07.2022 18:27 Ответить
.
Путін ***** ілі как ?
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16.07.2022 18:32 Ответить
так презиковская же ж оп-а запретит использовать. руль не с той стороны. "у них машины не той системы" - скажут. "закон суров, но это закон" (С). переделают - тогда запрет на использование отменят. может.
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16.07.2022 18:28 Ответить
На останній фотці у першої машини кермо з лівої сторони. Странна, аднака.
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16.07.2022 18:43 Ответить
Порох убил и съел своего брата, думаешь ему руль сложно переставить с лева на право?
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16.07.2022 18:47 Ответить
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16.07.2022 21:47 Ответить
Пустэ, у нас дажеотечественный трактор Т-150 имеет руль не с той стороны, еще с советских времен, шо не мешало и не мешает выдавать урожай на гора...
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16.07.2022 18:46 Ответить
Якщо затонувати скло, то, навпаки, водій буде в більшій безпеці, бо стрілятимуть по лівому місцю.
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16.07.2022 18:56 Ответить
Инетересно, а гражданское лицо, ну или ладно депутат или еще кто-то, ну кто далекий от армии имеет право спонсировать ракетную програму и создание ракет для уничтожения кацапов? Тот же притула или БУтусов могли б на пару фонд запилить, народ бы задонатил и были б ракеты. Как говорит баба Беня, если проблему можно решить за деньги - то это не проблема!!!!
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16.07.2022 18:30 Ответить
скинемся по косарику и понеслась. Я,+
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16.07.2022 18:32 Ответить
Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) був підписаний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Горбачовим та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD Рональдом Рейганом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 8 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 року під час радянсько-американського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87_%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%85 саміту . Набув чинності https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року.

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.
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16.07.2022 18:34 Ответить
да пошли они в ачько, это будет частная контора, аля рога и копыта, но которая будет шлепать ракеты. Нас убивают, а мы будем чтить какието договора? Да вот хер и в жопу, как говорил радуцкий
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16.07.2022 18:35 Ответить
Ну мы будем выпускать тогда ракеты класса дальности как у ************, шоб не нарушать договора международные. Так можно?
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16.07.2022 18:37 Ответить
499,99999 км можна.
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16.07.2022 18:51 Ответить
Для начала хотя бы так. А не гласно, на нычьку, все остальное, а потом скажем шо в шахте нашли
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16.07.2022 18:57 Ответить
Типа ********** Кравчук сныкал. А кто с покойника спросит?
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16.07.2022 18:58 Ответить
Ну или к финалу разработки може леонид куча окочурится, то на него стрелки переведем, кароче не важно
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16.07.2022 18:59 Ответить
Ага...а якщо запитають, чому наші ракети на 10000 км літають, то ми їм відповімо - ми й самі дивуємося!
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16.07.2022 18:59 Ответить
Крівізна поверхні ну і земля теж вертиться навкруги своєї осі, а наша ракета просто пікірує в повітрі, і чекає точки падіння. Зависла і зачекала
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16.07.2022 20:40 Ответить
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16.07.2022 21:49 Ответить
Накрився бабусиним атрибутом цей договір - https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosija-raketa-dohovir-vyxid/29746363.html
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16.07.2022 19:01 Ответить
Наївний ви.Хіба наша ОПа дозволить хоч копійці пройти мімо них.Згадайте мера Чернігова,який насмілився в обхід ОПи своє місто рятувати.Таке й з гіпотетичним фондом буде,як з Атрощенком
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16.07.2022 18:37 Ответить
Я имею ввиду независимая организация по своей инициативе разработает и создат ракеты и сама поедет шмалять по руским городам. что по этому случаю скажет зечмо
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16.07.2022 18:45 Ответить
Низзя. Во первых бабло мимо шаловливых ЗЕручек, а во вторых шмалять по кацапским городам? А как же потом мир в очке ***** искать?
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16.07.2022 21:53 Ответить
і як тільки їх через кордон пропустили ? Хтось буде суворо покараний ? ДБР там заснуло, чи що ? Єрмак з агрохімією кожну копійчину рахують, щоб мимо каси не пролетіла а тут вантажівки, броневики. І все це Порох організував,.
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16.07.2022 18:40 Ответить
Эти не считают, щитает данило гетманец. они токо касу забирают
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16.07.2022 18:41 Ответить
шкла троха *****
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16.07.2022 18:51 Ответить
Не тільки засцить, але й засере тобі у штани. І вже не вперше. Ти вже попереднє витрусив?
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16.07.2022 19:04 Ответить
Амнезія? Лікуйся! Скумбрію їж по 8 гривень - у ній фосфор і НЖК. Відповідно до свого статусу, Порох багато кому тис руку під час офіційних церемоній. Тобі не тис, бо ти - ніхто.
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16.07.2022 19:08 Ответить
Під час війни така інформація є наруку Україні?((Щеб геодані скинув((
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16.07.2022 19:06 Ответить
якось огидно завжди виглядає барига,некраще клоуна,тільки реклама
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16.07.2022 21:36 Ответить
Звертаюсь до патріотів і порохоботів, підскажіть рахунок фонду Порошенка, чи номер телефону фонду, хочу долучитись гривнею.
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16.07.2022 21:43 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3630 Все тут .
Взагалі-то пролистай. Цікаво.
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17.07.2022 09:31 Ответить
Телефон: (044) 351 00 10
Якщо легше звязатись з https://eurosolidarity.org/terytorialni-organizacziyi/ обласним відділенням, то тут :
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17.07.2022 09:34 Ответить
Петрусь на всякий случай держится поближе к европейским границам - стрёмно сейчас в Украине.
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16.07.2022 22:31 Ответить
Спасибо, Президент!!!!

Придет время, загоним клоунов обратно в цирк.
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16.07.2022 22:45 Ответить
А сколько Зеленский купил всего для ЗСУ? То-то же...
Хотя б для пиара купил какой-то дрон!
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16.07.2022 23:07 Ответить
один ху.. пінає а другий працює
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16.07.2022 23:25 Ответить
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