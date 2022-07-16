Должны быстро обеспечить условия для контрнаступления: Порошенко на границе Польши и Украины показал британские грузовики для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко в приграничном с Украиной районе Польши показал британские грузовики Leyland DAF, которые вместе с волонтерами купил для ВСУ.
Полноприводный дизельный грузовик, оснащенный лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты питания и бойцов, воду и солярку в бочках. Вывезет тонами все, что необходимо на позиции – от древесины и скоб до мин и снарядов, рассказывают опытные волонтеры, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО", – рассказывал Порошенко в Великобритании перед отправкой машин в Украину.
"Уже на следующей неделе эти грузовики после технического обслуживания, которое будет производиться нами, попадут в бригады, батальоны Вооруженных Сил Украины. Зачем это делается? Для того чтобы лучше бить врага. Чтобы уже в конце июля в августе обеспечить условия, когда наши Вооруженные Силы смогут перейти в контрнаступление, когда мы начнем выбрасывать врага из захваченных украинских земель. И это будут важные шаги к нашей будущей победе", – отмечает пятый Президент.
"Мы поздравляем каждого, кто присоединился к нашему делу и помог нам сегодня привезти уже на границу с Украиной первые грузовики. Первые четыре уже находятся на станции технического обслуживания. Где мы их докрашиваем. Где надо – заменяем резину, аккумуляторные батареи. Чтобы в качественном составе передать их в ряды Вооруженных Сил. Сегодня ночью прибыли из Великобритании еще два DAFа", – говорит Порошенко.
Пятый Президент отмечает – детальный маршрут поставки техники в Украину не разглашают, потому что россияне делают все, чтобы сорвать поставки.
"Мы эти машины очень ждали. Почему мы не рассказывали об этом более подробно, пока их мы не получили на границе с Украиной? Потому что, как правильно сообщает наша разведка, сейчас за ними охотятся россияне для того, чтобы перебить маршруты поставки оружия, техники в ряды Вооруженных Сил", – отмечает Петр Порошенко.
"Я хочу поблагодарить сейчас каждого из вас, потому что мы видим – тысячи людей, тысячи украинцев не остались равнодушными и добавили свою гривну, 10 гривен, 100 гривен для того, чтобы эта акция стала возможной. Каждая копейка используется с двойной эффективностью. Потому что к каждой вашей гривне наша семья добавляет свои гривны, и мы можем купить по самой выгодной цене в кратчайшие сроки лучшее, именно то, в чем нуждаются Вооруженные силы", – напоминает Порошенко.
В общей сложности подписаны контракты на 42 грузовика, 28 уже оплачены. Машины проходят техническую подготовку в Великобритании, Польше и Украине. Волонтеры ОО "Дело Громад" отмечают - таких автомобилей для армии нужно много.
В сотрудничестве с волонтерами ОО "Справа Громад" и ОО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенко покупает технику для ВСУ, которая крайне нужна на передовой - это в частности пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.
Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.
4 июля Петр Порошенко сообщил о том, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Это первый случай, когда новая боевая бронетехника продается волонтерам и благотворителям – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн. аванса.
ОО "Справа Громад" объявило сбор средств на бронемашины, который продолжается на платформе организации.
Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено около полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов) .
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https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·
НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ
ВАЖЛИВО
Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
Поскольку клоун пустоголовый, вероятно за него кто то согласовывал и решал все эти вопросы. Кто же это может быть (сарказм)?
любуйтися, ЗЄльоніоці кідараси та ви привели Україну до війни, смертей та розрухи !
Здивуй нас.
бо Боневтік є брехло серливе
так як Петро Олексійрвич
наразі не думає про політику , а думає над тим , як дати звідюлін
твоім кацапським уродам , які припхалися нас вбивати!
Згинь , нечисть 🤮
"Министр обороны Алексей Резников заявил, что о наступлении на юг он не говорил и его неверно поняли
"Скажем так, там произошёл немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - сказал он в интервью украинской службе "Би-би-си".
Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план."
І де поділися фани агента "жму руку"?!
як тільки на горизонті появляється Порошенко😠
Скільки він витратив власних коштів, щоб наблизити перемогу України?
Нуль цілих, х@й десятих.
Так що, Льоня, сядь і засохи.
Москвосвин - расєянін.
Путін ***** ілі как ?
Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.
Взагалі-то пролистай. Цікаво.
Якщо легше звязатись з https://eurosolidarity.org/terytorialni-organizacziyi/ обласним відділенням, то тут :
Придет время, загоним клоунов обратно в цирк.
Хотя б для пиара купил какой-то дрон!