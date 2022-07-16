РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12003 посетителя онлайн
Новости Видео Война
18 607 14

"Жатва "птуристов": десантники 80-й бригады из ПТРК "Стугна" подбили два вражеских танка. ВИДЕО

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ подбили на восточном фронте два вражеских танка.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Жатва "птуристов" - сезон 2022. Удачный урожай сегодня собрали операторы ПТРК "Стугна" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Подбили два вражеских танка на восточном фронте. Российское железо топтало остатки выгоревшего украинского поля. Но искусным попаданием наши "птуристы" отомстили за нашу землю, за наше зерно. Оккупанты вы будете отвечать за каждый уничтоженный вами колосок!" - говорится в сообщении.

Смотрите: Львовские десантники из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж. ВИДЕО

Также опубликовано соответствующее видео.

танк (2256) уничтожение (6923) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Стугна (79)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Хлопчики з рашки
У танчики грали.
Постріл зі Стугни,
І їх поховали!
показать весь комментарий
16.07.2022 18:00
+28
Жниварям ДШВ України-респект...
показать весь комментарий
16.07.2022 17:54
+16
Просто чудово.
показать весь комментарий
16.07.2022 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жниварям ДШВ України-респект...
показать весь комментарий
16.07.2022 17:54 Ответить
Просто чудово.
показать весь комментарий
16.07.2022 17:59 Ответить
молодцы
показать весь комментарий
16.07.2022 17:59 Ответить
Хлопчики з рашки
У танчики грали.
Постріл зі Стугни,
І їх поховали!
показать весь комментарий
16.07.2022 18:00 Ответить
точненько так
показать весь комментарий
16.07.2022 18:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
16.07.2022 18:10 Ответить
Нашим славним Героям щира подяка і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
16.07.2022 18:28 Ответить
Браво!
Біс!
показать весь комментарий
16.07.2022 18:28 Ответить
кава по львівськи)для орків 💯👍😎
показать весь комментарий
16.07.2022 18:48 Ответить
ЖНИВА!!!
показать весь комментарий
16.07.2022 19:21 Ответить
Please harvest MORE!
And post more pictures.
показать весь комментарий
16.07.2022 22:58 Ответить
Птурагенство "летучая башня" приглашает совершить самую захвативающую поездку в вашей жизни!
показать весь комментарий
17.07.2022 15:33 Ответить
АХАХА))))
показать весь комментарий
17.07.2022 17:39 Ответить
Припхалися некликані. Їдьте додому підшкварені
показать весь комментарий
18.07.2022 02:42 Ответить
 
 