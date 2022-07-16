"Жатва "птуристов": десантники 80-й бригады из ПТРК "Стугна" подбили два вражеских танка. ВИДЕО

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ подбили на восточном фронте два вражеских танка.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Жатва "птуристов" - сезон 2022. Удачный урожай сегодня собрали операторы ПТРК "Стугна" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Подбили два вражеских танка на восточном фронте. Российское железо топтало остатки выгоревшего украинского поля. Но искусным попаданием наши "птуристы" отомстили за нашу землю, за наше зерно. Оккупанты вы будете отвечать за каждый уничтоженный вами колосок!" - говорится в сообщении.

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