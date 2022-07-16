В ГУР допускают применение HIMARS по военным объектам РФ в Крыму: "Это одна из целей". ВИДЕО

В ГУР заявляют, что военные объекты РФ на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ..

Журналист спросил у представителя ГУР, может ли Украина использовать системы HIMARS и М270 по территории Крыма.

"На сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет с РФ в южные районы нашего государства. Во-вторых, вы видите, насколько активно используется сегодня Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. В первую очередь это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, и затем производят пуски, в любое время суток.

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Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, наших объектов и вообще Украины", - ответил Скибицкий.