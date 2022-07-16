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В ГУР допускают применение HIMARS по военным объектам РФ в Крыму: "Это одна из целей". ВИДЕО

В ГУР заявляют, что военные объекты РФ на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ..

Журналист спросил у представителя ГУР, может ли Украина использовать системы HIMARS и М270 по территории Крыма.

"На сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет с РФ в южные районы нашего государства. Во-вторых, вы видите, насколько активно используется сегодня Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. В первую очередь это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, и затем производят пуски, в любое время суток.

Читайте также: HIMARS’ами ВСУ уничтожили командование российской 106 дивизии ВДВ, - ISW

Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, наших объектов и вообще Украины", - ответил Скибицкий.

Автор: 

Крым (26384) разведка (4175) Скибицкий Вадим (290) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+38
Що значить допускають?
Крим- Україна.
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16.07.2022 20:30
+31
Без разрешения Дерьмака удара по Крыму не будет
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16.07.2022 20:29
+27
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16.07.2022 20:32
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Без разрешения Дерьмака удара по Крыму не будет
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16.07.2022 20:29 Ответить
Подобається дерьмак? поцьомай його в зад!
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16.07.2022 20:56 Ответить
Марченко сказав,що мости,дамби і човники будуть бульбуль. А для Марченко дерьмак ніхто
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16.07.2022 20:44 Ответить
Марченко, нажаль, вже не очолює південний напрямок. ЗЕлена шобла вже підсуєтилась ...
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16.07.2022 20:50 Ответить
чому вважаєш що Ковальчук буде плясати під Єрмаком? так думати неповага до наших військових
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16.07.2022 21:06 Ответить
Вася - спонсори бувають тільки у твких шлюх як ти ! свіжозареганих тролів ! у нас тільки партнери
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16.07.2022 21:35 Ответить
Уася,идешнах вслед за хрюсским кораблём
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16.07.2022 22:23 Ответить
а дерьмак также разрешил валить склады и орков казармы з HIMARS?
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16.07.2022 20:51 Ответить
думаєш його будуть питати? чи ти онаніруєш як згадуєш це прізвище?
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16.07.2022 21:04 Ответить
Я очень надеюсь, шо ЗСУ нияким боком не относятся до ЗЕдерьмака. И верю, шо ЗСУ очистят Украину от всех гнид и кацапни. И очень верю, шо для ЗСУ Украина понад усэ
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16.07.2022 21:13 Ответить
Що значить допускають?
Крим- Україна.
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16.07.2022 20:30 Ответить
Вава шо дарма літав в Оманськ? Там все чітко пояснили, шо можна, а шо ні
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16.07.2022 20:32 Ответить
рашистські тролі не думають що вова не вирішуватиме?
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16.07.2022 21:07 Ответить
Допускати можна будь що, а от стріляти це трохи інше.
До сьогоднішнього дня по Криму жодного разу ЗСУ не стріляли. тому допускаю, що ОПа вважає Крим кацапським.
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16.07.2022 20:45 Ответить
а у нас є чим стріляти до криму? він каже коли получим ракети до 300 км щоб дотянутися зараз хоч і захочимо нема чим
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16.07.2022 20:53 Ответить
за 8 лет ордило никто не обстреливал. кроме орков, которых они к себе призвали, и что они сейчас подыгрывают рос. пропаганде, верещат, что их 8 лет обстреливали. поэтому нужно на территории Крыма и оккупированных территориях поражать скопления вражеской техники.
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16.07.2022 22:57 Ответить
Навіщо по своїй території стрілять. Краще по мацкве, сталице блиять гандоноглавой. Єх гари мацква, сасі йух расцея.
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16.07.2022 21:07 Ответить
стрелять будут не по территории, а по скоплению вражеской техники и орков на территории
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16.07.2022 22:53 Ответить
А якщо був би кацапським, то що?
Ху@рить їх треба будь де тільки можемо їх дістати.
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16.07.2022 21:19 Ответить
Чекаємо з нетерпінням застосування цієї зброї по окупантах в Криму. І міст має піти на дно до крейсера масква.
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16.07.2022 20:31 Ответить
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16.07.2022 20:32 Ответить
Для підняття духу орків на сайті For Post Севастополь написали, що установка HIMARS з повним боєкомплектом попала ( продана корумпованими чиновниками ) в руки кацапні. Найсвітліші уми московії за пару хвилин розібралися що до чого і заявили, що "нефіг сцятися", бо вони вже придумали, як глушити цю систему і русвоєнпром готовий до випуску аналога, а США впало в істерику за такою втратою і більше не буде постачати Україні РСЗВ.
Ця х...ня розрахована на дебілів, які увірували, що на Крим і міст не буде жодного прильоту.
Блажен, хто вірує....
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16.07.2022 21:04 Ответить
Будэ им большой сюрпрайз и множественные хлопки с возгоранием селитры и гумдопомоги
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16.07.2022 21:16 Ответить
ГУР на бенямарафоні звичайно "стріляє" хоч куди, але на війні воює ЗСУ. і не язиками.
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16.07.2022 20:31 Ответить
Про це казав і Рєзніков що будемо пуляти по ватостоплю.
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16.07.2022 20:34 Ответить
главное управление разведки, которое не знала о нападении россии - вызывает сомнения в своей полезности
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16.07.2022 20:32 Ответить
ГУР знало рівно стільки, скільки в ОПі сказали знати.
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16.07.2022 20:48 Ответить
опа чушь про шашлык несла и в то же время снимали мины с мостов Юга...

Да о чем говорить - главный землю продал соврав про референдум а его доверенные особы - крысы и предатели...
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16.07.2022 21:06 Ответить
Вже про це писали. Резніков обговорив це з Ллойдом Остіном, американці згодні що Крим - це територія України, значить по російських військових об'єктах у Криму нам стріляти можна. Перше, що я б знищила, це був би Кримський міст, а потім уже Російський флот.(IMXO)
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16.07.2022 20:34 Ответить
але якщо спочатку флот, а потім міст теж нормас)))
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16.07.2022 21:09 Ответить
А что значит по территории Крыма? Странная формулировка, вроде бы это какая то непонятная территория без статуса
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16.07.2022 20:34 Ответить
Такі рішення треба погоджувати з Єрмаком.
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16.07.2022 20:49 Ответить
ну и зачем эти размышления вслух???
допускаете? ну так и...вперед...без допусков)))
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16.07.2022 20:36 Ответить
Krym vasa teritorija,tut mozno strelnut,po rostovu nelzia jesli uze obecali
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16.07.2022 20:37 Ответить
Это не мы! Нас там вообще - НЕТ!
Какие ваши доказательства?
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16.07.2022 20:44 Ответить
Надо бы - ПОБОЛЬШЕ И ПОБЫСТРЕЕ СТРЕЛЯТЬ,
и ПОМЕНЬШЕ И ПОРЕЖЕ ПИ...ДЕТЬ на эту тему!
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16.07.2022 20:43 Ответить
Языком чесать не мешки ворочать...
Вот просто прикинь что должно произойти что бы олигархи в тюрьму сели а госзаказ пошел на отечественные разработки дальней и ракетной артиллерии...

🚀🚩
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16.07.2022 21:10 Ответить
Хороший такой намек кацапским туристам, что из скучного пляжного отдыха он в любую минуту может превратиться в экстремальный квест на выживание. В общем девиз этого курортного сезона в Крыму будет "заходи - не бойся, выходи - не плачь"
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16.07.2022 20:49 Ответить
Не розумію, навіщо наші тільки триндять куди вони хочуть влучити, вони так хочуть залякати кацапів? Чи попередити їх, щоб вони підготувались і змінили локіцію свох баз, військ...? Ідіотизм і популізм! Це ж наче повинна бути військова таємниця, чи вони нас заспокоюють, що ми якось можем відповісти?
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16.07.2022 20:50 Ответить
Это наполнение СМИ и соцсетей трындежом что бы закрыть дырку проигрыша Дерьмаком и его предательства.

Мутная вода в общем. Общество по сути что куры на насесте ночью: "Бах - они кричат, писк, они свестят, свинья хрокнула, они - уже спят" Вот так же и с нашим плебсом - засоряют головы и переводят приоритеты общественной "мысли"... Вот чего мы как нация не требуем у клоуна уволить ярмака?
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16.07.2022 21:13 Ответить
Проблема ведь не только с елдаком... Очень острых - минимум 20 задач, которые как нация мы не можем выполнить( Гособоронзаказ ДО СИХ ПОР НЕ 100%... Даже не 70...
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16.07.2022 21:14 Ответить
шо то ми роздухарились -- нам би іх з материковоі частини виперти -- мало не покажеця
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16.07.2022 20:53 Ответить
Нащо пустомелити та варнякати? Ви спочатку вдарте по тому Криму чи по мосту, а потім вже базікайте!!! ЗЕлена шобла всю країну перетворила на шапіто... Ми вже удари по москалям анонсуємо, як якісь серіали для зелених недоумків.
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16.07.2022 20:54 Ответить
Знаєте?Дуже дивно таке озвучувати,якщо дійсно збираєшся робити.
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16.07.2022 20:58 Ответить
Это еще не скоро. По варшавянкам\МРК можно ударить только тогда, когда\если: 1) нам таки дадут М57 для наших Хаймарсов; 2) когда корыта стоят у стенки (не интересовался где они прячутся - в Севастопольской или в Казачьей). В любом случае это возможно будет сделать раньше всего из Очакова. Но для этого надо сначала уничтожить ту батарею "Ураганов", которая елозит между Геройским и Покровским на Кинбурнской косе.
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16.07.2022 21:00 Ответить
Коли цистерни з топливом йдуть через міст, безпілотник використати, чи ракету з літака,.. головне бажання , щоб було …, в світі багато е ракет …домовитися при бажанні можна..
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16.07.2022 21:12 Ответить
про ракету с литака подробнее, пожалуйста. Вижу, вы разбираетесь.
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16.07.2022 22:19 Ответить
Так почніть вже…хоч чимось оправдайтесь за розмінування прошийка…Рашка і то розуміе , що це нормально буде бо укріпляе кримський міст…чи якись кріт* радить не трогати..?))
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16.07.2022 21:06 Ответить
А то ще не вдарили, а вже оправдовуються…
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16.07.2022 21:09 Ответить
Дебіли. Забагато балакають. Краще б ху@рили а потім розповідали про зроблене.
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16.07.2022 21:12 Ответить
Логіка проста: не стріляють-то договорняк є....
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16.07.2022 21:21 Ответить
По севастополю ( вмф хб і складах)треба бити безумовно
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16.07.2022 21:23 Ответить
Чергове зелене балабольство
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16.07.2022 21:27 Ответить
ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ ПРОТИВ АГРЕССОРА. ЧФ должен быть уничтожен. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.07.2022 21:28 Ответить
Оголосіть увесь список цілей бажано з датою і часом атаки, якщо вже настільки недоумкуваті!
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16.07.2022 21:29 Ответить
Цу сказано для того щоб кинути кістку і всі сварок між собою чому раніше не стріляли.А не стріляли тому що бояться,що будуть вважати що ми напали на територію оркостану.Корчинський правильно сказав у недавньому своєму відео,що не стріляємо тому що ми морально слабкі через те що дальше вважаємо крим російським.
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16.07.2022 21:32 Ответить
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16.07.2022 21:48 Ответить
Вирішувати буде Залужний, а не Боневтік, ГУР, чи Резніков.
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16.07.2022 22:06 Ответить
Ну, давайте ещё ******** об ударить по орковским базам в нашем Крыму вынесём на референдум!
Вы реально ********?
Что происходит в головах у этой Zебнутой власти кому не ясно?
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16.07.2022 22:07 Ответить
риторический вопрос что лучше мост или черноморский флот
мое мнение лучше разобраться с черноморским флотом
и закрыть сообщение Крыма с Херсоном
и тогда появится отличный шанс по Херсону
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16.07.2022 22:12 Ответить
по флоту пока нечем и неоткуда. Осенью. Может быть. Но это не точно.
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16.07.2022 22:26 Ответить
согласен что пока не чем
но я думаю если есть желание то всегда можна
найти способ как это сделать
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16.07.2022 22:29 Ответить
ну да, "и пулемёт снова застрочил"...
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16.07.2022 22:48 Ответить
 
 