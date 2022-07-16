В ГУР допускают применение HIMARS по военным объектам РФ в Крыму: "Это одна из целей". ВИДЕО
В ГУР заявляют, что военные объекты РФ на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ..
Журналист спросил у представителя ГУР, может ли Украина использовать системы HIMARS и М270 по территории Крыма.
"На сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет с РФ в южные районы нашего государства. Во-вторых, вы видите, насколько активно используется сегодня Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. В первую очередь это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, и затем производят пуски, в любое время суток.
Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, наших объектов и вообще Украины", - ответил Скибицкий.
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Крим- Україна.
До сьогоднішнього дня по Криму жодного разу ЗСУ не стріляли. тому допускаю, що ОПа вважає Крим кацапським.
Ху@рить їх треба будь де тільки можемо їх дістати.
Ця х...ня розрахована на дебілів, які увірували, що на Крим і міст не буде жодного прильоту.
Блажен, хто вірує....
Да о чем говорить - главный землю продал соврав про референдум а его доверенные особы - крысы и предатели...
допускаете? ну так и...вперед...без допусков)))
Какие ваши доказательства?
и ПОМЕНЬШЕ И ПОРЕЖЕ ПИ...ДЕТЬ на эту тему!
Вот просто прикинь что должно произойти что бы олигархи в тюрьму сели а госзаказ пошел на отечественные разработки дальней и ракетной артиллерии...
🚀🚩
Мутная вода в общем. Общество по сути что куры на насесте ночью: "Бах - они кричат, писк, они свестят, свинья хрокнула, они - уже спят" Вот так же и с нашим плебсом - засоряют головы и переводят приоритеты общественной "мысли"... Вот чего мы как нация не требуем у клоуна уволить ярмака?
Вы реально ********?
Что происходит в головах у этой Zебнутой власти кому не ясно?
мое мнение лучше разобраться с черноморским флотом
и закрыть сообщение Крыма с Херсоном
и тогда появится отличный шанс по Херсону
но я думаю если есть желание то всегда можна
найти способ как это сделать