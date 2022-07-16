Мы выстоим и победим, - Зеленский в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальным обращением к украинцам вечером 16 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видеообращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.

"В этот день, 32 года назад, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Декларация восстановила традицию украинской государственности, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины. И сегодня, когда наш народ сражается за независимость, мы – в своем праве во всех смыслах этого слова – исторически, политически, культурно и, что важно, юридически. В том числе и на этом основана уверенность нашего народа в победе.

Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только это возможно. Это возможно только без взаимной борьбы. Это наша обязанность перед всеми поколениями нашего народа, которые боролись за свободу и суверенность для Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Обстрел Винницы доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом, - Зеленский. ВИДЕО