Мы выстоим и победим, - Зеленский в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. ВIДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальным обращением к украинцам вечером 16 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, видеообращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.
"В этот день, 32 года назад, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Декларация восстановила традицию украинской государственности, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины. И сегодня, когда наш народ сражается за независимость, мы – в своем праве во всех смыслах этого слова – исторически, политически, культурно и, что важно, юридически. В том числе и на этом основана уверенность нашего народа в победе.
Мы выстоим и победим. Отвоюем свое и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только это возможно. Это возможно только без взаимной борьбы. Это наша обязанность перед всеми поколениями нашего народа, которые боролись за свободу и суверенность для Украины", - говорится в сообщении.
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, примостившая рядом с ним Боневтіка. Уровень прогиба равноценен перелому позвоночника в пояснично-крестцовом отделе.
від безвідповідальності,
непрофесійності та войовничому ділетантізму,
а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою
загинуло кілька сотень тисяч українців.
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий моумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!
Рядиться вовк в овечу шкуру!
Вистоїмо і переможимо, але всупереч єрмакам, татаровим та іншій нечисті з оточення преЗе!дента!
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·
НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ
ВАЖЛИВО
Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
замахало як кожна собак кривляється просто((
а решта - може й правда, Єрмак не вірить в Алаха, тому можливо він злий і підставляє добру Зелю.
ах да, Франция нам же завидовала, Кралчук пообещал ее перегнать(может разве что по бухлу, они пили вино, а мы говно, зато больше)
Засмердело русским миром.
Я ваш вирок - так сказав Зе
хотя он же вроде не украинец, так что не будем обижать арабов шо семит Зеля одной с ними группы особей, или что там "семитские народы" обозначает то
А, хорошо, что подписали! Господи, что ты сотворил с нами? Янукович был просто джентельмен...
Да, конечно, выстоим, но ценой десятков тысяч невинноубиенных по твоей вине! "Лидер" нации!
Насколько было бы легче и проще, если бы не было ни тебя, ни твоего любимого друга Ермака,
ради которого ты готов даже к уменьшению военной помощи от Америки, т.е. Ермак важнее
Родины!? Ну это, конечно, смотря какую страну считать своей Родиной! А Ермак, цепляющийся
за кресло зам. президента, дёргающего за ниточки президента, как в кукольном театре?
Ну уйди же ты, если должность и ты так токсичны и сомнительны для мирового сообщества, будь мужиком не только по половому признаку! Ты же подставляешь и президента(якобы друга) и всю
страну. Нет, весь офис, как свора цепных злых собак, набранных, очевидно, по признаку ненависти
к своей стране, набросился на представителя Конгресса США, занимаясь обычной своей работой:
кого то обосрать. Арестович вылез, обласканный очередной, всё равно какой властью, лишь бы
кинули кусочек кости. Без принципов, без совести. Это же надо, собрать столько врагов народа в одном месте,не случайно так трудно и сложно воевать с рашистами,которые раньше ВСУ узнают
о движениях нашей Армии.
Батя, ми стараємся! (ZeкомандА) Кому війна, а клоуну коломойський. Volodymyr Ariev:
- Здрааааасьтє! Пам'ятаєте 4,3 мільярди гривень, які фірмі Коломойського списав (закреслено) подарував Господарський суд Дніпровщини?
Це гроші, які фірма була винна державному Приватбанку, пограбованому колишнім власником і які колишній власник не хоче повертати державі.
Це, до речі, еквівалент 800 ракет для HIMARS. Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги ітп. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж. Так от, це еще не все! Здрааааасьтє-2 наближається. В понеділок новий суд - Центральний апеляційний господарський. Ще одна фірма Коломойського ПриватОфіс/Монтана хоче «збанкрутувати» і списати 3 мільярди боргу перед Приватбанком.Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського, у липні 2019 Печерський суд зняв арешт на 415 об'єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку. Тепер ПриватОфіс олігарха хоче рішенням суду списати борги державі.
3 мільярди - це ще 560 ракет HIMARS. Або 34 Байрактара. Отже, поки ми збираємо кошти, хтось їх собі гребе лопатою. І телеканал цього хтося - ключовий в «єдиному марафоні», зараз замінить вибулі канали Ахметова. І тому Татаров в ОП сидить непохитно.
Тому, з огляду на воєнний стан і потреби держави, цю судову вакханалію треба припиняти. Прошу всіх влаштувати шторм в соцмережах. Тегнути Центральний апеляційний господарський суд. Воююча країна не має прощати борги олігарху. Навіть, якщо про ці борги готова «забути» влада.
@SlavkoKara
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https://twitter.com/SlavkoKara/status/1548680294743539725 1 ч
Zеля призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини. Хто ж здав Південь? Мабуть Порошенко.