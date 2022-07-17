Российский солдат Даниил Фролкин убил мирного жителя Киевщины. Его уличили благодаря фото с телефона, - Слідство.Інфо. ВИДЕО

Жители оккупированной Андреевки на Киевщине пережили террор – с первых дней оккупации россияне разместили там свою артиллерию и склады с боеприпасами.

Всех местных жителей тщательно проверяли и обыскивали. Тех, кто эту "проверку" не проходил, похищали, пытали и убивали. Об этом говорится в материале "Слідство.інфо", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, жителя Андреевки Игоря похитили за то, что он якобы передавал украинским военным информацию о передвижении российской техники. Через два дня жена нашла мужа мертвым.

"Там левой стороны головы не было, она даже приплюснута была, потому что его действительно пытали. Руки назад были связаны и выстрел был в затылок", - рассказывает вдова Игоря Татьяна.

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Убийцу Игоря удалось идентифицировать по селфи с похищенного телефона – им оказался 20-летний российский контрактник Даниил Фролкин.

В ходе расследования журналисты также нашли подтверждение, что командир "бучанских палачей" Азатбек Омурбеков был на Киевщине. Именно он руководит 64-й мотострелковой бригадой РФ, совершавшей зверства и массовые убийства в Буче.