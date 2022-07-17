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Российский солдат Даниил Фролкин убил мирного жителя Киевщины. Его уличили благодаря фото с телефона, - Слідство.Інфо. ВИДЕО

Жители оккупированной Андреевки на Киевщине пережили террор – с первых дней оккупации россияне разместили там свою артиллерию и склады с боеприпасами.

Всех местных жителей тщательно проверяли и обыскивали. Тех, кто эту "проверку" не проходил, похищали, пытали и убивали. Об этом говорится в материале "Слідство.інфо", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, жителя Андреевки Игоря похитили за то, что он якобы передавал украинским военным информацию о передвижении российской техники. Через два дня жена нашла мужа мертвым.

"Там левой стороны головы не было, она даже приплюснута была, потому что его действительно пытали. Руки назад были связаны и выстрел был в затылок", - рассказывает вдова Игоря Татьяна.

Смотрите также: Двое россиян, пытавших украинцев в Буче, не дожили до судов за свои преступления - были уничтожены ВСУ, - "Слідство Iнфо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Убийцу Игоря удалось идентифицировать по селфи с похищенного телефона – им оказался 20-летний российский контрактник Даниил Фролкин.

В ходе расследования журналисты также нашли подтверждение, что командир "бучанских палачей" Азатбек Омурбеков был на Киевщине. Именно он руководит 64-й мотострелковой бригадой РФ, совершавшей зверства и массовые убийства в Буче.

Автор: 

армия РФ (19224) Киевская область (4135) оккупация (10143) убийство (6484) Слідство.Інфо (42)


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Топ комментарии
+29
Розшукати і ліквідувати!
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17.07.2022 11:59
+11
Окрім Бучі, таке саме орківська падаль чинить на всіх окупованих територіях.
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17.07.2022 12:22
+10
чурбан омурбеков і кацап фролкін - вбивці виродки і мародери
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17.07.2022 13:48
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Розшукати і ліквідувати!
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17.07.2022 11:59 Ответить
и не только его, а всех близких и дальних родственников!
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17.07.2022 14:20 Ответить
Окрім Бучі, таке саме орківська падаль чинить на всіх окупованих територіях.
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17.07.2022 12:22 Ответить
І які діі наших спецслужб
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17.07.2022 13:22 Ответить
Ведуть розслідування.
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17.07.2022 14:00 Ответить
чурбан омурбеков і кацап фролкін - вбивці виродки і мародери
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17.07.2022 13:48 Ответить
__онлАйн зустрич организувати .
Долю террориста виришати родичам...__
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17.07.2022 14:16 Ответить
20-ти летний ... Тем , кому за 40 , в большинстве идут " за родину , за сталина " , то в таком возрасте - просто убивать за деньги или просто .... УБИВАТЬ .
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17.07.2022 14:36 Ответить
Може вже пора перестати скиглити і почати вбивати рашистів у них в тилу,вбиати,палити,підривати,сіяти хаос в тоді побачимо хто перший сдасьтся.
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17.07.2022 15:14 Ответить
Хорошая идея, я с Вами, когда выезжаем в тыл?
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17.07.2022 16:40 Ответить
Смердючи нащадки андрофагів окрім смерті нічого не заслуговують
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17.07.2022 15:38 Ответить
Ні... російські фашитські військові смерті не заслуговують.

ЯК ЗА ЧАСІВ НАШИХ ПРЕДКІВ КОЗАКІВ ПРОТИ МОСКОВИТІВ-БУСУРМАНІВ - ТІЛЬКИ НА ПАЛЮ САДИТИ СРАКИ ТАКИХ, ЩОБ ВОНИ ДОВГОЮ ПЕКЕЛЬНОЮ СМЕРТЮ "НАСОЛОДЖУВАЛИСЬ"!
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24.09.2022 07:07 Ответить
фролкин,наверника читаешь. когда откинешся со службы,получишь заточку в печень. к твоему несчастью в твоем мухосранске есть края. наркошня дорого не берет
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17.07.2022 17:45 Ответить
Те, що зараз руськи тварюки творять на Херсонщині та Запоріжжі - Буча та Ірпінь - по їхнім міркам - квіточки - бо вони знали, шо підуть з відти. З юга вони йти не збираються і готуються. ****** цілі мости Херсонщини.
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17.07.2022 17:53 Ответить
я не зрозуміла: а чому це розслідування зробили журналісти а не СБУ? чи баканову з мацкви наказали приховувати звірства расіян?
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17.07.2022 19:38 Ответить
 
 