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Новости Видео Война
12 305 28

"Они нам говорят - памперсы поменяйте. Х#ли вы боитесь?": Российский оккупант жалуется отцу на безразличие командования, - перехват ГУР МО. АУДИО

Военные РФ жалуются на безразличие командования и уничтожение складов с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с отцом.

Военный РФ рассказывает, что обещали сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Но это так и не произошло.

"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам больше 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас них… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать). Все командование стоит 90 км от нас. Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", - приводит слова оккупанта ГУР МО.

Смотрите также: Рашист рассказывает маме о настроениях в его подразделении: "Они не хотят даже слушать. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все", - перехват ГУР. АУДИО

разведка (4175) перехват (343)


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Топ комментарии
+13
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.
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17.07.2022 11:57
+12
Значить пора "диниролугандонам" мастити лижі на сонячні Магадан і Воркута
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17.07.2022 11:55
+11
Останнє слово "у*бкі" точно характеризує як співрозмовників, так і кацапів взагалі.
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17.07.2022 11:58
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Значить пора "диниролугандонам" мастити лижі на сонячні Магадан і Воркута
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17.07.2022 11:55 Ответить
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.
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17.07.2022 11:57 Ответить
Останнє слово "у*бкі" точно характеризує як співрозмовників, так і кацапів взагалі.
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17.07.2022 11:58 Ответить
І це вони ще починали...
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17.07.2022 12:00 Ответить
(просто гарна картинка)))
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17.07.2022 12:01 Ответить
Добре, що ноги, а не ***, ну, Ви понялі.
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17.07.2022 12:04 Ответить
ну малюнок жеж політкоректний ))) а по суті треба *** (ну Ви те ж зрозуміли))) (пардон)
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17.07.2022 12:24 Ответить
А капусняк хіба ми не їмо?
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17.07.2022 12:08 Ответить
У нас капусняк і ми його готуємо, а не стряпаєм як кацапи.
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17.07.2022 12:16 Ответить
різниця між капусняком і "щамі" приблизно така ж, як між бентлі і автовазом
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17.07.2022 12:20 Ответить
А Ви капусняк хоч раз готували? Він за своєю складністю - практично як борщ - тільки з додаванням пшона і відсутністю буряка То до чого тут "щі"?
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17.07.2022 12:52 Ответить
Нашли шо сравнивать. Та капусняк это такой же шедевр, як и борщ. Я вобще-то щи нэ пробував, но и так знаю, шо лучше борща и капусняка ничего нету. Ну разве шо домашня колбаса
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17.07.2022 20:54 Ответить
Это уже последние судорги Ватной Орды,дальше они начнут пятится назад.
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17.07.2022 12:05 Ответить
Удивительно, как орки не боятся писать такие вещи в письме родителям? В советской армии в мирное время солдатские письма иногда вскрывали (не все, но иногда, примеры известны), то сейчас переписка сиз зоны боевых действий должна контролироваться очень жестко, тем более в нынешнем запоребрике.
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17.07.2022 12:07 Ответить
Це привіти з того світу. Вони,всі,приречені. Й нездатні зрозуміти,що виносять собі вирок в момент визначення наміру:- пертися до нас.! Патологічність,їх, світосприйняття за межами розуміння!!!
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17.07.2022 12:32 Ответить
Вони не пишуть, це телефонні переговори. Думають, що їх ніхто не прослуховує.
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18.07.2022 08:46 Ответить
Ненавиджу!!! гопніки як країна так майже кожен,від простого Івана до спортсмена і "діпломатів"
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17.07.2022 12:10 Ответить
Які к херам памперси. До поліетиленових пакетів привикайте, мразі. В чергу ставайте суки, бо ваші старші пітараси привезли їх тільки 45 тисяч.
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17.07.2022 12:16 Ответить
Їхали за грошвою,унітазами,ношеною білизною,собачими будками.... Казали сидіти в ****** й несмердіти.... Чим невдоволені?
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17.07.2022 12:27 Ответить
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17.07.2022 12:31 Ответить
😁😁😁И героически прополз 70 км туда и обратно,даже локти не испачкал.
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18.07.2022 00:09 Ответить
Ну тоді розворот і назад в мордор.Але ні бо ***** і своїх генералів боїтеся більше смерті.
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17.07.2022 12:39 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 12:44 Ответить
що за куйня? У них ще "Памперси" є? Погано захід працює!
Пора свинопсам на підгузники савьєцькаго виробництва перейти!!!
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17.07.2022 12:58 Ответить
памперсы поменяте
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17.07.2022 13:36 Ответить
Москалі що матом виражаються? Та ні, вони ним тільки і разгаварівают! Кончене племя, народом язик не повертається називати!
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17.07.2022 15:25 Ответить
вже за 90 км,
будуть нові ракети то переїдуть за 300км
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17.07.2022 19:18 Ответить
Які приємні слова, бальзам на душу
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18.07.2022 01:46 Ответить
 
 