"Они нам говорят - памперсы поменяйте. Х#ли вы боитесь?": Российский оккупант жалуется отцу на безразличие командования, - перехват ГУР МО. АУДИО

Военные РФ жалуются на безразличие командования и уничтожение складов с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с отцом.

Военный РФ рассказывает, что обещали сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Но это так и не произошло.

"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам больше 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас них… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать). Все командование стоит 90 км от нас. Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", - приводит слова оккупанта ГУР МО.

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