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Командующий армией РФ Короткевич манипулирует на встрече с семьями военнослужащих: Россия не может себе позволить уйти с Украины. ВИДЕО

Журналисты проекта "Радио Свобода" получили аудиозапись встречи исполняющего обязанности командующего 41-й армией РФ полковника Олега Короткевича с семьями военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады с Алейска на Алтае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель командования российской армии рассказывает о потерях бригады, так называемых "отказниках", формировании нового батальона и советует семьям военнослужащих не распространять негатив об Алейской бригаде.

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"Может наш президент, между нами говоря, завтра по телевизору сказать: "Да, все, я принял решение остановить специальную военную операцию." Может? Может. Он же верховный главнокомандующий. Конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все напрасно? И вот этот весь национализм, который остался недобит, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, Новосибирске, Томске, Тюмени, Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, тяжело ни было", - сказал, среди прочего, Короткевич.

По данным, озвученным Короткевичем, в бригаде, до войны численностью около 3500 военнослужащих, к началу июня уже было более 260 "отказников". Их семьи на встречу не пригласили.

Автор: 

армия РФ (19224)


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Топ комментарии
+24
Не хочуть кацапа йти - не біда: доведеться їм бігти.
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17.07.2022 14:58
+20
Этот короткевич точно не жилец. Или украинцы грохнут или фсбэшники "пришьют" за длинный язык.
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17.07.2022 14:59
+18
Так ви іє побиті кацапські собаки...
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17.07.2022 15:05
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Не хочуть кацапа йти - не біда: доведеться їм бігти.
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17.07.2022 14:58 Ответить
в мешках бежать будет сложно
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17.07.2022 15:33 Ответить
підуть лаптями вперед.
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17.07.2022 20:35 Ответить
Этот короткевич точно не жилец. Или украинцы грохнут или фсбэшники "пришьют" за длинный язык.
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17.07.2022 14:59 Ответить
Так ви іє побиті кацапські собаки...
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17.07.2022 15:05 Ответить
😲 Во дебіл! Це мені нагадує ідіота-наркимана у чтадії ломки, чи алкаша у стадії делірію(білочки), який запхав палець у електричну м'ясорубку, але щоб не отримати на горіхи від дружини, пхає всю руку, бо думає, що у такому разі його пожаліють. Цим дебілам треба просто товкти пику. До асфальту. Щиро і під звуки найжорсткішої мелодвї AC/DC. Товкти доти, доки та голова не розлетиться.
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17.07.2022 15:08 Ответить
Не хоче,але ж прийдеться!
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17.07.2022 15:08 Ответить
Тому що нашій державі, як побитій собаці, доведеться звідти піти, розумієте. Джерело:

ОЦЕ І Є ПРАВДИВІ СЛОВА !
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17.07.2022 15:17 Ответить
Нехай не прибіднюється - "пабітая сабака". Кацапська "скажена собака" буде знищена, а як інакше з "павловською істотою" вчинити?... - ? риторичне.
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17.07.2022 15:18 Ответить
Не треба порiвнювати цих iстот...Собака пiсля побиття буде з острахом дивитися на те мiсце ,де було боляче...Кацапня ж виповзе,затаiться,i знову буде, з лютою ненавiстю у поглядi чекати слушного часу для нового нападу..Тiльки добивати без жалю!
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17.07.2022 15:34 Ответить
Фамилия этого командующего -Собакевич.
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17.07.2022 17:27 Ответить
Нравіцца - не нравіцца , а йти таки - прийдьоцца . .
Бо - чужі ви тут ,, на цій землі вас нічого не чекає , крім погибелі . Навіть якщо ваша орда окупує всю Україну , на неї чекатиме тотальний партизанський спротив , в усьому .. Ви цілодобово почуватиметесь в небезпеці , вас кацапів , постійно будуть чморити , п.здити і всяко "витиратимуть об вас , і ваше ***** , ноги" і т.д. . Афган , в порівнянні з Україною , вам покажеться - курортом .
Рудській мір , ніколи не приживеться в Україні . І не мрійте , кацапня . !! Навіть не мрійте . !!
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17.07.2022 15:18 Ответить
отморженная пиз*та
какой национализм к вам придет? кому вы вср*лись?!
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17.07.2022 15:18 Ответить
на рефии боятся прихода украинцев, так же как в Украине кацапы, живущие в ней, боятся приезда всех украинцев в Украину.
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17.07.2022 15:20 Ответить
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17.07.2022 15:20 Ответить
Не вміють - навчимо, не хочуть - заставимо
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17.07.2022 15:23 Ответить
Чёт я нить потерял - манипуляция то в чём?
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17.07.2022 15:37 Ответить
Достатньо почитати заголовок, щоби зрозуміти: хто пише і наскільки достовірна інформація . Командувач армії ..
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17.07.2022 15:49 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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17.07.2022 15:54 Ответить
Они сюда лезут, чтобы убить всех нас ради захвата нашей земли, и если их не нейтрализовать, эти зомби-империалисти будут и дальше осуществлять программу своего бункерного фюрера о расширении жизненного пространства.
***** своих бандитов окончательно расчеловечил за годы царствования и когда велел своему орочьему стаду убивать всех украинцев, поскольку, по его мнению, украинцев нет, а кто считает себя украинцем, тот "нацист", они с готовностью начали ему подыгрывать и убивать наших людей, а также организовывать их убийства, как этот Короткевич.
Эту мразь из псевдогенералов и псевдоофицерья, на самом деле вурдалаков, в плен брать нельзя, я бы сказал и обычных орков тоже, но родственники наших пленных и заложников не согласятся.
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17.07.2022 16:02 Ответить
Та же мысли меня посещают глядя на то, что происходит в моей стране, с той лишь разницей, что к нам лезут не русские и не физически, а экономически, но результат тот же - выезд людей из своей страны.
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17.07.2022 16:21 Ответить
это совсем не тоже, у шизонутого маньяка, зазватившего власть в Орде, навязчивая идея, доделать то, что не успел Сралин, физически уничтожить 40 млн. украинцев, ордынцы это приветствуют и воплощают в жизнь, мы сражаемся за свое существование
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17.07.2022 16:34 Ответить
Вы правы, действия в наших странах не одинаковы, но желание одинаковы - земля.
И уж поверьте мне, если завтра все украинцы покинут свою страну, никто не побежит отлавливать вас по миру, так как цель - это территория. Просто вы мешаете её захвату.
Нас выселяют без войны - выдавливают экономически. Цель та же - территоря.
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17.07.2022 16:46 Ответить
Кто ж это Алекса Домова выдавливает в Молдове?
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17.07.2022 17:06 Ответить
Якраз може піти, є вибір або в землю, або на Росію.
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17.07.2022 16:19 Ответить
не "росєя" а орда московія кацапія
------------------------------------------------
одним словом - ************
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17.07.2022 17:07 Ответить
За статистику "отказников" окрема подяка російському дуримару!
Порадував!

І це, зауважте, " отказніки" не від усієї бригади в 3500 чол., а від тих, кого посилали на війну
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17.07.2022 17:07 Ответить
Лапоть должен беспрекословно сдохнуть если барин приказал.
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17.07.2022 18:30 Ответить
Всех ваших «героев» вы будете узнавать по останкам 😂, а не на доске почета!
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17.07.2022 18:33 Ответить
По каким останкам. Привезут части в форточку заколоченные, а где там Ванька, где Петька разбирать никто не будет
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17.07.2022 20:28 Ответить
боїться бути побитою собакою,
а бути дохлою собакою то він не проти
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17.07.2022 19:06 Ответить
Какие проблемы, дарагой? Не хотят выходить, вынесем, вперед ногами
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17.07.2022 20:27 Ответить
Цензор , не выкладывай видео ТЕЛЕГРАМКАНАЛОВ тут не все ваши видео смотрят с телефона, и нет у многих желания устанавливать это на компьютер. Мозгов что ли не хватает переформатировать видео или это проблемы индейцев, которые Вас читают и смотрят????
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17.07.2022 22:36 Ответить
Прям с языка снял. Только хотел написать, что видео, которое есть на американском YouTube, доступное к просмотру из браузера, Цензор почему-то перезаливает на свои серверы. А видео из рашистского Телеграмма, которое вообще не посмотришь без установленного Телеграмма, в статьях Цензора дают исключительно в виде ссылки на Телеграмм. А если я хочу читать Цензор, но не хочу устанавливать рашистский Телеграмм?
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18.07.2022 00:12 Ответить
Среди публичных участников, инвестировавших в Telegram миллиардер Давид Якобашвили и советник Президента РФ по внутренней политике Серхио Розенберг.

18 июня 2020 года Роскомнадзор официально объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram согласно достигнутой с Генпрокуратурой договорённости, «позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Власти РФ были рады тому, что Telegram теперь доступен в России, а представители компании участвуют в дискуссиях о развитии IT.
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18.07.2022 00:43 Ответить
 
 