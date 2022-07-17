Командующий армией РФ Короткевич манипулирует на встрече с семьями военнослужащих: Россия не может себе позволить уйти с Украины. ВИДЕО

Журналисты проекта "Радио Свобода" получили аудиозапись встречи исполняющего обязанности командующего 41-й армией РФ полковника Олега Короткевича с семьями военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады с Алейска на Алтае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель командования российской армии рассказывает о потерях бригады, так называемых "отказниках", формировании нового батальона и советует семьям военнослужащих не распространять негатив об Алейской бригаде.

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"Может наш президент, между нами говоря, завтра по телевизору сказать: "Да, все, я принял решение остановить специальную военную операцию." Может? Может. Он же верховный главнокомандующий. Конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все напрасно? И вот этот весь национализм, который остался недобит, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, Новосибирске, Томске, Тюмени, Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, тяжело ни было", - сказал, среди прочего, Короткевич.

По данным, озвученным Короткевичем, в бригаде, до войны численностью около 3500 военнослужащих, к началу июня уже было более 260 "отказников". Их семьи на встречу не пригласили.