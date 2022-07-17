Командующий армией РФ Короткевич манипулирует на встрече с семьями военнослужащих: Россия не может себе позволить уйти с Украины. ВИДЕО
Журналисты проекта "Радио Свобода" получили аудиозапись встречи исполняющего обязанности командующего 41-й армией РФ полковника Олега Короткевича с семьями военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады с Алейска на Алтае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель командования российской армии рассказывает о потерях бригады, так называемых "отказниках", формировании нового батальона и советует семьям военнослужащих не распространять негатив об Алейской бригаде.
"Может наш президент, между нами говоря, завтра по телевизору сказать: "Да, все, я принял решение остановить специальную военную операцию." Может? Может. Он же верховный главнокомандующий. Конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все напрасно? И вот этот весь национализм, который остался недобит, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, Новосибирске, Томске, Тюмени, Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как побитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, тяжело ни было", - сказал, среди прочего, Короткевич.
По данным, озвученным Короткевичем, в бригаде, до войны численностью около 3500 военнослужащих, к началу июня уже было более 260 "отказников". Их семьи на встречу не пригласили.
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ОЦЕ І Є ПРАВДИВІ СЛОВА !
Бо - чужі ви тут ,, на цій землі вас нічого не чекає , крім погибелі . Навіть якщо ваша орда окупує всю Україну , на неї чекатиме тотальний партизанський спротив , в усьому .. Ви цілодобово почуватиметесь в небезпеці , вас кацапів , постійно будуть чморити , п.здити і всяко "витиратимуть об вас , і ваше ***** , ноги" і т.д. . Афган , в порівнянні з Україною , вам покажеться - курортом .
Рудській мір , ніколи не приживеться в Україні . І не мрійте , кацапня . !! Навіть не мрійте . !!
какой национализм к вам придет? кому вы вср*лись?!
***** своих бандитов окончательно расчеловечил за годы царствования и когда велел своему орочьему стаду убивать всех украинцев, поскольку, по его мнению, украинцев нет, а кто считает себя украинцем, тот "нацист", они с готовностью начали ему подыгрывать и убивать наших людей, а также организовывать их убийства, как этот Короткевич.
Эту мразь из псевдогенералов и псевдоофицерья, на самом деле вурдалаков, в плен брать нельзя, я бы сказал и обычных орков тоже, но родственники наших пленных и заложников не согласятся.
И уж поверьте мне, если завтра все украинцы покинут свою страну, никто не побежит отлавливать вас по миру, так как цель - это территория. Просто вы мешаете её захвату.
Нас выселяют без войны - выдавливают экономически. Цель та же - территоря.
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одним словом - ************
Порадував!
І це, зауважте, " отказніки" не від усієї бригади в 3500 чол., а від тих, кого посилали на війну
а бути дохлою собакою то він не проти
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