Много хлопка для россиян и косметика для коров | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко и их циничные поросята снова будут рвать на ватный кусок всю оккупантскую сволочь, которая решила запихнуть свое похмельное рыло в наш вишневый сад.
С вами снова "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.
Благодаря HIMARS и нашим артиллеристам свой "хлопок" найдет каждого.
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