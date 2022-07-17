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Много хлопка для россиян и косметика для коров | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко и их циничные поросята снова будут рвать на ватный кусок всю оккупантскую сволочь, которая решила запихнуть свое похмельное рыло в наш вишневый сад.

С вами снова "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

Благодаря HIMARS и нашим артиллеристам свой "хлопок" найдет каждого.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Евровидение и полный маразм в России | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Соколенко Наталья (50) Цензор.НЕТ (137) Буткевич Богдан (433)


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