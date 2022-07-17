Много хлопка для россиян и косметика для коров | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко и их циничные поросята снова будут рвать на ватный кусок всю оккупантскую сволочь, которая решила запихнуть свое похмельное рыло в наш вишневый сад.

С вами снова "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

Благодаря HIMARS и нашим артиллеристам свой "хлопок" найдет каждого.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь

Также на ютубе Цензор.НЕТ – ежедневно аналитический и духоподъемный стрим с новостями о том, как Вооруженные Силы Украины уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Евровидение и полный маразм в России | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВИДЕО