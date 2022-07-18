Полет башни российской БМП после поражения из украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО
После поражения из украинского ПТРК "Стугна" российская БМП взорвалась с такой силой, что ее башня взлетела вверх на несколько десятков метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного уничтожения техники кафиров украинским оружием опубликована в соцсетях.
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https://www.youtube.com/watch?v=_7iWbM5e5Rc&ab_channel=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Королев отправил сначала собаку в космос, а потом москаля