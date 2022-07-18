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Полет башни российской БМП после поражения из украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО

После поражения из украинского ПТРК "Стугна" российская БМП взорвалась с такой силой, что ее башня взлетела вверх на несколько десятков метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного уничтожения техники кафиров украинским оружием опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19238) танк (2256) уничтожение (6931) Стугна (79)


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Топ комментарии
+27
Стугна! Гордість!
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18.07.2022 09:59
+19
слава ЗСУ!
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18.07.2022 10:00
+19
яка краса!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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18.07.2022 10:00
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Стугна! Гордість!
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18.07.2022 09:59 Ответить
Створено в УКРАЇНІ!
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18.07.2022 10:11 Ответить
При клятому Пороху.
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18.07.2022 10:12 Ответить
Любой Барыга Мародер должен держать марку дабы не терять клиентуру За фуфло никто не заплатит Думает как еще насолить зебиленскому
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18.07.2022 10:29 Ответить
Не згоден! Мізерні цілі - це не про нього.
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18.07.2022 10:34 Ответить
Как раз таки да и на оборот, то что Порошенко любит Украину это без сомнений, но за ту грязь которую на него вылили бенины посипаки, он будет зебила мешать с говном и дальше. Все б так пиарились как Петро Алексеевич. У него бабла хоть жопой жуй, он мог бы свалить от сюда и доживать прекрасную жизнь. Но нет. Он нахер поседел от всего этого и не перестает защищать Украину, ведь это его рогдина. А у зели родины нет. Он чмо без роду и племени!!!
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18.07.2022 10:38 Ответить
Хай буде так. Але я думаю, що Zе для нього не ціль, а так десертік. Головне - це Країна!
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18.07.2022 10:50 Ответить
Швидше лайно, тому переступив і рухається далі)
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18.07.2022 11:45 Ответить
Портрет Петра Порошенка
https://www.youtube.com/watch?v=_7iWbM5e5Rc&ab_channel=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
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18.07.2022 11:17 Ответить
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18.07.2022 11:36 Ответить
слава ЗСУ!
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18.07.2022 10:00 Ответить
яка краса!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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18.07.2022 10:00 Ответить
Друга секунда. Політ нормальний.
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18.07.2022 10:00 Ответить

Королев отправил сначала собаку в космос, а потом москаля
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18.07.2022 10:33 Ответить
Первым в космосе,побывало животное,однозначно😁
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18.07.2022 16:14 Ответить
А "повторить"? У те що зліва?
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18.07.2022 10:00 Ответить
Папаня римский, вот так должны выглядеть переговоры. Тьфу на тебя ещё раз.
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18.07.2022 10:04 Ответить
его ак47 протікует у борт наверно но врядли
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18.07.2022 10:06 Ответить
Дуже добре.
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18.07.2022 10:06 Ответить
Дивився б і дивився...
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18.07.2022 10:08 Ответить
А ведь башня еще даже ничего не начинала
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18.07.2022 10:27 Ответить
Згадав анекдот. -Ні@уево за схебушком суходіл....
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18.07.2022 10:32 Ответить
вот как надо кацапоконсервы распаковывать)
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18.07.2022 10:41 Ответить
красивое ...
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18.07.2022 11:36 Ответить
Гарний cotton
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18.07.2022 12:10 Ответить
Везли гуманитарку 100%
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18.07.2022 12:18 Ответить
Здоровля екіпажу.
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18.07.2022 13:50 Ответить
Вік би дивився.
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18.07.2022 15:19 Ответить
Затарились БК хомячки знатно )))))
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18.07.2022 18:37 Ответить
 
 