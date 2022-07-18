Полет башни российской БМП после поражения из украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО

После поражения из украинского ПТРК "Стугна" российская БМП взорвалась с такой силой, что ее башня взлетела вверх на несколько десятков метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного уничтожения техники кафиров украинским оружием опубликована в соцсетях.

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