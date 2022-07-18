Полиция идентифицировала 17 палачей из "МГБ" так называемой "ДНР" и Калининской колонии, издевавшихся над пленными украинцами. ВИДЕО

Среди 17 палачей – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.

Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

В 2014 году на территории Донецкой области была создана террористическая организация – так называемая "ДНР", а в ее состав вошли незаконные "министерство государственной безопасности" "ДНР" и "Калининская исправительная колония №27". То есть карательные органы, целью которых было уничтожение украинцев.

"Незаконные аресты и похищения людей, пытки и содержание в бесчеловечных условиях - это и есть особенности их террористической деятельности за непризнание так называемой "ДНР" и сотрудничество с украинскими властями. Чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях", заключенных заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткой и убийством близких родственников, жен, детей", – сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, ГСУ Нацполиции Дмитрий Шевчук.

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С начала вторжения РФ на территорию Украины правоохранительные органы расследуют более 1000 уголовных производств по фактам совершения пыток и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными. В эти карательные органы, кроме россиян, вступили граждане Украины, которые организовали и поддерживали деятельность незаконных военизированных формирований, а также совершали уголовные правонарушения против жизни и здоровья, чести и достоинства граждан. Это предатели, которые остались на временно оккупированной территории и перешли на сторону врага.

"Перечень зверств, которым террористы подвергали украинцев, шокирует. Это пытки электрическим током, систематические избиение, насильственные действия сексуального характера, обжигание кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий… И все это сопровождалось психологическим давлением", – рассказал Дмитрий Шевчук.

У полицейских был огромный массив информации о преступных действиях палачей, но буквально по крупицам собирали информацию, которая могла помочь в идентификации этих преступников из так называемого "МГБ" "ДНР" и "Калининской исправительной колонии №27".

Несмотря на это, следователям вместе с оперативниками Департамента защиты интересов общества и государства удалось идентифицировать 17 человек, которые издевались над украинцами. Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. Все фигуранты подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы.