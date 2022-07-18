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СБУ разоблачила 60-летнюю агентку спецслужб РФ, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву. ВИДЕО

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая собирала информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в столице и области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.

"По данным следствия, 60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры. В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Читайте также: Передавал врагу данные об ВСУ: жителю Краматорска сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Киев (25565) СБУ (19916) государственная измена (1542)


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Топ комментарии
+29
Та хіба вона одна така в Києві, на кіл суку і без суду, на дворі воєнний стан і жорстока кривава війна з тисячами загиблих, церемоняться і судять як в мирний час.
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18.07.2022 11:48
+18
а дєрьмака, татарова , демченка чого сране сбу не викрило? чи їм, бльдям, повилазило?
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18.07.2022 11:50
+17
сколько же вас граждан Украины предателей по всей стране?
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18.07.2022 11:49
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"Піонєрка - всем рєбятам прімерка" (С)
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18.07.2022 11:47 Ответить
Посадить сво лочь на хлеб и воду на 20 лет..
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18.07.2022 12:06 Ответить
виколіть очі і відрубайте руки ноги.. потім відправте на істарическую родину
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18.07.2022 13:18 Ответить
Та хіба вона одна така в Києві, на кіл суку і без суду, на дворі воєнний стан і жорстока кривава війна з тисячами загиблих, церемоняться і судять як в мирний час.
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18.07.2022 11:48 Ответить
В Киеве,напротив Бессарабки:во время окупации(на месте бывшего памятника,сами знаете кого)была шибеныця и висели на ней нарушители порядка😄
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18.07.2022 11:55 Ответить
у пожилых агентов обычно проблемы с пользованием смартфоном, приходится молодых вербовать...
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18.07.2022 11:49 Ответить
сколько же вас граждан Украины предателей по всей стране?
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18.07.2022 11:49 Ответить
Є з кого наслідувати. Цифра 300в Вінниці за підозрою, говорить,що ворог готувався до війни поки оп Богнер приміряли
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18.07.2022 11:51 Ответить
17% росіян...
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18.07.2022 11:52 Ответить
это точно, этничные кацапы с гражданством Украины. Находили себе пару в Украине заключали брак и уже граждане. Хотя никакого отношения к Украине не имели.
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18.07.2022 11:58 Ответить
Основний спосіб повзучої окупації для рузкімір по всьому світу((
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18.07.2022 12:08 Ответить
і не тільки, те бидло сюди понавозили в часи ссесесера керувати, на посади ставили бидло понавезене, а не українця. а вони потім розказують ми вам пастроілі, ми вам сдєлалі, а я завжди питаю таких, а ми вас просили, ні, то нафіг, ми б самі зробили, що нам тра.
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19.07.2022 08:02 Ответить
багато, але менше ніж вас.
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18.07.2022 12:05 Ответить
Много эшелонов кацапских Ксений завезли после голодоморов и второй мировой.
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18.07.2022 21:22 Ответить
а дєрьмака, татарова , демченка чого сране сбу не викрило? чи їм, бльдям, повилазило?
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18.07.2022 11:50 Ответить
То свАі...
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18.07.2022 11:52 Ответить
єрмака арештуйте, також держ зрада!
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18.07.2022 11:51 Ответить
Суку на кілок.
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18.07.2022 11:53 Ответить
і скільки таких ще лишилось... сотні тисяч що живуть тут жирно, держава платить пенсії, пільги і т.д. а вони ненавидять цю країну.
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18.07.2022 11:55 Ответить
совки, промитi так що i 30 рокoв незалежностi плесняву з голови не видули.
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18.07.2022 18:44 Ответить
А харя где?
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18.07.2022 11:56 Ответить
Коли отримає мандат Зеленого болота, побачите її у Верховній Раді
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18.07.2022 14:40 Ответить
ворогу куля!!
Зраднику Паля!!!!!
Така одвічна Козацька Істина!!!
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18.07.2022 11:58 Ответить
Ну присудять прочитати шось з Шевченка чи там Стефаника. Вже не один приклад був з різних міст. Дивна держава, яка під час війни не чинить по законах військового часу. Фактично показують, чого варті для держави люди. Навела вона ракету - загинуло 30 людей, а їй за це - почитати Шевченка.
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18.07.2022 11:58 Ответить
если повезет, выйдет на волю в 75..., не, ну а чо - в 75 баба ягодка опять...
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18.07.2022 11:58 Ответить
дадут прочитать вiршик
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18.07.2022 12:00 Ответить
Мабудь не киянка ‼️‼️‼️Кияне свое місто дозволити бомбити не можуть

ЗВІДКІЛЯ ЦЯ ПОТВОРА ?
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18.07.2022 12:00 Ответить
Надо всех иногородних ставить на учёт в полиции . Проверка простая - всем ходить с паспортами в городах . Патруль проверяет паспорта у кого считает нужным

В УКРАИНЕ ВОЙНА И НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬСЯ ЗА ПРОВЕРКИ

У нас в Братиславе в карантин все ходили с паспортами - така ЕС НЕ БЫЛО ОБСТРЕЛОВ И УБИЙСТВ ДЕТЕЙ.
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18.07.2022 12:03 Ответить
Хватает и местных голодранцiв, преданных делу своей мамы-бабушки... А мама-бабушка, так как была голодранкою, повелась на лозунги, мол, земли и фабрики - рабоче-крестьянам, потому и была бескомпромиссным само-аннигилирующим борцом за "светлое" будущее.
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18.07.2022 12:15 Ответить
За станом воєнного часу і так мають бути з паспортами. Але чи в паспорті написоно що воно зрадник?
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18.07.2022 12:30 Ответить
Имеется ввиду , шо предательша , быстрее всего, - не киевлянка.
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18.07.2022 12:41 Ответить
Зрадники наймерзенніші особи! Розстріляли б кількох, може інші задумалися б.
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18.07.2022 12:06 Ответить
Нужно брать пример с монголо-татар. Те отравили предателей Руси алексашку невского и его тятьку. Бо предавший единожды -предаст и вторично.
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18.07.2022 12:43 Ответить
Треба нищити таке генетичне лайно!
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18.07.2022 12:12 Ответить
Курватор явно читает по бумажке, не отдупляя смысла прочитанного.
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18.07.2022 12:20 Ответить
Гуманні судді та правосуддя в Україні !!
Дев'ять років московської агресії в Україні, а система Портнова-Татарова продовжує діяти, як і при Януковичі-Сімоненка!!!
Співпадіння, не думаю!!! Сашко Білий та Лісник були ПРАВІ!
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18.07.2022 12:27 Ответить
Гуманн1, та чомусь завжди до крим1нальних елемент1в.
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18.07.2022 17:11 Ответить
до кінця другої світової американці етнічних японців тримали в таборах. Щоб не вештались
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18.07.2022 13:05 Ответить
а можна просто вiдкрити для них кордон
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18.07.2022 18:46 Ответить
Крепко привязать старую суку к ракете Точка-У и послать в Курск с надписью «Из Украины с любовью».
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18.07.2022 13:06 Ответить
синьор вы моньяк по кличке адольф чикатилка
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18.07.2022 13:34 Ответить
расстрел на месте ...от бедра.. с наганов маузеров и кольтов на дымном. порохе потом побріскать святой водой с крана и кинуть скляну киросина с фитильом и часовым механищмом
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18.07.2022 13:33 Ответить
Стара вата сидить на шиї у українського платника податків, але їй мало. Вона думає, що Росія їм більше платити буде, і молодість поверне.
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18.07.2022 16:24 Ответить
Ну, 60 -то ще не стара. Може ще 20-30-35 рок1в ненавид1ти укра1нц1в, вчепившись зубами та н1гтями в укра1нську землю. Як примусити ус1х вял1к1х патр1от1в мацков11 та закоханих у "вял1кую рускую культуру" переселитися на 1сторичну батьк1вщину, п1д омр1ян1 кудрявые берёзки?
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18.07.2022 17:25 Ответить
На Київщину з даунбаса багато переїхало малоросів, коли при владі був зековськомалороський клан Януковича. Вони потихеньку свій "русский мир" занесли до Києва, хоча і тут єж багато відставних офіцерів і прапорів армії, КДБ і міліції.
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18.07.2022 18:13 Ответить
Два года условно учитывая положительную характеристику с работы и чистосердечное раскаяние.
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18.07.2022 18:33 Ответить
а можна купити росiйських кураторiв щоб вони зливали украiнських с+к? Ця бабка ж була пiд якимось москальским куратором. Чому iх не вербувати щоб вони здавали украiнських гнiд-коректувальникiв?
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18.07.2022 18:50 Ответить
Тепер по "бабкіних каналах" зливайте куратору "дезу", нехай шмаляють "в молоко".А бабку , а бабку в колонію до "дєдок"-вони знають що з нею робити!
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19.09.2022 12:48 Ответить
 
 