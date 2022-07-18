СБУ разоблачила 60-летнюю агентку спецслужб РФ, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву. ВИДЕО
Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая собирала информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в столице и области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.
"По данным следствия, 60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры. В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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Зраднику Паля!!!!!
Така одвічна Козацька Істина!!!
ЗВІДКІЛЯ ЦЯ ПОТВОРА ?
В УКРАИНЕ ВОЙНА И НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬСЯ ЗА ПРОВЕРКИ
У нас в Братиславе в карантин все ходили с паспортами - така ЕС НЕ БЫЛО ОБСТРЕЛОВ И УБИЙСТВ ДЕТЕЙ.
Дев'ять років московської агресії в Україні, а система Портнова-Татарова продовжує діяти, як і при Януковичі-Сімоненка!!!
Співпадіння, не думаю!!! Сашко Білий та Лісник були ПРАВІ!