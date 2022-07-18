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Сестра оккупанта жалуется, что на его похороны дали мало денег. Рядом – украденный в Украине холодильник. ВИДЕО

Сестра ликвидированного в Украине оккупанта рассказала журналистам, каким хорошим человеком был ее брат и как несправедливо, что он погиб в Украине. Рядом с женщиной – украденный в Украине холодильник.

Фильм о нелегкой судьбе семьи ликвидированного в Украине оккупанта опубликовал российский YouTube-канал "А поговорить?", сообщает Цензор.НЕТ.

Родственники захватчика рассказывают, каким хорошим человеком он был, и жалуются, что не могут получить от государства компенсацию за его смерть.

"Зная его характер мягкий, я не представляю, как он мог бы убить человека", – говорит сестра захватчика. И открывает холодильник с наклейкой "2 роки повної гарантії" на украинском языке.

Также смотрите: Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском. ВИДЕО

Сестра оккупанта жалуется, что на его похороны дали мало денег. Рядом – украденный в Украине холодильник 01

"То есть, обычная российская семья спокойно пользуется вещами, украденными у какой-то убитой украинской семьи, и льет слезы по своему погибшему выродку, рассказывая о том, каким мягким и хорошим парнем он был. Поразительно все же, как целый народ удалось превратить в абсолютно конченых, безжалостных скотов, растерявших все человеческое, что в них было", - пишет блоггер Денис Казанский.

Видео снято в поселке Чунский Иркутской области РФ в 4500 км от Украины.

Также смотрите: Россияне сбили собственный истребитель Су-34 над оккупированным Алчевском. ВИДЕО

мародерство (461) россия (95629)


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Топ комментарии
+79
Подогнал сєстрє хАлАдільнік і здох... Нє Ацєніла...
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18.07.2022 12:31
+69
Сльози капають на клавіатуру, писати не можу.
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18.07.2022 12:32
+53
Сдохнешь, курва, пришлем еще холодильник. Бесплатно.
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18.07.2022 12:32
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Подогнал сєстрє хАлАдільнік і здох... Нє Ацєніла...
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18.07.2022 12:31 Ответить
nado bylo evo samovo v etom haladilnike upakavatj - dlja sestri tak skazatj.
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18.07.2022 12:35 Ответить
Він ще мабудь обіцяв телевізор та айфон, вот і бідкається, зарано помер, не встиг
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18.07.2022 13:14 Ответить
та ви гляньте уважно на малюнок на тому холодильнику, там сеструха і вона з рогами здається....
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18.07.2022 13:33 Ответить
і голова її на пляшку із зірками, насаджена бррррр гидота
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18.07.2022 13:36 Ответить
точно. ритуальний автопортрет
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18.07.2022 13:55 Ответить
"он старался"
...употребление сгущенного желеобразного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD газолина для сжигания людей. Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле. Ведущий робот выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали.

для цих кідарів треба відливати бетонні надгробки у вигляді стіралок та холодильників,
щоб рашисти на своїх "погостах" здалеку бачили де лежать герої спецоперації та віддавали їм свою піонерську честь
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18.07.2022 17:44 Ответить
Сльози капають на клавіатуру, писати не можу.
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18.07.2022 12:32 Ответить
Бєрєгі себйа...
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18.07.2022 12:52 Ответить
Сдохнешь, курва, пришлем еще холодильник. Бесплатно.
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18.07.2022 12:32 Ответить
На голову цій швалі
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18.07.2022 15:08 Ответить
... Донька зрадіє другому холодильнику.
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18.07.2022 15:49 Ответить
не треба ображати худобу..., рускіе - не худоба, або якісь кончені тварюки, вони - людиноподібні виродки, які загрожують існуванню людства...
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18.07.2022 12:34 Ответить
Не "русскіє", а россіянє, кацапи, москалі, паскуди! Ця мордвинська ботва з квадратними черепами, по формі, ну точно як у холодильника, а щелепи, як у бульдозера-людожера.
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18.07.2022 12:40 Ответить
андрофаги
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19.07.2022 04:42 Ответить
Не треба ображати людиноподібних тварюк. Це звичайні узка-скотоязичні кацапи.
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18.07.2022 12:41 Ответить
Колись писали що це андрофаги
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18.07.2022 13:56 Ответить
А змародереного холодильника мало тобі, шерепа рашистська?
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18.07.2022 12:34 Ответить
гниль земли а не люди
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18.07.2022 12:35 Ответить
страна на болоте, люди гнилые....
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18.07.2022 12:58 Ответить
"Как бы он пережил?"

Вот и не пережил...
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18.07.2022 12:37 Ответить
Тепер той поц у ньому лежить на зберіганні.
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18.07.2022 12:37 Ответить
Падлюки!!
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18.07.2022 12:37 Ответить
А цього на DW не показують, зато показують як рашисти відбудовують Маріуполь і роздають гуманітарку і виставку зразків української зброї (західної), якими українські нацисти знищують поневоленні народи Донбасу. Ось сьогодні вранці буквально репортаж був. То як справи, міністерство інформполітики!? Як справи журналюги київські, що далі ірпенів носа не показуєте? Професійні ви на інформ фронті?
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18.07.2022 12:37 Ответить
А до DW у вас питань нема? Чому вони показують саме це?
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18.07.2022 13:10 Ответить
Такие вещи нужно показывать на BBC u CNN чтобы весь мир видел
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18.07.2022 12:38 Ответить
Однозначно!
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18.07.2022 12:43 Ответить
Що у виродків відправка посилок безкоштовна? Бо відправка в їхній мухосранськ за 4500 км буде коштувати як десять таких холодильників. Чи він з собою його тягнув коли їздив додому посрати в дірку у підлозі?
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18.07.2022 12:38 Ответить
если сразу контейнер железкой отправлять в иркутские *****, то не так уж дорого выходит на единицу спижженого.
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18.07.2022 12:45 Ответить
Так воно ж не куплене, тільки за пересилку. може там на їх типу "новій пошті росії" є знижки для мародерів?
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18.07.2022 12:51 Ответить
Той виродок загинув на другой день війни. Тож швидше за все не він той холодильник змародерив, а його співслужбовці і привезли разом з тілом в якості подарунка. А може в тому холодильнику його і привезли. Таке ще з часів війни в Афганістані практикують.
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18.07.2022 20:14 Ответить
Не знаю,яким він був,але став хорошим.
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18.07.2022 12:38 Ответить
В поРаше нет людей!одни конченные замбаки!!!
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18.07.2022 12:38 Ответить
Сеструха морального урода, - Я не представляю, как бы он убил, как бы он это пережил ........
А он и не пережил. Сдох, падла и падалью вернулся домой.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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18.07.2022 12:40 Ответить
Які кончені ці лапті!
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18.07.2022 12:41 Ответить
Правільнои дорогои ідете товаріщі -- на небо
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18.07.2022 12:41 Ответить
ерефія це тоталітарна секта недоумків
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18.07.2022 12:43 Ответить
Поменяли папку на холодильник, хоть этому радуйтесь, твари безмозглые.
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18.07.2022 12:44 Ответить
. .
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18.07.2022 12:48 Ответить
Спалилась падла аканчатильна
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18.07.2022 12:48 Ответить
Есть холодильник - зачем хоронить брата?
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18.07.2022 12:50 Ответить
От не знаю чи можлива в принципі денацифікація і повернення до загальнолюдських правил співіснування народу росії з цивілізованим світом. Якщо це неможливо, то цю територію потрібно наглухо ізолювати від всього цивілізованого світу. Нехай продовжують будувати комунізм в окремо взятій країні. Але суд над військовими злочинцями обов'язково має відбутися.
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18.07.2022 12:51 Ответить
Страны-производители BEKO - Турция, Россия
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18.07.2022 12:53 Ответить
И наклейки клеят на украинском, сразу на конвейере...
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18.07.2022 12:55 Ответить

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18.07.2022 13:21 Ответить
Хотите сказать, что эту технику с такой наклейкой продавали в местном магазине?

Там за желто-синие лямки на рюкзаке на детей кидаются, что должны были сделать с такой торговой точкой?
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18.07.2022 14:00 Ответить
Это очень "выгодно", клеить наклейки и везти больше 4500 км. Из Турции и то дешевле доставка будет.
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18.07.2022 14:00 Ответить
В Турції треба купляти, а тут - халява, вбив українця, забрав майнго і поштою відправив.
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18.07.2022 16:12 Ответить
Який шустрик, 26 здох, але холодильник встиг зкомуніздити. Груз 200 мабуть з примотаним скотчем холодосом їхав, для здешевлення доставки. Мародерська сімейка. Нікого не жаль
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18.07.2022 12:53 Ответить
А я навіть не подумав про це. Це у свинособак мусорні пакети закінчилися і вони фарш ложать в холодильники, відправляють у свої ***** а потім переложують його у запечатані нанотехнологічні гроби з планшетами. Ось до чого техніка дійшла.
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18.07.2022 13:04 Ответить
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18.07.2022 12:56 Ответить
кацапські ********
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18.07.2022 13:08 Ответить
Гнида. А холодильник он у живого хозяина по твоему отобрал?
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18.07.2022 13:10 Ответить
W Polsce znamy tradycję rosyjskiej armii ,,ukraść wszystko co nie ucieknie''
W 1945 wywieźli fabryki, zwierzęta i ludzi, albo zamordowali. Chwała Ukrainie.
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18.07.2022 13:11 Ответить
За это их пусть постигнет ещё кара небесная, двойная. СЛАВА ВСУ!
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18.07.2022 13:13 Ответить
Тут пунін не причому, там все населення хоче нашої смерті...! Це війна зі всім населенням московії! Жодної жалості не має бути!
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18.07.2022 13:17 Ответить
Оркостан
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18.07.2022 13:21 Ответить
Щось не пробиває на жалість.
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18.07.2022 13:27 Ответить
хай здохне ця **** і її вишкребки
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18.07.2022 13:30 Ответить
Ще скажи чому блендер не привіз.
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18.07.2022 13:35 Ответить
ватная свиноматка конченная.сдохни и ты ****.......................................................
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18.07.2022 13:36 Ответить
кацапська ******* !!!
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18.07.2022 13:38 Ответить
похоорони можно удешевити, якщо перекрутити брата на фарш для поминок.
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18.07.2022 13:49 Ответить
у Ореста на цю тему є класна пісня про каклєтьі
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18.07.2022 14:26 Ответить
ах, как насправедлива жызнь! а ведь мог еще столько украденного добра дамой с Украины прислать....
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18.07.2022 13:50 Ответить
Я так розумію, батєц-кролік в цьому холодильнику й приїхав з відрядження?
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18.07.2022 14:09 Ответить
Семья, ребенок, а он поменял жизнь на холодильник....

Орк, просто орк. Сдохло падло.
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18.07.2022 14:17 Ответить
холодильник доведеться повернути, всіх знайдуть
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18.07.2022 14:22 Ответить
Заряджай *********! Самий ефективний спосібвинищити кацапа з Української землі!
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18.07.2022 14:25 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.* Шукшин *Вся Россия покрылась ложью как коростой.*
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18.07.2022 14:34 Ответить
за 4500 км він пер холодильник? ну точно кончені...
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18.07.2022 14:53 Ответить
Просто брехливі лицемірні потвори.
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18.07.2022 15:02 Ответить
Жаль, что в морозилке не приехал ее братец.
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18.07.2022 15:04 Ответить
Щоб ти здохла,курва кацапська.
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18.07.2022 15:14 Ответить
халадильнік падарілі харошаму і мяхкаму,щоб ви повиздихали всі,москалюги.....
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18.07.2022 15:18 Ответить
Там ей привезли закрытый гроб и в качестве компенсации сворованный холодильник. Теперь семья этих дебилов судится с военкоматом за то что отказали в выплате за убиенного лаптя.
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18.07.2022 18:43 Ответить
просер пропагандонії. знатно всрались
p.s. дайте їм доїсти кактус
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18.07.2022 19:00 Ответить
Сестра заглянь в морозиловку, там еще есть твой брат в виде супового набора рогов и копыт.
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18.07.2022 21:44 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1549037375837585408?s=20&t=ZQTKd0VsZUGV3Dasz_IICQ
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19.07.2022 00:06 Ответить
ПО ЗАМОВЧУВАННЮ КАЦАПИ ЦЕ КОНЧЕНИЙ НАРОД.
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19.07.2022 02:10 Ответить
да быт наладили
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19.07.2022 04:35 Ответить
 
 