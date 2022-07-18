Сестра оккупанта жалуется, что на его похороны дали мало денег. Рядом – украденный в Украине холодильник. ВИДЕО
Сестра ликвидированного в Украине оккупанта рассказала журналистам, каким хорошим человеком был ее брат и как несправедливо, что он погиб в Украине. Рядом с женщиной – украденный в Украине холодильник.
Фильм о нелегкой судьбе семьи ликвидированного в Украине оккупанта опубликовал российский YouTube-канал "А поговорить?", сообщает Цензор.НЕТ.
Родственники захватчика рассказывают, каким хорошим человеком он был, и жалуются, что не могут получить от государства компенсацию за его смерть.
"Зная его характер мягкий, я не представляю, как он мог бы убить человека", – говорит сестра захватчика. И открывает холодильник с наклейкой "2 роки повної гарантії" на украинском языке.
"То есть, обычная российская семья спокойно пользуется вещами, украденными у какой-то убитой украинской семьи, и льет слезы по своему погибшему выродку, рассказывая о том, каким мягким и хорошим парнем он был. Поразительно все же, как целый народ удалось превратить в абсолютно конченых, безжалостных скотов, растерявших все человеческое, что в них было", - пишет блоггер Денис Казанский.
Видео снято в поселке Чунский Иркутской области РФ в 4500 км от Украины.
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...употребление сгущенного желеобразного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD газолина для сжигания людей. Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле. Ведущий робот выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали.
для цих кідарів треба відливати бетонні надгробки у вигляді стіралок та холодильників,
щоб рашисти на своїх "погостах" здалеку бачили де лежать герої спецоперації та віддавали їм свою піонерську честь
Вот и не пережил...
А он и не пережил. Сдох, падла и падалью вернулся домой.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Там за желто-синие лямки на рюкзаке на детей кидаются, что должны были сделать с такой торговой точкой?
W 1945 wywieźli fabryki, zwierzęta i ludzi, albo zamordowali. Chwała Ukrainie.
Орк, просто орк. Сдохло падло.
p.s. дайте їм доїсти кактус