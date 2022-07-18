Сестра оккупанта жалуется, что на его похороны дали мало денег. Рядом – украденный в Украине холодильник. ВИДЕО

Сестра ликвидированного в Украине оккупанта рассказала журналистам, каким хорошим человеком был ее брат и как несправедливо, что он погиб в Украине. Рядом с женщиной – украденный в Украине холодильник.

Фильм о нелегкой судьбе семьи ликвидированного в Украине оккупанта опубликовал российский YouTube-канал "А поговорить?", сообщает Цензор.НЕТ.

Родственники захватчика рассказывают, каким хорошим человеком он был, и жалуются, что не могут получить от государства компенсацию за его смерть.

"Зная его характер мягкий, я не представляю, как он мог бы убить человека", – говорит сестра захватчика. И открывает холодильник с наклейкой "2 роки повної гарантії" на украинском языке.

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"То есть, обычная российская семья спокойно пользуется вещами, украденными у какой-то убитой украинской семьи, и льет слезы по своему погибшему выродку, рассказывая о том, каким мягким и хорошим парнем он был. Поразительно все же, как целый народ удалось превратить в абсолютно конченых, безжалостных скотов, растерявших все человеческое, что в них было", - пишет блоггер Денис Казанский.

Видео снято в поселке Чунский Иркутской области РФ в 4500 км от Украины.

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