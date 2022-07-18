Отец уничтоженного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада". ВИДЕО
Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мужчина рассказал кремлевским пропагандистам.
"На память о сыне будет. Он мечтал об автомобиле именно белого цвета", - сказал мужчина, показывая автомобиль.
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це навіть не дибіли це скоріш за все імбіцили
шерсти клокЛада какая нибудь.
він також білого кольору
Наши соседи от зависти взвыли
Лузеры! Вой прекращайте скорей!
В войско РоZZии здавайте детей!
Хеппи энд.
Мрії збуваються)))