Отец уничтоженного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада". ВИДЕО

Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мужчина рассказал кремлевским пропагандистам.

"На память о сыне будет. Он мечтал об автомобиле именно белого цвета", - сказал мужчина, показывая автомобиль.

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