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Отец уничтоженного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада". ВИДЕО

Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на "гробовые" деньги автомобиль "Лада".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мужчина рассказал кремлевским пропагандистам.

"На память о сыне будет. Он мечтал об автомобиле именно белого цвета", - сказал мужчина, показывая автомобиль.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 450 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1687 танков и 3886 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+79
Ублюдочная страна московия. И живут в ней ублюдки.
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18.07.2022 16:35
+57
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18.07.2022 16:45
+54
Україна: місце, де здійснюються мрії.
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18.07.2022 16:33
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Страница 2 из 2
Це тіпа реклама на рашистському ТВ? Ну, мовляв посилайте свої помьйоти воювати, він там здохне, а ми вам на жігулятор дамо... Так шо свиноматки робіть побільше помьйотов то може й на якусь іномарку вистачить...
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18.07.2022 19:26 Ответить
О попутал берега папа , его ждали белые тапочки. одним словом сожрали собаки.
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18.07.2022 19:52 Ответить
Тепер ще залишилось дружину фсб здати, може ще на гараж дадуть
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18.07.2022 19:58 Ответить
і ці твирини цим пишаються???
це навіть не дибіли це скоріш за все імбіцили
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18.07.2022 20:24 Ответить
Ну слава Богу, папашка задоволений: хоч якусь користь отримав від свого отприска!😀 А баби "єщьо нАрАжАют"!
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18.07.2022 20:26 Ответить
Сыночек ********* вырос. С паршывой овцы хоть шерсти клок Лада какая нибудь.
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18.07.2022 20:42 Ответить
головне, що не встигло розмножитись, не буде більше кому з "фошизмом" ваівать.
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18.07.2022 23:09 Ответить
И ведь х.й поймешь....Толи это ТелеГосПропоганда троллит своих тупорылых КоZломордасов?... Толи действительно это реклама вооруженных сил КоZломордассии?
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18.07.2022 21:16 Ответить
все простіше - вони настільки тупі, що не усвідомлюють як шкваряться...
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18.07.2022 21:43 Ответить
ruzki kurwy!
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18.07.2022 21:18 Ответить
чому не унітаз?
він також білого кольору
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18.07.2022 21:29 Ответить
Мабуть унітаз синуля встиг поштою росії вислати...
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18.07.2022 22:15 Ответить
Дед теперь жалеет, что только одного сына застругал! Было бы-5-6- обогатился бы!
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18.07.2022 22:00 Ответить
В память о сыне мы "Ладу" купили
Наши соседи от зависти взвыли
Лузеры! Вой прекращайте скорей!
В войско РоZZии здавайте детей!
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18.07.2022 22:27 Ответить
Сын в гробу, и папаша в белом гробу на колесах.
Хеппи энд.
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18.07.2022 22:51 Ответить
дно !!!!
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18.07.2022 23:01 Ответить
Po sovetu druzei))))...Poslednya model'!(c)
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18.07.2022 23:31 Ответить
Во баті фортануло....
Мрії збуваються)))
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19.07.2022 00:18 Ответить
Конченые людоеды. Нормальный человек не захочет иметь ребенка в таком социуме.
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19.07.2022 00:32 Ответить
Почитай батя на трупе своего сына будет ездить...
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19.07.2022 03:11 Ответить
это животное даже не понимает что глумится над памятью погибшего сына да еще перед камерой --- вот же твари ***** двуногие --- вата буквой зю вместо мозгов
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19.07.2022 09:41 Ответить
за сбичу мєчт!
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19.07.2022 10:14 Ответить
А если бы сын не погиб? На чем бы тогда на кладбище ездили?
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19.07.2022 11:49 Ответить
по совету друзей ! (с)
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19.07.2022 18:36 Ответить
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19.07.2022 20:49 Ответить
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