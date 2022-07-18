Разведывательная группа ГУР МО в Харьковской области уничтожила ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен рашиста. ВИДЕО
Разведывательная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Харьковской области уничтожила диверсионно-разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен одного рашиста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО в фейсбуке.
Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.
Позже "Кедр" вместе с подразделениями местного ТРО и Национальной гвардии провел ряд боестолкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Непосредственно на поле боя рашисту была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.
Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бельгійський комікс, створений колись 1959 р. Його головний герой Зорґлуб - вигаданий персонаж, що вперше з'явився в серійній історії "Z comme Zorglub». Як розповідає Вікіпедія, цей лиходій мав винахід - «Зорґлонд», який він використовував, щоб зачарувати інших.
То бишь, водолаз? Анекдот про водводную лодку в степях Украины перестаёт быть смешным.
@BOmexCmqpHnNNWK
·
https://twitter.com/BOmexCmqpHnNNWK/status/1548905540964720640 8 ч
Принудительных придурков из Дыры гонят в первых рядах атаковать Бахмут.Они бы,наверное,согласились,чтобы Украина так же 8 лет бомбила Донбасс,когда можно было ничего не бояться,а только *******,одурев от дуроскопа.
Но поезд ушёл.Хотели,уроды,русский мир,хавайте не обляпайтесь.
В 2022 году русские бати за своих сынков по 7 миллионов деревянных выкручивают и жигули белые покупают, а гордая жена новороса, - 10 тысяч деревянных за своего дурака и обязательное фото для отчетности с улыбающиейся рожей=)
в тилу ж нацистив !
по харЕ видно йшов вбивати. ДЬиалог про гостеприIмнIсть ??!! __
скiльки ж манкуртiв, якi знищують свою ж Батькiвщину...
таких знищувати без жалю, жорсткiше, нiж самих кацапо-ординцiв.
Яке дивне "співпадіння".
Передивіться якщо не вірите
КоZломордассия - страна преступник.
а придурку з усть-*********** - пове_зло
Хороший русский - мертвый русский!
Помните об этом.
Стреляйте подонков без разбора.
Бог рассортирует.