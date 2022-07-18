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Разведывательная группа ГУР МО в Харьковской области уничтожила ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен рашиста. ВИДЕО

Разведывательная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Харьковской области уничтожила диверсионно-разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен одного рашиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО в фейсбуке.

Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.

Позже "Кедр" вместе с подразделениями местного ТРО и Национальной гвардии провел ряд боестолкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Непосредственно на поле боя рашисту была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.

Смотрите: За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на Харьковщине произошло 4 пожара, в частности вспыхнула свалка в Балаклее, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.

разведка (4179) Харьковщина (5577) пленные (2142)


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Топ комментарии
+57
А давайте его повесим!
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18.07.2022 16:36
+49
За яйца!
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18.07.2022 16:38
+41
Він москаль, а не українець. Пам'ятай свою історію.
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18.07.2022 16:49
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А давайте его повесим!
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18.07.2022 16:36 Ответить
За яйца!
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18.07.2022 16:38 Ответить
Він москаль, а не українець. Пам'ятай свою історію.
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18.07.2022 16:49 Ответить
Вова ищет кого бы на место Баканыча назначить....
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18.07.2022 17:02 Ответить
не бывает заблудших украинцев, есть предатели и коллаборанты
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18.07.2022 17:05 Ответить
Трутнев - украинец??? Кацапсина он. Трутняк, Трутнюк, Трутненко, Трутневич, Трутневский, но не Трутнев
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18.07.2022 22:12 Ответить
зачем? это - обменный фонд, жаль, что обычная русня никому не интересна..., вот если бы кадыровец... или лучше штук 10 сразу...
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18.07.2022 16:40 Ответить
обычную русню на украинских резервистов меняют. А это офицер вмф.
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18.07.2022 16:42 Ответить
Буряти, даги, чечени - русня? Вони москалі. Як і всі, хто служить в імперській армії. Пам'ятайте історію, не ведіться на забаганки припадочного сіфілітіка Петра який пріма.
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18.07.2022 16:55 Ответить
А давайте краще-обміняємо його на когось з полонених командирів «Азову»!!!
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18.07.2022 18:30 Ответить
Сменять на азовцев
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18.07.2022 18:39 Ответить
Через очко
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22.07.2022 15:38 Ответить


Бельгійський комікс, створений колись 1959 р. Його головний герой Зорґлуб - вигаданий персонаж, що вперше з'явився в серійній історії "Z comme Zorglub». Як розповідає Вікіпедія, цей лиходій мав винахід - «Зорґлонд», який він використовував, щоб зачарувати інших.
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18.07.2022 16:38 Ответить
Что то он себя хорошо чухает, могли почки хотя бы отбить
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18.07.2022 16:43 Ответить
рано...сначала надо подлечить
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18.07.2022 17:06 Ответить
На белых простынках расположился, отдыхает, собака..
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18.07.2022 17:27 Ответить
Гнида, уроженец Запорожской области.
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18.07.2022 16:43 Ответить
"Не так страшні вороги як свої воші"
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18.07.2022 16:46 Ответить
це не той випадок...він міг в дитинстві з батьками на московію переїхати, а ось Ермак якраз той випадок
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18.07.2022 17:08 Ответить
Добейте ******, расчлените его на куски суку свинорусскую
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18.07.2022 16:43 Ответить
Хотелось бы,но!Это кацапское животное обменный фонд. Наши хлопцы нам дороже.
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18.07.2022 16:59 Ответить
ГУР МО України-респектище...
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18.07.2022 16:44 Ответить
Північно-флотсько-сирійський землячок-рашисто-диверсант захотів додому.
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18.07.2022 16:45 Ответить
"Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ Джерело: "

То бишь, водолаз? Анекдот про водводную лодку в степях Украины перестаёт быть смешным.
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18.07.2022 16:45 Ответить
наши все правильно делают. обычную пехотную плесень сразу в расход (всеравно менять не будут), а камвзвода можно и забрать для обмена.
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18.07.2022 16:48 Ответить
100%
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18.07.2022 16:53 Ответить
Это не рядовой дебил-мобик. Поменяем на пару наших пленных.
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18.07.2022 16:51 Ответить
"Я - говорит - труп... Станислава Игоревича..."
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18.07.2022 16:53 Ответить
Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

·

https://twitter.com/BOmexCmqpHnNNWK/status/1548905540964720640 8 ч

Принудительных придурков из Дыры гонят в первых рядах атаковать Бахмут.Они бы,наверное,согласились,чтобы Украина так же 8 лет бомбила Донбасс,когда можно было ничего не бояться,а только *******,одурев от дуроскопа.
Но поезд ушёл.Хотели,уроды,русский мир,хавайте не обляпайтесь.
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18.07.2022 16:56 Ответить
Бойтесь исполнения своих желаний=) В 2014 году они думали у них будут российские пенсии=)
В 2022 году русские бати за своих сынков по 7 миллионов деревянных выкручивают и жигули белые покупают, а гордая жена новороса, - 10 тысяч деревянных за своего дурака и обязательное фото для отчетности с улыбающиейся рожей=)
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18.07.2022 17:06 Ответить
за каждый удар по салтовке надо высыпать пару пакетов по донецку . чтобы у руськой ваты ****** мозги на место вставали . чтобы твари не радовались когда мариуполь с землей ровняли и театр полный людей с детками бомбили ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ
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19.07.2022 06:13 Ответить
Киньте его в Днепр пусть без маски и баллонов с подводными силами борется. Вражина
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18.07.2022 16:57 Ответить
шапито не по этим делам, - они по видосикам. Могут запилить видосик с гундосиком.
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18.07.2022 17:30 Ответить
Шо-шо?! Йому ще й капельницю ставлять?! Максимум клізму для оздоровлення!!
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18.07.2022 17:02 Ответить
подорожника хватит
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18.07.2022 19:20 Ответить
Пощастило гниді(((
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18.07.2022 17:03 Ответить
послушайте его говор он или с брянщины родом либо белорус
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18.07.2022 17:07 Ответить
В нього дирка 5,45мм в легенях - тому він пацифістом став, і "говор" і гонор сильно змінились.
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18.07.2022 17:12 Ответить
куля дуже сильно змінює світогляд, навіть якщо попадає не у мозок.
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18.07.2022 19:21 Ответить
пустіть до нього родичів. вони його самі додушать. "какие денжищи из рук уходят!" ))
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18.07.2022 17:09 Ответить
___чому спилкуэться на ридний мови???
в тилу ж нацистив !
по харЕ видно йшов вбивати. ДЬиалог про гостеприIмнIсть ??!! __
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18.07.2022 17:11 Ответить
Його Смерть Має Бути Довгою та Пекельною,як колись у полонених чеченів з ,,дикої дивізії,,
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18.07.2022 17:24 Ответить
Краще-б він залишився у морі В лісостепу під Харковом не сплаваєш і не попірнаєш А от те що кацапи "спецуру" використовують в якості піхоти - показово Значить - не вистачає у них "м"яса"
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18.07.2022 17:25 Ответить

скiльки ж манкуртiв, якi знищують свою ж Батькiвщину...

таких знищувати без жалю, жорсткiше, нiж самих кацапо-ординцiв.
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18.07.2022 17:26 Ответить
Типовий Яничар .
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18.07.2022 17:26 Ответить
Вот это я понимаю диверсанты-вооружение до зубов, экипировка и все такое. Не то, что наших рашисты показывали-книга майн кампф, устав ЗСУ, два ножа и ржавый автомат.
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18.07.2022 17:28 Ответить
Ти ще не бачив "екіпірованих" у березні-квітні на ПОліссі! Бомжі-бомжами По селах у дідів усі чоботи гумові позабирали у яких вони до скотини ходили - бо їхні "берці" розповзалися прямо на очах Форма - те саме - ганчірка через три тижні носіння Бронежилети їхні наші хлопці хвалили (правда казали - важкуваті)
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19.07.2022 05:30 Ответить
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18.07.2022 17:30 Ответить
мало того, що зрадник України та ще й міжнародний терорист-вбивця..
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18.07.2022 17:34 Ответить
Доречі, передивлявся кілька днів тому "Список Шиндлера". Там на паровозі, який віз людей в Аушвіц, була велика літера "V". Так само, як на частині кацапської техніки.
Яке дивне "співпадіння".
Передивіться якщо не вірите
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18.07.2022 17:36 Ответить
Путя во всём наследует своего учителя.
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18.07.2022 19:08 Ответить
у Vельзевула будет Zнак все будет обозначено Zнаком, і на рукавах теж в німецьких нацистів V було
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19.07.2022 05:05 Ответить
ОН НЕ УКРАИНЕЦ,ОН МОСКАЛЬ,А ЕГО ОТЕЦ ,СКОРЕЕ ВСЕГО БЫЛ ПРИ СССР ВОЕННЫМ
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18.07.2022 17:43 Ответить
И що. У мово знайомого дід був однім зі головніших кдбшніків в Молдові, а сам знайомий зараз боронить Україну в лавах ЗСУ. Кожен вирішає сам для себе.
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18.07.2022 20:30 Ответить
Гніда знатна цей запоріжець - ПОЖИТТЄВЕ для нього буде в тєму
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18.07.2022 17:46 Ответить
Ну що, наплавався в українських степах морячок-окупант?
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18.07.2022 18:05 Ответить
Повезло ублюдку. Ще поживе трохи...
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18.07.2022 18:48 Ответить
Военных коZломордасов ловят как обыкновенный криминал ...
КоZломордассия - страна преступник.
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18.07.2022 18:56 Ответить
20 лет тюрьмы будет достаточно
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18.07.2022 19:02 Ответить
На стройку за баланду
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18.07.2022 21:09 Ответить
на учєніях був?
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18.07.2022 19:36 Ответить
Судя , по его рассказам , он хорошо **** сохранился. То есть стрелял, убивал, спал и жрал , и только тут на кушетке начал скулить , что он не знал . и это спец операция . Заблудшая овца ,с 24- Февраля , бродил не спал , голодный и холодный.. И это не рядовая кацапская мразь ...
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18.07.2022 19:41 Ответить
з@їбісь хлопці!!
а придурку з усть-*********** - пове_зло
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18.07.2022 19:42 Ответить
Умиляет, как они по мере приближения закономерного конца, становятся пацифистами
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18.07.2022 19:56 Ответить
трубочку с подачей кислорода в нос нужно бы пережать поплотнее!!!!
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18.07.2022 20:53 Ответить
ruzka kurwa!
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18.07.2022 21:07 Ответить
Оккупанта расстрелять при попытке к бегству или попытке нападения. В лоб или затылок.
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19.07.2022 00:42 Ответить
"возвращайтесь домой, это не то место" - как получил киздюлей так вот как запел, не верить этим гнидам, «Можно ли пожалеть «наших мальчиков», которых новый Гитлер послал на убой в Украину? Наверное, можно. Как можно было пожалеть немецких мальчиков, которых послал на убой старый Гитлер. У них тоже были матери, были девушки. Их можно пожалеть. И передернуть затвор. И помнить, что сегодня они - всего лишь «живая сила противника».

Хороший русский - мертвый русский!

Помните об этом.

Стреляйте подонков без разбора.

Бог рассортирует.
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19.07.2022 05:01 Ответить
шо то у ампиратора ***** проблемы большие. если боевые подводники уже в степях Украины высоты штурмуют . а над алчевском рукожопые пво свой самолет завалили
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19.07.2022 06:04 Ответить
 
 