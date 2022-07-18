Разведывательная группа ГУР МО в Харьковской области уничтожила ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен рашиста. ВИДЕО

Разведывательная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Харьковской области уничтожила диверсионно-разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ и взяла в плен одного рашиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО в фейсбуке.

Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.

Позже "Кедр" вместе с подразделениями местного ТРО и Национальной гвардии провел ряд боестолкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника. В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Непосредственно на поле боя рашисту была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.

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Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.