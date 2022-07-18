После того, как линию фронта от Харькова подвинули, туда приехал Татаров и все стало плохо, - экс-глава СБУ Харьковщины Дудин обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Экс-глава СБУ Харьковщины Роман Дудин обратился к президенту Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дудин записал видеообращение.

Он отметил, что управление СБУ Харьковщины задержало около 1 тыс. приспешников РФ по состоянию на 30 мая 2022 года.

"По результатам инспекций и проверок, фактически весь личный состав харьковского управления, участвовавший в обороне региона, награжден государственными наградами. Наверняка все ж нормально делалось?" – отметил Дудин.

Также, продолжил экс-глава СБУ Харьковщины, после снятия его с должности, в Харьков приехал Татаров и находился в городе несколько дней.

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"30 мая в Харьков начали возвращаться люди. Линия фронта была оттянута максимально. Это заслуга генерала Сырского, Нестеренко. …После того как ФСБ в Белгороде отпраздновало ваши кадровые решения. После того как приехал Татаров, побывал в Харькове, как-то опять все стало плохо. Обстрелы пошли, что-то не так заработало. Почему это происходит? Ответ очень прост. Когда областью руководит человек, посещающий близкое к Медведчуку лицо, когда руководитель гарнизона является агентом МГБ и его куратор, кстати, недавно получил звание героя России... Когда мэр города предлагает договариваться, когда у заместителя главы облсовета есть российское гражданство..." , – рассказал Дудин.

Также он напомнил, что в прошлом году СБУ задокументировала 12 телеграм-каналов, среди которых "Легитимный", "Резидент" и еще десять мелких региональных каналов.

"Если проанализировать, на кого работают с начала войны эти каналы, то я бы назвал две фамилии - Татаров и Ермак. Указанные телеграм-каналы - это продукты российской разведки, это доказано украинским судом. Есть приговоры, есть конкретные люди, которые за этим стоят, и конкретная структура", – отметил он.

Дудин заметил, что из ГУ СБУ Харьковщины никто из работников не перешел на сторону врага.

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"Сырский оттеснил врага от Харькова максимально. Как только он это сделал - сразу загадочным образом был откомандирован в Полтаву. Нестеренко, продолжавший эту деятельность, был передвинут в Сумы, сразу после того, как вы сняли меня. Есть вопросы", - рассказал он.

"Официально обращаюсь к партнерам, Соединенным Штатам, работникам Великобритании. Я прошу вас принять участие в проведении комплексного исследования данной ситуации, которая происходит со мной, с управлением. Готов пройти полиграф с участием иностранных специалистов. Потому что знаю, что я и мои сотрудники выполнили все приказы, сделали все, что могли сделать. Никакого содействия врагу, никакого уголовного правонарушения и тому подобное не произошло. …Вижу, что в контексте вчерашних событий ситуация начинает развиваться крайне негативно. Эта история может привести к негативным последствиям", - подытожил Дудин.

Напомним, 29 мая президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности главы СБУ Харьковской области. "Уволил руководителя Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал президент.

Дудин заявил, что СБУшники защищали Харьковщину от врага, а уволили его по заказу недоброжелателей.

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