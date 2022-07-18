РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11545 посетителей онлайн
Новости Видео
131 580 196

После того, как линию фронта от Харькова подвинули, туда приехал Татаров и все стало плохо, - экс-глава СБУ Харьковщины Дудин обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Экс-глава СБУ Харьковщины Роман Дудин обратился к президенту Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дудин записал видеообращение.

Он отметил, что управление СБУ Харьковщины задержало около 1 тыс. приспешников РФ по состоянию на 30 мая 2022 года.

"По результатам инспекций и проверок, фактически весь личный состав харьковского управления, участвовавший в обороне региона, награжден государственными наградами. Наверняка все ж нормально делалось?" – отметил Дудин.

Также, продолжил экс-глава СБУ Харьковщины, после снятия его с должности, в Харьков приехал Татаров и находился в городе несколько дней.

Смотрите: Спартц подняла до уровня Белого дома те вопросы, на которые украинская власть не отвечает, - Бутусов. ВИДЕО

"30 мая в Харьков начали возвращаться люди. Линия фронта была оттянута максимально. Это заслуга генерала Сырского, Нестеренко. …После того как ФСБ в Белгороде отпраздновало ваши кадровые решения. После того как приехал Татаров, побывал в Харькове, как-то опять все стало плохо. Обстрелы пошли, что-то не так заработало. Почему это происходит? Ответ очень прост. Когда областью руководит человек, посещающий близкое к Медведчуку лицо, когда руководитель гарнизона является агентом МГБ и его куратор, кстати, недавно получил звание героя России... Когда мэр города предлагает договариваться, когда у заместителя главы облсовета есть российское гражданство..." , – рассказал Дудин.

Также он напомнил, что в прошлом году СБУ задокументировала 12 телеграм-каналов, среди которых "Легитимный", "Резидент" и еще десять мелких региональных каналов.

"Если проанализировать, на кого работают с начала войны эти каналы, то я бы назвал две фамилии - Татаров и Ермак. Указанные телеграм-каналы - это продукты российской разведки, это доказано украинским судом. Есть приговоры, есть конкретные люди, которые за этим стоят, и конкретная структура", – отметил он.

Дудин заметил, что из ГУ СБУ Харьковщины никто из работников не перешел на сторону врага.

Также читайте: Шабунин о заявлениях Спартц: Можем получить проблемы со снабжением оружия. Следует разблокировать конкурсы в САП и НАБУ и уволить Татарова

"Сырский оттеснил врага от Харькова максимально. Как только он это сделал - сразу загадочным образом был откомандирован в Полтаву. Нестеренко, продолжавший эту деятельность, был передвинут в Сумы, сразу после того, как вы сняли меня. Есть вопросы", - рассказал он.

"Официально обращаюсь к партнерам, Соединенным Штатам, работникам Великобритании. Я прошу вас принять участие в проведении комплексного исследования данной ситуации, которая происходит со мной, с управлением. Готов пройти полиграф с участием иностранных специалистов. Потому что знаю, что я и мои сотрудники выполнили все приказы, сделали все, что могли сделать. Никакого содействия врагу, никакого уголовного правонарушения и тому подобное не произошло. …Вижу, что в контексте вчерашних событий ситуация начинает развиваться крайне негативно. Эта история может привести к негативным последствиям", - подытожил Дудин.

Напомним, 29 мая президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности главы СБУ Харьковской области. "Уволил руководителя Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал президент.

Дудин заявил, что СБУшники защищали Харьковщину от врага, а уволили его по заказу недоброжелателей.

Читайте также: В Конгрессе США просят Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией

СБУ (19916) Харьков (7503) Харьковщина (5577) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+109
Ще трохи і вийдуть на найвеличнішого лісапедіста
показать весь комментарий
18.07.2022 17:37
+63
Если Зеленский не примет мер,пойдет паровозом
показать весь комментарий
18.07.2022 17:37
+57
Що ви блд всі ниєте,як сучки драні,ви ж офіцери,відстрілюйте цю мразоту фсбешну,ніхто за вас це не зробить.
показать весь комментарий
18.07.2022 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
зелебобіки можуть продовжувати далі брехати, що опа в армійсьські справи не втручається
показать весь комментарий
18.07.2022 18:24 Ответить
Такое впечатление ,что дерьмак с татаровым для нас хуже путина . Народу Украины нужно срочно принять петицию к Байдену навести порядок в нашем кодле дегенератов , иначе Украине кырдык ,и ленд лиз не поможет ... причем делать что то нужно срочно .
показать весь комментарий
18.07.2022 18:27 Ответить
Очередной майдан собирать
показать весь комментарий
19.07.2022 01:18 Ответить
а шо, вже не смішно від 95-го кварталу? 30,2% електорату України обрали піаніста у першому турі; "хотя би поржом!"©
"петицию к Байдену" кажете? ну, це вже точно смішно! за "дегенератов" питайте у ZV, а не у Байдена.
показать весь комментарий
22.08.2022 00:09 Ответить
Знову кляті зрадники.
Може час їх відстрілювати ?
Приїхав Татаров - і зник.
Приїхав Єрмак і...
показать весь комментарий
18.07.2022 18:31 Ответить
Для этих сук одного НIMARSа не жалко,потратить,главное собрать то всех в одном месте
показать весь комментарий
19.07.2022 01:21 Ответить
Нажаль українські спецслужби як що когось і прибирають то тільки по наказу мацкви.
У своїх інтересах ще не навчились працювати, маю надію це тимчасово.
показать весь комментарий
19.07.2022 14:13 Ответить
Такое впечатление ,что дерьмак с татаровым для нас хуже путина

Наравне с Путиным. А может и хуже.

Нам не так страшні московські воші як українські гниди
показать весь комментарий
18.07.2022 18:32 Ответить
слухаєш цього порядного Чела і думаєш - "Як шкода що у нас немає грецьких "Чорних полковників" Піночета чи турецьких офіцерів щоб прибрати явних зрадників Татарова та Єрмака, ну і квартального дурника разом з ними
показать весь комментарий
18.07.2022 18:35 Ответить
"Порядні чели" на рівні начальника обласного управління сбу при всіх наших владах направлялись у прикордонні області для того, аби кришувати контрабас і вчасно відправляти плюшки у Київ.
Не живіть у віртуальному світі...
показать весь комментарий
18.07.2022 22:27 Ответить
Видя вокруг Безеленского недобитков Янукрвича( откровенных преступников) не адекватных людей из 95 квартала , киевских полубандюков - рестораторов взлетевших по карьере ,, в космос,, какой то тупой мусор ,,: заточенный,, на воровство и вылизывание задницы. Анализируя преступления против Украины тянущие на вышку , но окоторых упорно не хотят говорить( сдача границ, фактически продажу Украины) ( Татаров и Ермак его наверное за горло держат компроматом) - задаюсь вопросом он реально управляет государством? Не фсбшник ли он сжеланиями идиота ,, смотреть в глаза,,??? Не играет ли он очередную роль??......Почему столько диких, не адекватных решений, почему вокруг него столько гавна. Он делает все что бы стать безграничным диктатором ....ну понятно как кто..
показать весь комментарий
18.07.2022 18:39 Ответить
Татаров и Ермак его наверное за горло держат компроматом...
Не фсбшник ли он сжеланиями идиота???
Не играет ли он очередную роль?? ©

Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".

показать весь комментарий
18.07.2022 23:32 Ответить
Основна вирішальна мантра тоді була АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПОРОХ.
показать весь комментарий
19.07.2022 14:14 Ответить
По разному бывает, сходу можно и ошибиться. Но в данном случае, похоже, что все сходится. Если человек не слеп и может увидеть и сравнить.,
показать весь комментарий
24.07.2022 23:39 Ответить
І чому дивуються? Якщо зЕлох у очах (очку) ***** побачив "мир", після 5 років війни, то що він побачив у очку татарава???
показать весь комментарий
18.07.2022 18:42 Ответить
Татаров - в Харків, безугла - в Сєвєродонецьк, зеленський - в Лисичанськ!
Тенденція, однако!
показать весь комментарий
18.07.2022 18:42 Ответить
А з яким піднесенням коментували повторне входження орків. Вже цілі дивізії вишикувались. ось ось захоплять Харків. А пристяжні згадували, щ саме Харків був столицею комуністичної України.Але пенду у орків не хватило, почали стріляти БК мінського маньяка, одночасно гнати пургу про повторний наступ на Київ. там крім зради намічаються гроші на відновлення. А тут потрібна стрункість і зклепанність шеренги клептоманів.
Заразпри владі у Харкові чувашня 2 ешелону (після кушнарьова). І губер і мер і генпрокурорша і *******.
Кротівник на Банковій ще щось риє, але нокаутуючий удар нанесла Вікторія. Єрмак зараз в стані гроггі. Остаточний удар ще попереду. а зараз кротівник намагається розхитати своїми інтригами армію. виглядає комічно. коли Єрмак хоче навязатись до Салівена на розмову і кличе Залужного, щоб саме той почав розмову. А потім ходить і бьє себе в широку грудь я тут головний. без мене нічого не буде. Піддковерні гімнасти Гнусавого.
показать весь комментарий
18.07.2022 18:45 Ответить
Подивіться з яким запалом обсерається абдристович про дивізію
показать весь комментарий
18.07.2022 19:23 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2022 18:49 Ответить
Після того як у нас убрали Марченко так само і у нас почалося .тварі Дерьмака татарові баканові і вся нечесть яка здала наш південь хоть би на одну ніч в миколаїв ви мабуть повсирались .суки а наші діти тут живуть дома не так як ваші вибоядком за кордоном
показать весь комментарий
18.07.2022 18:53 Ответить
Коли все Боневтік позбудеться татаровиї, єрмаків про яких кажуть і тут і навіть в США, а він їх тримає, ніби вони працівники по найму на його дачі. Володя, це держава і потрібно прислухатися до людей і політиків і викинути антимайданівців з офісу до портнова. Виходить добре за дупу тримають його ці малороси компрою, яку зібрали при Овощі.
показать весь комментарий
18.07.2022 18:55 Ответить
Якщо припинить прауювати на кацапів,що від нього лишиться?
показать весь комментарий
18.07.2022 19:20 Ответить
Возникает единственный вопрос - человек все знал, но молчал, пока его не сняли - совпадение? А вы подумайте!😁
показать весь комментарий
18.07.2022 18:56 Ответить
Ти ж його опльовуєшь... Співпадіння? Зроби вигляд,що думаеш
показать весь комментарий
18.07.2022 19:19 Ответить
А й насправді після плювання на закон,страшно думати,що вони планують зробити з Україною. Гроші затягнули очі і відключили решту розуму. Весь світ бачить,що робить зеболото. Що далі
показать весь комментарий
18.07.2022 18:56 Ответить
Хунта, рідна, бери владу, бо біда!!!
показать весь комментарий
18.07.2022 19:02 Ответить
каких вам еще нужно доказательств, что Зеленский, мягко говоря, не тому народу служит который его избрал? уже и косоворотку на себя напялил, и Цемаха с вагнеровцами слил, уничтожил контрразведку и саботировал подготовку к войне, сдал Мариуполь и Юг страны и предал азовцев, и это не считая экономический преступлений которые он лично крышует. Зеленскому и его шайке уже давно пора на покой, и народ знает как это делать - опыт имеется.
показать весь комментарий
18.07.2022 19:05 Ответить
Та перестаньте блажити про цей "народ". Це саме він зробив президентом-верховним головнокомандувачем його нікчемність ЗЕлупу Янелох-Яневтіка, а разом ним шобло агентів *********, дєрмаків, татарових, демченків, монастирських та різних ванєк биканових.
показать весь комментарий
18.07.2022 19:30 Ответить
ну, что ж... другого "народа" у нас нет, приходится работать с тем что есть... действительно, до некоторых даже очевидные аргументы доходят, ну, ооочень туго. но, сейчас уже мало кто верит в сказки Зели, понимают, что чуда не произошло, только стыдно в этом признаться.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:01 Ответить
нове покоління агентів, всякі Грігян-Тєлєгіна (Тімашонка) себе не виправдали.
показать весь комментарий
18.07.2022 23:02 Ответить
Й вспати пішов у бункер
показать весь комментарий
18.07.2022 20:20 Ответить
Кадровая политика у Зели просто атас.
показать весь комментарий
18.07.2022 19:06 Ответить
Ще наришкіних призначить... не януковощь намбе 2
показать весь комментарий
18.07.2022 19:17 Ответить
Підтвердженням цьому є запланована колаборантами капітуляція України під прикриттям «Зернового Перемир'я». Через це західні союзники не надають Україні більше кількох одиниць важкого озброєння.
показать весь комментарий
18.07.2022 23:17 Ответить
Прелєстно! Зеленський! Котрий наче Прзедент, щож з тобою нетак??? Куди,ти непопрешься всюди,після тебе біда й горе??? Може охреститися в УПЦ,треба? Може,чорти побігуть?
показать весь комментарий
18.07.2022 19:15 Ответить
С президентом все так, что-то не так с 73 процентами...
показать весь комментарий
18.07.2022 19:26 Ответить
Ащо з ним так, якщо у руля єрмак і татаров, зробили вигляд що вибрали голову САП, а хто затверджувати буде, як кажуть , а судити кто??!!?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:28 Ответить
Так Воно в УПЦ й хрещене,п"яний піп з дяконом новінським
показать весь комментарий
18.07.2022 19:52 Ответить
Теперь понятно почему сняли Дудина, все очень просто - он много знал....
показать весь комментарий
18.07.2022 19:22 Ответить
Він працював на Україну!Й заважав здати Харків!!!
показать весь комментарий
18.07.2022 19:27 Ответить
А Ваньку Бакланова за те, що "нє прінял мєри" відносно Дудіна.
показать весь комментарий
18.07.2022 19:31 Ответить
А что он мог сделать, если силовики ждали русских? Это потом уже, после бомбардировок стало ясно, что смерть близко, а до войны? А до войны виделись повышения в армии РФ, квартира в Москве, бензин по 15 рублей а не по 58 как на этай вашей т.н. незалежнай, возможность пытать в тюрьмах как угодно и сколько угодно, возможность крышевать всех и вся в этом Харькове и пр аппетитные плюшки..........Процентов 70 населения Украины так думали, не только силовики. Близкие взрывы в 5 утра 24 февраля разбили в головах народа "российскую путинскую мечту"
показать весь комментарий
18.07.2022 20:40 Ответить
Влада, яку підібрав президент, здає країну, скоро нам ніхто нічого не дасть. А як патріотично говорить президент по тєлєку, заслухатись можна, вовки в овечій шкурі, вже все зрозуміло, чому таке в Харкові, знову вирішили нападати рашисти на місто, видно татаров з ************ пообіцяли, так як і Луганську область здавали.
показать весь комментарий
18.07.2022 19:30 Ответить
А що, в 2019 році не видно було, що цей лицемірний лицедій ЗЕлуплений антиукраїнська паскуда? Та досить було глянути на його оточення!
показать весь комментарий
18.07.2022 19:35 Ответить
таке ж саме як і у Тімашонки
показать весь комментарий
18.07.2022 23:04 Ответить
Влада, яку підібрав президент, здає країну. ©

Я б сказав дещо інакше: "ПреЗЕдент, якого обрали 73%, здає країну."

показать весь комментарий
19.07.2022 00:00 Ответить
В его словах есть доля правды.
Орков теснили от Харькова довольно таки уверенно.
И вдруг всё остановилось и ситуация зависла.
Явно хто то посприяв этому.
показать весь комментарий
18.07.2022 19:37 Ответить
татарова не трогать, это Халуй Елдака смотрящего над малоПИД...роским, бениным Нарко Оманским Ослом!
показать весь комментарий
18.07.2022 19:40 Ответить
Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави.
Те саме і з Миколаєвом і генералом Марченко. Не кошерно зеленій плісняві щоб він і Херсон назад відбив, адже вони його в сізо тримали- довелось би пояснювати
показать весь комментарий
18.07.2022 19:50 Ответить
Виходе Залу..ий робе що скаже ОПреза
показать весь комментарий
18.07.2022 19:59 Ответить
Виходе що по указкі з Опи, Ген. Штаб перекинув путьових генералів, висновок люди Ермака вже вген.штабі, найгірше вирисовується
показать весь комментарий
18.07.2022 19:57 Ответить
Разкажи про крадіжки лісу та співпраці з "чорними лісорубами", та про діло ПОТОН.... скільки тобі занесли грошей за їх посадку? Судячи по задньому плані ті не в квартирі сидишь... звідкіля кошти? "Чесна людина"? Скільки наворовав грошей?
показать весь комментарий
18.07.2022 20:07 Ответить
Ех, якщо вже СБУшники жалітись починають... Чому ж ви у Харкові того татарова не кінчили? Або усяких інших єрмаків? У нас, українців, дивлячись на цю зелену шоблу, одна надія - на вас, силовики-патріоти. На справжню українську хунту.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:12 Ответить
"У нас, українців, дивлячись на цю зелену шоблу, одна надія - на вас, силовики-патріоти"... Розшифровую.... крадії, злочінці та ТРУСИ, ну і продажна сволота... це виловикі, які жаліються
показать весь комментарий
18.07.2022 20:15 Ответить
Не хочу никого запугивать,но пошла операция ватной мразоты вокруг членоиграющего дурныка по конкретной и быстрой сдачи ***** на его условиях,потом установление малоросской диктатуры...даже не знаю что может спасти теперь страну😱
показать весь комментарий
18.07.2022 20:18 Ответить
Ще треба комусь доводити хто такі Татаров і Єрмак ? На жаль "навличніший не хоче цього розуміти.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:27 Ответить
а якого розуму ви вимагаете від ручної ляльки....
показать весь комментарий
18.07.2022 20:31 Ответить
Якщо Зеленський не прибере Татарова , то його приберуть інші люди ,
так як Татаров - лютий ворог Украіни і слуга Портнова ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
18.07.2022 20:39 Ответить
Татаров - лютий ворог Украіни і слуга Портнова ‼️‼️‼️ ©
Згоден. А як щодо самого Зе?
показать весь комментарий
19.07.2022 00:06 Ответить
Елдак, Оман, Татаров, Зеленский, Медведчук, Патрушев, Портнов...
показать весь комментарий
18.07.2022 21:01 Ответить
Вот и наступает суд линча
показать весь комментарий
18.07.2022 21:16 Ответить
Все дуже просто - якщо Єрмак, Татаров, Портнов ще й досі при владі, значить всі вони абсолютно влаштовують Бєню та його партнера - кремлівське ху..ло. А Боневтік це просто розмовляюча довбешка, воно само геть нічого не вирішує, а просто озвучує чужі рішення. З Харковом вийшла "нєдоработочка", хотя саме про Харків ще ДО війни, у січні 2022, Боневтік казав, що "місто Харків, схоже, може бути захоплене першим..."Але харків"яне та Армія так не вважали, та Харків встояв ще й дав пі..люлей москальнє. Цього "слуги кремля" не можуть пробачити Харкову й досі... Саме тому тих, хто керували спротивом у лютому-травні та відстояли місто або зняли з посад, або відправили до інших областей... І зараз ситуація довкола Харкова знов загострилася...
показать весь комментарий
18.07.2022 21:29 Ответить
Єлдак скрізь порозпихав своїх консерв, навіть у генштабі ЗСУ
показать весь комментарий
18.07.2022 23:29 Ответить
В: Андрей, мне говорят, чтобы я тебя уволил.
А. Уволь генпрокурора или главного из СБУ.
.......
В: Андрей, я их уволил, а они требуют уволить тебя.
А: Уволь премьер министра или министра обороны...
.......
В: Андрей, я распустил кабинет министров, РНБО, Верховну раду...А они требуют...
А. Ну подай в отставку, ты все равно ничего не решаешь, только мне мешаешь.
показать весь комментарий
18.07.2022 21:46 Ответить
Десь так.
показать весь комментарий
18.07.2022 22:43 Ответить
Чому цю фсб-шну мерзоту ніхто не підстрелив під час його відвідин Харкова??! Типу "випадковим "дружнім" вогнем"?🤔😠 На одну тварюку стало б менше.. А там і до іншої черга дійшла б незабаром!
показать весь комментарий
18.07.2022 22:16 Ответить
А не пробували голки встромляти в опудало Татарова? Має допомогти.
показать весь комментарий
18.07.2022 22:21 Ответить
Скоро будет порядок потерпите 10 дней ,всею пятую колону в Украине поднимут на вилы , а поможет организация ''Aldus Draco USA '' над Ермаком и Татаровым уже нависла коса жнеца в черном
показать весь комментарий
18.07.2022 22:33 Ответить
В политическом руководстве страны практически все бывшие холуи партии регионов. Одни при них советниками были, другие на корпоративах выступали, есть те кто в чиновниках ходили при регионалах.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва, татарова, ******, демченко и т.д.
показать весь комментарий
18.07.2022 22:39 Ответить
Підполковник Дудін, колишній бойовий офіцер із позивним «Смєрш», пройшов Донбас, потім курував підрозділ із розкриття терористичних проявів на Сході і Півдні України, Київ, а потім - Харків.
https://zaxid.net/news/ Я йому вірю. РішенняЗеленського останнім часом визивають великі сумніви.
показать весь комментарий
18.07.2022 22:41 Ответить
,,останній час" тягнеться більше 3-х років
показать весь комментарий
18.07.2022 23:37 Ответить
только слепой и зелох уже не видит какое ермо эти два перца
показать весь комментарий
18.07.2022 22:52 Ответить
зелені тварюки здають Харків!
показать весь комментарий
18.07.2022 23:04 Ответить
скоро зе-бобику приоткроют оченьки....!!!!
показать весь комментарий
18.07.2022 23:05 Ответить
А ще я добавлю,що і NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
показать весь комментарий
18.07.2022 23:33 Ответить
так может "БЕЛАЯ СТРЕЛА"!? Не?
показать весь комментарий
19.07.2022 04:22 Ответить
то же самое было и в Николаеве когда Марченко не только отбил от орков Николаев а уже перешёл в контрнаступление готовил Херсон к освобождению то его тут же сняли и поставили какое то ***** служившее на дальнем востоке родича хомчак и после это наступление заглохло ВСУ отодвинули и начался систематический обстрел Николаева ...ДУМАЙ-ТЭ
показать весь комментарий
19.07.2022 05:28 Ответить
Удивительно ,что Цензор .Нет дает высказываться этому проходимцу ,который будучи при власти у нас в Харькове работал только на себя ,а не на страну.Пример : заявляет о российском гражданстве зам председателя облсовета,а ему хочу задать вопрос : А где был он ,служба СБУ когда назначали его замом ,не сидел ли в зале на сессии облсовета он? И так все что он говорит этот обиженный шито белыми нитками.Совет Цензору не давайте свою площадку для высказывания проходимцам ,которые пришли в СБУ для решения своих комерческих интересов
показать весь комментарий
19.07.2022 08:42 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
19.07.2022 10:46 Ответить
Респект за здачу Півдня України ?
Таки респект від москви.
показать весь комментарий
19.07.2022 14:17 Ответить
Так надо было тебе приехать и защитить.
показать весь комментарий
21.07.2022 20:54 Ответить
Отправьте уже этого дебила на принудительное лечение
показать весь комментарий
19.07.2022 11:03 Ответить
А чого ж іншого очікувати від мережі недоторканного резидента орди?
показать весь комментарий
19.07.2022 11:37 Ответить
Знову всемогутній Татаров,або він стрілочник,або настільки могутній ,що впливає на хід війни,та курс держави,і управи на нього не існує...
показать весь комментарий
19.07.2022 13:00 Ответить
Татаров і Єрмак "притягли" війну в Україну?
показать весь комментарий
19.07.2022 13:14 Ответить
Президент, ты должен исправить свои ошибки. Они нам слишком дорого стоят.
показать весь комментарий
19.07.2022 16:22 Ответить
А щось мовчать оті ібучі 73%, шашликів пережрались і обісрались паскудник
показать весь комментарий
19.07.2022 22:29 Ответить
Timur Davidov пише що офiцери повинi вiдстрiлювати всяку мразоту. Таке зазвичай пишуть боягузи, якi сидять в туалетi i трусяться. Пiдлi створiння. Роман Дудiн один iз головних рятiвникiв Харкова шана герою Украïни
показать весь комментарий
21.07.2022 07:42 Ответить
Что их всех поносит после отставки?Если ты честен местами,то это говорит ,что её у тебя нет вообще.Тридцать лет силовики боролись и вот доборолись, а то что 1000 чел задержали,то это не показатель..Показатель,сколько село и на сколько увеличил своё благосостояние.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:04 Ответить
Зєля боїться чіпати Єрмака, бо тоді московити самі СКАЖУТЬ ПРАВДУ, що робилося а Омані і що "непідкупний" там наобіцяв!
показать весь комментарий
23.07.2022 23:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 