После того, как линию фронта от Харькова подвинули, туда приехал Татаров и все стало плохо, - экс-глава СБУ Харьковщины Дудин обратился к Зеленскому. ВИДЕО
Экс-глава СБУ Харьковщины Роман Дудин обратился к президенту Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Дудин записал видеообращение.
Он отметил, что управление СБУ Харьковщины задержало около 1 тыс. приспешников РФ по состоянию на 30 мая 2022 года.
"По результатам инспекций и проверок, фактически весь личный состав харьковского управления, участвовавший в обороне региона, награжден государственными наградами. Наверняка все ж нормально делалось?" – отметил Дудин.
Также, продолжил экс-глава СБУ Харьковщины, после снятия его с должности, в Харьков приехал Татаров и находился в городе несколько дней.
"30 мая в Харьков начали возвращаться люди. Линия фронта была оттянута максимально. Это заслуга генерала Сырского, Нестеренко. …После того как ФСБ в Белгороде отпраздновало ваши кадровые решения. После того как приехал Татаров, побывал в Харькове, как-то опять все стало плохо. Обстрелы пошли, что-то не так заработало. Почему это происходит? Ответ очень прост. Когда областью руководит человек, посещающий близкое к Медведчуку лицо, когда руководитель гарнизона является агентом МГБ и его куратор, кстати, недавно получил звание героя России... Когда мэр города предлагает договариваться, когда у заместителя главы облсовета есть российское гражданство..." , – рассказал Дудин.
Также он напомнил, что в прошлом году СБУ задокументировала 12 телеграм-каналов, среди которых "Легитимный", "Резидент" и еще десять мелких региональных каналов.
"Если проанализировать, на кого работают с начала войны эти каналы, то я бы назвал две фамилии - Татаров и Ермак. Указанные телеграм-каналы - это продукты российской разведки, это доказано украинским судом. Есть приговоры, есть конкретные люди, которые за этим стоят, и конкретная структура", – отметил он.
Дудин заметил, что из ГУ СБУ Харьковщины никто из работников не перешел на сторону врага.
"Сырский оттеснил врага от Харькова максимально. Как только он это сделал - сразу загадочным образом был откомандирован в Полтаву. Нестеренко, продолжавший эту деятельность, был передвинут в Сумы, сразу после того, как вы сняли меня. Есть вопросы", - рассказал он.
"Официально обращаюсь к партнерам, Соединенным Штатам, работникам Великобритании. Я прошу вас принять участие в проведении комплексного исследования данной ситуации, которая происходит со мной, с управлением. Готов пройти полиграф с участием иностранных специалистов. Потому что знаю, что я и мои сотрудники выполнили все приказы, сделали все, что могли сделать. Никакого содействия врагу, никакого уголовного правонарушения и тому подобное не произошло. …Вижу, что в контексте вчерашних событий ситуация начинает развиваться крайне негативно. Эта история может привести к негативным последствиям", - подытожил Дудин.
Напомним, 29 мая президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности главы СБУ Харьковской области. "Уволил руководителя Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал президент.
Дудин заявил, что СБУшники защищали Харьковщину от врага, а уволили его по заказу недоброжелателей.
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"петицию к Байдену" кажете? ну, це вже точно смішно! за "дегенератов" питайте у ZV, а не у Байдена.
Може час їх відстрілювати ?
Приїхав Татаров - і зник.
Приїхав Єрмак і...
У своїх інтересах ще не навчились працювати, маю надію це тимчасово.
Наравне с Путиным. А может и хуже.
Нам не так страшні московські воші як українські гниди
Не живіть у віртуальному світі...
Не фсбшник ли он сжеланиями идиота???
Не играет ли он очередную роль?? ©
Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "
Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".
Тенденція, однако!
Заразпри владі у Харкові чувашня 2 ешелону (після кушнарьова). І губер і мер і генпрокурорша і *******.
Кротівник на Банковій ще щось риє, але нокаутуючий удар нанесла Вікторія. Єрмак зараз в стані гроггі. Остаточний удар ще попереду. а зараз кротівник намагається розхитати своїми інтригами армію. виглядає комічно. коли Єрмак хоче навязатись до Салівена на розмову і кличе Залужного, щоб саме той почав розмову. А потім ходить і бьє себе в широку грудь я тут головний. без мене нічого не буде. Піддковерні гімнасти Гнусавого.
Я б сказав дещо інакше: "ПреЗЕдент, якого обрали 73%, здає країну."
Орков теснили от Харькова довольно таки уверенно.
И вдруг всё остановилось и ситуация зависла.
Явно хто то посприяв этому.
Те саме і з Миколаєвом і генералом Марченко. Не кошерно зеленій плісняві щоб він і Херсон назад відбив, адже вони його в сізо тримали- довелось би пояснювати
так як Татаров - лютий ворог Украіни і слуга Портнова ‼️‼️‼️
Згоден. А як щодо самого Зе?
А. Уволь генпрокурора или главного из СБУ.
.......
В: Андрей, я их уволил, а они требуют уволить тебя.
А: Уволь премьер министра или министра обороны...
.......
В: Андрей, я распустил кабинет министров, РНБО, Верховну раду...А они требуют...
А. Ну подай в отставку, ты все равно ничего не решаешь, только мне мешаешь.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва, татарова, ******, демченко и т.д.
https://zaxid.net/news/ Я йому вірю. РішенняЗеленського останнім часом визивають великі сумніви.
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
Слава Україні! Героям Слава!
Смерть ворогам!
Таки респект від москви.