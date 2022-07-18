РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4122 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 422 4

Интервью на КНП командира роты: артист Ращук на передовой в Северодонецке. ВИДЕО

Интервью на КНП командира роты: артист Владимир Ращук на передовой в Северодонецке Луганской области.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Столкнулись здесь с морпехами, против которых воевали в Мощуне", - как "Азов" защищает Запорожскую область. ВИДЕО

Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4367) Луганская область (6500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мотивований до безкінечності за Україну командир . Бажаю щоб його і команди мрії збулись
показать весь комментарий
18.07.2022 22:23 Ответить
Як справжній артист, то і воїн справжній, а якщо квартальне кривляло, то таким і залишається, навіть, на найвищій посаді!
показать весь комментарий
18.07.2022 22:31 Ответить
Бережи вас Господь
показать весь комментарий
18.07.2022 22:38 Ответить
 
 