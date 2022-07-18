Интервью на КНП командира роты: артист Ращук на передовой в Северодонецке. ВИДЕО
Интервью на КНП командира роты: артист Владимир Ращук на передовой в Северодонецке Луганской области.
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Ірландія
показать весь комментарий18.07.2022 22:23 Ответить Мне нравится 14
Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий18.07.2022 22:31 Ответить Мне нравится 18
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.07.2022 22:38 Ответить Мне нравится 11
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