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Украинские бойцы попали снарядом прямо в костер, на котором оккупанты готовили завтрак. ВИДЕО

Украинские бойцы точным выстрелом испортили захватчикам завтрак и, по-видимому, уничтожили или ранили нескольких оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором захватчик рассказывает о боевых условиях приготовления завтрака. Камера оккупанта зафиксировала и прилет снаряда. В кадре сразу потемнело и слышится стон российского солдата.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Аэроразведка и артиллерия 28-й ОМБр уничтожают артиллерийские расчеты оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19350) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+99
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19.07.2022 12:13
+77
Пріятнава апєтіта свиньї...
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19.07.2022 12:11
+51
Буквальна ілюстрація приказки: "Щоб тебе розірвало".)))
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19.07.2022 12:13
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Пріятнава апєтіта свиньї...
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19.07.2022 12:11 Ответить
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19.07.2022 13:13 Ответить
свiжа бавовна для кацапiв...
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19.07.2022 13:20 Ответить
острьій получился супчик
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19.07.2022 17:19 Ответить
Щі просто бомба
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19.07.2022 18:23 Ответить
оператор не обляпався ?
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19.07.2022 18:46 Ответить
По идеи-здох
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19.07.2022 19:16 Ответить
Та ні - здохли голодними!
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19.07.2022 17:37 Ответить
Це йому картопелька прилетіла для навар
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19.07.2022 12:12 Ответить
Буквальна ілюстрація приказки: "Щоб тебе розірвало".)))
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19.07.2022 12:13 Ответить
Добавка прилетела
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19.07.2022 12:13 Ответить
Що там за страва вийшла - смаженина з кацапа чи нашаткований бурят ?
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19.07.2022 12:13 Ответить
Шяшьлик, дарагая, ни панимаишь щтоли?!)))
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19.07.2022 12:34 Ответить
Смачного,блд!
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19.07.2022 12:13 Ответить
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19.07.2022 12:13 Ответить
прикольно. респект автору!
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19.07.2022 12:19 Ответить
Алеша Ступин.....
у него всегда прикольные..... )
https://twitter.com/ponochevny
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19.07.2022 12:30 Ответить
Зато тепер хряк з свиноматкою на жігулях будуть їздити. Їхній же помьйот так хатєл...
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19.07.2022 14:14 Ответить
Наїлися карочє...😁
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19.07.2022 12:13 Ответить
Консерва від нагрівання луснула. Забризкало усіх гарячими щями
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19.07.2022 12:14 Ответить
какая модель телефона? удар хорошо держит
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19.07.2022 12:15 Ответить
Розпалювати вогонь заборонено!
Щтраф…
Без штрафу!
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19.07.2022 12:16 Ответить
І тримає калаша, В наколках його тіло, А в кишені анаша. Аж раптом прилетіло, І здійнялася рілля, Земля перетравила Молодого москаля... Приспів. Пре колона техніки, Псковська дєсантура, А по кущах засіла Гереушна агентура. Аж раптом ї**нуло І замовкли дизеля, Побило дєсантуру, Пригоріли трусєля... Приспів. Стояв ращьот кацапський, Міномьотчиків підрозділ, Ї**льники довольні, На ротацію є дозвіл. Аж раптом затремтіло Й обірвалося життя, А разом з тим здоровля Бойового москаля.
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19.07.2022 12:16 Ответить
круто!
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19.07.2022 14:10 Ответить
Ай-яй, треба вказувати оригінал: Пірятин, "Арта" https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
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19.07.2022 19:58 Ответить
Пріятново апєтіта!
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19.07.2022 12:16 Ответить
Вже разів 20 подивився. Як це зупинити? ))
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19.07.2022 12:17 Ответить
На таке можна дивитися вічно!)
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19.07.2022 12:59 Ответить
Только переключиться на видео посвежее!
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19.07.2022 13:18 Ответить
А зачем останавливать, наслаждайся и далее.
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19.07.2022 18:52 Ответить
нехай щастить, потвори.
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19.07.2022 12:17 Ответить
нагодували як треба
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19.07.2022 12:18 Ответить
До кабздона за добавкою відправились.
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19.07.2022 12:19 Ответить
как говориться, кюшайте не обляпайтесь............... скоты
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19.07.2022 12:19 Ответить
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
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19.07.2022 12:20 Ответить
Рузге у вогнище жарив катлєту
Тихо летіла касента ракета
Мама у Сизрні держить пакета
Буде собак годувать мама Света
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19.07.2022 12:20 Ответить
ЗСУ завжди ради накормити окупанта! (землею)
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19.07.2022 12:21 Ответить
ну и точность. класс
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19.07.2022 12:22 Ответить
прикольно уявити як порваний орк заляпаний щами стоїть перед архангелом біля воріт і пояснює як і чому він потрапив до чистилища
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19.07.2022 12:25 Ответить
там не спрашивают, там все по факту... Мы ведь душу раним как только что плохое делаем...
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19.07.2022 12:45 Ответить
Добавка к щам прилетела кацапне!😆Наелися щей до усрачу гоблины!
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19.07.2022 12:25 Ответить
Получили по щам!
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19.07.2022 13:09 Ответить
жаба встигла лише квакнуть на прощання....
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19.07.2022 12:28 Ответить
Самий короткий і гостросюжетний фільм про війну на реальних подіях.
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19.07.2022 12:41 Ответить
Логика орка: вырыли окоп, настил, поставили печку -только начали варить прилет, орк отряхивается, хорохорится и давать варить с снова - дымок пошел - прилет повторный.
Орк в недоумении...
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19.07.2022 12:47 Ответить
Только недоумевать будет на концерте Кабзона.
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19.07.2022 16:10 Ответить
Красивий *******.
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19.07.2022 12:46 Ответить
Як приготувати смаженого орка.
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19.07.2022 12:48 Ответить
https://ibb.co/k6WMJPT
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19.07.2022 12:52 Ответить
Орків таки розірвало
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19.07.2022 12:59 Ответить
Щі вибухнули.
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19.07.2022 13:02 Ответить
Нажерлися. Нарешті.
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19.07.2022 13:08 Ответить
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19.07.2022 13:10 Ответить
на це можна дивитися вічно
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19.07.2022 13:36 Ответить
дупль комбо фраг
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19.07.2022 13:55 Ответить
чет заржал вголосину)
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19.07.2022 14:09 Ответить
Зорян і Шкіряк схвалюють🤣
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19.07.2022 14:30 Ответить
"Последний завтрак бурята" первая серия😂😂
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19.07.2022 14:49 Ответить
Вкусная получилась свинособака.
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19.07.2022 16:08 Ответить
В нескольких телеграмм каналах я видел это видео, и там говорят что это прилетело украинцам, а не русским. Дак где все-таки правда?
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19.07.2022 16:11 Ответить
Кацапы открывают рот только в 2х случаях-либо ********, либо боярки навернуть.
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19.07.2022 16:22 Ответить
А ти звук включав? Так послухай про що саме там розмовляють!
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19.07.2022 18:04 Ответить
Тупым был лишь иванов иван (все по Беляеву). Тупому кацапу на кацапском, да там говор КАЦАПСКИЙ, дубина ты стоеросовая (о крайне тупом, глупом человеке, дураке, болване).
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19.07.2022 19:40 Ответить
Шо ааа, *****)
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19.07.2022 16:20 Ответить
А нас за что????
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19.07.2022 16:50 Ответить
цікаво чи це справжнє відео
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19.07.2022 17:18 Ответить
Это ж камим нужно быть ********, что бы во время боевых действий палить костер? Газовые горелки? Не, не слышал
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19.07.2022 17:23 Ответить
Ну чого ти так? Треба знать які саме дрова підбирать Сухі тополя, осика чи верба практично диму не дають
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19.07.2022 18:06 Ответить
бодай ти луснув!
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19.07.2022 18:05 Ответить
А в Ермака и Татарова, могут также попасть ???
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19.07.2022 18:08 Ответить
Это ани уже начали или исчо нет? А то я запутался
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19.07.2022 18:20 Ответить
Приятного аппетита и мирной земли над головой )))))
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19.07.2022 18:21 Ответить
Guten Appetit.
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19.07.2022 21:24 Ответить
Так буде з кожним...
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19.07.2022 22:25 Ответить
 
 