Сумские теробороновцы рассказали о взятии в плен российских военных, которые 27 февраля смогли прорваться в город на двух бронетранспортерах. ВИДЕО

Сумские теробороновцы рассказали об обстоятельствах взятия в плен группы российских военных, которые 27 февраля смогли въехать в город Сумы на двух бронетранспортерах по харьковскому направлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Суми, при въезде в город представители териториальной обороны встретили российских оккупантов выстрелами из пулемета. Часть россиян, сидевших на броне, погибла, часть - получила ранение. Несмотря на потери, два российских БТРа продолжили движение и въехали в город. Тероборновцы на легковушках бросились в погоню и через некоторое время нашли технику оккупантов вблизи одной из промзон. Она была заброшена. Оккупанты спрятались в хозяйственных постройках и сразу выполнили требование теробороновцев сдаться.

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