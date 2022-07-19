Сумские теробороновцы рассказали о взятии в плен российских военных, которые 27 февраля смогли прорваться в город на двух бронетранспортерах. ВИДЕО
Сумские теробороновцы рассказали об обстоятельствах взятия в плен группы российских военных, которые 27 февраля смогли въехать в город Сумы на двух бронетранспортерах по харьковскому направлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Суми, при въезде в город представители териториальной обороны встретили российских оккупантов выстрелами из пулемета. Часть россиян, сидевших на броне, погибла, часть - получила ранение. Несмотря на потери, два российских БТРа продолжили движение и въехали в город. Тероборновцы на легковушках бросились в погоню и через некоторое время нашли технику оккупантов вблизи одной из промзон. Она была заброшена. Оккупанты спрятались в хозяйственных постройках и сразу выполнили требование теробороновцев сдаться.
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Так що якщо розбивати макитри то всім каціпам і кацапським жидам і жидам-русофілам у жидостані. А свого серненка - кришователя борделів, гопника якій прикинусвся опозіціонером "шоб не замели" засунь собі у дупу і піздуй разом з ним наху*.
ИзТория забылась - ее напомнили.
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
слава ЗСУ!