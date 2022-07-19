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Новости Видео Война
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Сумские теробороновцы рассказали о взятии в плен российских военных, которые 27 февраля смогли прорваться в город на двух бронетранспортерах. ВИДЕО

Сумские теробороновцы рассказали об обстоятельствах взятия в плен группы российских военных, которые 27 февраля смогли въехать в город Сумы на двух бронетранспортерах по харьковскому направлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Суми, при въезде в город представители териториальной обороны встретили российских оккупантов выстрелами из пулемета. Часть россиян, сидевших на броне, погибла, часть - получила ранение. Несмотря на потери, два российских БТРа продолжили движение и въехали в город. Тероборновцы на легковушках бросились в погоню и через некоторое время нашли технику оккупантов вблизи одной из промзон. Она была заброшена. Оккупанты спрятались в хозяйственных постройках и сразу выполнили требование теробороновцев сдаться.

Смотрите: "Наша Родина везде!", - мать пленного российского оккупанта объясняет, почему ее сын ушел воевать в Украину. ВИДЕО

армия РФ (19350) Сумы (1152) пленные (2143)


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Топ комментарии
+17
Скажу честно был бы там , молотком разбил бы черепа, похер наказание.
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19.07.2022 12:32
+16
Слава територіальній обороні Сум!
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19.07.2022 12:37
+15
які мерзенні рожи...
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19.07.2022 12:26
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які мерзенні рожи...
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19.07.2022 12:26 Ответить
Скажу честно был бы там , молотком разбил бы черепа, похер наказание.
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19.07.2022 12:32 Ответить
но поскольку ты не был там (и вообще нигде а далеко "за морями") то ты решим высказаться в комментариях?
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19.07.2022 13:01 Ответить
кто не согласен может просмотреть фильм Стерненка про холодильник https://www.youtube.com/watch?v=KSxRYAPsZtI
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19.07.2022 13:14 Ответить
@ Изюмов, ти грьобаний кацапський жид такі як ти ізраїльські негідники, інородці без батьківщини вісім років сидячі у своїй близькосхідній русофільській помийці - Ізраілі, розповідали що Україна це "useless field belong to russia" (некчемне поле що належить раїісії) при цьому це тявкали офіцери Цахалу і ваші ченуші, ваше обісцяне керівництво у особі преза-ідіота, прем'єра-дебіла та посла-русофіла тявкало про те що Україна була ледь не союзницею Німеччини у другій світовій, не визнала Голодомор геноцидом українського народу притому що жиди Касіор і Каганович безпосередньо його здійснювали. Ізраїль не ввів санції проти кацапії ні у 2014 ні у 2022. Та хіба не ваша руснява мафіозна жидотва у 2019 здійснила спецоперацію по захопленю влади в Україні що стало однієї з причин нападу.
Так що якщо розбивати макитри то всім каціпам і кацапським жидам і жидам-русофілам у жидостані. А свого серненка - кришователя борделів, гопника якій прикинусвся опозіціонером "шоб не замели" засунь собі у дупу і піздуй разом з ним наху*.
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19.07.2022 14:15 Ответить
Иди лучше разгоняй мининги у себя в Израиле, где рашисты гуляют с флагами ссср и рф по городам Израиля. А ещё поступило молотком любителю путина, твоему примеру натаньяху, это единственная шлюха из всего мира прилетела к ***** на поклон в москабад.
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20.07.2022 01:40 Ответить
безопаснее здаться чем чеченов на отходе встретить.
ИзТория забылась - ее напомнили.

______________
ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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19.07.2022 12:33 Ответить
Слава територіальній обороні Сум!
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19.07.2022 12:37 Ответить
Не тільки Сум, тероборона по всій країні показала свою ефективність (там, де була створена). На жаль, тероборона Херсону майже вся загинула - ЗСУ вийшли з міста, а теробороні не дали наказу відійти.
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19.07.2022 12:43 Ответить
Самое умное, что может сделать запоребрик - это объявить войну США, Британии, Литве и Польше (может быть, еще какой-то стране НАТО) и через 10 минут капитулировать. Главное - успеть с капитуляцией.
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19.07.2022 12:41 Ответить
Аж противно смотреть как наши сюсюкаются с росийскими нацистами как со своими детьми. Они не конфеты вам везли а ехали вас убивать, насиловать ваших детей и грабить ваши дома.
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19.07.2022 12:52 Ответить
Вы им еще жопу вытрите. Эти твари давили и расстреливали БТРами людей в гражданских машинах и рвались первыми захватить и ограбить город, а вы с ними как с детьми.... Аж противно
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19.07.2022 12:58 Ответить
Не забувай коли це сталося Тоді Бучі ще не було!
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19.07.2022 13:50 Ответить
До Бучи был Донецк, Луганск, Иловайск. То что наша власть 8 лет скрывала зверства которые рашисты творили на дамбасе, где тысячи людей были зверски убиты и замучены на подвалах, это не значит что их небыло.
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19.07.2022 14:01 Ответить
Ну звісно, 8 років же ж ніц не було, так, "пастрєлівалі". Але "за 5-10 лєт кровь забудіцца...", чи як там дослівно...
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19.07.2022 16:34 Ответить
так это еще март так как щас бы было бы жарковато в у тулупах и сапожках яловых...........
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19.07.2022 13:56 Ответить
Повезло їм, що мене не беруть до війська, я б їх в полон не брав!...
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19.07.2022 14:07 Ответить
От чого у всіх кацапів морда на свинячу похожа?
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19.07.2022 14:11 Ответить
так свині самі на себе і подібні
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19.07.2022 14:37 Ответить
Живу в Москве дагестанской обл ,и больше ни куя , пещерная тварь ..
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19.07.2022 14:16 Ответить
слава ТРО !
слава ЗСУ!
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19.07.2022 14:36 Ответить
Андрюха, я горжусь Вами і те, що тебе знаю !
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19.07.2022 15:02 Ответить
Ну, от... А казали, що хлопці з тероборони полонених не беруть ... Розчарована.
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19.07.2022 23:14 Ответить
 
 