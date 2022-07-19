Война мусульман России в Украине не является джихадом, погибшие за преступные идеи Путина не являются шахидами, - обращение лидеров мусульман по поводу заявления имамов РФ. ВИДЕО

Лидеры мусульман выступили с обращением касательно заявления имамов России по поводу джихада против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шейхи Айдер Рустемов, Эмад Абу Алруб, Абу Умар Саситлинский дают разъяснения по поводу призывов с точки зрения исламского богословия, норм мусульманской этики и права.

Они объясняют, почему война России против Украины не является джихадом и почему мусульмане, погибшие за преступные идеи Путина, не шахиды.

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