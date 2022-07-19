РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4468 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 619 53

Война мусульман России в Украине не является джихадом, погибшие за преступные идеи Путина не являются шахидами, - обращение лидеров мусульман по поводу заявления имамов РФ. ВИДЕО

Лидеры мусульман выступили с обращением касательно заявления имамов России по поводу джихада против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шейхи Айдер Рустемов, Эмад Абу Алруб, Абу Умар Саситлинский дают разъяснения по поводу призывов с точки зрения исламского богословия, норм мусульманской этики и права.

Они объясняют, почему война России против Украины не является джихадом и почему мусульмане, погибшие за преступные идеи Путина, не шахиды.

Читайте: В России верховный муфтий в Курбан-байрам поддержал войну против Украины

армия РФ (19350) джихад (14) россия (95652) мусульмане (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
отже документально підтверджено що кадировцям, татарам і дагам що здохли на нашій землі гурій не відать. Будуть пектися в пеклі як звичайні грішники вбивці
показать весь комментарий
19.07.2022 12:28
+17
показать весь комментарий
19.07.2022 12:37
+14
Ха..Які гурії.От коли Машка Захерова здохне від цироза печінки-от вона їх там всіх і обслужить.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підуть всі в пекло
показать весь комментарий
19.07.2022 12:27 Ответить
отже документально підтверджено що кадировцям, татарам і дагам що здохли на нашій землі гурій не відать. Будуть пектися в пеклі як звичайні грішники вбивці
показать весь комментарий
19.07.2022 12:28 Ответить
Ха..Які гурії.От коли Машка Захерова здохне від цироза печінки-от вона їх там всіх і обслужить.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:57 Ответить
Машка всім отим шахідам по п"яні повідгризає іх кабачки.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:48 Ответить
Офіційна мова мусульман України російська?
показать весь комментарий
19.07.2022 12:28 Ответить
Тридцять плюс років незалежності України і біженці зі сходу просто масово не знають і не хочуть навіть вивчати українську мову! Це дратує.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:32 Ответить
Молоді люди, що вже навіть народжені в Україні -і ні слова! Як їм викладали в школі?
показать весь комментарий
19.07.2022 12:33 Ответить
Це наслідки деукраїнізаці яку проводила і продовжує проводить росія, люди соромляться рідної мови.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:00 Ответить
Олег Квиташ, це наслідки украінськоі толерантності яка обернулаь для нас війною. Безхребетність владноі верхівки і іі анттиукраінськоі діяльносі. Один Табачник чого вартий був на посаді міністра освіти і культури.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:52 Ответить
А що - теба було батогом змушувать говорить українською? І чого-б ми насильством добилися?
показать весь комментарий
19.07.2022 16:12 Ответить
І чого ми добилися "нєпротівлєнством"?
показать весь комментарий
19.07.2022 16:45 Ответить
інші якось без батога обходяться. І ми би знайшли як, просто у нас ніколи немає політичної волі, все вічно не на часі, не хочемо з сусідами сваритися. А вони взяли, курви, і пішли на нас війною все рівно.
показать весь комментарий
19.07.2022 18:11 Ответить
ні, не батогом, просто без знання української, щоб навіть вантажником на ринку не міг працювати
показать весь комментарий
19.07.2022 21:55 Ответить
Это обращение к россиянам.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:38 Ответить
Нехай перекладають росіянам на рускій. Тобто, мова спілкування мусульман російська? Ні. Офіційна мова спілкування всіх мусульман світу арабська і якщо вони доносять трактовку релігійних догм іншим мусульманам, було б доцільно доводити це аравійською.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:54 Ответить
В цьому випадку це виправдано, тому що цю інформацію треба донести, у першу чергу, до мусульман оркостана
показать весь комментарий
19.07.2022 12:46 Ответить
В оркостані дуже паряться, як донести інформацію до українців? Чи поляки або чехи вивчали б російську, щоб донести інформацію до росіян? Досить вигадувати причини, довигадувались вже і продовжують тупити.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:51 Ответить
"В оркостані дуже паряться, як донести інформацію до українців?"

Це заклики до РОСІЙСЬКИХ мусульман не вестися на заклики до "джихаду проти України" і не поповнювати ряди путінських загарбників. Якою ще мовою вони мають бути, щоб їх зрозуміли всі РОСІЙСЬКІ мусульмани?

Спробуй хоч іноді думати головою...
показать весь комментарий
19.07.2022 17:39 Ответить
отьєрєбьє, якби ти мало голову, а на сраку, то знало б, що козлячий піджин для мусульман підарашки не рідна мова.
показать весь комментарий
19.07.2022 21:58 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2022 12:37 Ответить
Верещук-це рагуліха, котру в свій час тихенько впіймали на корупційних оборудках на кордоні і тоді ж завербували по лінії СБУ-ФСБ.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:00 Ответить
Не тільки тупа самозакохана рагулиха, а ще й дружина КГБшника, що тепер служить в СБУ. Саме своєму чоловіку ця глупа баба стала головою міста Рава Руська, а згодом і депутатом.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:56 Ответить
На зонтик скинемся?))
показать весь комментарий
19.07.2022 18:31 Ответить
и тут у кацапов облом.......
куда не кинь, везде кацапу клин.....
показать весь комментарий
19.07.2022 12:41 Ответить
Та з кацапських азіатів такі "мусульмани", як із угрофіннів - -"християни" Колись Достоєвський сказав так: "Русский мужик поминает Бога, почёсывая задницу!" А ці "мусульмани" жеруть свинину і горілку не гірше за "християн" Колись говорив з одним таким "мусульманином" - так він основ ісламу не знав! І вважав себе ним лише на тій підставі, що "Это вера наших предков!"
показать весь комментарий
19.07.2022 13:12 Ответить
Там немає ні імамів,ні інших священників,там суцільне чк-фсб у різних формах.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:42 Ответить
Ну почему, ведь дагестанский имам очень правильно выступил по этому поводу.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:48 Ответить
Бо в Дагестані на сто тисяч населення найбільша кількість сімей носить траур По цьому показнику Дагестан скоро Бурятію "переплюне"
показать весь комментарий
19.07.2022 13:15 Ответить
У Дагестані ненавидять росіян,та відносяться до них з призрінням.
показать весь комментарий
19.07.2022 14:21 Ответить
Угу ... І їдуть воювати за них в Україну.
показать весь комментарий
19.07.2022 16:48 Ответить
Вони вважають, що "білий цар" найняв їх, за грубі гроші. Бо так їм сказав їхній шейх.
показать весь комментарий
19.07.2022 17:03 Ответить
Дагестанці ставляться до росіян із презирством не тільки у Дагестані. У Підмосков'ї, наприклад, також. Був там востаннє у 2013. Таке враження, що вихідців з гір Каказу більше, ніж власне "падмасковцев".
показать весь комментарий
19.07.2022 16:55 Ответить
Было надо вам видеть приезд путина в аул Ботлих в 2019м когда его всем аулом целовали и на руках носили.
показать весь комментарий
19.07.2022 23:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rGUKpHQVl_0&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=rGUKpHQVl_0&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

показать весь комментарий
19.07.2022 12:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-iEumnM_lks&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=-iEumnM_lks&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

показать весь комментарий
19.07.2022 12:52 Ответить
Религия - что дышло, куда повернёшь - туда и вышло.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:49 Ответить
Души ВСЕХ мусульман воюющих в преступной войне развязанной РФ и на стороне Параши против Украины, сразу после смерти превращаться в свиней и отправляются не в рай к гуриям, а на унавоженный свинарник где их пасут шайтаны и кормят помоями поступающими к ним из христианского Пекла.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:57 Ответить
Захватчики мусульмане будут муртадами, как пояснили шейхи, то есть вероотступники и совершат самый большой грех в исламе - вероотступничество (иртидад). За вероотступничество казнь по решению шариатского суда, кроме случая если иртидад совершен на войне, то муртада можно убить без суда на поле боя.

Поэтому лучший выход не становитесь муртадами - уходите от войны, сдавайтесь, сделайте все что бы ими не стать.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:02 Ответить
...для поховання в Україні все вже готове

показать весь комментарий
19.07.2022 13:18 Ответить
Что-то думаю, что кадыровцам наплевать, потому что у них даже ислам свой.
Но хорошо, что имамы высказались.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:22 Ответить
Для кадыровцев путин выше Аллаха.
показать весь комментарий
19.07.2022 15:00 Ответить
де це в корані написано щоб здихали за жопу х@йла
показать весь комментарий
19.07.2022 13:36 Ответить
Джиха́д, або джигад[1] (араб. جهاد‎‎‎ - зусилля) - боротьба за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою. Джихад (старання, зусилля) - початково розумівся як боротьба на захист і за поширення ісламу[2]. Зазвичай слово джихад асоціюється зі збройною боротьбою мусульман, але це розуміння є не зовсім точним. Кожен мусульманин зобов'язаний докладати зусиль для утвердження і захисту ісламу, витрачати для цього свої матеріальні ресурси, розумові здібності і всі свої сили. У разі крайньої потреби мусульмани мусять підніматися на збройну боротьбу проти ворогів своєї релігії. Джихадом є також боротьба з власними духовними чи суспільними соціальними пороками. Таким чином, джихад - це боротьба зі своїми пристрастями, усунення соціальної нерівності, постійне зусилля у справі розповсюдження ісламу, і, нарешті, ведення війни з агресором в ім'я Аллаха.[3] Учасників джихаду називають моджахедами.
це із вікіпедії. А що кажуть своїм вівцям їх пастухи, ми того не знаємо. Для нас війна є прийнятною лише для захисту своїх українців від загарбників.
показать весь комментарий
19.07.2022 13:59 Ответить
А як же тоді кадирівці? Вони мусульмани чи вже ні?!
показать весь комментарий
19.07.2022 14:35 Ответить
Мы их убиваем пулями и снарядами, смазанными салом. В Джаннат они точно не попадут.
показать весь комментарий
19.07.2022 15:01 Ответить
Вони , як чукчі з анекдоту - "почётные мусульмане" По "чётным" - "мусульмане", а по нечётным - можна спиртне пить, сало їсти і убивать та грабувать во славу Путіна!
показать весь комментарий
19.07.2022 16:19 Ответить
ХА ХА ХА!!!И ОНИ ОВЦУ НЕ ДРАЛИ!!!А КАДЫРОВА В ОЧЬКО!!!ОН НЕ ОВЦА!!!)))
показать весь комментарий
19.07.2022 15:08 Ответить
Хаймарс ібн Локхід Мартін аль-Амрікі вже досі успішно проводить роз'яснювальну роботу з цього приводу
показать весь комментарий
19.07.2022 19:42 Ответить
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД СО СТОРОНЬІ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН, КОГДА КОМАНДЬІ ИМ ОТДАЕТ НЕВЕРНЬІЙ, ДА ЕЩЕ И БЬІВШИЙ ФСБЕШНИК, КОТОРЬІЙ ПЛЮЕТ НА БОЖЬИ ЗАКОНЬІ, И ДО ЕТОГО ОТДАВШИЙ КОМАНДУ НЕВЕРНЬІМ УБИВАТЬ МУСУЛЬМАН ЧЕЧНИ, А ПОЗЖЕ МУСУЛЬМАН КРЬІМА.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ НЕВЕРНЬІЙ КРЕМЛЬ ДАЕТ КОМАНДЬІ РОССИЙСКИМ ПРАВОВЕРНЬІМ МУСУЛЬМАНАМ УБИВАТЬ МИРНЬІХ ЛЮДЕЙ ЧУЖОЙ СТРАНЬІ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКРАИНСКИХ МУСУЛЬМАН.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ ТЬІ НЕ ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОЮ РЕЛИГИЮ, А ИДЕШЬ ГРАБИТЬ И ЗАХВАТЬІВАТЬ ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ, УБИВАТЬ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ.
показать весь комментарий
19.07.2022 19:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-iEumnM_lks&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
19.07.2022 20:44 Ответить
Нормально. Приравняли же в своё время коммунистическую революцию к джихаду.
показать весь комментарий
19.07.2022 21:56 Ответить
 
 