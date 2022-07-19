Война мусульман России в Украине не является джихадом, погибшие за преступные идеи Путина не являются шахидами, - обращение лидеров мусульман по поводу заявления имамов РФ. ВИДЕО
Лидеры мусульман выступили с обращением касательно заявления имамов России по поводу джихада против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Шейхи Айдер Рустемов, Эмад Абу Алруб, Абу Умар Саситлинский дают разъяснения по поводу призывов с точки зрения исламского богословия, норм мусульманской этики и права.
Они объясняют, почему война России против Украины не является джихадом и почему мусульмане, погибшие за преступные идеи Путина, не шахиды.
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+21 Daro Doro
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+14 олег иванов #434516
показать весь комментарий19.07.2022 12:57
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Це заклики до РОСІЙСЬКИХ мусульман не вестися на заклики до "джихаду проти України" і не поповнювати ряди путінських загарбників. Якою ще мовою вони мають бути, щоб їх зрозуміли всі РОСІЙСЬКІ мусульмани?
Спробуй хоч іноді думати головою...
куда не кинь, везде кацапу клин.....
Поэтому лучший выход не становитесь муртадами - уходите от войны, сдавайтесь, сделайте все что бы ими не стать.
Но хорошо, что имамы высказались.
це із вікіпедії. А що кажуть своїм вівцям їх пастухи, ми того не знаємо. Для нас війна є прийнятною лише для захисту своїх українців від загарбників.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ НЕВЕРНЬІЙ КРЕМЛЬ ДАЕТ КОМАНДЬІ РОССИЙСКИМ ПРАВОВЕРНЬІМ МУСУЛЬМАНАМ УБИВАТЬ МИРНЬІХ ЛЮДЕЙ ЧУЖОЙ СТРАНЬІ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКРАИНСКИХ МУСУЛЬМАН.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ ТЬІ НЕ ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОЮ РЕЛИГИЮ, А ИДЕШЬ ГРАБИТЬ И ЗАХВАТЬІВАТЬ ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ, УБИВАТЬ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ.