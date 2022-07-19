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Командир львовских десантников Скибюк рассказал об обороне Вознесенска и тяжелых боях за Белогоровку. ВИДЕО

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Скибюк рассказал об обороне Вознесенска и тяжелых боях за Белогоровку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью командира уже легендарной бригады львовских десантников опубликовано на ютуб-канале "Говорить великий Львів"

"Каждый участок линии обороны удерживается ценой сверхусилий, пота и крови наших защитников. Противника всегда больше, у него всегда больше вооружения и техники, он выстраивает стены огня...  Но мы держим позиции и рубежи. Пишем новейшую военную историю, за которую не будет стыдно ни нам, ни нашим детям и внукам", - говорит Скибюк.

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80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


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Хеймерси вам в допомогу. Тільки на ЗСУ надія,бо оп каламбурить
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19.07.2022 12:49 Ответить
ДШВ України-черговий респект...
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19.07.2022 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nn5LnEMCij8&t=5s Військові у Слов'янську сказали Порошенку все! - YouTube

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19.07.2022 12:51 Ответить
Класне інтерв'ю. Слава ДШВ! Слава ТрО Миколаївщини! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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19.07.2022 12:58 Ответить
💯😎👍Бравооо! козаче!
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19.07.2022 12:58 Ответить
Бережи вас Господь
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19.07.2022 15:57 Ответить
Низький Вам уклін, хлопці!!! Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
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19.07.2022 21:09 Ответить
 
 