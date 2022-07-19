Командир львовских десантников Скибюк рассказал об обороне Вознесенска и тяжелых боях за Белогоровку. ВИДЕО
Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Скибюк рассказал об обороне Вознесенска и тяжелых боях за Белогоровку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, интервью командира уже легендарной бригады львовских десантников опубликовано на ютуб-канале "Говорить великий Львів"
"Каждый участок линии обороны удерживается ценой сверхусилий, пота и крови наших защитников. Противника всегда больше, у него всегда больше вооружения и техники, он выстраивает стены огня... Но мы держим позиции и рубежи. Пишем новейшую военную историю, за которую не будет стыдно ни нам, ни нашим детям и внукам", - говорит Скибюк.
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