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Артиллеристы ВСУ рассказали о том, как им воюется на немецких гаубицах Panzerhaubitze 2000. ВИДЕО

Артиллеристы ВСУ рассказали о том, как им воюется на немецких гаубицах Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые считаются одними из лучших в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, официально Германия и Нидерланды передали Украине 12 таких самоходных артиллерийских установок. И они сейчас активно бьют российскую армию на Донбассе.

Украинские артиллеристы овладели Panzerhaubitze примерно через месяц, тренируясь каждый день без выходных. Экипаж САУ состоит из 5 человек – командира машины, механика-водителя, наводчика и двух заряжающих. Полный боекомплект Panzerhaubitze, а это 60 снарядов, можно перезарядить за 12 минут.

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оружие (10222) помощь (7820) артиллерия (636)


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Топ комментарии
+40
Німці завжди робили якісну зброю та й не тільки...Ще би припинили срацца перед лапатніками...
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19.07.2022 16:46
+30
телемарафон
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19.07.2022 16:52
+22
... тому, що "марафонці" з"Цвинтеру", "г+г", залишків-вилупків з каналу мураєва "заточені" на темники, а там всі перемоги робить найЗеленіший, і ніхто більше
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19.07.2022 16:57
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Німці завжди робили якісну зброю та й не тільки...Ще би припинили срацца перед лапатніками...
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19.07.2022 16:46 Ответить
про не тільки ))
https://www.youtube.com/watch?v=jVD_MJy9T-s
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19.07.2022 17:01 Ответить
То не всикання. Німці на повному сурьйозі вважають що це вони побудували чи мали
відношення до будівництва росії спочатку за участі прусачки Катерини другої рідкісної
курви з написанням німцями Історії росії і царськими браками з монархами Німеччини і закінчуючи фінансуванням всього нафто і газодобування і побудовою нафто і газопроводів в Німеччину і Європу з Сибіру. Історію на смітник не викинеш.
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19.07.2022 17:01 Ответить
Катька ІІ Німфоманка не була прусачкою
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19.07.2022 17:44 Ответить
чому от таких сюжетів на телемарафоні?
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19.07.2022 16:48 Ответить
... тому, що "марафонці" з"Цвинтеру", "г+г", залишків-вилупків з каналу мураєва "заточені" на темники, а там всі перемоги робить найЗеленіший, і ніхто більше
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19.07.2022 16:57 Ответить
орки скоро царь-пушку из кремля приволокут. и царя-артиллериста.
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19.07.2022 16:49 Ответить
телемарафон
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19.07.2022 16:52 Ответить
Цензорята таким лайном не хачуються!
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19.07.2022 17:25 Ответить
Це не радянський металобрухт
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19.07.2022 16:54 Ответить
гарна кацапобойка
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19.07.2022 17:03 Ответить
красивое: как работает снаряд SMArt для PzH 2000
https://twitter.com/i/status/1549124773929779201
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19.07.2022 17:10 Ответить
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА В МОСКВЕ / БЛИЖАЙШИЙ ПОМОЩНИК ПУТИНА РАНЕН / МОСТ РАЗРУШЕН.
В москве тестируют сирены! Кремль почуял опасностность. https://www.youtube.com/watch?v=3D1cYz-P6ZE
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19.07.2022 17:24 Ответить
Это канал Гончаренко. Давайте вспомним, сколько раз он лгал и выкладывал откровенные фейки. И как после всего этого можно этому фейкомету доверять?
Так что ждем подтверждения из нормальных источников.
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19.07.2022 17:33 Ответить
Довіряй, кацапе, ********** та Солов*ячому лайну.
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19.07.2022 17:46 Ответить
Те що ви не любите Гончаренка не відмінить анонсовані кацапськими ЗМІ учбові повітряні тривоги навіть в мацаквє.
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19.07.2022 18:06 Ответить
пшёл ***** отсюда козлорылый ********, твой источник - соловьёв-помёт.РУ
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19.07.2022 19:45 Ответить
У немцев есть очень интересные вещи против беспилотников, вот бы этим Гепарды вооружить и нам передать, на фоне иранских беспилотников очень актуально...
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19.07.2022 17:39 Ответить
А звук-то, звук-то какой! Одно слово - иномарка!👍
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19.07.2022 18:15 Ответить
Снаряди нові ... приємно для ока. Ну і для рашистів приємно мабуть !.
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19.07.2022 18:27 Ответить
 
 