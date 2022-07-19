Артиллеристы ВСУ рассказали о том, как им воюется на немецких гаубицах Panzerhaubitze 2000. ВИДЕО

Артиллеристы ВСУ рассказали о том, как им воюется на немецких гаубицах Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые считаются одними из лучших в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, официально Германия и Нидерланды передали Украине 12 таких самоходных артиллерийских установок. И они сейчас активно бьют российскую армию на Донбассе.

Украинские артиллеристы овладели Panzerhaubitze примерно через месяц, тренируясь каждый день без выходных. Экипаж САУ состоит из 5 человек – командира машины, механика-водителя, наводчика и двух заряжающих. Полный боекомплект Panzerhaubitze, а это 60 снарядов, можно перезарядить за 12 минут.

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