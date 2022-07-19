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"Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за куб. Фиксированная цена остается до 31 мая 2023 года, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр.

Об этом сегодня во время заседания Кабмина сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года", - отметил Шмыгаль.

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Газ (10230) Нафтогаз (3114) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2705)


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Вообщето себестоимость добычи куба газа стоит 1 гривен. По этому еще 7 добавляют на премии витренке и прочим мудака из **** совета нафтогазу. У нас разбита промышленность, газа по идее хоть жопой жуй. Все выростло в цене. Отдайте его людям по себестоимости в такие тяжелые времена, уроды!!!!
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19.07.2022 17:03 Ответить
А для виробництва? 70-80-90 грн.за куб? Озвучіть цю "щасливу" ціну....
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19.07.2022 17:08 Ответить
Основные промышленные потребители газа в довоенное время сейчас либо уничтожены, либо под окупацией. По этому я не вижу вообще никакой проблемы пережить зиму для населения. Газа бытовым абонентам хватит всем, остально популизм и обман на теме газа
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19.07.2022 17:12 Ответить
Неправда.Прийшов рахунок за травень[коли всі знали,що постачальник змінився,але справно приймали гроші],
Тариф 7,95689 грн.
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19.07.2022 17:10 Ответить
ты внимательно читай кому за 7,4 грн.
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19.07.2022 17:14 Ответить
Це тариф 7,40 грн за куб виробникам. Населенню по 7,95.
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19.07.2022 17:15 Ответить
а за доставку газа Фирташу всё отдаёте или ещё должны остаётесь?
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19.07.2022 17:13 Ответить
 
 