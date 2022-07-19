"Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за куб. Фиксированная цена остается до 31 мая 2023 года, - Шмыгаль. ВИДЕО
"Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр.
Об этом сегодня во время заседания Кабмина сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года", - отметил Шмыгаль.
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